Fiul lui Joe Biden, Hunter, se recunoaște vinovat într-un alt proces penal

Statele Unite. Hunter Biden a adoptat o nouă strategie, în fața instanței, în procesul de evaziune fiscală. Fiul președintelui Statelor Unite a decis să evite un proces de lungă durată.

Fiul lui Joe Biden și-a recunoscut vinovăția, în dosarul fiscal, pentru toate acuzațiile formulate de procurorii federali. Decizia sa este de natură să protejeze imaginea lui Joe Biden și a candidaților democrați, înainte de alegerile prezidențiale.

În prima zi a procesului, judecătorul Mark Scarsi a făcut anunțul cu privire la fiul lui Joe Biden. Magistratul a declarat că Hunter Biden a decis să pledeze vinovat la acuzaţiile ormulate în dosar. Mark Scarsi a precizat că fiul președintelui nu a ajuns la o înţelegere cu procurorii astfel încât să-i reducă sentinţa.

Mișcarea este surprinzătoare, având drept scop evitarea unui proces stânjenitor cu câteva săptămâni înainte de alegerile prezidenţiale din SUA, conform Reuters şi CNN. Inculpaţii care pledează vinovat în procesele penale ajung la un acord prealabil cu procurorii. Astfel, aceștia pot primi o sentință redusă, în contextul în care evită un proces în instanță.

Anterior, în prima zi a procesului Hunter Biden se oferise să pledeze vinovat la acuzaţii, dar să evite o recunoaștere a faptelor ilicite. Procurorii s-au opus acestui demers, considerat neobișnuit.

Procurorii susțin că Hunter Biden nu ar fi plătit impozite în valoare de 1,4 milioane de dolari între 2016 și 2019. Pe de altă parte, el făcea cheltuieli exorbitante pentru droguri, prostituate şi articole de lux. Biden a recunoscut depedența de droguri și alcool.

Prin recunoașterea vinovăției, procesul său s-ar putea încheia rapid, fără alte dezbateri publice. Hunter Biden ar evita, astfel, dezvăluirile despre problemele sale, chiar în timpul campaniei electorale. Alegătorii vor alege pe 5 noiembrie între vicepreşedintele Kamala Harris şi fostul preşedinte republican Donald Trump.

Sentinţa în cazul lui Hunter Biden a fost anunțată pentru data de 16 decembrie, după alegerile prezidenţiale. Acuzarea nu a obiectat la acest lucru, data fiind propusă de judecător. Scarsi i-a spus lui Biden că riscă până la 15 ani de închisoare şi până la 1 milion de dolari ca penalităţi.

