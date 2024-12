Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 9 decembrie 2024. Am avut dreptate! Din nou







9 decembrie

Pe 9 decembrie s-au născut John Milton, Johann Joachim Winckelmann, Elisabeth Schwarzkopf, Kirk Douglas, John Cassavetes, Mircea Vaida, Vasile N. Velican, Dan Diaconescu.

Sinaxar, în calendar, pe 9 decembrie este Zămislirea Sfintei Fecioare Maria, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, de către Sf. Ana. Proorociţa Ana.

Tradiţional este Ana Zacetenie, Simicoară, Sim-Nicoară, Sf. Nicolae Mic, Sora Sfântului Nicolae. Pe stil vechi era ziua solstiţiului de iarnă. Zi de speranţă pentru popoarele din antichitate, pentru că Soarele începea să crească, ziua să fie mai lungă. Începea un nou ciclu al naturii.

Naşterea Sfintei Fecioare promitea Minunea şi Mântuirea viitoare prin Fiul ei asemenea lui Dumnezeu. Când întunericul este stăpânitor iată că din el apare Lumina. Mereu şi mereu ciclurile cosmice sunt lângă noi, ne spun ceva, dar noi nu le înţelegem.

Orientalii au arătat bine că întotdeauna lucrurile nu sunt pure, nu sunt definitiv rele sau absolut bune. „În Yang există mereu un pic de Yin şi în Yin câte puţin Yang” spunea Confucius.

Popular se crede că ultima zi a festivalului Sf. Nicolae, Sf. Nicolae cel Mic, 9 decembrie, este nefastă. Fiind ziua dracului, care se ascunde în mori ca să facă rău oamenilor. Atenţie la hidrocentrale, că alte mori de apă nu mai avem...

Şi mă întreb, ca un inginer hidroenergetician, care a participat la construcţia aici, în ţară, şi în străinătate a trei sisteme hidro mari, unul cu un baraj în dublu arc de 127 metri înălţime: de ce se promovează de statul român tehnologii cel puţin controversate, ca să nu spun periculoase de obţinere a energiei şi nu se instalează şi ce a mai rămas din potenţialul hidro?

Pentru că statul român, adică cei care îl reprezintă, nu mai servesc demult interesele naţionale și voința poporului... Între timp energia se duce pe apa sâmbetei, că aşa este vorba românească! Vezi AICI.

Şi mint şi dezinformează poporul cât pot. Cică asta este politică... Şi clovnii, la circ, se ciomăgesc mai bine între ei, decât politicianiştii noştri. Dar cine sunt ei, de fapt?

"Teoria conspiraţiei" spune că acum câţiva ani s-au făcut, sub acoperirea unei organizaţii mai mult sau mai puţin secrete, masoni, iluminaţi, ei bine, nişte cărvunari acolo - s-au făcut în mare taină nişte analize genetice.

Acum, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, dacă erau secrete cum le ştie şi băcanul din colţ de la care cumpăr de mâncare pentru cele cinci cățelușe, pisicile din pod, ariciul Aristotel (în hibernare), veverițoiul Burebista și gaițele Meda și Dromichete, etc etc?

Hai să le denumim, mai bine, legende urbane! Analizele făcute erau de ADN și haplogrup de stabilire a tipului de rasă. Subiecţii au fost masculi şi femele aşa-zise "alfa", preşedinţi, prim miniştrii, curtezane de succes, bogătani, şi alte persoane, cel puţin la fel de dubioase. Nu am date că ar fi fost analizați și ai noștri, dar nu este nicio pierdere, rezultatele îi descriu foarte bine.

Ei bine, marea majoritate a "oamenilor de succes" este, cum arată raportul, "fucking oriental" adică nişte subiecţi (bip) asiatici, haplogrupul lor provine din grupa de popoare asiatice! Vanitate, egoismul feroce, cruzimea orientală, lipsa de principii morale sunt principalele "calităţi" ale acestor oameni. Încă o caracteristică este că nu au un IQ mare, ba din contră! La polul opus, ADN prelevat de la Maica Tereza, de la moaştele Sf. Francisc şi de la Sfântul Ioan Paul al II-lea, arată fără, tăgadă, apartenenţa acestora la grupul european.

