Ilie Bolojan, mincinos patologic sau asasin economic?

În conferința de presă de bilanț susținută la Palatul Victoria, Ilie Bolojan a prezentat situația economică a României ca fiind o reușită majoră a sa, o „redresare corectă”. Starea prezentată de fostul premier este un trucaj, un rezultat al unei manopere frauduloase. O pretinsă reducere a deficitului bugetar a tencuit și vopsit o fractură profundă între contabilitatea oficială alcătuită din cifre măsluite și realitatea obiectivă. În timp ce pe hârtie deficitul a fost redus, statul s-a finanțat prin blocarea a miliarde de euro în facturi neplătite către companii și furnizori. Să vedem ce și cum.

Oricât s-ar pricepe românul la orice, înainte de toate, să clarificăm ce este acela un „deficit bugetar”. El apare, atunci când un stat cheltuiește mai mulți bani decât încasează. Și mai clar, este situația în care banii strânși la buget de un stat, în primul rând din taxe, impozite, TVA și contribuții, sunt mai puțini decât cheltuielile sale cu salariile din sectorul public, pensii, investiții în infrastructură, spitale, școli și funcționarea instituțiilor și oi mai fi uitat unele alte cheltuieli. Așadar, diferenței arătate îi zice „deficit bugetar”.

Deficitul se exprimă în procente din produsul intern brut sau în sumă totală. Astfel, dacă o țară are un PIB de 100 de miliarde de euro și un deficit de 7%, înseamnă că a cheltuit în plus cu 7 miliarde de euro mai mult decât a încasat. Clar, cele 7 miliarde nu pot proveni din împrumuturi.

În cadrul bilanțului prezentat la finalul mandatului său de premier, Ilie Bolojan a anunțat un deficit bugetar de 78,5 miliarde de lei pentru primele opt luni ale anului 2026. Cifra, dacă ar fi una reală, ar reprezenta o scădere semnificativă față de aceeași perioadă a anului trecut, când deficitul înregistrat fusese de 102,5 miliarde de lei. Diminuarea raportată ar fi de la 9.3% la 7,9%. A mințit!

Dacă se iau în calcul cele 10 miliarde de euro excluse din calculele oficiale, se vede clar că deficitul nu a scăzut, sau dacă a făcut-o, scăderea este nesemnificativ-derizorie. Dar de unde cele 10 miliarde de euro pitite de Ilie Bolojan?

Realitatea economică din spatele mandatului Bolojan este că scăderea spectaculoasă a deficitului bugetar nu s-a realizat prin reforme magice, ci prin mutarea forțată a datoriei statului în sectorul privat și ascunderea costurilor colaterale, totalizând o gaură reală cu adâncimea de 10 miliarde de euro.

Nu vă voi plictisi cu cifre și descrierea mecanismelor economico-financiare care au dus la suma totală de 10 miliarde de euro datorate dar neluate în calcul. Cifra însumează costurile facturilor blocate la sertar (30%), a proceselor pierdute (10%), a șantajului fiscal pe TVA (10%) și a costurilor de finanțare/dobânzi uriașe, plus proiecte europene compromise din cauza lipsei de cash (50%).

Nici pe departe rândurile de mai sus nu se vor a fi o analiză economico-financiară, ci semnalarea unei minciuni. Nu mă pricep mai deloc la finanțe, dar mă pricep binișor la mirositul de la mare distanță al țeparilor. Avem de a face cu un mincinos patologic, cu un scamator de bălci, care cu o mână scoate panglici din gură și cu alta saltă portofele spectatorilor?

Nu, eu nu cred că Ilie Bolojan este un escroc mărunt, ci ceva mult mai grav, un asasin economic al propriei sale țări. Am această bănuială de la începutul anului 2025, moment din care a început să declare în mod repetat, în diferite forme, chiar și după ce a preluat mandatul de premier, că România se află într-un „risc real de intrare în incapacitate de plată”.

Efectele unei asemenea declarații, după cum spun manualele, sunt imediate. Pe piața externă, cresc costurile de împrumut, se înregistrează retrageri de capital străin și scad investițiile străine. Pe piața internă, se constată deprecierea monedei naționale, cresc inflația și prețurile, se instalează blocajul economic iar consumul scade drastic. Le-am văzut pe toate, una după alta, în cascadă.

Nu a lipsit niciunul dintre efectele declarațiilor de aceste fel făcute de Ilie Bolojan, pe care un student de la orice facultate economică le poate anticipa cu ușurință. Nu avem de a face cu o scăpare, cu „l-a luat gura pe dinainte”, pentru că a repetat sistematic, în diverse forme, aceeași strigătură în măsură să alunge și vrăbiile, nu doar capitalurile și investitorii, să schilodească mediul de afaceri și să înlemnească în panică populația.

Este motivul pentru care eu cred că Ilie Bolojan nu este un prost oarecare, ci un personaj rău-intenționat în cel mai înalt grad. Acel grad care este incriminat în Titlul X al Codului Penal, cel care tratează „Infracțiunile contra securității naționale”.