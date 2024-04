Horoscop Horoscopul lui Dom' Profesor - 8 aprilie 2024. Visele mele







8 aprilie

Horoscopul lui Dom' Profesor. Pe 8 aprilie s-au născut Albert I-ul, Jacques Brel, Sonja Henie, Ian Smith, Emil Cioran, George Grigoriu, Florentin Delmar.

Pe 8 aprilie, în calendarul creștin-ortodox fix sunt Sfinții Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Hermas. Nimic în ”Kalendar”.

În State este o eclipsă inelară de Soare. Nefiind vizibilă din România, nu avem ce să vorbim. Atrag atenția încă odată la pericolele mari la care se expun cei care observă direct eclipsa.

Astăzi îl pomenim cu reculegere pe cel care a fost Emil Cioran, de la a cărui naștere se împlinesc 113 ani. Declarat apatrid și ateu, eu cred altceva. Prin anii 70' când eram la Paris, probabil că m-am întâlnit cu el, ni s-au încrucișat drumurile de mai multe ori, fără să știu. Nu ne-a făcut nimeni cunoștiință, Mircea Eliade doar a spus, odată, că lui Cioran i-ar fi plăcut de mine, de ”filosofia mea de viață”.

Când ieșeam de la schimbul de noapte de la ”Le Figaro” băteam Cartierul Latin, împreună cu cei câțiva prieteni francezi, astăzi amintiri. Marele filosof român, se spune că, locuia și mai tot timpul stătea acolo, în cartierul boem, al artelor și al filosofiei.

Vedeți, doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, nicio lege organică, niciun complot antiromânesc, nu poate interzice Constituția care prevede libertatea exercitării cultului religios al nostru, al românilor. Ori, pomenirea morților, de ziua lor de naștere, este o veche tradiție religioasă românească, de la daci, luând forme noi, creștine, în prezent. Să ne bucurăm, cum făceau dacii, Emil Cioran nu mai este printre noi, dar ne veghează din ceruri!

Este un vis... da, un coșmar, ceea ce se întâmplă în prezent cu noi, cu România, cu lumea! O să deschid ochii și o să mă trezesc! Dar, realitatea este vis și visu-i realitate? Bună întrebare!

Dragii mei lupi, padawani și hobbiți, întotdeauna am visat mult, am visat puternic. Cu ochii deschiși, sunt un visător, recunosc, dar, mai ales, în timpul somnului. Copil fiind, visam în fiecare noapte că zbor, săream din patul meu la înălțimi amețitoare și apoi vizitam orașul meu, apoi țări și orașe străine. Dimineața mă întorceam, tot zburând, la patul meu. Auzeam un sunet foarte jos, puternic, ca o vibrație și mă trezeam în lumea aceasta. Tot când eram copil evitam să folosesc liftul. Visasem de mai multe ori că liftul luase o viteză ascendentă amețitoare ieșise prin tavanul blocului și apoi zbura ca un avion.

Visele mele erau și sunt puternice, în culori, așa de reale că uneori mă trezesc obosit și cu dureri, unde fusesem rănit în luptă.

Pentru că, la vârsta adultă, visul s-a transformat în luptă, în bătălie. Când nu mă visez în orașul meu, conduc războinici îmbrăcați în armuri ciudate, contra unor demoni și creaturi infernale, ne înfruntăm, sunt rănit, sângele îmi curge șiroaie. În noaptea următoare visul se continuă de unde rămăsese cu o noapte în urmă. Dar, nu mai zbor! Este jalnic, de multe ori încerc, dar am uitat ceva, este un sentiment penibil, neputință și durere, nu mai știu să zbor!

Am consultat psihologi, psihiatrii. Mi-au dat pilule. Visele au continuat cu și mai multă furie. În perioada pilulelor m-am trezit într-o dimineață cu bătături. Toată noaptea mersesem pe jos prin subsolurile Vaticanului, cotrobăind după o carte secretă.

