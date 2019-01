2019. Anul Norocului, dar nu pentru toată lumea!

2019 Anul 2019 este anul norocului. Vechi calendare, grimoare şi almanahuri îngălbenite de vreme sunt unanim de acord : anul 2019 este anul norocului, al iubirii, la prilejurilor de afirmare şi al progresului. Aşa spune şi tradiţia iniţiatică orală transmisă de peste şase mii de ani, de la Primii Strămoşi şi Marii Zei. Până şi cartea secretă de o mie de ori interzisă, misterioasa şi infama Bozorgh-e-Koss, atribuită când lui Zoroastru, când lui Toth, sau lui Hermes Trismegistus, carte care cuprinde „toate profeţiile de la Facerea la Sfârşitul Lumii” arată despre perioada de timp recunoscută a fi anul 2019 că este „anul norocos şi înţelepţi se vor numi cei care vor profita de bunăvoinţa timpului”.





2019 Eufemistic vorbind, anul 2019 este un an complex şi interesant. Seamănă, sincronic, stohastic, cu anul 1959, care nu a fost an de război, sau de nenorociri mari, dar nici grozav ca avans tehnologic sau ca îmbunătățirea calității vieții. A fost doar un an cu… noroc! De exemplu, în acel an, global, s-au câștigat cei mai mulți bani din istorie, la diferite sisteme de loterie. Acum trebuie să vă spun că poți să ai noroc să câștigi la Loto, sau să ai noroc să-ți cadă în cap, de la etaj, un ghiveci cu flori! De aceea spun minerii: ”Să ai NOROC… BUN !

2019 Anul 2019 face parte din ciclul haos, pământ şi noroc. Este un an guvernat de Jupiter, posesorul norocului în horoscop, un an al Porcului (Mistrețului, Vierului) din punct de vedere al astrologiei chinezești. Un an al… norocului! Și la noi există vorba veche: ”Să ai noroc, ca porcul!”

2019 Pe de altă parte pentru marea majoritate, pentru populaţia condiţionată și manipulată de ”fake news” şi de magia neagră a audio-vizualului, anul 2019 este un an la fel ca toţi ceilalţi ani, poate puțin mai… norocos!

Înţelepţii Magi din Răsărit, astrologii din Persia, au lăsat o moştenire pe care nu putem şi nu avem voie să o ignorăm. O moştenire la fel de importantă au lăsat-o de „trei ori iscusiţii” astrologi ai Curţii imperiale a Fiului Cerului – cum era numit primul împărat chinez, legendarul Huan.

Budismul şi o filozofie de viaţă înţeleaptă şi echilibrată au creat calendarul anual chinezesc, lunar, cu o perioadă de 12 ani. Astfel, după calendarul chinezesc anul 2007 este anul Porcului sau Mistreţului (Vierului) galben-verzui, de Pământ, negativ (Yin). De ce galben-verzui şi de ce de pământ ? Pentru că există şi un ciclu al culorilor, şi un alt ciclu al elementelor, de 60 de ani. Astfel 2019 face parte din ciclul 78 curent, de 60 de ani. Anului 2019 îi corespunde anul chinezesc 4716 după calendarul Shaolin de Sud. Este al 36-lea an din al 78-lea ciclu. Adică: 78x60+36=4716. Este aritmetică, nu numerologie, de fapt numerologia este o scamatorie după o masă bună și stropită din belșug, spunea Dr. Unite Cross în cartea lui de referință ”Number, please!” Chinezii sunt singurul popor care pe lângă elementele primordiale foc, apă, pământ şi metal (aer) consideră lemnul un al cincilea element primordial.

Poate ar fi bine să discutăm un pic şi despre diferitele sisteme de măsurare a timpului. Mai toată lumea ştie că în spaţiul creştin sunt luate în considerare calendarele iulian şi gregorian care au ca punct de plecare data naşterii Domnului Iisus. Sau, se mai folosește data Facerii Lumii. Calendarul creştin se suprapune peste un vechi calendar european care avea ca dată de plecare solstiţiul de iarnă, 22 decembrie.

