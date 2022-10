HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 8,9 octombrie 2022. Brișca elvețiană o să ajungă pe Marte!

8,9 octombrie

Pe 8 octombrie s-au născut Juan Peron, Antonio Banderas, Sigourney Weaver, Klaus Kinski, Didi, Ion Voicu, Ionel Budişteanu, Alexandru Andriţoiu, Constantin Abăluţă. Pe 9 octombrie s-au născut Miguel de Cervantes de Saavedra, John Lennon, Camille Saint-Saens, Gento, Adrian Pintea, Gică Popescu, Marioara Murărescu, Emil Manu, Olga Szabo.

Iar, mai nimic, pe 8 octombrie în calendarul creştin ortodox, doar Sfintele Pelaghia şi Taisia. Pe 9 octombrie, sunt Sfinţii: Iacob al lui Alfeu, Andronic şi Atanasia. Nimic în ”Kalendar”.

O perioadă de trecere, parţial frumoasă, printre picături, poate unde sâmbătă este ziua de naştere a unor actori pe care îi admir, Sigourney Weaver, Antonio Banderas şi Klaus Kinski.

Sigourney, cea din seria „Alien” dar mai ales cea din „Ghostbusters”. Tare aş vrea să văd un film SF, de acţiune, cu Sigourney Weaver, „The Alien’s killer”, versus Uma Thurman, „The Black Mamba”! Găsiţi producătorul – scenariul, regia şi castingul le fac eu… Cu toate că, la peste 70 de ani, parcă este cam greu să mai spinteci extratereștrii zooformi, v-o spun din proprie experiență!

Un actor care joacă cu inteligenţă, din ochi, din atitudini: Antonio Banderas! El rămâne pentru mine al „13-lea războinic”, arabul mintos şi credincios prietenilor şi crezului său, până la moarte şi după. Şi care învaţă limba varengilor, a puternicilor vikingi, doar urmărind conversaţia nordicilor!

Poate unde am avut ocazia să întâlnesc astfel de oameni, arabi, semiţi, persani, nordici, în realitate, nu în ficţiune; dar arta filmului îmi aminteşte de ei, care vai, s-au risipit ca valurile lovite de ţărmul timpului. Niciunul nu mi-a înşelat aşteptările, niciunul nu m-a trădat! Cum să nu-ţi aminteşti de astfel de oameni, cum nu mai sunt în lumea de azi!

Iar Klaus Kinski! Sâmbătă ar fi împlinit 96 de ani. „Banditul rău” care murea tragic în westernurile spaghetti ale lui Sergio Leone, împuşcat, de cine altul, decât de Clint Eastwood! După părerea mea atinge perfecţiunea, ca joc actoricesc, într-un obscur film horror „Crawlspace”, un film uitat din 1986, dar care se află la loc de cinste în filmoteca mea. Şi, apoi, Klaus a mai creat o capodoperă: pe fiica lui, Nastassja Kinski! Bun, care s-a plâns, nu odată, de tatăl ei cel dur şi dictator. Aş fi fost foarte mirat ca actorul de origine germană cu figură lombrosiană să fi fost un iepuraş blând, sau un ursuleţ Teddy!

Îmi plac filmele, îmi place teatrul, îmi place mult opereta. Aici, în sihăstria mea din Prahova, unde sunt pustnic în rodaj, am multe, foarte multe filme şi seriale. Multe, mai multe decât cărţile… Poate unde unele filme sau seriale sunt ecranizarea, de mai multe ori, în diferite versiuni, a câte unei cărţi.

Pentru că filmele mele preferate sunt ecranizări de cărţi: pe primul loc, cum altfel, „Gone With the Wind”, pe locul doi „Stalker”, pe locul trei „The Seventh Seal”… Sigur, mai apoi ”Star Wars” și ”The Lord Of The Rings”, dar nu tot și nu toate!

