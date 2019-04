Alertă de sănătate publică în România. Un produs lactat ne pune vieţile în pericol. Breaking news

Un nou studiu realizat de Asociația Pro Consumatori alertează populația. De această dată, ies la iveală detalii sumbre despre unul dintre cele mai consumate produse alimentare, adică despre iaurt.





Conform studiului realizat de Asociația Pro Consumatori, nouă din zece tipuri de iaurt comercializat în România sunt fabricate din lapte standardizat - un lapte prelucrat agresiv, asupra căruia operatorul economic aplică anumite procese precum extracţia grăsimilor sau adăugarea unor concentrate proteice, lapte praf sau grăsimi de lapte. În schimb, doar unul din 10 tipuri de iaurt este fabricat 100% din lapte românesc.

Pentru acest studiu, Asociaţia Pro Consumatori a achiziţionat 45 de tipuri de iaurt din marile magazine, acestea având un gramaj cuprins între 100 şi 300 de grame.

„Cele mai sănătoase iaurturi care pot fi consumate de către copii, în primul rând, sunt cele care sunt fabricate din lapte românesc. Pentru a le identifica pe acestea, consumatorul trebuie să găsească pe eticheta iaurtului menţiunea produs românesc. Această menţiune se foloseşte, potrivit legii, numai de către procesatorii din industria laptelui care folosesc 100% lapte românesc la fabricarea iaurtului respectiv.

Consumatorii români nu trebuie să fie induşi în eroare de menţiunea produs în România. produs în România poate ascunde faptul că la fabricarea acelor iaurturi s-a folosit lapte din afara ţării sau că s-a folosit lapte amestecat, adică lapte din afara ţării amestecat cu lapte din afara României”, a explicat conferenţiarul Costel Stanciu, preşedintele Asociaţiei Pro Consumatori.

Singurul iaurt 100% produs românesc este, conform verificării pe etichete, iaurtul de la Lăptăria cu Caimac, arată studiul Asociaţiei Pro Consumatori . În ceea ce priveşte iaurtul grecesc Olympus, studiul notează că el conţine foarte multă smântână.

Specialistul arată că un iaurt ar trebui să aibă grăsimea laptelui din care este fabricat.

„Dacă este iaurt fabricat din lapte de vacă trebuie să aibă o consistenţă de 3,5% - 4%. Nu recomandăm nici iaurturile degresate. Am găsit iaurt fabricat din lapte praf degresat, cu adaosuri de proteine”, spune Costel Stanciu.

„Consumatorii trebuie să fie atenţi la lista de ingrediente. Nu recomandăm iaurturile care, ca ingrediente, în afara de lapte, conţin şi proteine din lapte sau grăsime din lapte. Aceste ingrediente arată faptul că acel produs este, să spunem aşa, denaturat, adică se îndepărtează foarte mult de reţeta iaurtului clasic. Iaurtul are doar două ingrediente: lapte şi culturi lactice vii, nicidecum adaosuri sub formă de proteine, sub formă de grăsimi, sub formă de smântântă”, mai spune preşedintele Asociaţiei Pro Consumatori.

Imagini din interiorul catedralei Notre-Dame, DUPA incendiu! Minune! Ce au gasit la interior, printre ruine

Pagina 1 din 1