Calendarul druidic, antic european, al celților, inspirat din natură, are nume de copaci. Astfel 2019 este anul norocosului dar şi misteriosului NUC. Anticul calendar al Primilor Strămoşi şi al Marilor Zei începea odată cu echinocţiul de primăvară, 21 martie, când natura revenea la viaţă. Acest calendar a rămas, de mii de ani, oficial în mai multe ţări din Orient, printre care şi în Iran. Anul astrologic al lui Jupiter, „care aduce norocul, progresul şi bunăstarea”, începe pe 21 martie 2019 şi se sfârşeşte pe 20 martie 2020. Un alt calendar provine din spaţiul credinţelor vechi europene şi este anul vrăjitoarelor care se sfârşeşte pe 31 octombrie, în noaptea de Halloween, Ajunul Tuturor Sfinţilor. Anul 2019 este anul TALISMANULUI DE ARGINT – fiind un an norocos, protector, vesel. După cum se observă, anul chinezesc al Porcului nu se suprapune exact peste anul 2019 iulian sau gregorian, ci începe în ziua de 5 februarie 2019 şi se sfârşeşte pe 25 ianuarie 2020. Dar toate sistemele de calcul al timpului nu fac decât să ne spună : cunoaşte-ţi trecutul ca să înţelegi prezentul şi să fii pregătit pentru viitor!

Astrologia creștină se bazează pe două principii, unicitatea și ciclicitatea. Primul este unicitatea şi irepetabilitatea fiecărei fiinţe umane. Suntem făcuţi din pulbere de stele! Fiecare dintre noi este unic, fiecare are un dar, o calitate, un talent, o misiune... Există ceva bun în fiecare fiinţă, cum poate exista și ceva rău! Astrologia nu face decât să descopere şi să pună în lumină, prin interpretarea horoscopului de naştere, a acestor particularităţi, calităţi, poate şi defecte. Al doilea principiu este ciclicitatea evenimentelor. „Timpul se transformă în istorie urmând o mare şi misteriosă spirală” spunea Hermes Trismegistus, care este pentru astrologie ceea ce Hipocrate este pentru medicină. Astrologia creștină, cea pe care o practic și dă rezultate foarte bune, se bazează pe istorie, pe ciclicitatea evenimentelor. Ce a fost, o să mai fie! Nu o repetare identică, ci a tipurilor de evenimente, calitata întâmplărilor. Cardinalul Pierre d’Ailly a enunțat teoria generațiilor găsind că generațiile se schimbă odată la 20 de ani, la Marile Conjuncții ale lui Jupiter-Saturn. El spune în ”Astrologia Christiana”: ”ca să faceți o profeție pentru un an anume trebuie să găsiți șirul de evenimente istorice care se repetă la aceleași realități astrologice și aveți o mare șansă ca tipul de eveniment să se repete când conjunctura astrologică este aceiași!” Mai mulți astrologi de vază din secolul XX au constata că ”realitatea astrologică” care se repetă și oferă un grad decent de confirmare, este zodiacul chinezesc, care are un ciclu de 60 de ani. Ani ca 2019, an al Porcului, de pământ, negativ, au fost, numărând invers, în istorie: 1959, 1899, 1839,1779, 1719, 1659 etc. Dacă aveți curiozitatea să vă uitați într-o cronologie istorică, puteți constata cu ușurință că anii se aseamănă, s-au întâmplat aceleași tipuri de evenimente. Ca ipoteză de lucru am considerat că anul 2019 poate fi asemănător cu anul 1959.

