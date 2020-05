Juliet Daily este din Louisiana, iar când au apărut primele simptome familia ei nu a crezut că e infectată cu noul coronavirus. Părinții au dus-o la spital când au început să i se învinețească buzele.

Acolo, medicii și-au dat seama că are o problemă cardiacă, din cauza căreia a făcut și un infarct.

„Am murit și am înviat”, a declarat Juliet Daily.

„Îmi imaginam tot felul de lucruri, încercam să-mi imaginez cum va fi viaţa doar cu ceilalţi doi copii ai mei, ce le-aş spune oamenilor dacă mă întrebau câţi copii am? Le spun că am trei copii, dar am pierdut unul, sau le spun că am doar doi copii?”, a povestit mama fetei.

Juliet Daily a fost diagnosticată cu COVID-19 şi cu un alt adenovirus. După 10 zile în spital, timp în care a fost conectată la aparate, fetiţa a fost externată.