Respectivii oameni de ştiinţă au fost atât de îngroziţi de rezultate că nu au ştiut ce să facă. Era evident că puteau fi acuzaţi de rasism, discriminare şi de călcarea a încă vreo zece porunci marxiste! Aşa că au preferat să spună rezultatele băcanului meu. Şi la toţi băcanii de pe Pământ...

Ei, zic eu, nu cred că politicienii noştri de vârf au sânge mongol! Sunt evident, nemți, țigani și unguri! Dom' profesor, nu aveţi televizor, nu vă uitaţi la ei, mi-a răspuns băcanul...

Am tăcut din gură pentru că împotriva televizorului nu pot să argumentez, pentru că uitatul la tv nu face parte din activităţile pe care familia mea le consideră interesante şi asta de peste două sute de ani. Primii o sută cincizeci de ani au fost mai fericiţi pentru că nu exista televizorul. Acum acest aparat satanic este subiect de discuţie şi mai mult, minţi pe care le consider luminate comenteză cu plăcere ce au făcut şi au zis nişte histrioni la... televizor! Prefer să fiu considerat un ignorant, un barbar dac, un pustnic netot, care nu ştie ultimă bârfă efemeră care o să moară mâine, înlocuită de altceva...

Doamnelor şi domnilor, cu tot respectul, sunteţi nişte maimuţe!

Nu voi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, ceilalaţi! Punând la punct şi această chestiune mă frământă de mult o mare întrebare: de ce personajul lui Caragiale îl aruncă pe fereastra vagonului pe săracul Bubico, un căţeluş răsfăţat, acolo, un animăluț nevinovat şi nu pe fandosita doamnă? Răspunsul, evident, este că femela aceea, îmbrăcată în costum de epocă, cu corset şi jupoane, nu ar fi încăput pe geamul trenului!

Voi ce ziceţi, mai putem face haz de necaz? Haideţi, haideţi nu e dracul chiar atât de negru, au fost războaie, foamete, epidemii, ciumă... Ziceţi că şi acum sunt? Cum? Explicţi-mi la dom@profesor.gmail.com, dar pe scurt!

Dar nu despre asta doream să vă spun ci despre o epistolă pe care am primit-o tocmai din Australia, de la niște români stabiliți acolo. Le-am spus că horoscopul nu se prea potrivește în Australia, este făcut pentru emisfera boreală, Europa, România, în special. Dar ei tot îmi citesc horoscopul spun că este foarte interesant, mai ales introducerea.

În ultima scrisorică primită pe email, m-au întrebat când o să apară horoscopul meu pe 2025. Pentru că, argumentează ei, uitându-se la festivitățile de la Notre Dame de Paris și-au amintit că în cel pentru anul 2019 am avut dreptate, mai ales cu incediul de la Notre-Dame. Măi, să fie! Ce am scris oare, că numai îmi aduceam aminte. Dar bine că există netul și că acolo rămâne ce am scris. Așa că ia uitați-vă domniile voastre la https://evz.ro/2019-anul-norocului.html. La subcapitolul ”Evenimente” ce o să găsiți? Iată: ”O mare catedrală catolică din Occident o să ia foc, sau o să i se pună foc.” Am avut dreptate, din nou…

Vă promit că o să public horoscopul pe 2025, nu este nicio grabă, mai sunt trei săptămâni din anul acesta, doar mâine este, în definitiv, avem această speranță permanentă, o nouă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 9 decembrie 2024

BERBEC Păstrează-ţi zâmbetul pe buze şi reprogramează toate deciziile importante şi întâlnirile decisive! Este o zi de luni plăcută şi liniştită, patriarhală, nu o agita cu atitudinea ta agresivă! În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Perioada zilei de astăzi nu este foarte rea, dar nici cea mai buna din viaţa ta! Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică sau o oarecare stare de disconfort faţă de vreme, vremuri şi oameni. Et in Arcadia ego ! Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere. Dacă poţi!