„Vreme trece, vreme vine” a spus Poetul. Aşa este şi dacă nu ne uităm în trecut, degeaba aşteptăm viitorul. Ani asemănători cu 2019 au mai fost la fiecare 12 ani, (foarte asemănători la 60 de ani) consideraţi în astrologia chinezească drept ani ai Porcului. Să ne reamintim ce evenimente s-au întâmplat în aceşti ani şi o să ştim cam la ce să ne aşteptăm în 2019.

În 1527, cu mult noroc, conflictul dintre Francisc I şi Carol Quintul nu a dat foc la întreaga Europă. 1587, anul unei foarte norocoase victorii a regelui protestant Henri de Navarra contra catolicilor. Războiul de Trezeci de Ani se termină, din fericire, în alt an al Porcului, în 1647. În 1707, cu mult noroc, Anglia se uneşte cu Scoţia, (chiar dacă acest lucru nu-i convine astăzi lui Sir Sean Connery!) În 1827 se manifestă libertatea presei prin blocarea unei legi a cenzurei în Franţa. În 1887 polonezul L.L. Zamenhof creează limba esperanto, în timp ce la Paris începe construcţia Turnului Eiffel, iar G. Daimler inventează carburatorul şi construieşte împreună cu W. Maybach primul motor cu doi cilindri în V. 1899 prilejuieşte prima transmisie telegrafica fară fir (40 km) realizată de G.Marconi iar M.W. Beijerinck defineşte o nouă clasă de microorganisme – virusurile. În Transvaal începe războiul colonialist al Marii Britanii împotriva burilor. China se răscoală împotriva occidentalilor – revolta boxerilor. Alt an al Porcului, 1911, prilejuieşte norocoasa descoperire a cetăţii incase Machu Picchu de către H.Bingham. China se revoltă din nou şi trece la republică. În 1923 Franţa ocupă regiunea germană Ruhr. Se votează o nouă Constituţie pentru România. În Egipt, H.Carter descoperă, printr-o şansă nesperată, mormântul intact al lui Tutankamon. 1935 – Legile de la Nürenberg care prevedeau segregaţia socială şi juridică a evreilor din Germania. W.M. Stanley izolează pentru prima dată un virus, cel al mozaicului tutunului. În 1947 Romania devine republică populară iar în Franţa comuniştii sunt scoşi din guvern. India dobândeşte independenţa. ONU propune crearea statelor Israel şi Palestina – proiect respins de arabi. Le Corbusier construieşte lângă Marsilia, unitatea de locuit a viitorului – Oraşul radios. Petrolul este descoperit în Libia, dintr-o întâmplare norocoasă tot într-un an al Porcului, în 1959. De Gaulle devine preşedinte al Franţei. Hawai devine al 50-lea stat al SUA, Cipru devine independent iar Fidel Castro preia puterea în Cuba. Premiera filmului „North by Northwest”, capodopera lui A.Hitchcock. Firma De Beers fabrică primul diamant sintetic.

1971. China este primită în ONU. Independenţa emiratului Bahrein şi formarea Emiratelor Arabe Unite. Tot în 1971 apare şi romanul „Cârtiţa” scris de J. Le Carré, creatorul personajului Smiley. Idi Amin Dada pune mâna pe putere în Uganda. În 1983 Statele Unite intervin în Grenada. Iniţiativa de apărare strategică (Războiul stelelor) a preşedintelui american R. Reagan. Francezul L. Montagnier identifică virusul SIDA. 1995 este anul în care Suedia, Finlanda şi Austria aderă la UE. Se săvârşeşte din această viaţă Emil Cioran. J.Chirac devine preşedinte al Franţei. Asasinarea lui Y.Rabin, în Israel de către un israelit. Descoperirea primei planete extrasolare în constelaţia Pegas. Este lansat Windows 95 controversatul sistem de operare al firmei californiene Microsoft. Succes fulgerător al reţelei Internet – la fiecare secundă un nou utilizator. Indicele bursier Dow Jones a trecut pentru prima dată în 1995 de 5.000 de puncte iar Indicele Compozit Nasdaq a trecut de 1.600 de puncte.

