Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 8 octombrie 2024. Corupția din Ucraina







8 octombrie

Pe 8 octombrie s-au născut Juan Peron, Antonio Banderas, Sigourney Weaver, Klaus Kinski, Didi, Ion Voicu, Ionel Budişteanu, Alexandru Andriţoiu, Constantin Abăluţă.

Iar mai nimic în calendarul creştin-ortodox, doar Sfintele Pelaghia şi Taisia. Nimic, dar nimic, în "Kalendar".

O zi de trecere, parţial frumoasă, printre picături, poate unde este ziua de naştere a unor actori pe care îi admir, Sigourney Weaver, Antonio Banderas şi Klaus Kinski.

Sigourney, cea din seria „Alien” dar mai ales cea din „Ghostbusters”. Tare aş vrea să văd un film SF, de acţiune, cu Sigourney Weaver, „The Alien’s killer”, versus Uma Thurman, „The Black Mamba”! Rămân doar cu regretele, cele două actrițe au și ele o vârstă, aș spune a înțelepciunii, nu cred că ar mai face față la un film de mare acțiune.

Un actor care joacă cu inteligenţă, din ochi, din atitudini: Antonio Banderas! El rămâne pentru mine al „13-lea războinic”, arabul mintos şi credincios prietenilor şi crezului său, până la moarte şi după. Şi care învaţă limba varengilor, a puternicilor vikingi, doar urmărind conversaţia nordicilor!

Poate unde am avut ocazia să întâlnesc astfel de oameni, arabi, semiţi, persani, nordici, în realitate, nu în ficţiune; dar arta filmului îmi aminteşte de ei, care vai, s-au risipit ca valurile lovite de ţărmul timpului. Niciunul nu mi-a înşelat aşteptările, niciunul nu m-a trădat! Cum să nu-ţi aminteşti de astfel de oameni, cum nu mai sunt în lumea de astăzi!

Iar regretatul Klaus Kinski! „Banditul rău” care murea tragic în westernurile spaghetti ale lui Sergio Leone, împuşcat, de cine altul, decât de Clint Eastwood! După părerea mea atinge perfecţiunea, ca joc actoricesc, într-un obscur film horror „Crawlspace”, un film uitat din 1986, dar care se află la loc de cinste în filmoteca mea. Şi, apoi, Klaus a mai creat o capodoperă: pe fiica lui, Nastassja Kinski! Bun, care s-a plâns, nu odată, de tatăl ei cel dur şi dictator. Aş fi fost foarte mirat ca actorul de origine germană cu figură lombrosiană să fi fost un iepuraş blând, sau un ursuleţ Teddy!

Îmi plac filmele, îmi place teatrul, îmi place mult opereta. Aici, în sihăstria mea din Prahova, unde sunt pustnic în rodaj, am multe, foarte multe filme şi seriale. Multe, poate mai multe decât cărţile... Unde unele filme sau seriale sunt ecranizarea, de mai multe ori, în diferite versiuni, a câte unei cărţi.

Pentru că filmele mele preferate sunt ecranizări de cărţi: pe primul loc, cum altfel, "Gone With the Wind", pe locul doi "Stalker", pe locul trei "The Seventh Seal"...

Sigur, "Star Wars" doar ”A New Hope” şi "Lord of the Rings". Cu toate că, ultima trilogie, ecranizarea, m-a dezamăgit. În general, a impresionat, dar nu a plăcut. Nici mie... Da, actriţele au fost alese una şi una, exact ca în romane!

Am găsit ceva interesant în REMIX, organul de presă al V4.

Oficialii corupți din Ucraina fac profituri uriașe din proprii lor oameni

Un caz uriaș de corupție a fost descoperit în Hmelnytskyi, vestul Ucrainei, autoritățile l-au reținut pe șeful Centrului Medical Județean Hmelnytskyi din cauza acuzațiilor că a acceptat sume uriașe de bani pentru a oferi scutiri medicale bărbaților ucraineni pentru a evita înrolarea.

Oficialul, Tetyan Krupá, a fost responsabil de examinările medicale din zonă, potrivit publicației de știri din Trancarpathian Kárpáti Igaz Szó , care produce știri în limba maghiară. Ziarul dezvăluie că suspectul este și reprezentantul județului Hmelnytskyi al partidului președintelui Volodymyr Zelensky, Slujitorul Poporului.

În timpul percheziției la locuința oficialului, bărbatul a fost găsit cu diverse valute în valoare totală de 6 milioane de dolari, ceea ce reprezintă o sumă extraordinară pentru Ucraina. Ofițerii au găsit 5,24 milioane de dolari, 300.000 de euro și 5 milioane de grivne, care este moneda Ucrainei. În plus, au fost confiscate bijuterii și alte obiecte de valoare.

În timpul arestării, autoritățile susțin că Krupá a încercat să arunce pe fereastră saci cu bani care conțineau jumătate de milion de dolari. A fost publicată și o fotografie a fiului său arestat, printre teancuri de bani împrăștiate pe patul său, deși nu este clar dacă fiul a fost găsit așa de poliție, sau fotografia a fost pusă în scenă, posibil pentru a-i face de rușine pe membrii familiei arestați. A fost publicat și un filmuleț cu fiul întins pe pat cu banii.