Visele mi-au trecut, au fost oprite de un ”dream catcher” făcut, cu mâna lui, de ultimul mare ”medicine man” al nativilor, Starry Night. Din națiunea navajo. Soția mea a studiat în State obiceiurile și istoria nativilor, la fața locului, în rezervație și i-a spus șamanului de visele mele. A, este un ”om al norilor”, a spus șamanul, este un norocos, dar știu că trăitul în două lumi obosește. Și a făcut, în două luni de zile, dream catcherul care stă atârnat, la București, deasupra patului meu. Este mare și miroase a vanilie și lavandă. Acolo nu mai visez nimic.

Aici, în Prahova submontană, în pustnicia mea în rodaj, este altă poveste. Visele îmi sunt amplificate exponențial. Trăiesc adevărate romane, în lumea visului. Toți care îmi calcă umilul meu adăpost declară că visuri ca aici nu au mai avut niciodată și nicicând. Căsuța în care locuiesc a fost a unei puternice vrăjitoare. Elisabeta, soția morarului. Este o poveste veche cu ea, cu omoruri, comori ascunse și vrăji adevărate.

Când am renovat casa am descoperit în pereții ei unelte de magie și multe alte lucruri despre care este numai tăcere. Le-am lăsat acolo, protejează casa de hoți, cutremur, trăznet, incendiu, deochi, dușmănii, invidii și boli. Cea mai bună asigurare! Dar, visele...

Nu există carte, film, serial, care să întreacă visele mele. Finlandezii, de exemplu, prietenii mei din Finlanda, vin aici în Prahova submontană la ”Dream House” cum au botezat modesta mea căsuță, ca să viseze și să se încarce cu energie. A venit și un radiestezist de nivelul șapte, cu ansa lui de aur, a făcut măsurătorile lui și apoi mi-a spus că au ieșit de scară, că nu a mai văzut așa ceva. Și că mă invidiază, probabil că aici este un ”portal”, în avanpostul castrului roman ”Fulmen” și lângă ”Rumi” Dava.

De câțiva ani de zile, în visele mele, mi s-a alăturat frumoasa și tânăra Vineri, moartea mea. A venit pe la spate și mi-a acoperit ochii. Ghici cine e? Am spus că nu-mi plac glumelea astea. Sunt Vineri, nu mă recunoști, tot ce știu am învățat de la tine, la fel ca și fratele meu! Vineri este o fată splendidă, foarte sexy, moartea mea cea încă tânără. Este foarte respectată în orașul viselor mele, I se spune ”Banou” și este păzită de gărzi, care se pare că au grijă și de mine. Acum poartă o rochiță verde-ghiocel, foarte scurtă, foarte decoltată și foarte mulată. Nu știu ce are în picioare, niciodată în visele mele nu am plecat ochii în jos - nu are gentuță și nici bijuterii, sau ceas. Moartea nu are nevoie de artificii, de proteze scumpe, ea este importantă prin ceea ce este și ce reprezintă.

În visul meu caut, în orașul acela extraordinar, un amestec de Occident și Orient, de trecut, prezent și viitor, ei bine, caut Ambasada României. Am rămas diplomat și lucrător de comerț exterior și în vis!

În ultimul timp am vise din ce în ce mai violente. Străpung cu sabia mea cea lată pe un ticălos, altuia îi despic capul cu securea, unui al treilea îi scot mațele cu un falx dacic. Armele îmi apar în mâini, ca prin vis. Nu este bine, spune rațiunea mea ultragiată, ești un om al păcii, un om blând, bun, stăpânește-te, visează altceva, lebede albe, de exemplu! Vineri nu spune nimic, întoarce doar capul, iar garzile, care ne flancheaza, cu ochelari Ray-Ban și costume negre, dau din cap cu înțelegere.

M-am spovedit preotului meu confesor, există și preoți adevărați, cu har și doxă, el este unul dintre ei. S-a uitat la mine cu ochii lui mari, măriți de post și de canoane, și preotul mi-a spus: ”Radule, ceea ce faci în vis nu este păcat, păcat este că nu poți să faci în realitate, ceea ce visezi!”