Au trecut 125 de ani de când Karl Elsener a brevetat briceagul pentru ofițeri și sport și, deși principalul producător, Victorinox Société Anonyme, și-a extins linia de producție cu tacâmuri și unelte la aproximativ 400, originalul nu s-a schimbat prea mult – și este încă cel mai vândut.

Elsener a fondat Victorinox AG în Ibach, Cantonul Schwyz în anul 1884, ca producător de cuțite și echipamente chirurgicale. Această producție a început să se extindă în 1891, cu un produs în dotarea infanteriei elvețiene. În anul 1890, pușca Schmidt-Rubin Model 1889 a început să înlocuiască Vetterli Model 1869/71. Armata elvețiană a furnizat câte o șurubelniță cu fiecare Vetterli, dar odată cu introducerea noii arme, Departamentul Tehnic de Război a decis să realizeze un standard de cuțit de buzunar multifuncțional, nu numai cu lame și șurubelnițe pentru curățarea și întreținerea puștii, ci și cu un dispozitiv pentru perforare găuri în piele și un alt dispozitiv pentru deschiderea rațiilor din conserve din ce în ce mai populare. Până atunci, soldații elvețieni își aduceau propriile cuțite și unelte, dar acum armata elvețiană dorea ca ei să poarte un instrument universal construit la un standard uniform.

Primele bricege care au combinat aceste unelte au fost robuste, dar grele. Cu toate acestea, până în 1891, Elsener dezvoltase un instrument multifuncțional mai ușor și mai compact. Cu separatoare de aluminiu între lame și unelte din aliaj de oțel inoxidabil martensitic, a fost și rezistent la rugină.

În anul 1897, Elsener a adăugat o a doua lamă de cuțit, mai mică, și un tirbușon la o versiune proiectată inițial pentru ofițerii armatei și pentru clienții civili. Această ultimă caracteristică, contrar unor afirmații ironice, nu era exclusiv pentru deschiderea sticlelor de vin, ci pentru deschiderea sticlelor cu dop de plută, răspândite atunci, cu articole de igienă personală, medicamente și alte lichide. Brevetarea acestui „briceag de ofițeri și sport” pe 12 iunie 1897 a stabilit Victorinox ca producător de instrumente multifuncționale.

Totuși, se pune întrebarea cât de elvețian este briceagul elvețian. Administrația Federală Elvețiană a Materialelor de Război a avut relații bune cu producătorii germani de lame Solingen, vechi de secole, care au produs primele bricege multifuncționale. În 1890, totuși, au existat lipsă de locuri de muncă în întreaga Elveție rurală, iar guvernul a privit noul briceag ca un subiect vital pentru industria națională. Pe de altă parte, armata era obligată prin lege să-și contracteze echipamentul de la furnizori interni, în primul rând.

În acest scop, a fost înființată Asociația Elvețiană a Maeștrilor Tăiatori, cu scopul de a negocia prețuri mai avantajoase decât fierarii lui Solingen, îndeplinind în același timp cerințele armatei. Karl Elsener s-a numărat printre fondatorii asociației și un mediator principal în asigurarea comenzilor – și a locurilor de muncă – în fabricile elvețiene. În cele din urmă, Victorinox și alți antreprenori elvețieni, lucrând la aceleași specificații ca și omologii lor germani, au produs unelte multifuncționale de aceeași calitate.

Până în al Doilea Război Mondial, cuțitul de buzunar cu mai multe lame era cunoscut în cercurile militare ca Offiziersmesser sau „briceagul de ofițer”. În al Doilea Război Mondial, totuși, trupele americane staționate în Franța au început să observe și să cumpere micile bricege roșii și, în curând, au răspândit vestea despre „cuțitul armatei elvețiane”. Odată cu creșterea exponențială a vânzărilor care a urmat, elvețienii nu au avut de gând să corecteze denumirea și astfel, militari sau civili, cumpărau Swiss Army Knife.

Briceagul a devenit centrul concurenței acerbe dintre Victorinox și un alt producător, Wenger Société Anonyme din Delémont, Cantonul Jura. Cuțitele în sine erau, desigur, de calitate similară, dar în timp ce Victorinox a dat produsului său o garanție de doi ani, Wenger a făcut-o timp de trei ani.

Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 au produs o varietate de crize, legate direct și indirect, una dintre acestea fiind restricții mai stricte de călătorie care interziceau potențialele arme, inclusiv bricegele, la bordul avioanelor de linie. Aceasta a determinat, la rândul său, o reducere radicală a vânzărilor de bricege ale armatei elvețiene în magazinele duty-free din aeroporturi. Wenger s-a confruntat cu astfel de dificultăți financiare încât Victorinox a preluat-o în 2005, o fuziune care a menținut ambele companii pe linia de plutire suficient de mult pentru a-și reveni.

De atunci, cuțitul elvețian continuă sub ambele mărci comerciale. Începând cu 2007, vânzările originalului au depășit 500 de milioane de exemplare în 120 de țări. Victorinox produce diferite unelte „complete” universale pentru diferite cerințe, cum ar fi vânătoare, pescari, bicicliști, camping-uri etc. În anul 1984, s-a lăudat cu un punct culminant (provizoriu) cu SwissChamp, cu 33 de unelte. Unii specialiști susțin și astăzi că SwissChamp este cea mai bună realizare a elvețienilor (în fotografia de titlu). Cuțitele din seria XL (XLT, XXL, XXLT și XAVT), care însumează mai multe unelte în mânerele lor largi, sunt destinate mai mult colecționarilor decât utilizatorului obișnuit (nu sunt tocmai ceea ce s-ar numi „la îndemână”). Depășindu-le pe toate, în anul 2007, Wenger a produs 16999 Giant, un instrument multiplu de ultimă generație care încorporează 87 de unelte și 141 de funcții, pentru a obține o referință în Guinness World Records.

În 1975, un cuțit al armatei elvețiene, a stabilit un record de altitudine, pentru utilitate, atunci când alpinismul britanic Chris Bonington, urcând pe fața de sud-vest a Muntelui Everest, l-a folosit pentru a repara sistemul de oxigen. Dar cuțitul a urcat și mai sus: din 1978, Victorinox a mers acolo unde nici un cuțit de buzunar nu a ajuns mai înainte, deoarece NASA eliberează câte un Victorinox Maestru Artizan fiecărui astronaut pe care îl lansează în spațiu. Ca și pe Pământ, este menit să fie ca o rezervă în situațiile în care un instrument specific NASA ar putea să nu fie ușor disponibil, sau să nu funcționeze conform intenției. Bricegele trebuie returnate NASA după întoarcerea pe tera firma. Astronautul canadian Chris Hadfield a menționat în cartea sa „Ghidul unui astronaut pentru viața pe Pământ” cum și-a folosit briceagul elvețian pentru a andoca naveta spațială Atlantis la stația spațială rusească Mir. I-a acordat calificarea supremă: „Nu părăsi niciodată planeta fără un briceag elvețian”.

Sunt informat că Elon Musk a adăugat briceagul elvețian SwissChamp ca obiect absolut necesar în trusa de supraviețuire a colonistului marțian. Brișca elvețiană o să ajungă pe Marte!

După cum o să ajungem în ziua de mâine, pentru că obligatoriu și necesar, este o altă zi!

HOROSCOP 8,9 octombrie 2022

BERBEC Sâmbătă obositoare, dimineaţa, prin aglomerarea lucrurilor de făcut. Duminică, o zi plăcută împreună cu cei dragi, cu planuri şi proiecte de viitor, cu încredere şi speranţă în mai bine. Sâmbătă informaţiile contradictorii creează dileme. Conjunctura astrologică iţi indică sa nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine. Cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reproşurile şi discuţiile în contradictoriu. Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Sigur, dacă nu iei în consideraţie mofturile capricioase ale… unor persoane, ştii tu care! Pe total, însă, aproximativ doua zile bune.

