Cu toate că vestea rupturii dintre cei doi a fost făcută publică abia în luna octombrie a anului trecut, cei doi erau despărțiți deja încă din 2017, doar că au ținut totul secret.

„Din dorința de a reduce la tăcere zvonurile, am decis împreună să anunțăm oficial faptul că am divorțat acum doi ani. Nu exisă secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre și am dorit această perioadă de liniște și de discreție atât pentru noi, dar în special pentru copiii noștri, fără să intervină alte speculații și scenarii fabricate”, au declarat celor doi anul trecut.

La scurt timp după ce au anunțat oficial divorțul, despre Ion Țiriac Jr. se tot auzea că și-ar fi refăcut viața cu altcineva, în timp ce fiica Anastasiei Lazariuc și-a acordat mai mult timp pentru ea, astfel că s-a reîntors la marea ei pasiune, modellingul.

Ba mai mult, aceasta a apelat și la o schimbare de imagine după ce a devenit din nou o femeie singură: s-a tuns mai scurt. Recent, Ileana a postat niște poze din Dubai, acolo unde a mers să se distreze la prietena ei, Mirela Popa, care s-a stabilit acolo de mai bine de patru ani, informează Playtech.