2007. România și Bulgaria sunt înglobate în Uniunea Europeană de la 1 ianuarie. Criza gazelor rusești, dar furnizarea este reluată după trei zile. Steve Jobs prezintă primul iPhone. Un act terorist în Baghdad, cu un camion-bombă ucide 136 persoane. La 1 martie începe Al Patrulea An Polar, cu explorarea ambilor poli ai Pămâtului, o cercetare care a costat peste două miliarde de dolari. TGV francez atinge o viteză record de 574,8 kilometri pe oră. Gliese 581C, o planetă extrasolară, care seamănă cu Pământul este descoperită în constelața Balanța. Asasinatele de la Virgina Tech, unde este ucis și un profesor de origine română. Revoltele populației rusești din Statele Baltice. Sheikul Mohammed bin Rashid Al Maktoum al Dubaiului face cea mai mare donație din istorie: 7,41 miliarde € pentru o fundație din Orientul Apropiat, care se ocupă cu educația. Sonda NASA, Messenger, trece pe lângă Venus în drum spre Mercur. Val de căldură în Europa, neobișnuit, mai ales în Grecia. Incendii. Accident la aterizare, TAM Airlines Flight 3054, pe aeroportul din Sao Paulo, 187 de morți din avion și 14 de la sol. Pe 15 august un cutremur de gradul 8 are loc în Peru, omorând 550 persoane și rănind mai mult de două mii. Pe 6 septembrie, are loc un episod straniu, fără nicio provocare, din senin, aviația Israelului distruge o centrală atomică în construcție, în Siria. Erupe violent vulcanul Rupehu din Noua Zeelandă. Mai mult de 16.000 persoane au fost ucise de Ciclonul Sidr, care a lovit Bangladeshul. Pe 5 decembrie opt persoane sunt ucise și patru rănite grav, prin împușcare, la Westroads Mall, în Omaha, Nebraska, SUA. Mai multe picturi celebre printre care un Picasso sunt furate din Muzeul de Artă din Sao Paulo. Pe 21 decembrie Regina Elisabeta a II-a devine monarhul britanic cu cea mai înaintată vârstă, din istorie, la 81 de ani și 244 zile. Pe 27 decembrie fosta prim ministru Benazir Bhutto este asasinată în timpul campaniei electorale, împreună cu alte 21 de persoane, de către un musulman extremist.

Norocul, veselia, entuziasmul, generozitatea, optimismul, iubirea sunt coordonatele anului 2019 de la naşterea lui Iisus şi 7527 de la Facerea Lumii. Se pot forma o mare mulţime de cupluri şi poate şi ceva nunţi. Familia este deosebit de avantajată în anul Porcului. Ideograma care descrie zodia Porcului, în chineză, repetă de două ori cuvântul care semnifică veselie. După unii maeştrii Kung Fu şi Feng Shui este bine să ai în cămin un număr impar de monede găurite chinezeşti, dacă se poate chiar cu ideograma Porcului inscripţionate pe ele. Cu mult noroc şi veselie, fetele şi băieţii între 5 şi 100 de ani se vor îndrăgosti peste măsură şi vor depăşi cu mult kilometrajul amorului stabilit în statisticile normale multianuale.

În anul 2019 se vor naşte o generaţie nouă de bebeluşi, foarte norocoşi şi sănătoşi, născuţi sub triada noroc, pământ şi haos. Copii născuţi în anul Porcului sunt uşor de crescut. Ei sunt veseli, ascultă cu atenţie sfaturile, în general sunt cuminţi şi nu prea fac probleme. Un pic lenţi şi distanţi, copiii din anul Porcului sunt buni membrii ai familiei şi ţin foarte mult la părinţi. Motivaţi-i cu atenţie şi cu inteligenţă. De obicei, copiii născuţi în anul Porcului sunt mai inteligenţi decât părinţii lor! Această generaţie norocoasă va fi printre ultimele din Marea zodie a Peştilor care a cuprins în ultimii 2000 de ani civilizarea omenirii prin religii monoteiste. Marii Iniţiaţi spun că o dată cu naşterea Antichristului, în 1992, adică în 7500 de la Facerea Lumii, a început o serie de ani din ce în ce mai grei, mai răi şi mai fără speranţă. Răul este într-o ofensivă fără precedent cucerind casă după casă, stradă după stradă, oraş după oraş, ţară după ţara... 60 de ani de haos!