Anchetatorii au mai stabilit că Krupá deține 30 de proprietăți în Hmelnytskyi, Lvov și Kiev; are nouă mașini de lux. Deține un complex hotelier și restaurant. Are proprietăți în Austria, Spania și Turcia. Și deține alte 2,3 milioane USD în conturi străine.

Oficialul din partidul lui Zelensky este acuzat că a acumulat sume uriașe de bani prin extorcare ilegală a bărbaților care căutau o desemnare cu handicap pentru a evita serviciul militar.

În biroul lui Krupa au fost găsite documente medicale falsificate, inclusiv liste cu cei care evită mobilizarea cu diagnostice fictive. Există, de asemenea, acuzații de fraudă de mare valoare, spălare de bani, trădare și îmbogățire ilicită.

În special, în propria familie a lui Krupá, toți membrii bărbați erau, de asemenea, înregistrați ca „invalizi”, cel puțin conform scutirilor oficiale emise de Krupá, ceea ce însemna că niciunul dintre ei nu trebuia să participe la serviciul militar.

Un site web anticorupție ucrainean cunoscut sub numele de ”Anticor” arată că întreaga familie Krupa a fost angajată ca funcționari publici.

Cazul va stârni cu siguranță și mai multă indignare publică în Ucraina pentru faptul că bărbații sunt adunați de pe străzi pentru a lupta în prima linie, în timp ce oficialii corupți și oligarhii evită greul luptelor care au făcut sute de mii de victime, au distrus economia ucraineană și a dus la cea mai gravă criză demografică a țării din întreaga sa istorie.

Mulțumesc din toată inima celor care mi-au scris. O destăinurie determină alte sute de confesiuni. Așa cum am mai spus, fiecare are destinul lui, necazurile, își duce crucea proprie, dar trebuie să o facă cu eleganță, cu zâmbetul pe buze, cu morala mic burgheză și cu credința în Iisus. Și cu speranță, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 8 octombrie 2024

BERBEC Trebuie să te laşi în voia intuiţiei. Nu mai complica lucrurile inutil şi păgubos, situaţia este cum ai văzut-o de prima dată, prima impresie contează. Restul sunt prejudecăţi şi ipocrizii! Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Parcă, astăzi, mai ales pe seară, nu-ţi găseşti locul. Zâmbeşte şi o să fie bine!

TAUR Nu eşti dispus să se facă glume pe seama ta, de fapt, nu eşti dispus niciodată! Încearcă să răspunzi cu aceiaşi ironie, fără să te superi şi să faci scandal. Cine se supără i se taie nasul! Nu te enerva, zâmbeşte şi treci mai departe! Impresia generală a horoscopului tău tranzitat este de reaşezare si regândirea a unor strategii. Apar noi actori în joc. Saturn, maximus maleficus, retrograd, aspecteaza disonant, de ceva timp, ceea ce nu are darul să facă lucrurile mai simple sau mai uşoare. Nu refuza nimic, dar nici nu face „mişcari” - păstrează zâmbetul pe buze, stelele tale protectoare, Pleiadele cele capricioase, te vor proteja in continuare!

GEMENI E ziua ta norocoasă atât pe plan profesional, cât şi sentimental. Dar, atenţie la ce ai şi ce-ţi doreşti, uneori norocul nu e eficient sau productiv. Eşti prea exagerat în unele atitudini! Emoţiile tale sunt pastelate iar pozitia relativă dintre Venus şi alte planete arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru relaţii romantice. In prima parte a zilei, dimineaţa, ai o mică complicaţie de ordin financiar: o factură sau ceva de plătit cu care nu eşti de acord, sau altceva de genul acesta. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ.

RAC Reuşeşti să atragi şi să convingi prin afirmarea dorinţei de armonie care te caracterizează. Astăzi, fără limitări şi constrângeri, te poţi manifesta şi acţiona spre folosul tău personal. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un bun prilej să recapeţi iniţiativa, mai ales în familie. Este, de asemenea o perioadă propice pentru relansarea unor proiecte mai vechi, dar nu pentru începerea unor noi întreprinderi. Călătoriile şi drumurile rămân în continuare bine aspectate cu tranzite benefice ale lui Mercur.

LEU Toată lumea ştie că eşti generos! Poate... Dedică ziua lucrurilor obişnuite, de rutină, nu face multe valuri şi mai ales nu te împrumuta, nu da bani cu împrumut, evită băncile şi pariurile! De asemenea, în afaceri şi politică nu lăsa nici o neclaritate în perioada zilei de astăzi, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie. Fă-ţi stereotipuri de exprimare! Nu te repezi, din nou, să faci promisiuni. Şi, mai ales nu cataloga oamenii şi faptele. Este o activitate păguboasă pentru tine din care te alegi cu o imagine distorsionată asupra realităţii. Oamenii se schimbă, situaţia se schimbă – nu este bine să încremeneşti în poză!

