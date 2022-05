HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 9 mai 2022.  Astăzi sunt multe de sărbătorit. O zodie trebuie să zâmbească.

Pe 9 mai s-au născut Pancho Gonzales, Albert Finney, Glenda Jackson, Lucian Blaga, Ion Ţiriac, Marius Ţeicu.

În calendarul creştin fix este Sf. Niculae de Vară. Dintr-o pricină sau alta moaştele arhiereului din Mira Lichiei au fost mutate în Var (Bari). Se pare că au fost furate de veneţieni… din prea multă pioșenie, probabil. Protector al marinarilor şi al drumeţilor, Sf.Nicolae a mai făcut un drum! În „kalendar” nimic, nothing, rien, keine, nicievo, nada, niente…

Dar, extrem de interesant este Sf. Hristofor pe care îl pomenim astăzi. Cronica spune că a trăit pe la anii 250 pe timpul împăratului roman Deciu. „Se spune despre el lucruri minunate şi preamărite, cum că a fost căpcăun, cu cap de câine şi avea puteri mari de nici două sute de oameni nu au putut să-i stea împotrivă” Vieţile Sfinţilor.

Numele lui Hristofor era R’epreve, ceea ce, se pare, în arameică înseamnă cel care vine de departe, cel care vine de după orizont. Minunile Sf. Hristofor sunt multe şi de mirare: învaţă pe loc să vorbească omeneşte, înmulţeşte pâinile şi alimentele, converteşte pe mulţi şi mai ales pe două desfrânate care sunt pomenite tot astăzi, iar când a fost torturat sfântul Hristofor „stătea liniştit ca şi când s-ar afla la odihnă şi povestea nişte lucruri minunate, de mulţi necrezute”.

Poate o reprezentare creştină a puternicului zeu egiptean Anubis cel cu cap de câine, care, în „Stargate” dădea atâta de furcă fiinţelor de lumină, „înălţaţilor”. Sau, un extraterestru?

Sunt pline ziarele de extratereștri, dar sunt mult mai înclinat să iau în considerare raportul RAND şi declaraţiile NASA care spun că au fost nişte contacte punctuale cu extratereştrii, câteva doar, unele istorice, dar extratereştrii nu au nicio intenţie să stabilească legături, de orice natură, cu pământenii. Pur şi simplu nu îi interesează Pământul, o planetă săracă, singura bogăţie este…apa, o planetă aflată la periferia Galaxiei. Şi populată de maimuţe războinice şi isterice care au mai descoperit şi bomba atomică.

Bun, la nivelul centrului galaxiei, bomba atomică este o … praştie! Astronomii au raportat, în decursul timpului, fantastice explozii, care distrugeau sisteme planetare întregi, în centrul galaxiei. Probabil bomba cu antimaterie, sau ceva la care nu ne duce capul. Încă…

Prinşi în cotidian probabil că o să sărbătoriţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi ziua UE, cel de Al Patrulea Reich, Sieg Heil!

Sau o să sărbătoriţi ziua victoriei asupra celui de al Treilea Reich, inutil şi duios pentru că suntem în cel de al patrulea… Sau pur şi simplu o să sărbătoriţi pe ascuns… ceva! Cum făceau evreii convertiţi la creştinism în Spania medievală, care după ce se închinau în catedrale mergeau în peşteri şi se ploconeau la Tora – aţi văzut filmul cu Christopher Lambert, îmi scapă numele? Sau poate inființarea PCR? Independența României? Sunt multe de sărbătorit în această zi de mai.

Mă duc să văd câteva episode din “Stargate SG-1”, cele cu Anubis şi cu înălţaţii, că începe să mă preocupe din ce în ce mai des tehnologia de înălţare… tehnica o cunosc, mai am nevoie de energia de translație, ceea ce este o tehnologie. Când americanii vor să spună ceva, important, dar nu le dă mâna să o facă oficial, fac un film! Sau un serial!

