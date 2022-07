Hotelul din Ibiza care oferă cazare gratuită turiștilor. Ce compromis trebuie să faci

Pe insula spaniolă Ibiza se află un hotel unde turiștii pot sta noaptea gratuit. Totuși, trebuie să fie achitat un „preț”, precum au dezvăluit reprezentanții hotelului. Este vorba despre Hotelul Paradiso Art, „Zero Suite, potrivit Gândul.

Potrivit unei postări pe Instagram a hotelului, condiție pentru a sta gratis este să îți petreci noaptea într-o cameră cu pereți transparenți. Ea este situată în holul hotelului, ceea ce înseamnă că oricine poate vedea oaspeții cazați acolo.

„O cameră cu pereți de sticlă în mijlocul holului Paradiso Art Hotel unde poți dormi o noapte gratuit. Nu este potrivită pentru cei sfioși. Disponibilă și pentru spectacole artistice, emisiuni radio sau prestații de DJ… posibilitățile sunt nesfârșite, atâta timp cât poți să fii în centrul atenției”, scrie pe site-ul hotelului Paradiso din Ibiza. Părerea utilizatorilor rețelelor sociale

În timp ce unor utilizatori ai rețelelor de socializare le-a plăcut ideea, alții au recunoscut că nu ar putea sta într-o asemenea cameră, chiar dacă este o noapte gratuită.

Unul dintre cei cazați acolo și-a povestit experiența sa în camera respectivă. „Am dormit o jumătate de noapte acolo. Oamenii care loveau în ferestre nu erau deloc distractivi, dar – una peste alta – experiența a fost grozavă!”.

Ibiza este o insulă ce aparține Spaniei, situată în vestul Mării Mediterane. Ea este considerată sora mai mică a insulei Mallorca. Este a treia insulă ca mărime în Arhipelagul Balearelor. Are aproximativ 45 de kilometri lungi și 25 lățime. Cu toate acestea, insula este cunoscută pentru viața agitată de noapte. Orașul Ibiza are cea mai mare concentrație de cluburi și discoteci față de cât are orice alt oraș din Europa.

Numărul plajelor de pe insulă este de aproximativ 50. Peisajele naturale și spectaculoase sunt cele care recomandă insula pentru o vacanță. Unul dintre locurile unde poate fi admirat un asemenea peisaj este Cala d’Hort în fașa căreia se află stânca Es Vedra.