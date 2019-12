Elena Soare, fostă colegă de scenă cu regretata Ileana Ciuculete, a povestit că a visat-o pe aceasta de mai multe ori, de când a încetat din viață, iar aceste vise s-au repetat. Este cutremurătoare declarația cântăreței, cu atât mai mult cu cât mărturisește că, în vis, Ileana Ciuculete îi spunea că… îl așteaptă pe Cornel Galeș. Elena Soare povestește că a visat-o zi de zi pe Ileana Ciuculete, iar visele au început să fie mai rare doar după ce a dat de pomană.

”De când a murit, am tot visat-o. Îmi spunea că-l așteaptă pe Cornel să-i aducă «nu știu ce». Nu am luat în seamă când s-a întâmplat prima dată, dar visele s-au repetat. O visam că mă pupă, că mă ia în brațe. O visam în biserică la Titulescu, unde veneau și Ileana cu Cornel. Tot acolo a avut loc slujba de înmormântare pentru Mihai Constantinescu. Și el venea acolo cu Simona. Dumnezeu să-l odihnească! M-am gândit că Ileana are nevoie să-i dau ceva de pomană și am făcut acest lucru. La început o visam zi de zi, apoi, pe măsură ce îi mai dădeam ceva de pomană, visele au încetat. Am visat-o până —în octombrie. Atunci i-am făcut iar o colivă”, a mărturisit Elena Soare pentru click.ro.

Potrivit celor mai noi declarații făcute de Doina Belu, apropiații lui Cornel Galeș nu cunosc adevărul despre accident, pentru că poliția din Spania este foarte drastică. Ea a mai spus că, Viviana Mantoiu a întâmpinat o serie de probleme după ce s-a deplasat la morgă, având în vedere că nu este rudă cu fostul impresar.

“A ajuns Viviana acolo, a întâmpinat o grămadă de greutăți pentru că nu sunt căsătoriți! A ajuns la morga, l-a recunoscut, a plătit și o grămadă de bani. Era dezbrăcat. Urmează actele”, a declarat cu lacrimi în ochi Doina Belu în cadrul unei emisiuni TV.

Fosta iubită a lui Cornel Galeș a mai spus că mașina lui personală, dar și autoturismul ei se aflau în garaj. Asta înseamnă că tragedia s-a petrecut cu autovehiculul unui prieten.“Mașina lui și cu mașina ei erau în garaj, dar cheile au fost la el și ea nu a putut să intre să-și ia mașina. M-a sunat și mi-a zis: «Mergem să cumpărăm îmbrăcăminte»”, a mai spus, cu vocea stins,ă nașa de cununie a lui Cornel Galeș în cadrul aceleiași emisiuni.

Te-ar putea interesa și: