Pe lângă faptul că a devenit în prezent una dintre cele mai puțin dorite proprietăți de lux din New York, a mai apărut o problemă: „Trump International Hotel and Tower” din New York îşi pierde numele, iar în toamnă celebra firmă va fi dată jos. Motivul? De când a devenit preşedinte, celebrul zgârie-nori care-i poartă numele, a devenit locul contestaţiilor împotriva administraţiei sale.

De când magnatul s-a transferat la Casa Albă, clădirea nr.1 din Central Park West unde se află edificiul, a devenit loc al manifestaţiilor aproape cotidiene împotriva administraţiei sale.

Donald Jr., fiul cel mare al preşedintelui, ar fi ajuns la un compromis cu chiriaşii prevăzând o înlăturare a siglei de pe clădirea care de 20 de ani domină Columbus Circle, în aşa fel încât prestigioasa adresă să nu mai fie asociată cu numele de Trump.

Trump va continua să gestioneze proprietatea hotelului. Nu este însă primul caz când un zgârie-nori al lui îşi pierde numele. În 2016 chiriaşii de la Trump Palace în Upper West Side din Manhattan au semnat o petiţie pentru a se şterge numele scris pe faţada impunătorului edificiu.

„Trump International Hotel and Tower” este situat în Central Park West pe Columbus Circle, între Broadway și Central Park West, în Manhattan , New York . Clădirea are o înălțime de 177,6 m și dispune de camere de hotel și condominii rezidențiale.