Sigur, unii pot să obiecteze că visele sunt trimise de demoni, dar dacă sunt trimise de ei, de ce-i ucid în visele mele? Pe de altă parte nu în vis I s-a spus lui Iosif să aibă grijă de Iisus și nu visele le interpreta proorocul Daniel?

Aș vrea să aflu părerea domniilor voastre despre vise, dragi lupi, padawani și hobbiți, știți unde să-mi scrieți, la: dom.profesor@gmail.com. După cum știți tot ce se scrie este citit de mine, dar numai am puterea să răspund la toate. Dacă aveți noroc… Așa este estetic, vorba șahului Kharim Khan-e-Zand.

Acum mă duc să caut un episod dintr-un serial SF, ”Constellation” mi l-a recomandat Shirina, fata mea. Apoi o să visez ceva ce întrece orice film, sau serial. Abia aștept, noaptea este tânără și plină de promisiuni, dar pun pariu pe… orice, că mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC O zi de luni de bun augur, în care conjunctura astrologică te avantajează. Mai în toate domeniile. Conjuncturile multiple din zodie indică o zi complexă în relaţiile dintre femei şi bărbaţi. Transforma “încăpăţânarea” ta proverbială în tenacitate şi termină proiectele pe care le-ai început. Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, fii generos cu cine merită. La mulţi ani! Sigur, dacă este ziua ta… Dimineaţa ai o problema cu o factură. Cel mai probabil nu ai bani să o achiţi. Nici o problemă, pune-o lângă celelalte neachitate pentru că “Necinstit nu este cel care este sărac, ci cel care cere prea mult” – spune o vorbă veche din Orient.

TAUR Stelele arată o perioadă calmă, liniştită pentru tine, în care poţi să faci ordine prin gânduri, sertare şi fişiere. Domeniul favorizat e cel sentimental, poate întâlneşti pe cineva, cumva! Totul este posibil, dar nu orice este permis! Aşă că nu mai râde ca ştii tu cine, la poarta nouă ci apucă-te de treabă. Poate fi şi o periodă de meditatie şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi evenimente sau propuneri vor face perioada interesantă. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţi rezultatul dorit.

Invata sa te relaxezi sa te odihnesti, sa-ti „incarci bateriile”. Inconjoara-te de lucruri frumoase si de oameni placuti. Confortul spiritual este cheia succesului tau. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a unor problemele financiare.

GEMENI Marte te anunţă că este momentul să demarezi o colaborare, o acţiune de solidaritate profesională sau de castă, ceva dinamic care te face să te simţi folositor şi important! O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se discută din nou despre vechi proiecte şi idei. Discuţii, în general sterile. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Simţi un oarecare grad de exaltare în preajma sărbătorilor religioase şi trebuie să dai curs impulsului. Lasă orice decizie privind locul de muncă pentru săptămâna viitoare. Relaţiile de familie se ameliorează lent, dar sigur, pentru cei care au avut o oarecare “răceală” în sentimente. Astăzi este o perioadă de timp propice pentru planuri de viitor, pentru sărbătorile pascale. O veste bună va fi urmată de una şi mai buna, fara sa fie din acelasi domeniu.

RAC Energia şi optimismul îţi revin treptat, continuă cu ceea ce ai de făcut. Conjunctura astrală arată că, pe plan mental, eşti motivat şi într-o stare de spirit bună. Nu pleca la drum lung. Dacă vrei să găseşti o căsuţă şic, sau un apartament pe cinste, acum este momentul. Esti avantajat(ă) in tot ce tine de afaceri imobiliare sau de speculatii cu terenuri. Dar ca sa-ti iasa afacerile din cap, ceva dramatic ţi se întâmplă. Magnitudinea neplaceri depinde de modul şi capacitatea ta de a înţelege lumea. Dacă cobeşti, la rău tragi.

