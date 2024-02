Horoscopul lui Dom’ Profesor – 6 februarie 2024. Karoshi și importurile de completare  

6 februarie

Pe 6 februarie s-au născut Ronald Reagan, „Babe” Ruth, Bob Marley, Axl Rose, Eva Braun, Francois Truffaut, Natalie Cole, Patrick MacNee, Geo Bogza, Vasile Canarache, Cătălin Crişan, Adrian Maniu, Sorin Holban.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Vucol din Smirna, Fotie, patriarhul Constantinopolului şi Varsanufie cel Mare. Nimic în ”Kalendar”!

Dragi lupi, padawani și hobbiți iată o veste interesantă, în registrul tragic, mi-a amintit de Raluca Stroescu, fata aceea care a murit de epuizare, de prea multă muncă, nu a fost niciun malpraxis. Și nu numai ea.

Tânăra japoneză, să-i spunem Keiko, lucra duminică seara, la marea firmă unde era angajată. A lucrat și sâmbătă și sâmbăta și duminica trecută. Ea lucrează mereu, fără nicio zi liberă. Vine dimineața devreme și pleacă noaptea târziu. Nimeni nu-i impune acest program, nimeni nu-i interzice! A avut concediu, doar trei zile, când i-a murit mama. Nu are soț, nu are copii, când să se căsătorească, când să facă copii, dacă stă tot timpul la birou?

Keiko a verificat dacă a terminat toate rapoartele. Da, este bine! A mai adăugat o scurtă notă, trei linii, un haiku. Și încă una în care își cerea scuze celor de la întreținere dacă a făcut mizerie. Apoi cu aceiași față de piatră de teatru No, scoate din geantă un mic revolver, îi bagă țeava în gură și apasă pe trăgaci. Da, a făcut mizerie, creierii ei erau împrăștiați peste tot în mica celulă de sticlă, una dintre multele din hala de lucru a marii firme.

Securitatea firmei și CEO, venit imediat la firmă, au raportat la poliție un K aroshi , literar, moarte cauzată de muncă.

În Japonia au loc, în fiecare zi, în medie, 90 de sinucideri. Budismul și șintoismul nu condamnă pe sinucigaș, fiecare este stăpân pe soarta lui, chiar în alegerea morții.

Keiko este socotită o eroină în firma respectivă și s-au aprins bețișoare aromate în amintirea ei, în fața unei fotografii. Sinuciderea rituală la locul de muncă este un ultim omagiu adus colegilor și patronului.

Mesajul tradițional al sinucigașului, un haiku, trei linii în versuri, spune de cele mai multe ori cât de bine s-a simțit sinucigașul în compania colegilor și cât de onorat a fost că a lucrat sub conducerea șefului respectiv, dar nu mai poate, dacă ar fi continuat nu ar mai fi dat randament, s-ar fi făcut de rușine, să-i ia altcineva locul!

Dar de unde vine această modă să-ți iei viața la serviciu? “Historically, this has come out of the ‘Japan Inc.’ mentality of the company as a family-like organization where people felt so emotionally invested that they were willing to spend – for the men – practically every waking hour devoted to the company,” spune Kyle Cleveland, un alb, creștin, american, de la Institute of Contemporary Asian Studies din Universitatea Temple din Tokyo.

Există o neînțelegere a situației de către albi, europeni, creștini. Și in presa românească am văzut poziții referitor la karoshi, vai, ce îi exploatează pe săracii japonezi! Un japonez, un coreean, știe foarte bine că are un corp trecător, că este un suflet care are, un timp, un corp. Și, da, într-adevăr, au un cult al muncii, al datoriei, al patriotismului și al sinuciderii, în caz de eșec.

Să vă spun o mică poveste, o amintire de prin anii 70. Abia intrasem în comerțul exterior, când, într-o dimineața vine la mine un evreu, prin anii aceia erau mulți în CE, după aceea au plecat, care în America, care în Israel. Radule, ce-mi dai dacă îți dau o veste bună? Ce vrei tu! Să-mi aduci coardă de pescuit și mi-a spus un nume parcă ceva cu Tortue! Dar, de unde să-ți aduc? Din Japonia, ai fost cerut nominal de la minister să te duci acolo! Am lăsat totul și am plecat la minister. Așa era, mă aștepta pașaportul de serviciu, biletul de avion și diurna în valută. JETRO oferise celor din comerțul exterior românesc 20 burse. Una era a mea. Șase luni în Japonia, la învățătură!