Ştiaţi să “Star Wars”, primul episod apărut în 1977, “Episodul IV – A New Hope” a primit subvenţii de la guvernul american, pentru că era o pledoarie prntru războiul din cosmos, “iniţiativa de apărare strategică”? Nu ştiaţi…

Nu ştim multe, dragi mei, dar poate o să aflați câte ceva dacă o să vă uitați într-o carte scrisă de Gerard și Sophie de Sede, ”Occultismul în politică”. Iată ce scrie pe coperata IV-a: ”Adesea, în spatele regelui se ascunde magicianul, iar uneori magicienii din umbra palatelor ajung să ia palatele în stăpânire – acesta este „mesajul” cărţii celor doi autori, care își poartă cititorii de la pitagoricieni la anabaptiști, de la ismaeliţi la nestorieni, de la Ioana d´Arc la baronul Ungern şi la Sinarhie. Templierii, Saint-Germain, Cagliostro sunt personaje care au făcut istoria din culise, strămoşi ai celor care, nebănuiţi, continuă s-o influenţeze şi astăzi fără să apară în prim-planul ei. Mare parte din episoadele relatate sunt necunoscute marelui public; repuse în contextul lor istoric, în urma unui studiu documentat, acestea dezvăluie conexiuni nebănuite, luminând faţa nevăzută a istoriei şi alimentând credința că întotdeauna ceea ce se vede este mai puţin decât ceea ce se întâmplă cu adevărat.” Este o carte istorică, plăcută, drăguță. Nu se intră în lucruri grele despre occultismul secolului XX – se pomenește numai despre secta Moon și Opus Dei. Despre astrologie, foarte puțin.

Îmi amintesc un episod din viața mea, de la începutul anilor 90. Eram în România și am fost invitat de un personaj foarte puternic, pe atunci, la un hotel de lângă Mărul de Aur, în București. Prevenit fiind, aveam cu mine efemeridele, logaritmii, raportorul, rigle și creioane colorate, ba chiar și un compas ”Richter” adică mai tot ceea ce îmi trebuia ca să fac o temă astrală, încă nu aveam tehnică de calcul și programe informatice de astrologie. Mi s-a dat o dată și un loc de naștere și mi s-a cerut tema natală. Mi-au trebuit trei ore, în care timp am fost servit cu tot ceea ce doream. A apărut din nou preaputernicul personaj și i-am înmânat cele patru foi scrise de mână. Zâmbind, a început să citească. După câteva secunde zâmbetul i s-a șters și s-a așezat pe un scaun. A început să transpire, și-a șters transpirația de pe frunte cu un kleenex de pe masă. ”Fantastic” a spus la sfârșit, ”și poți să faci așa ceva pentru orice persoană, numai după data și locul nașterii?” A fost începutul unei prietenii, ca în Casablanca și o colaborare de șase ani. La doi ani după ce a renunțat la colaborarea cu mine a avut mari neplăceri. A fost foarte complicat, o să vă povestesc altădată. Mai târziu mi-a spus că, atunci, la început, brusc, s-a simțit ca un grăunte de nisip în fața unei puteri pe care nu o înțelegea. Ceea ce l-a impresionat cel mai mult a fost că i-am descris, într-o singură frază, fanteziile lui sexuale, dar, pe care, nu avusese curajul să le propună niciunei femei. Dacă nu spusese nimănui, cum puteam să le știu eu?

Nu o să văd niciun film, o să mă duc pe terasă și înfofolit într-o pătură o să stau în șezlong înconjurat de cățelușele mele, care privesc curajoase în întuneric, ascultând zgomotele nopții. Eu ascult Epic Musis, normal. O să-mi amintesc de toți cei cărora le-am fost consilier de taină, în decursul timpului. O să-mi amintesc de călătoriile mele. Ce să aleg? Știți că am memorie cinematografică. De ce? Uitatiți-vă în Wiki la CCR5: ”Recent research indicates that CCR5 Δ32 enhances cognition and memory.”