Pe total, ziua de astăzi este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei... activităţi susţinute. Nu este o perioada foarte favorabila calatoriilor sau schimbarilor majore. Este un timp de reincarcare a bateriilor, in care confortul şi modul tradiţional de viaţă românesc iti fac bine şi te fac să priveşti viitorul cu speranţă.

LEU Domeniul familiei, al parteneriatului de viaţă este avantajat de conjunctura astrologică. Stabileşte, fără să-ţi impui neapărat părerea, un curs normal pentru sărbătorile de Sf. Paşti. Lucruri aproape fără importanta, detalii cotidiene iti vor arata ca esti un norocos si un rasfatat al cursei vietii. Totuşi, e un mare haos pe cerul horoscopului tau. Asa ca ţine „low profile”, adică ciocu mic, joc de glezne si zambetul lipit pe buze ca se apropie „ceva” sub forma unor probe, obstacole sau examene amenintatoare.

Lasă totul în urma ta spune Pluton, maestrul regenerării, care te avantajează, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în profesie. Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat. Nevoia imperioasă să fii în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Indrazneste si vei reusi! Sanatatea, exceptand durerile de spate este bună. Cam uiţi unele lucruri, dar asta nu se pune, pentru ca eşti sub tensiune!

FECIOARĂ Dinamic şi combativ, astăzi te implici într-o idee, un proiect important, la serviciu sau acasă. Trebuie să mai ai răbdare pentru interesele tale personale, aspectele nu te ajută prea mult! În cursul dimineţii evită disensiunile, mai ales dacă discuţi cu mai mulţi oameni, un colectiv de oameni. Nu da ocazia formării unor opinii colective. Foloseste cu isteţime resursele pe care le ai. Se apropie un examen, un termen, un prag, si vei avea nevoie de toate resursele tale. Te simti mai tot timpul obosit si plictisit.

Mâncarea naturală (evită alimentele ce provin din plante mutate genetic), vitaminele cu minerale şi sucuri naturale din fructe la care se poat adăuga ceiuri din plante româneşti te ajută să treci de această perioadă cu vitalitatea mai scăzută. Astăzi este luni, dar până la sfarsitul săptămanii, dorinţele tale bune se pot realiza, în sfârşit. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Ai un prilej sa refaci miracolul. Nu te băga prea mult în viaţa altora, că nu merită!

BALANŢĂ Eşti motivat şi bine dispus. Ai aflat şi nişte bancuri noi şi le spui cu talent. Trebuie să te ocupi de stabilirea unor relaţii umane plăcute sau profitabile în funcţie de interesul imediat. Zi dedicată in special rezolvarii problemelor personale. Dragostea este bine aspectata. Schimbări în bine, la scoala, la serviciu şi în dragoste. O veste, in a doua parte a intervalului, iti face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie, ale anturajului apropiat. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi.

Mercur iti aduce o oportunitate neşteptată. Nu te grăbi, dar nici nu refuza! O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia ta să fie justă. Sanatatea este bunicica, dar pentru un procent dintre nativi niste analize de rutina nu ar fi o idee prea rea. Perioada este benefica pentru tratamente medicale de tot felul, chiar interventii chirurgicale de mica anvergura. Este, de asemenea, ceva legat de cap, de ochi. Poate că îţi schimbi, sau, îţi cumperi ochelari noi. Glumeam... Nu da si nu lua bani cu imprumut – pentru tine timpul acesta este belea curata pentru speculatii financiare.

SCORPION Nu poţi să-ţi schimbi viaţa cum vrei tu, nu eşti Harry Potter! Talentul tău de a fi spontan, de a improviza, te mai salvează odată. Ai dreptate: magia şi prostia nu au început şi sfârşit! Succese aproape neaşteptate în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Poate este vorba de recunoaşterea unor eforturi trecute. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, semn de foc, probabil Leu, Berbec sau Sagetator, te va ajuta.