Valorile se răstoarnă, viciul devine virtute, hoţia lăudată, iar crima un eveniment cotidian obişnuit. Kabaliştii spun că anul 2019 va fi un an bunicel, dar că Templul va mai suferi din plin. „Mai este o speranţă...” aşa a spus şi Sfântul Ioan Paul al II-lea, model şi exemplu de voinţă şi determinare pentru mulţi conducători de ţări şi popoare. Perioade de haos, tâlhării, corupţie, dezmăţ şi imoralitate au fost multe în istoria omenirii. Exemple sunt nenumărate, să ne amintim doar de prostituţia rituală în Babilon, sau de orgiile Imperiului Roman decadent, de ororile celui de al II-le Război Mondial, de holocaust. Nu este o dovadă de modernism şi de spirit înaintat dacă accepţi corupţia, hoţia, prostituţia, drogurile, spălarea creierului prin mass-media şi adoptarea unor ticăloşi, curtezane şi analfabeţi ca valori de referinţă în viaţa publică. Anul 2019 va fi un an nefast prin globalizarea nonvalorilor şi îndreptarea atenţiei populaţiei prin fluxul controlat al informaţiilor către distracţie, distracţie cu orice preţ. Dacă ne uităm şi astăzi în jur, 80% din activităţi nu au ca scop decât să te distreze, să te bage fie că vrei, fie că nu, într-un imens spălător de creiere de unde toţi ies în ordine şi disciplină ca în celebrul roman ”1984” al lui Orwell. Afluxul imens de informaţie negativă nu are alt scop decât producerea fricii. Frica este generatoare de violenţă. Iar violenţa trebuie să nască ordinea. Cel puţin aşa gândea Nietzche. Dar în lumea complexă şi imprevizibilă a unei populaţii mondiale de peste şapte miliarde, care au nici mai mult nici mai puţin decât 137 de credinţe religioase şi tot atâtea moduri de a vedea viaţa - totul eşuează într-un imens haos cu valori ale entropiei care cresc exponenţial. Haos, violenţă, vulgaritate, isterie... se putea mai rău? Sigur că da!

2019, sub aspectul climei este un an, încă o dată, haotic. Marea Tradiţie spune că, o dată la cinsprezece mii de ani, planeta Terra trece printr-un proces ciudat de încălzire şi apoi răcire ca şi când şi-ar lepăda o piele de şarpe. Se pare că suntem într-o astfel de perioadă. Ultimele descoperiri arheologice arată că acum cinsprezece mii de ani era aşa de cald, încât se făcea agricultură pe podişurile alpine din lanţurile de munţi înalţi. Sunt ipoteze confirmate parţial de descoperirile arheologice făcute în Tibet, în Anzi şi chiar la noi în ţară, în Munţii Bucegi. În 2019 ne putem aştepta la o iarnă relativ caldă, cu mai puţină zăpadă decât anul trecut, dar iarna se pare că ţine seama de precesia punctului echinocţiului de primăvară, adică mai pe înţelesul tuturor – iarna s-a mutat cu circa o lună de zile mai târziu, spre primăvara. În ianuarie 2019 vor fi temperaturi foarte joase iar februarie va fi o adevarată lună de iarnă. Primăvară se va ilustra foarte slab, fiind pe cale de dispariţie ca anotimp. În orice caz, fluctuaţiile de temperatură, umiditate şi presiune vor fi cumplite, punând la grea încercare organismul uman. Este an de pământ şi de haos, doar. Va fi în anul 2019, când foarte cald, când frig, când furtună, când căldură toridă tropicală. Va ploua, în averse, violente și neplăcute, care pot produce inundaţii.