TAUR Obişnuinţele cotidiene te obosesc astăzi mai mult decât trebuie. Ai intrat într-o rutină zilnică, monotonă şi nemotivantă, aşa că trebuie să găseşti o strategie de schimbare a situaţiei! Nu da şi nu lua bani cu imprumut – timpul acesta este belea curata pentru speculaţii financiare. Nevoia ta permanentă de bani a făcut să te speteşti cu munca în ultima perioadă de timp. Oferă-ţi puţină relaxare. Sanatatea pare că este bună, atenţie la viroze, iar cu banii... se poate şi mai bine! Perioada zilei de astăzi este benefica pentru tratamente cosmetice, de întreţinere, proceduri medicale de tot felul, chiar mici intervenţii chirurgicale.

GEMENI Îţi urmăreşti cu fidelitate interesele, propria linie de conduită, dar astăzi reuşeşti să dai o mână de ajutor şi colegilor, celor dragi, familiei. Rezolvare favorabila a problemelor tale! Ai prostul obicei să „abureşti” oamenii adică să vorbeşti pe lângă subiect. Dacă eşti politician este OK, dar ce te faci dacă eşti un simplu salariat. Pe seară, îţi place din nou să monopolizezi atenţia anturajului şi să intri într-un vîrtej de aventuri din cele mai interesante. Te aşteapta o perioadă grea şi obositoare de petreceri şi nopţi nedormite.

RAC Zodiacul benefic, cu Luna favorabilă, te îndreptăţesc să speri în rezolvarea afacerilor, cu bani sau cu amor, dar din cele mai vechi, care trenează de mai mult timp. Seară plăcută, culturală! Ai un program aglomerat, cu multe de făcut, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Nu-ţi lipseşte ambiţia şi energia, dar în conjunctura actuală, astrală şi de la locul de muncă, nu-ţi foloseşte la nimic, singura cale de urmat este „politica struţului”. Conjunctura se schimbă, situaţia se schimbă, oamenii se schimbă aşa că poţi avea şi o perspectivă mai bună. Păstrează-ţi speranţa, viata este frumoasa şi poţi să o faci şi plăcută!

LEU Prieteni vechi, pe care i-ai pierdut din vedere, revin din timp şi spaţiu. Cu istorii şi veşti bune! Obţii succesul în mai multe chestiuni care privesc serviciul şi relaţiile dintre oameni. Atât leii cât şi pisicile sunt singurele feline care torc, iar o legendă africană spune că neamul pisicesc s-a născut dintr-un strănut al leului primordial. Cu bagajul cultural îmbogăţit te poţi întoarce la lucru, că am uitat să spun, ai o zi obositoare. Un coleg de la serviciu, sau unde activezi, iţi solicită azi ajutorul. Fă tot posibilul, pentru că stelele spun ca ajutorul dat se va intoarce înzecit. Configuraţia astrologică nu este foarte prielnică in abordarea unor persoane din sfera autoritaţii publice. Aşa că lasă pe mâine!

FECIOARĂ O zi de luni ceva mai obositoare, dar până la urmă foarte plăcută. Seară deosebită. Dacă eşti cu prietenii, un plus de distracţie. Lucrurile devin ceva mai dinamice, petrecerile mai dese. Pe de altă parte, domneşte o mare tensiune în legătură cu nişte termene, probabil se apropie Crăciunul! Schimbarea care pare că are loc în sufletul tău este doar de suprafaţă, de fapt răspunzând unor comandamente sociale. Este vorba de mimetism social nu de cine ştie ce ce trăiri complexe. Ai ocazia să-ti tratezi durerile acelea care nu te mai lasă. Nu mai amâna, sănătatea este bunul cel mai de preţ. Veşti bune de departe.