TAUR Un weekend creativ, ai idei noi, productive şi interesante. Nu te lăuda, păstrează ideile, perfecţionează-le şi pune-le în aplicare, altfel vei fi furat, cum s-a întâmplat şi altă dată! Weekendul te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi. Cu rudele, de exemplu. O veste te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Duminică nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori poate, Taurii ascultă pe primul venit fără să mai verif

GEMENI Ai neşansa să întâlneşti în weekend persoane foarte stupide. Nu te repezi ca taurul, prostia are rostul ei mondial, zâmbeşte şi schimbă vorba, sau dă-te foarte ocupat cu telefonul mobil! Sâmbătă singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente, poate chiar accidente. Duminică, din nou ai de ales între mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte, în analize şi reacţionezi superficial.

RAC Consideri că ai mereu probleme, că eşti singur chiar în mulţime, că nu eşti înţeles. Chiar aşa şi este şi în weekend ai confirmarea. Pentru tine căutarea e mai importantă decît scopul! Sâmbătă o veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Duminică poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Duminică seara se poate să ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău, de familie, prieteni şi rude.

LEU Treci printr-o perioadă mai delicată, în sensul că eşti mai sensibil la ofense, la jigniri. Nu forţa lucrurile, nu te izola, nu replica cu răutate şi furie. Zâmbeşte, taci, dar ţine minte! In acest weekend probabil că trebuie să faci ceva cumpărături. Veşti de departe, vezi de e-mail-ul, reţeaua de socializare sau mai prozaica cutie de scrisori. Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă, dar păzeşte-ţi „teritoriul”!

FECIOARĂ În weekend te bucuri de o formă fizică bună, dar pe plan mental eşti vulnerabil. Eşti neliniştit, ai îndoieli şi frustrări. Puţină mişcare! Şi multă vorbărie cu prietenii buni te poate ajuta! Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi.

BALANŢĂ Sâmbătă parcă ai fi inflamabil. Te aprinzi din nimic şi eşti foarte vocal. E una dintre zilele acelea! Duminică, dacă e ziua ta de naştere totul se schimbă şi devine un foc de artificii! Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte sau relaţii noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, peştera, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti. Puţină curăţenie şi puţină ordine… atât, restul – odihnă şi relaxare!

SCORPION Astăzi simţi nevoia să te exprimi liber, fără să ţii cont de convenienţe şi limitări. Fii precaut, gura face, capul trage! Evită locurile reci şi umede sau foarte aglomerate, eşti sensibil! Sâmbătă, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Ei, uneori eşti zgârcit şi zgârie-brânză aşa că nu te sfătuiesc eu ce să faci! Duminică, norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ti doreşti!

SĂGETĂTOR Grijile faţă de familie, părinţi, copii, partener, îţi acoperă tot weekendul. Evident că exagerezi şi ei ştiu să se ocupe foarte bine de interesele lor, nu te mai îngrijora degeaba! Sâmbătă, armonia si echilibrul Cosmosului te ajuta sa-ti intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care sa-l urmezi. Duminică – lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

CAPRICORN Dă curs impulsului sufletului. În weekend, de exemplu, este mai important să stai cu un prieten şi să vorbiţi vrute şi nevrute, decât să te uiţi, pierzând timpul, la tv. Fără supărare! Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii de serviciu!

VĂRSĂTOR Ai o bănuială, mai mult o presimţire. Lasă fenomenele paranormale şi ocupă-te de problemele tale de weekend. Ce o să fie, o să vezi tu! Până atunci nu ai ce să-ţi reproşezi, sau să regreţi! Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine.

PEŞTI Eşti în plin avânt, nimic nefavorabil în perspectivă, ceea ce îţi amplifică optimismul şi dorinţa de viaţă bună. Poţi să clarifici unele lucruri în ceea ce priveşte interesele tale. Nimic foarte rău în acest weekend! În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru ca iţi stau bine. Neapărat să fie din lână de calitate, evită porcăriile din plastic. Şi pielea este acceptabilă, dar atenţie să nu fie tot plastic cu miros artificial de piele!