Evenimentele nu vor lipsi in anul 2019. Alegeri, atentate teroriste ale musulmanilor, revolte, războaie, asasinate, cutremure, dezastre şi catastrofe, accidente... o largă paletă de evenimente pe care presa isterică, anarhistă și antinațională le vor prezenta cu perversitate, cu toate că nu ar trebui să ne intereseze. Anul 2019 este şi un an de alegeri în mai multe ţări. Prezenţa la urne a populaţiei va fi relativ redusă, în primul rând din cauza dezamăgirii populaţiei de către clasa politică şi în al doilea rând, datorita respingerii sistemului. O bună parte a populaţiei nu mai doreşte să dea girul ei prin prezenţa la vot unui sistem perimat care nu mai corespunde aspiraţiilor sale. Reacţii, uneori de stradă împotriva establishmentului. Dacă marile structuri, ţările mari şi organizaţiile uriaşe gen Uniunea Europeană şi SUA sunt, oarecum, avantajate în anul 2019, nu acelaşi lucru se poate spune despre ţările mici şi mijlocii. Unele structuri mai mici vor fi chiar strivite de evenimente cărora nu pot să le facă faţă. ONU, sub controlul pe față al musulmanilor se va acoperi de ridicol. Bursa mondială va avea cea mai bună zi a ei din anul 2019 în toamnă după o cădere în primăvară. Investiți în dolar, știu eu de ce!

Segregaţia dintre culturi, rase, religii mari şi popoare devine tot mai evidentă. După o perioadă stupid utopică în care s-a crezut că globalizarea va rezolva necazurile umanităţii, pentru că o problemă universală nu mai este o problemă, ci o realitate cotidiană, segregaţia este reacţia de apărare faţă de o situaţie scăpată de sub control. Amestecul de rase, culturi şi religii nu a dat în decursul istoriei multimilenare a umanităţii decât combinatii puternic explozive. Atentatele teroriste ale musulmanilor nu fac decât să grăbească segregaţia, ba chiar segregaţia devine obligatorie, din motive de securitate. Nu mai este momentul dialogului şi al diplomaţiei. Fie că ne place sau nu, cele două civilizaţii majore de pe Terra sunt în război. Care război nu a început, în prezent, cu 11 septembrie 2001, ci acum mai bine de o mie de ani, odată cu expansiunea musulmană. În prezent asistăm la o acutizare a acestui conflict milenar provocat de criza în care se află islamul. În anul 2019 acest război ciudat, fără front, va înregistra nişte episoade şi mai stranii. Musulmanii atacă și ucid peste tot în Europa încercând să impună un regim de teroare care să ducă la islamizarea forțată a popoarelor. Pe de altă parte, în anul 2019, minorităţile etnice, religioase sau sexuale vor plăti preţul discriminării pozitive, care a revoltat şi indignat până în prezent majoritatea tăcută. Naţionalismul şi şovinismul vor atinge cotele cele mai înalte în anul 2019. Masele largi populare vor realiza, în 2019, în ciuda otravei mass media, sau tocmai de aceea, că singura proprietate cu care se nasc este apartenenţa la o naţiune, la un mod de a vedea şi trăi viaţa. În anul 2019, aceasta poate fi considerată drept cea mai importantă proprietate !

În 2019 sau în perioada imediat următoare, un lider carismatic se va afirma în spaţiul islamic şi va fi un unificator de popoare şi ţări, spune profeția. Liderul există, îl știm cu toții, se numește MIB, Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite. Nostradamus arată că aceasta va duce la o confruntarea mai ascuţită dintre nord şi sud, dinte raţiune şi pasiune, dintre tehnologie şi fanatism, dintre individualism şi obştesc, Catrenul XXI din Centuria V și Catrenul LXXXVI din Centuria IX. Din această gravă confruntare se va trece în perioada păcii milenare, iar omenirea va ieşi purificată şi mai înţeleaptă - spune Marea Tradiţie.