BALANŢĂ Norocul este astăzi punctual la întâlnire. Nu mai încerca, nu mai ocoli, îndrăzneşte! Romanii ziceau că norocul ajută pe cel îndrăzneţ, şi ştiau despre ce vorbeau! Seară plăcută, poate în doi! Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate vei simţi un nou impuls, o nouă stare; idei şi concepte noi iţi sunt la îndemână. Pe de altă parte, Saturn indică, ca un ceas rămas în urmă, întârzieri şi amânări. Te-ai obişnuit, deja ca lucrurilă să nu-ţi iasă din primă, cu toate că situaţia este statistică. Unii nativi din Balanţă pot să aibă succese imediate şi aproape fără efort, Astrologia nu este o filozofie comunistă, nici pe departe – evident, nu avem toţi aceiaşi soartă!

SCORPION Nu te risipi în mai multe direcţii, nu-ţi strica orzul pe gâşte! Ai o idee bună, pisează până se fac praf. Potenţialii ostili! Dacă vrei pace, pregăteşte-te de război, o vorbă de la romani! Mai pe seară te poţi lansa într-o cursă palpitantă pentru bani şi amor. Tradiţia spune că nu poţi să le ai pe amândouă, aşa că nu fugi după doi iepuri în acelaşi timp. Eu aş alege pentru tine... banii ! Că dacă ai bani, vine şi dragostea, automat! Pe seară stai bine cu norocul. Vezi, să nu ai şansa să cazi pe undeva, mai bine joacă la loto că este oricum, aproape acelaşi lucru.

SĂGETĂTOR Te afli în centrul atenţiei. Ai reuşit să atragi interesul, acum încearcă să oferi performanţă! Aşa se urcă pe scara socială. Poţi obţine complimente, aprecieri, sau chiar recompense... Evita nerăbdarea şi graba. Totul se rezolvă cu bine, din fericire, statistic vorbind. O veste sau o întâlnire iti face mare plăcere. Proiectele începute astăzi, chiar cu Saturn afectat, vor aduce rezultate excelente. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung. Ultima parte a zilei nu este foarte prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli şi prudenţă faţă de anturajul apropiat, vei putea evita neplăcerile.

CAPRICORN O zi de luni senină şi frumoasă, cum nu ai mai avut de mult timp. Astăzi stare de bine e prietena ta cea mai bună, care te ajută să uiţi obstacolele şi necazurile şi să te simţi optimist. Străluceşte şi adu optimism şi sarea de bine în jurul tău. Nimic nu se compară cu un zâmbet. Binele aduce bine, răul aduce mai mult rău. Nu te enerva, nu riposta, nu fi agresiv, lumea este aşa cum este şi nu poţi să o schimbi. Dar poţi să încerci! După o dimineaţă densă şi evident obositoare, stelele îţi recomandă să te relaxezi, să faci puţin sport, poate sală, poate sauna.

VĂRSĂTOR Dimineaţa favorabilă, în sensul că dacă te limitezi la activităţile obişnuite, se poate să nu ai niciun necaz. O situaţie de serviciu te îngrijorează, dar azi poţi lucra la rezolvarea ei. Rezolvă cu mult calm discuţiile cu sexul opus – diplomaţia şi intriga au rezolvat infinit mai multe probleme decât violenţa şi războaiele. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Nu risca nimic în această zi, pentru că Jupiter este un pic supărat pe tine. Ei, nimic personal, treburi cosmice...

PEŞTI Eşti în formă şi ai atâta încredere în forţele tale, că îi impresionezi pe cei din jur, care vor să accepte ideilor tale, să te urmeze. Spaţiul, timpul şi gândul nu sunt atât de diferite! Nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau care are cu adevărat nevoie de ajutor. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, ca o pernă moale umflată cu aer, care încearcă să-ţi frâneze rapiditatea. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţional ci încercă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei din jur cum stă treaba. Dacă nu te ajută, măcar să nu te impiedice.