Care era scopul acestor burse? Simplu, promovarea produselor japoneze pe piețele unde intrase România și ei nu! De exemplu, eu lucram în energetică. Participam la licitații mai peste tot în Orientul Mijlociu și Apropiat și în Africa. Ba și în unele țări din America Latină. Linii electrice aeriene, posturi de transformare, hidro sau termocentrale, electrificări de orașe, ba ne băgam și la porturi și cartiere de locuit. Și multe altele, electricitate să fie. Colegii mei au vândut un sistem întreg de troleibuze, la cheie, în Bogota, de exemplu.

La licitație nu toate produsele care compuneau livrarea complexă, sau execuția la cheie, erau românești, nu aveam atâta industrie, sau nu satisfăceau specificațiile tehnice, apăreau așa numitele importuri de completare . Tradițional, noi ofeream importuri de completare de la firme europene: franțuzești, germane sau britanice, rar rusești sau din CAER. Japonezii doreau să ne convingă, la fața locului că ei fac produse mai bune și mai ieftine, decât multe din cele europene, chiar cu tot transportul din Asia extremă în Orient. Când am ajuns în Japonia, m-au izbit diferențele! Amintiți-vă că era la sfârșitul anilor 70.

Una dintre gazde a fost supertrustul Mitsubishi. M-a invitat în port, la Yokohama, pentru câteva zile, ca să învăț transportul RO-RO și codurile de pe containere, pe atunci erau o noutate. M-au cazat la unul dintre cele mai luxoase hoteluri ale vremii, gen Cabin , adică totul reproducea cabina unui vas de plăcere, mult lemn, dar spații înguste. Lemnul, în Japonia, este o dovadă de respect și bogăție, este al cincilea element al zodiacului. Hotelul era destul de aproape de marele port al Yokohamei, prin fereastra-hublou vedeam o panoramă a portului.

Am mâncat, puțin, dar bine, apoi am adormit, obosit de impresii. La ora șase fără câteva minute m-a trezit un cutremur, care nu se mai oprea. Nu, nu era cutremur, am simțit o mulțime cât am stat în arhipeleag. Erau miile de oameni care veneau la schimbul de dimineață, alergând, aproape în același ritm !

Acum înțelegeți? Eu am înțeles demult, că nu poți să judeci pe cineva cu propria ta măsură, nu poți să judeci trecutul de pe poziția prezentului, nu poți să-i judeci pe japonezi când se sinucid la locul de muncă, fac Karoshi, de pe poziția omului alb, creștin, european!

Cred că în această înțelegere, dar nu acceptare, stă secretul păcii, al toleranței și al înțelepciunii comunicării. Nu trebuie să critici pe altcineva luînd ca măsură propria persoană. Fiecare să stea la el în țară și să înțeleagă pe celălat, să facă comerț, artă și turism. Globalizarea, acest nou comunism și tot ceea ce înseamnă egalizarea, nivelare prin FB, totul a fost de la început sortit eșecului, pentru că oamenii nu sunt la fel!

Fiind ziua în care îl pomenim, nu pot decât să aduc un omagiu pios lui Ronald Reagan, pe care îl consider cel mai bun președinte al SUA din a doua jumătate a secolului XX, poate chiar din toate vremurile. El a câștigat, de fapt, războiul rece și, într-adevăr, a făcut America foarte mare. Un actor de mare succes care a excelat în rolul vieții lui, acela de Președinte al SUA, două mandate. Cred că o să revăd ”Hellcats of the Navy” un film de război din anul 1957, sau, de ce nu, ultimul lui film, ”The Killers” din anul 1964. Acolo Reagan are o replică, un sfat bun pentru Donald Trump: „I approve of larceny; homicide is against my principles!”

Filmele o să-mi ia ceva timp, poate chiar până mâine, doar este, în definitiv, o altă zi!

