Horoscopul lui Dom’ Profesor – 5 octombrie 2023. NASA extinde misiunea New Horizons

5 octombrie

Pe 5 octombrie s-au născut Vaclav Havel, Louis Lumiere, Donald Pleasance, Aurel Manolache, Chiriac Manuşaride, Anghel Demetriescu, Doina Uricaru, Ion Dodu Bălan, Mihai Bandac, Zaharia Stancu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii, adică Sfintele Haritina şi Mamelta. Nimic în „Kalendar”.

Iată un articol semnat de Mike Wall care a apărut în Space.

Nava spațială New Horizons a NASA va putea continua să exploreze împrejurimile sale exotice timp de, cel puțin, încă cinci ani (New Horizons în desenul din titlu).

Agenția a anunțat vineri (29 septembrie) că va menține aprinse luminile lui New Horizons în timp ce încă se deplasează prin Centura Kuiper, inelul enorm de corpuri de gheață de dincolo de orbita lui Neptun.

„Misiunea New Horizons are o poziție unică în sistemul nostru solar pentru a răspunde la întrebări importante despre heliosfera noastră și pentru a oferi oportunități extraordinare pentru știința multidisciplinară pentru NASA și comunitatea științifică”, a declarat Nicola Fox, administrator asociat al Direcției misiunii științifice a NASA din Washington. (Heliosfera este sfera mare de câmpuri magnetice și particule încărcate pe care Soarele le suflă în jurul său. Dincolo de ea se află spațiul interstelar.)

„Agenția a decis că cel mai bine este să extindă operațiunile pentru New Horizons până când nava spațială iese din Centura Kuiper, care este așteptată în 2028 până în 2029”, a adăugat Fox.

New Horizons a fost lansat în ianuarie 2006, cu misiunea de a oferi primele priviri de aproape asupra lui Pluton, cel mai faimos rezident al Centurii Kuiper. Nava spațială și-a continuat drumul, trecând pe lângă planeta pitică în iulie 2015 și dezvăluind o lume cu o diversitate și o frumusețe uimitoare .

Și sonda a continuat să navigheze, într-o misiune extinsă care s-a centrat pe observarea unui alt obiect din Centura Kuiper (KBO) – Arrokoth, cu lățimea de 21 de mile (34 de kilometri). Acea întâlnire a mers la fel de bine, returnând imagini grozave și ridicând multe întrebări. De exemplu, observațiile lui New Horizons sugerează că Arrokoth s-a format printr-o fuziune foarte blândă a două obiecte mai mici, au spus membrii echipei misiunii.

Dar viitorul misiunii a devenit tulbure anul acesta. NASA a extins misiunea New Horizons până în 2024, dar a propus o schimbare majoră după aceea – o mutare la Divizia de Heliofizică, de la Planetary Science. Investigatorul principal al New Horizons, Alan Stern, s-a opus acestei idei, argumentând că cel mai bun randament științific ar veni din menținerea cursului, permițând sondei să continue studiul Centurii Kuiper, puțin explorată.

Prelungirea misiunii recent anunțată pare a fi un fel de compromis. Acesta va fi finanțat în principal de Planetary Science, dar gestionat în comun de acea divizie și Heliophysics.

Începând cu 2025, New Horizons se va concentra pe strângerea de date heliofizice – dar membrii echipei pot încă spera pentru o altă întâlnire cu KBO.

„Deși comunitatea științifică nu cunoaște în prezent vreun obiect accesibil din Centura Kuiper, această nouă cale permite posibilitatea utilizării navei spațiale pentru un viitor survol apropiat al unui astfel de obiect, în cazul în care ar fi identificat unul”, au spus oficialii NASA în aceeași declarație. . „De asemenea, va permite navei spațiale să păstreze combustibilul și să reducă complexitatea operațională în timp ce se efectuează o căutare pentru un candidat convingător pentru zbor”.

