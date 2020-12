După cum el însuși a dezvăluit într-o declarație făcută miercuri, Departamentul Justiției examinează situația taxelor achitate de Hunter, fiul președintelui-ales Joseph R. Biden, Jr. Ancheta este condusă de procuratura statului Delaware. Ea a fost deschisă spre sfârșitul anului 2018 și a vizat eventuale încălcări ale unor legi vizând impozitarea și spălarea banilor, după cum afirmă persoane la curent cu ancheta. Potrivit acelorași persoane, aspectele legate de spălarea banilor nu au putut merge prea departe întrucât agenții FBI nu au putut aduna probe suficiente deschiderii unei anchete.

“Ieri am aflat pentru prima oară că, tot ieri, procuratura din Delaware l-a anunțat pe consilierul meu juridic că îmi examinează situația taxelor“, a precizat Hunter Biden într-o declarație. “Iau această problemă foarte în serios, dar sunt convins că o revizie profesionistă și obiectivă a acestor probleme va demonstra că mi-am făcut afacerile în mod legal și corect, inclusiv pe tema beneficiilor acordate consilierilor mei profesioniști în materie”.

După cum afirmă două persoane la curent cu subiectul, ancheta îi vizează pe Hunter Biden și pe câțiva dintre asociații acestuia, și nu pe președintele-ales sau alți membri ai familiei. Marți, procurorii din Delaware au trimis citații, dintre care cel puțin una viza găsirea unor informații legate de impozitele lui Hunter, susțin două persoane la curent cu problema.

Dezvăluirile legate de ancheta federală par să sporească în mod sigur relațiile politice tensionate dintre Administrația Trump care părăsește Casa Albă și viitoarea Administrație Biden. În cazul în care anchetatorii vor găsi probe suficiente pentru a-și continua ancheta, este posibil ca ultimele decizii ale Departamentului Justiției al lui Trump să fie legate de un eventual proces împotriva fiului viitorului președinte.

Asta mai înseamnă și că, cel mai probabil, Biden se va instala în funcție tocmai când Departamentul Justiției îi anchetează fiul – situație de care adversarii săi politici sigur vor profita pentru a-i mai întuneca primele zile ale președinției sale.

Ancheta ar putea totodată complica eforturile lui Biden de a-i convinge pe oameni că departamentul poate funcționa independent de interesele personale ale președintelui, după ce, sub președinția lui Trump, acest departament a fost extrem de politizat.

Săptămâna trecută, Biden a spus că separarea puterii între acest departament și Casa Albă este una dintre principalele sale priorități.

“N-am de gând să le spun ce trebuie să facă și ce nu. N-am să spun – anchetați-i pe A, pe B sau pe C”, a declarat Biden înt-un interviu acordat canalului CNN. “Departamentul Justiției nu e al meu. Departamentul Justiției e al poporului“.

Purtătoarele de cuvânt de la Departamentul Justiției și de la Biroul ministrului din domeniu au refuzat să comenteze aspecte legate de anchetă. Avocatul lui Hunter Biden nu a răspuns mesajelor prin care i se cerea să comenteze situația.

După cum afirmă mai multe persoane la curent cu subiectul, problema taxelor a intrat în atenția agenților FBI după ce ei au deschis o anchetă pe tema spălării banilor în cadrul unor afaceri financiare ale lui Hunter Biden de pe la sfârștul anului 2018, pe vremea când procuror general era Jeff Sessions.

(Hunter) Biden era de multă vreme ținta atacurilor lui Trump și ale aliaților acestuia cu privire la afacerile pe care el le-ar fi încheiat în mai multe țări în perioada în care tatăl său era vicepreședinte, dar și după aceea.

El primea $50.000 lunar sau chiar mai mult în calitate de membru al consiliului de administrație al firmei Burima, o companie ucraineană de energie deținută de un oligarh considerat în general drept corupt, a fost consilierul unui bogat om de afaceri român acuzat de corupție și a investit într-un fond privat pe acțiuni în relație cu guvernul chinez.

Eforturile lui Trump și ale susținătorilor săi de a afecta campania prezidențială a lui Biden au luat un nou avânt în octombrie, după ce The New York Post a publicat articole bazate pe niște dosare extrase de pe un laptop care i-ar fi aparținut lui Hunter Biden. Ziarul The New York Post, care a obținut materialele de la Rudolph W. Giuliani, avocatul personal al lui Trump, a relatat că laptopul a fost rechiziționat de FBI.

“Trebuie să-l facem pe procurorul general să acționeze“, a declarat Trump într-un interviu din emisiunea Fox & Friends (Canalul Fox și prietenii săi), după apariția articolului în ziar. “Trebuie să acționeze. Trebuie să desemneze pe cineva. Este un caz grav de corupție, iar asta trebuie să se știe înaintea alegerilor”.

Miercuri, un congresman republican din Camera Reprezentanților, Ken Buck, din statul Colorado, a cerut Departamentului Justiției să numească un investigator special. “Cazul trebuie anchetat fără vreun amestec de ordin politic“, a scris el pe Twitter. “Indiferent de persoana care s-ar afla la Casa Albă“.

Echipa lui Biden a respins câteva dintre ipotezele lansate în articolele din The New York Post, dar nu a contestat și autenticitatea dosarelor pe care se bazau articolele respective. Proprietarul unui atelier de reparații pentru computere din Wilmington, statul Delaware, pe nume John Paul Mac Isaac, a spus că, în aprilie 2019, Hunter Biuden a lăsat un computer Apple stricat în magazinul său, cerându-i să recupereze toate datele din interior.

Isaac a spus că Biden a scos un ordin de serviciu, s-a recomandat drept Hunter Biden și a venit la magazin de două ori, dar nu s-a mai întors să-și recupereze computerul sau hard-ul pe care fusese recuperat conținutul.

În cadrul atentei anchete a FBI pe tema spălării banilor în cazul lui Biden, agenții care colaborau cu procurorii federali din Delaware au autorizat eliberarea unor citații în fața completului de judecată, au obținut laptopul, precum și hard-ul. Persoane la curent cu examinarea afirmă că FBI-ul a examinat laptopul, dar conținutul său nu a făcut în niciun fel să avanseze ancheta pe tema spălării banilor.

Înainte de a preda laptopul celor de la FBI, într-un interviu din octombrie, Isaac a spus că a copiat conținutul hardului separat, conținut care ulterior i-a fost trimis lui Giuliani, iar acesta a pretins că laptopul demonstra corupția lui Biden.

Trump și aliații săi au exercitat în mod evident presiuni asupra Departamentului Justiției pentru a-l face să dezvăluie informații negative despre Biden înaintea alegerilor, dar anchetatorii nu au dat niciun fel de amănunte care să dezvăluie ancheta înaintea votării.

Articol de Adam Goldman, Katie Benner și Kenneth P. Vogel

Traducerea: Alexandru Danga, RADOR