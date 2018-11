Iași - noua Capitală a Tineretului din România

Ieri seară, la Baia Mare, în cadrul Galei Tineretului din România, orașul Iași a fost desemnat câștigător drept noua Capitală a Tineretului. În competiția finală, pe lângă Iași, au mai fost orașele Brașov și Roman. Noua Capitală își va începe mandatul pe 2 mai 2019.





Iașul nu este la prima candidatură în acest proiect ambițios. Anul trecut, acesta a pierdut titlul în fața orașului Baia Mare, actuala Capitală a Tineretului. Anual, un oraș din România primește, în urma unui concurs de concepte, titlul de Capitala Tineretului din România și este sprijinit financiar, respectiv prin formare și consultanță, în pregătirea și implementarea inițiativelor din dosarul de candidatură.

#rISeUP!, conceptul câștigător care a adus titlul la Iași, este bazat pe un buget consolidat estimat la aproximativ 500.000 de euro, împreună cu titulatura de Capitala Tineretului din România.

„Actualmente, în municipiul Iași trăiesc peste 351.000 de locuitori, dintre care aproape jumătate sunt copii și tineri cu vârste cuprinse între 0 și 35 de ani. În procesul de pregătire al candidaturii am organizat o serie de întâlniri cu mediul academic și cu cel privat, dar și o serie de consultări între ONG-urile din oraș, cu participarea a peste 600 de elevi din liceele ieșene. Urmare a acestor întrevederi am indentificat un interes autentic și o dorință semnificativă de implicare din partea celor prezenți. În acest context, prin programul “Iași – Capitala Tineretului din România 2019-2020” ne dorim să punem, împreună, bazele unei colaborări sustenabile și durabile între structurile de tineret, autoritățile publice locale și mediul de afaceri din județ. Astfel, toate proiectele care se vor derula sub umbrela conceptului #rISeUP!, sunt menite să creeze cadrul ideal unde domeniile de interes pentru tineri să devină domenii relevante pentru și partenerii noștri instituționali și cei din mediul privat”, au declarat reprezentanții Municipiului Iași.

Jurizarea proiectelor a fost realizată în funcţie de o serie de criterii, printre care motivaţia care a stat la baza fundamentării candidaturii, coerenţa viziunii, a misiunii şi a obiectivelor şi corelarea proiectelor propuse cu strategii şi documente de politici publice de tineret.

Capitala Tineretului din România, care funcționează pe principii similare cu Capitala Europeană a Tineretului, este cel mai ambițios program național destinat tinerilor, pentru că pune accent pe dezvoltarea ecosistemelor de tineret din zonele românești, în general, și pe dezvoltarea ecosistemelor de tineret urbane, în mod special. În cadrul programului, autoritățile locale colaborează cu organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret și cu mediul privat, și îi pun pe tineri în centrul procesului de dezvoltare urbană.

Programul Capitala Tineretului din România, a fost lansat în anul 2016. Până acum, acest titlu a ajuns la Timișoara – în 2016, Bacău – în 2017, Baia Mare – în 2018.

