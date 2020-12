Pandemia de corona virus și toate schimbările asociate ei au pus tehnologiile de ultimă generație și digitalizarea într-o lumina nouă. Un număr mare de companii și organizații sunt forțate să facă un salt mare în direcția digitalizării într-un timp foarte scurt.

Întrebările despre securitatea online, protecția datelor sensibile ale companiei și criminalitatea cibernetică sunt cu atât mai puternice. Ca parte a „Forumului internațional de securitate digitală” din acest an, experților internaționali și părților interesate li se va oferi o platformă pentru a împărtăși experiențe, a construi cunoștințe colective despre perspectivele câștigate și a stabili parteneriate pentru provocările viitoare.

Sub motto-ul „Discuție globală pentru o lume conectată”, „Forumul internațional de securitate digitală” (IDSF) din acest an a avut loc sub forma unei conferințe virtuale și interactive. Vorbitori de rang înalt, inclusiv cancelarul federal Sebastian Kurz și miniștrii Margarete Schramböck și Karl Nehammer, au oferit puncte de vedere din perspectiva factorilor de decizie publică și au dialogat cu reprezentanții sectorului privat.

Securitatea cibernetică în perioada de boom digital

La Huawei, securitatea cibernetică are prioritate maximă. Huawei investește anual cinci procente din cheltuielile sale de cercetare și dezvoltare în securitate cibernetică. Mika Lauhde, vicepreședinte Huawei Technologies și responsabil pentru securitatea cibernetică, confidențialitate și afaceri publice globale, a subliniat conexiunile inseparabile dintre economie și securitate cibernetică, precum și rolul de pionierat al Europei în discursul său intitulat „Noi reguli pentru securitate economică și cibernetică în ceea ce privește securitatea datelor”.

Rafal Jaczynski, ofițer de securitate cibernetică al regiunii CEE și nordice la Huawei, împreună cu Friedrich Teichmann, șeful Institutului pentru Geoștiințe Militare, Kai Rannenberg, profesor pentru afaceri mobile și securitate multilaterală la Universitatea Goethe din Frankfurt, Fernando Puerto Mendoza, ofițer de management al programului în cadrul Biroului Națiunilor Unite pentru Combaterea Terorismului și Arne Schönbohm, președintele Oficiului Federal pentru Securitatea Informației (BSI) au participat la un panel pe tema „Securitatea cibernetică – tehnologie și securitate în epoca pandemiei”.

Pe parcursul panelului, s-a discutat dacă sistemele digitale actuale îndeplinesc cerințele în schimbare și modul în care pot fi create condiții de politici adecvate. „Huawei activează în Europa de 20 de ani și are aici peste 14.000 de angajați. Împreună cu partenerii și clienții noștri, dorim să asigurăm cea mai mare securitate posibilă pentru infrastructura de telecomunicații din Europa „, explică Jaczynski și adaugă:” Momentele de criză sunt întotdeauna perioade de regândire. Securitatea digitală trebuie să aibă prioritate pentru toți antreprenorii din domeniul tehnologiei. Și nu trebuie să alegem între gândirea în afaceri și securitate. Le putem avea pe amândouă.”

Dialog pentru dezvoltare ulterioară

Alte subiecte centrale ale IDSF au inclus provocările și utilizarea incorectă a monedelor virtuale, inteligența artificială (IA) și rezistența și complexitatea digitală. Scopul conferinței a fost de a promova colaborarea între sectoarele privat și public, precum și cercetarea, cu focus asupra securității digitale. În special pe fondul pandemiei de corona virus, devine și mai importantă cooperarea strânsă între diferite ramuri și industrii pentru a continua să fie promovată creșterea economică și prosperitatea socială.

Huawei Austria și internetul mai sigur

Huawei Austria acordă, de asemenea, o atenție deosebită subiectului securității digitale la nivel local. Huawei Austria a fost unul dintre cei mai mari parteneri din cadrul Inițiativei pentru internet mai sigur de anul acesta. Saferinternet.at susține utilizarea sigură, competentă și responsabilă a mass-media digitale și este partenerul austriac în rețeaua Safer Internet din UE (Insafe). Bernhard Jungwirth, coordonator al Saferinternet.at a apreciat implicarea companiei, subliniind: „Suntem foarte fericiți de parteneriatul cu Huawei Austria și sperăm că împreună putem face mult mai mult pentru securitatea digitală în Austria”.