Astăzi, de luni, este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută. Investeşte în relaţii de afaceri şi în dragoste. Pentru un procent dintre nativi: o ocazie de parvenire socială îţi iese în cale, o invitaţie la o sindrofie fiţoasă. Nu este obligatoriu să o ratezi, aşa cum faci cu multe lucruri din superficialitate sau din prudenţă, dar nici nu te omori cu firea dacă nu-ţi iese. În mai multe ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi conflictele inutile, de altfel.

SĂGETĂTOR Fii calm şi totul se aranjează! Trebuie să fii de acord că astăzi nu eşti prea obiectiv şi să amâni orice discuţie importantă pe altă dată. Nu pleca la drum lung, mai ales pe seară! Spiritul gregar şi „conducerea colectivă” nu au făcut parte niciodată din opţiunile tale. Este o perioadă favorabilă şi odihnitoare. Cum am spus în repetate rânduri : nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu favorizează speculatiile financiare. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent.

Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te pe undeva seful local, centaurul conducător. Câştiguri mici dar suficiente - împărţite cu membrii familiei sau cu prietenii. Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profita şi realizeaza ceva material, finalizeaza un proiect. O mică supărare dar pe total perioadă rezultatul iti este favorabil. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai mare importanţă. Mici probleme cu sănătatea, care, însă se pot rezolva repede, dar mai bine măsoară-ţi tensiunea arteriala. Stai puţin, fumează, poate, o ţigare la o cafea bună şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine...

CAPRICORN Astăzi eşti pe val, începi o săptămână bună. Te adaptezi noii situaţii, sau ai unele idei noi. În orice caz, conservatorismul tău te ajută să apari ca o persoană profundă, de încredere! După o perioadă nu prea bună ai, în sfârşit, o zodie fastă. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionând un film bun. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi.

Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Saturn, în zodie, indică o întârziere. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza oboselii. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei fi dezamăgit modul în care o sa te ajute colegii, prietenii, rudele. Mai multe proiecte si obligatii uitate se vor face simţite.

VĂRSĂTOR Un impuls, pe care trebuie să-l nuanţezi, de a ieşi din cotidian. Nu eşti de acord cu ceva la serviciu şi frustrarea te face să cauţi spaţii largi şi un loc al tău, unde să te simţi liber! Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău tranzitat arată că preocuparea ta majoră este să menţii status quo - poate este vorba de o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Ai multe de terminat, dar şi unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie.

Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba. Oricum, pretenţiile celor din anturajul tău prezent şi trecut sunt cam mari... Fii mai strâns la pungă şi mai calculat în tot ceea ce înseamnă cheltuială, consum, aruncatul cu banii ! Banii făcuţi uşor se termină la fel de uşor, iar cei munciţi nu ajung niciodată. Nu „economisi” nu pune banii la bancă ca să-i îmbogăţeşti pe bancheri, dar nici nu-i arunca pe fereastră. Fii chibzuit şi cumpătat. Investeşte, cumpără obiecte de valoare, trăieşte bine!

PEŞTI Este timpul să părăseşti conceptul în care te-ai autoexilat şi să cauţi un compromis. Inamicii de ieri pot deveni prietenii de azi! Nu te culca pe laurii veştejiţi, viitorul rezervă surprize! Atenţie la un partener sau “prieten”. Paranoia bine temperată este una dintre cele mai blânde boli ale zodiei, aşa că, probabil că ţi se pare. Supraveghează-ţi regimul alimentar, nu bea băuturi foarte reci şi vei reuşi să eviţi răceala si viroza. Oricum, ştii că ai o alergie la prostie, aşa că nu intra în discuţii inutile. Lumea este aşa cum este şi nu o s-o faci tu mai bună sau mai inteligentă. Vorba veche spune că cel deştept cedează. Sigur, este un simbol. Care simbolism nu se aplică întotdeaună că doar nu o să laşi tu tâmpiţii să prevaleze. Cu sanatatea stai binisor, in orice caz mult mai bine decat cu banii!