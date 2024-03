Actualitate HyperRing și tehnologia de mâine! Un inel inteligent ce va face viața mai ușoară







Oamenii se gândesc adesea ce și cum să facă pentru ca viața lor să fie una mai ușoară. Telefonul mobil joacă un rol esențial în acest proces, mai ales atunci când vine vorba de plăți sau de stocarea de date. Unii folosesc în aceste scopuri acum și ceasul inteligent, însă și acesta va putea fi înlocuit în curând de un simplu inel. Tehnologia din spatele HyperRing are în spate inteligența artificială și a fost creat cu scopul de a ușura activtățile zilnice.

Un HyperRing este, după cum îi spune și numele un inel, însă rolul de accesoriu nu este cel predominant de această dată. Un astfel de inel funcționează cu tehnologia NFC (Near Field Communication sau comunicare în câmp apropiat - tradus din limba engleză) ce poate stoca date personale. Seamănă foarte mult cu tehnologia folosită de telefoanele mobile care pot funcționa în prezent și ca un card bancar cu care posesorul plătește la magazin. Doa că, în cazul HyperRing nu vorbim doar despre bani, ci despre date.

Inteligență Atificială marca HyperRing

„Pe un astfel de inel de la HyperRing se pot stoca o mulțime de informații. De la date cu caracter personal, date medicale despre posesor, dar și bani. Tehnologia NFC din spatele acestui inel, dar și inteligența artificială pe care o folosește poate fi foarte utilă. Iar pentru că toate acestea se pot afla înr-un singur inel, asta e fantastic. Poate nu ai cardul bancar la tine sau telefonul nu mai are baterie și trebuie să plătești ceva. Ei bine, acest inel este de ajutor. Iar aceasta este doar una dintre atribuțiile sale”, spune Joy Zhang, directorul executiv al HyperRing, un departament în cadrul ecosistemului Hypercycle.ai.

Înainte de a se alătura HyperCycle, Joy Zhang a petrecut nouă ani pe Wall Street ca analist în domeniul cercetării de capitaluri proprii. S-a axat pe analiza fundamentală a companiilor de tehnologie tranzacționate public. Fiind pasionată și deținând foarte multe informații în domeniul inteligenței artificiale și a data science, a ajutat mai apoi la dezvoltarea tehnologiei din spatele HyperRing.

Un inel HyperRing, un ajutor de nănejde

„În plus, acest inel de la HyperRing poate fi utilizat și în domeniul medical. Pe el poate fi trecut tot istoricul tău din acest punct de vedere. În Statele Unite, spre exemplu, este foarte dificil ca un medic să afle despre un pacient informații mai vechi de momentul primei întâlniri, este un sistem destul de alambicat din acest punct de vedere. Dar, pe un astfel de inel pot fi stocate toate aceste informații și transmise de la un doctor la altul și așa mai departe. Nu prea e timp de pierdut și nici de joacă când e vorba de sănătate”, adaugă Joy Zhang, CEO HyperRing, în cadrul unui interviu pentru Infofinanciar.

Funcția sa anterioară a fost cea de vicepreședinte al departamentului de cercetare de capitaluri proprii în domeniul tehnologiei din domeniul sănătății la SVB Securities. În această funcție a s-a ocupat de companiil din domeniul tehnologiei farmaceutică și CRO (o organizație de cercetare contractuală, un CRO, este o companie care oferă sprijin industriilor farmaceutice, biotehnologiei și dispozitivelor medicale sub formă de servicii de cercetare externalizate pe bază de contract).

Iar înainte, Joy Zhang a fost Asociat senior la Citibank, acoperind domeniul Healthcare IT, asta după ce a fost Asociat junior la Wells Fargo, funcție prin care se ocupa de domeniul Semiconductoarelor. Zhang este licențiată în finanțe și IT la McIntire School of Commerce din cadrul Universității din Virginia.

Lipsa de așteptări

Joy Zhang spune că, din experiența sa, femeile au fsost din totdeauna angajați mai buni, au contribuit mai mult în cadrul unei companii. „Asta de pe urma așteptărilor. E normal să te aștepți ca un bărbat să muncească, să facă treaba ce i s-a dat de făcut. În cazul femeilor, așteptările sunt altele, iar ele muncesc foarte mult și foarte bine pentru a sparge aceste stereotipuri. Pentru a ieși în evidență în echipa din care fac parte, mai ales atunci când munca sa ar fi una mai degrabă dedicată bărbaților. Iar domeniul cercetării în data science și Inteligența artificială nu fac excepție de la regulă”, mai spune Joy Zhang în cadrul interviului pentru Infofinanciar.

CEO-ul de la HyperRing a fost prezent pe data de 21 martie la București în cadrul conferinței-eveniment WiDS (Women in Data Science). Este vorba despre un eveniment de renume la nivel global ce a ajuns deja la cea de-a patra ediție, un eveniment organizat de Universitatea Standford din Statele Unite.

Astfel, la București au fost prezente peste 40 de doamne importante din acest domeniu de activitate, doamne ce au un important cuvânt de spus în ceea ce înseamnă cercetarea. Scena a fost a lor din nou la București, unde s-au împărtățit idei, s-au dezbătut diverse păreri și impresii din lumea inteligenței artificiale. Totul pentru un viitor mai bun pentru oameni.