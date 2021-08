Hoți cu mustrări de conștiință și o urmă de omenie. Ce au făcut după ce și-au terminat cumpărăturile cu cardurile furate

Doi hoți s-au remarcat cu o faptă mai puțin obișnuită pentru această îndeletnicire. Bărbatul, E.G, a furat, în luna decembrie a anului trecut un portofel cu suma de 150 de lei, un chitanţier electronic şi două carduri bancare. Era însoțit de un complice, I.C., care l-a ajutat la sustragerea bunurilor.

Și-au făcut cumpărăturile cu cardurile furate, apoi le-au returnat

Cei doi infractori s-au îndurat și au scos din portofel actele personale ale păgubitului şi le-au lăsat în maşină. Apoi, au făcut cu cele două carduri nouă cumpărături lipsite de o foarte mare valoare: ţigări, băuturi alcoolice şi produse alimentare în valoare totală de 679 lei, de la un magazin, după cum notează ziaruldeiasi.ro.

S-au întors cu sacoşele la maşina spartă şi au lăsat pe bord cele două carduri. Păgubitul şi-a dat seama că şi acestea îi fuseseră sustrase atunci când aplicaţia de internet banking l-a anunţat de tranzacţiile efectuate. Chitanţierul electronic a fost predat poliţei după o lună, de către mama lui E.G.

Acesta a fost reţinut după 10 zile și a fost judecat şi condamnat definitiv în luna februarie a acestui an la 1 an şi 10 luni de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere. Judecătorii i-au acordat clemenţă, întrucât şi-a recunoscut imediat fapta şi a colaborat cu anchetatorii.

Ce a decis instanța

Celălalt făptaș al jafului a plecat din oraş imediat după reţinerea complicelui său. A fost reţinut abia în martie, fiind judecat separat. În faţa judecătorilor, el a afirmat că nu s-ar fi sustras urmăririi penale, ci că ar fi fost plecat la Timişoara la o rudă, împreună cu concubina sa.

Plecase pentru că se certase cu părinţii care nu erau de acord cu relaţia. Varianta prezentată de Creionaş nu a fost însă acceptată de judecători, mai transmite sursa citată.

Chiar dacă în fața instanţei şi-a recunoscut fapta, în cazul lui nu s-a putut aplica procedura simplificată de judecată tocmai din cauza sustragerii de la urmărirea penală. Magistraţii Tribunalului au ținut cont de faptul că provine dintr-o familie dezorganizată, mama sa fiind cerşetoare, dar şi faptul că urmează să fie tată, concubina fiind însărcinată.