FECIOARĂ Conjunctura astrologică îţi indică o posibilă întâlnire neaşteptată, dar care te surprinde mult, mai ales prin noutăţile pe care poţi să le afli. Seară plăcută, poate acasă, poate la un film! Ziua aceasta este perioada de timp amestecată în care aspectele benefice şi malefice se succed rapid, în funcţie de aspectele Lunii, planeta guvernantă în tema ta în această perioadă de timp. Sunt şi unele aspecte care arată noroc la bani, la obţinerea lor sau la cheltuirea lor inspirată, pentru că după cum spune înţeleptul chinez „sunt două căile să faci avere – să câştigi mulţi bani sau să faci cheltuieli inspirate”.

BALANŢĂ O perioadă de întrebări şi îndoieli? Posibil! Dialectica aceasta te poate duce la răspunsuri şi certitudini! Sigur, dacă faci ceea ce e corect, bate şi ţi se va deschide, caută şi poţi găsi! Ziua de astăzi este o zi de legătură. Pentru că face legătura dintre două module, între pregătire şi desfăşurare, între plan şi acţiune, intre mental şi material. Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza şi sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple. Trebuie să recuperezi timpul pierdut! Timpul se recuperează în dauna altui timp. Nu te împărţi în prea multe activităţi, nu te enerva pentru amănunte mărunte.

SCORPION Ai marea calitate să poţi să o iei mereu de la început, fie în profesie, fie în dragoste. Acest lucru e apreciat de cei din jurul tău, azi e una dintre zilele în care verifici acest lucru! Poziţia reciprocă a lui Jupiter şi Mercur poate fi interpretată, pentru perioada imediat următoare, ce depaşeşte ziua în cauză, ca un posibil chilipir. Adică vei profita de o situaţie conjuncturală, şi/sau vei culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Fără nici o supărare, fără nici un reproş. Fiecare pare că joacă pe „tabla” lui proprie fără să-i pese de ceilalţi, spune Jupiter! Sigur, dacă se referă la politică, probabil dacă se referă la dragoste şi posibil dacă se referă la viaţa de familie.

SĂGETĂTOR Se pare că tot ce a fost greu a trecut. Te îndrepţi spre o perioadă cu reuşite, in care prietenii iţi vor fi sprijin, iar familia temei! Viitorul îţi este favorabil, nu mai sta pe gânduri! Viitorul îţi este favorabil, nu te lua după proşti! În perioada menţionată, cea a zilei de astăzi, trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână cu distincţie şi cu imperială bunăvoinţă orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei. Peste câteva zile configuraţia planetară îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice care chiar daca nu iti vor umple buzunarele, în orice caz nu le vor goli. Poţi onora obligaţiile trecute, dar şi astea numai în sume mici.

CAPRICORN Trebuie să continui cu datele pe care le ai, eşti pe drumul cel bun. Concentrează-te pe problemele zilnice, nu te risipi în direcţii utopice. Afacerile simple sunt cele mai profitabile! Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Te simti aproape excelent ceea ce este un motiv suficient sa tii nasul pe sus. Înfumurarea şi aerele de primadonă îţi vor trece imediat când o să faci socoteala cât ai cheltuit perioada asta şi ce datorii ai de achitat. Bate un vant de libertate, mai ales prin buzunare si prin portofel, asa ca pune-ţi capul la contribuţie cum să faci rost de bani! Stelele îţi sunt favorabile, aşa că o să te descurci şi de data asta. Ca un acrobat fără plasă!

VĂRSĂTOR Eşti mai sensibil decât de obicei, mai omenos şi mai gata să-ţi ajuţi aproapele. Foarte bine, pentru că mai multe persoane din jurul tău, familie, abia aşteaptă să-ţi plângă pe umăr! Trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp. Sa tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare. De asemenea, trebuie să continui cu aceleaşi metode verificate de până acum. O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Pare a fi o mică criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală, o informaţie distorsionată de presă, prieteni sau rude.

PEŞTI Astăzi reuşeşti să te stăpâneşti admirabil, cu toate că ai suficiente motive să ripostezi. Dar mai bine taci din gură, îţi vine apa şi la moara ta! Nu te enerva, zâmbeşte, dar ţine minte! Nu te baga in chestiuni care nu te privesc, mai ales daca este viata intima a unui coleg. Limiteaza-te la trancaneala mondena obisnuita. În Orient se spune că trebuie să-ţi oferi ajutorul de trei ori. Dacă eşti refuzat de trei ori înseamnă că ţi-ai făcut datoria. Nu poţi, nu este permis, să “ajuţi” pe cineva împotriva voinţei lui. Astăzi evită schimbarile bruşte de program şi mai ales nu lasa anturajul, chiar bine intentionat, sa te conduca şi să-ti organizeze viaţa. După cum nici tu nu te băga prea mult în viaţa celor din jur, decât dacă ţi se cere, insistent, ajutorul!