Ce să aleg? Petra, capul vestic la Drumului Mătăsii? Persepolis, orașul perșilor, un vis în piatră, cu grifoni și tauri înaripați? Samarkand, nestemata Orientului? Mohenjo Daro, orașul de multe mii de ani, misterios pierdut în pustiul dintre Iran și Pakistan, civilizația Indusului, un oraș care avea bulevarde largi de 20 de metri și case cu etaj, dotate cu instalatii sanitare? Parisul cu prietenii mei de acum 50 de ani și munca de noapte la ”Le Figaro”? Lhasa, de pe podișul acoperișului lumii, cu profilul acela atât de elitist? Hunza, valea enigmelor și a longevivilor, Shangri-La, unde simți că este ceva în aer? Anticariatul acela lung din Soho, din Londra? Poate cartierul Cocody din Abidjan, unde era să-mi las pielea pe acolo, sau Hotelul Camayene din Conakry și de preafrumoasa Kaissa. Cercul trei din Amman? Regi și regine, miliardari și prinți saudiți? Fâlca pietrei crăcănate din Bagdad? Cum am găsit prima tectită, în deșert? Cum era să o luăm pe coajă rău de tot într-o cârciumă din Gwadar, tot echipajul cu prințul Saad în frunte. Să mă joc cu maimuțelele în Algeria, la Pic des Singes? Să joc câțiva dolari la cel mai frumos cazino din lume, în Sun City, în Republica Sud Africană? Să mă afund cu Kevin și ceilalți prieteni în pădurea umbroasă din Virginia? Și încă o mie de alte locuri. Dar cred că o să mă plimb prin marele bazar din Teheran, îl cunosc ca nimeni altul, am fost ani întregi acolo. Și acum regret că nu mi-am cumpărat inelul acela de argint care avea initialele mele ca sigiliu. Cam în mijlocul Bazarului înspre ieșirea de Sud-Est, este o piață mică. În mijlocul ei, un munte, înalt de trei metri din obiecte de argint. Sfeșnice, tabachere, broșe, lanțuri, catarame, inele, și încă o mie de obiecte. Muntele este fals, este o butaforie, dar argintul de pe el este foarte real. Dacă toată movila ar fi fost din argint cum s-ar fi putut vinde obiectele din interior? Bună întrebare!

Un zarzavat întreg, o ciorbă adunare generală, gânduri care-mi trec prin minte în aceste vremuri ciudate și periculoase. Mă uit cum apun libertatea, democrația, liberul cuvânt și lumea se pregătește de război. Interzicerea, dictatura, măsurile arbitrare, restrângerea libertăților eterne, pentru care au murit oameni pe baricade. Una dintre lozincile hippy văzute de mine pe pereții Parisului anului 1969 era: ”Este interzis să interzici!” Ceva este în neregulă, cred că am căzut într-o lume paralelă, lumea asta proastă și vulgară, isterică și agresivă, mitocană, incultă și vanitoasă, ușor de panicat și terorizat, nu este a mea. Sau, așa se dorește să fie, poate fiecare dintre domniile voastre este scandalizat de ceea ce vede și aude în media? Bună întrebare!

Poate ceva bun se va întâmpla, să vedem ce mai aduce pisica, ori moare măgarul ori pierde samarul, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 9 mai 2022

BERBEC Ai unele vești care te nelinistesc și te îngrijorează, dar in a doua parte a zilei ori primesti un ajutor neasteptat, ori rezolvi tu situatia! Configuratia astrologica iti indica sa nu te repezi sa tragi concluzii gresite, sa ai suficienta rabdare, pentru ca lucrurile se vor lamuri. Lucrurile îţi par că devin mai grele, dar de fapt eşti în pierdere de energie. Mâncarea naturală (evită alimentele ce provin din plante mutate genetic), vitaminele cu minerale şi sucuri din fructe la care se poat adăuga ceiuri din plante româneşti te ajută să treci de această perioadă cu vitalitatea mai scăzută. Clima mai ciudată, capricioasă, iti trezeste durerile acelea de cap. Probabil că este vorba doar de variaţia presiunii atmosferice, dar nu lăsa ca nimic să-ţi afecteze sănătatea.