Stern pare fericit că și-a asigurat încă cel puțin cinci ani de operațiuni New Horizons. „Vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijinit pentru ca #NASA să continue explorarea Centurii Kuiper de către nava sa spațială @NASANewHorizons – Ați făcut-o!” el a scris prin X (cunoscut anterior ca Twitter) duminică, (1 octombrie).

NASA a cheltuit 9,5 milioane de dolari pe New Horizons în anul fiscal 2022, potrivit Space News . Agenția încă lucrează la cum să plătească pentru următorii cinci ani ai misiunii.

„Ca punct de plecare, finanțarea din cadrul programului New Frontiers (inclusiv cercetarea științifică și analiza datelor) va fi reechilibrată pentru a se adapta operațiunilor extinse New Horizons, iar proiectele viitoare ar putea fi afectate”, au scris oficialii NASA în aceeași declarație. (New Frontiers este programul NASA de misiuni cu costuri medii; New Horizons a fost primul proiect New Frontiers care a demarat.)

Sunt posibile extensii suplimentare, dacă resursele și voința există; New Horizons mai are suficient combustibil nuclear pentru a continua să zboare până cel puțin anul 2040 , au spus membrii echipei misiunii.

După cum am observat personal pe Dimineața Astro(logilor)nomilor, astronomii cer mereu guvernelor sume… astronomice! Nu este foarte clar cum cercetarea fundamentală poate îmbunătăți calitatea vieții a unui negru din Lampedusa, dar să nu amestecăm merele cu perele.

În prezent unul din șapte europeni sare zilnic peste o masă, și nu este vorba despre migranți. Sumele înspăimântătoare date degeaba Ucrainei, miliarde de euro, ar fi ținut nivelul calității vieții în Europa la un nivel decent. În prezent UE studiază posibilitatea stabilirii unui mercurial, preț maxim, pentru coșul zilnic, 38 de produse de bază. După curierul de Bruxelles, acest lucru se va realiza treptat, în circa doi ani de zile.

Să avem speranță, este tot ceea ce a rămas și certitudinea că mâine este o altă zi.

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 5 octombrie 2023

BERBEC Vremea melancolică de toamnă ți se strecoară în suflet. Ai ce regreta, ai și la ce să speri. Viața este un caleidoscop, depinde cum o simți și cum o trăiești. Dar, nu te grăbi, nu exagera! Cineva care ar fi făcut o presupunere despre tine și apoi a urmat-o cu o acuzație, poate fi cineva cu care vei avea de-a face astăzi sau în curând. Dacă te simți pe nedrept defăimat, Berbec, atunci trebuie să spui. Dar înainte de a spune ceva, asigurați-vă că înțelegeți cum au ajuns la concluzia lor incorectă, astfel încât să o puteți aborda corect. S-ar putea să simți că asta ți-ar putea afecta reputația. Probabil că nu va fi, dar trebuie să corectați ceea ce este în neregulă pentru a preveni problemele viitoare.

TAUR S-ar putea să te simți că ești la capătul răbdării, ca să spunem așa, cu un efort continuu. O chestiune despre care credeai că se va rezolva de la sine relativ repede pare să zbârnie la nesfârșit. S-ar putea să te simți obosit, Taur, sau cel puțin doar sătul de problemele cu care te-ai confruntat. Dar universul vă infuzează cu energie nouă și de acolo puteți dezvolta atitudinea de care aveți nevoie pentru a face față cu succes. Profitați la maximum de această schimbare, astfel încât să puteți termina cu asta. Poate îţi cumperi ceva, pantofi de toamnă, sau o canadiană de ploaie. Eşti dispus să cheltuieşti pentru tine, să te răsfeți un pic, pentru că nu eşti în apele tale, ai nevoie de o schimbare.