Anul 2019 nu este decât o treaptă necesară pe scara confruntării finale dintre civilizaţii. În mod special, în anul 2019 trebuie să ne temem de atentate şi asasinate mai ales în marile orașe din Occident, dar nici Estul Europei nu este scutit. Nu sunt semne ale unui război mondial. Pe de altă parte, un război mondial ar costa foarte mult, şi nu ar fi eficient, aşa că înfruntarea globală se consumă prin conflicte locale clasice „low cost” într-un timp mult mai lung. Probabil că anumite trupe vor fi retrase din zone de conflict. Se încheie un ciclu pentru Cuba, ciclu început tot într-un an al Porcului, 1959. Rusia va mai face un pas pe calea revenirii la ceea ce a fost, o superputere mondială. China va fi din nou în atenţia generală printr-un act de voinţă, să ne amintim de multele revolte naţionaliste din ceilalţi ani ai Porcului. Accidente ciudate, în mai multe țări.

Romania, vai, România, țara mea de vis, țara mea de dor! Tare aș vrea să spun lucruri bune și frumoase, mobilizatoare, plăcute, dar mă împiedică realitatea. Este un an electoral, în primăvară europarlamentarele, în toamnă prezidențialele și anii electorali sunt ani proști, de crize economice și pomeni electorale, de consum, nu sunt ani de dezvoltare. Apoi poporul rămâne același, mințit și păcălit, cu multe milioane de oameni activi muncind peste hotare pentru străini, prostimea cu ifose a politicienilor și a miniștrilor este aceiași. Ce să speri, ce să profețești, ce să spui mobilizator, să minți?

Probabil, dacă nu sigur, ”autistul” Klaus Werner Johannis von Hermannstadt va fi reales pentru un al doilea mandat, are clar și manifestat sprijinul Germaniei, al celui de al Patrulea Reich. Nu mai este timp pentru confecționarea unui contracandidat valabil. Hai să vedem care ar fi ”posibilii”: Dragnea, Tăriceanu, Antonescu și poate și candidatul manciurian Corina Crețu. Candidați ”surpriză”: Isărescu, Țiriac, Băsescu, Constantinescu, domnul X – din românii de pretutindeni. Restul nu contează. Sincer să vă spun am căutat mult în bazele de date, un militar, un general în rezervă, după modelul câștigător din Brazilia, dar nu am găsit. Nimeni nu are nicio șansă față de mașina electronică ”Made in Germany” de pe net, de pe rețele, de furat startul și voturi în ziua alegerilor, a lui Klaus. Dar o să revin, nu i-am făcut horoscopul, am avut o reținere, nu știu de ce. Ar putea să piardă alegerile? Sigur că da, dar cine să le câștige? Bună întrebare!

Ați observat că istoria se repetă? Acum 12 ani, în anul 2007, tot an al Porcului, România a fost anexată de Uniunea Europeană, iar acum are Președenția, ambele evenimente majore europene. Un prilej excelent pentru Herr Johannis să-și facă campanie elctorală pe gratis, adică cu bani europeni. Tell me, ce a făcut Herr Johannis pentru România? Niciun proiect de țară, nicio inițiativă prezidențială, nicio campanie de interes social, niciun discurs în care să pomenească românii, România, interesele poporului român. Nu vă supărați, Herr Johannis, die gedanken sind frei! Immer. Pe de altă parte am o mare înțelegere și o aprobare față de modul civilizat și sobru în care se comportă. Păcat că nu are și idei, dar poate că primii cinci ani sunt mai grei pentru un președinte, poate înțelege mai greu. Poate că merită un al doilea mandat, să vedem ce o să spună stelele! Stelele și licuricii.