TAUR Horoscopul este slab aspectat, dar ai configuratii minore faste mai ales in domeniul afacerilor cu amănuntul, comerţului, in general. Proiectele tale de viitor sufera de un defect major – se bazează mai mult pe intamplare decat pe planificarea abila a fortele proprii! Sinceritatea te salvează astăzi în cursul dimineţii. Nu încerca să oferi motive şi explicaţii „politic corecte” ci relateză exact şi adevărat cum stau lucrurile. Sfârşitul zilei, adică seara, te gaseşte construind ceva, in orice caz muncind din greu la un proiect, ceva cu multă distracţie – probabil că este ziua ta de naştere, sau a unui cozodiacal.

GEMENI Aspectele benefice de astăzi sunt in cumpana cu influente mai putin favorabile, asa ca ai o zi relativ monotonă, fara evenimente notabile! Perseverenta este arma celui lipsit de imaginatie. Nu-ti risipi inutil fortele, daca vezi ca nu reusesti, schimba modul de abordare! Sunt şi nişte praguri de trecut dar o să te descurci. Astăzi ai o mare putere de convingere. De asemenea, trebuie să dai jos kilogramele care nu stau deloc bine pe tine. Nu cu cine ştie ce cură ciudată şi cu medicamente periculoase, ci cu sala de gimnastică, alergări în aer liber şi multă… foame. Trage de fiare şi lumea îţi va apărea mai frumoasă şi mai zveltă. Venus face aspecte favorabile cu zodia. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti şi consolidezi problemele de amor sau să începi alte cuceriri.

RAC Experienţa este suma greselilor care dor cel mai mult. In dragoste este bine sa-ti recunosti greselile, mai ales pe cele neimportante! De astazi, cu o configuratie favorabila, incepi sa gandesti mult mai pragmatic si sa te framanti mai putin. Fii mai atent la forma fizica! Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acestă zi de mai ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa este plină de farmec. Poate unde esti cu lucrările la zi, sau te descurgi bine, în general, unde activezi. Astăzi, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, în mai multe domenii, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Luna, patroana ta astrologica, te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni.

LEU Astăzi trebuie sa zambeşti si să-ti păstrezi calmul, mai ales daca auzi si vezi lucruri neplacute; mananca alimente naturale si evita dulciurile. In urma unei analize cinstite si atente trebuie sa lasi deoparte problemele care nu sunt ale tale si sa te concentrezi pe propriile interese imediate. În această perioadă este bine să te abţii de la o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă. Evită orice decizie luată în stare emotivă. Este momentul să faci puţină ordine şi disciplină printre hârtiile tale administrative, legale, contractuale şi să vezi dacă nu ai uitat ceva important. Încrederea pe care o ai în forţele proprii este în creştere aşa că poţi tranşa o problemă în cuplu, în familie.

FECIOARĂ Cu ceva planete binevoitoare, ei bine, aceasta configuratie face ca perioda în discuţie să fie benefică. Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Fecioară este în creştere – poţi rezolva uşor (mai usor) problemele sentimentale. Pentru că eşti într-un punct mort şi cu anturajul şi cu relaţiile sentimentale. Nu este o idee rea să incerci să lamureşti lucrurile, măcar parţial. Vorbe spuse aiurea, la suparare, chiar fără rautate, pot face chiar mai rau unei relatii de dragoste decat o soacra rău intentionata!

BALANȚĂ Vigilenta si prudenta trebuie sa fie cuvintele si comportamentul cotidian, asta pentru ca sa eviti pierderile prezise de stele. Nu mai spera sa primesti ceea ce meriti. Nimeni dintre sefii tai nu este cu adevarat atent la ceea ce faci. Parca ai fi invizibil! Totuşi, nu-ţi schimba intenţiile şi proiectele profesionale, tenacitatea aduce succes. Un Taur îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură, dar numai dacă cooperezi sincer. Astăzi, 9 mai, este un bun prilej pentru nativii şi nativele din Balanţă să-și pună în ordine lucrurile. Pentru cei care, majoritatea probabil, dintr-un motiv sau altul stau acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos începând din seara zilei.

SCORPION Nimic nu te multumeste astăzi si esti convins ca meriti mai mult. Poate ca da, poate ca nu, dar nu te astepta la minuni. Posibile tensiuni neasteptate ca urmare a unor vesti nu tocmai bune. Nu te descuraja. Tine numai azi. Maine o sa uiti! Stelele fixe si vremea capricioasa, dar puternica in schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie. Pe de altă parte este bine să foloseşti cât mai multe ocazii şi să te relaxezi. Bune rezultate în domeniul artei, culturii şi al relaţiilor sociale. Ai ocazia să-ţi schimbi părerea despre o persoană din anturaj. În general circumstanţele zilei de astăzi, fie că este vorba de muncă sau de dragoste, îţi sunt favorabile, chiar dacă eşti nemulţumit!

SĂGETĂTOR Daca ai câine, ieşi cu el la o plimbare lunga. Dacă ai pisică puteţi miorlăi împreună. Cu semenii tai sa pare ca nu te poti intelege azi, mai bine evită orice discutie. Eşti tensionat şi nervos, ca mai toată lumea şi îţi sare ţandăra imediat. Trebuie să-ţi acorzi un răgaz. Chiar merită să te enervezi? Sigur că nu! Sfatul meu este să cauţi societatea prietenilor buni şi veseli aşa te vei simţi bine şi aşa poţi gestiona energia ta în sensul bun. Poate că vei fi pus în situaţia de a face anumite concesii, mai pe seară, dar care îţi pot deschide, în viitor, unele uşi care astăzi sunt închise.

CAPRICORN Esti mare meşter în a munci spre gloria altora. La sfarsit constati ca numai pe tine te doare capul si spatele, ba chiar si buzunarul. Nu e o zi tocmai uşoara pentru tine. Ca de obicei. Astazi poate scapi mai usor, te ajuta mai mult cei din jur si le esti chiar recunoscator. Perioada îţi este favorabilă. Primeşti un cadou neaşteptat sau este vorba de o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. O veste sau o întâlnire îţi face mare plăcere. Este timpul potrivit să finalizezi în condiţii bune proiectele care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Câştig moderat de bani şi noroc la joc.

VĂRSĂTOR Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar gonești de lînga tine si binevoitorii. Ia o gura de aer, numara in gind si rezolva singur. Astazi ceva nu va merge cum trebuie : sau o masina, sau un dispozitiv, sau un aparat. Atenţie să nu-ţi prinzi degetele! O perioadă indicată pentru studiu şi activitate laborioasă – asta daca te lasa vremea capricioasa şi lenea ta cea mare. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. Nu încerca să te baţi cu toată lumea în acelaşi timp. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. Configuratia complexa a Cosmosului face sa ai impresii ca dintr-un caleidoscop. Când un entuziasm contagios, când în borcanul cu melancolie.

PEŞTI Profita de acesta zi. Esti prea visator astăzi şi, crede-mă, este foarte bine. Te asteapta o perioada grea, cu multa munca, mai bine fă un plan de bataie. Esti plin de imaginatie azi si te simti usor si vesel fara prea multe motive. Profita de acesta zi si iesi la plimbare cu cineva drag. Esti, in continuare, intr-o perioada binecuvantata, de la bine la foarte bine. Cam tot ce iti propui iti iese – asta pentru ca dai dovada de mult realism si bun simt. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de cărţi, reviste, ziare, publicaţii, jocuri şi sporturi. Nu că ar fi bănoase, dar sunt nostime. Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter poți să dobândeşti mai multe avantaje.