GEMENI Dimineaţa realizezi că ieri seară ai uitat să cumperi ceva. Dacă este cafeaua, ai o problemă! Dacă e și mâncarea pentru pisicuţă, sau căţeluş ai mai multe probleme! Calm, foarte mult calm! Ți-ai mușcat limba de prea multe ori când o anumită persoană din viața ta face ceva nepotrivit. S-ar putea, la figurat, să te calce peste degetele de la picioare sau, altfel, să fie insistente cu privire la ceva în care nu ar trebui să aibă niciun cuvânt de spus. Este timpul să vorbești, Gemeni. Păstrând tăcerea, îi permiți acestei persoane să creeze un precedent care nu va deveni decât mai agravant în viitor. Deși poate fi puțin ciudat sau inconfortabil să spui ceva, aceasta va elimina frustrarea care va apărea cu siguranță în viitor. Vorbeste.

RAC Nu începe lucruri, activități, pe care nu le poți termina singur. Nu te baza pe solidaritatea celor din jurul tău, au și ei problemele lor, nu au timp de tine. Folosește eficient timpul. În perspectivă discuţii cu partenerii de afaceri, sau cu partenerii de viaţă. Trebuie să te sprijini pe punctele şi interesele comune, nu sublinia diferenţele. E important să obţii consensul! La un moment dat orele de lucru îţi par că devin mai grele, dar de fapt eşti în pierdere de energie.

LEU S-ar putea să începi să simți că ai suprasolicitat o anumită relație. A fost, cel puțin în ochii tăi, puțină nevoie. Poate te întrebi dacă cineva s-a săturat de tine din cauza asta – pentru că nu-ți place să ceri favoruri. Nu-ți lăsa gândurile să meargă în acea direcție. Un prieten adevărat va fi acolo pentru tine, mereu și nu ar trebui să pui la îndoială asta. Și chiar și ideea că ai pune această întrebare cuiva căruia îi pasă de tine ar putea fi dureroasă. Uneori, universul lucrează prin alții pentru a-ți oferi ajutorul de care ai nevoie. Doar să știi că ești demn de ajutorul pe care îl primești.

FECIOARA Realizezi că vara, cu distracțiile ei frivole, a trecut, din păcate. Trebuie să te gândești la sezonul rece, să te îmbraci cum trebuie și să faci pregătirile pentru iarnă pentru care ai bani. Nu amâna! O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Dacă nu eşti atentă, s-ar putea să pierzi un lucru la care ţii mult. Sinceritatea te salvează in extremis în această zi. Totuşi zodia face şi unele configuraţii şi aspecte bune – deci ai o perioadă relativ favorabilă şi cu ceva momente plăcute. Prânzul te găseşte, poate, construind ceva, in orice caz, muncind din greu la un proiect.

BALANŢA Dacă s-ar putea alege între o cale grea și una ușoară, toate celelalte fiind egale în ceea ce privește rezultatul, atunci majoritatea oamenilor ar alege calea mai ușoară. Este doar logic. S-ar putea să te confrunți cu o astfel de alegere acum, Balanță. Sunteți încurajat să luați calea mai grea, mai complicată. Există ceva de câștigat din acea cale pe care nu îl veți găsi dacă o luați pe calea mai ușoară. Deși poate dura ceva mai mult, recompensa care vine din urma acelui drum va oferi o valoare de durată și o perspectivă sporită. Drumul mai puțin parcurs o face des.

SCORPION Când ești copleșit de lucrurile pe care trebuie să le faci, s-ar putea să fii mai înclinat să te învârți fără țintă abordând cele mai evidente lucruri, pe rând. Este mai puțin productiv în acest fel, dar acel sentiment frenetic pe care îl ai când ești sub un termen limită te poate determina să acționezi în acest fel. Totuși, Scorpion, ai fi înțelept să începi astăzi organizându-te și prioritzând ceea ce trebuie să faci. Dacă aveți o listă din care să lucrați, cu atât mai bine. În acest fel, puteți bifa fiecare articol pe măsură ce îl finalizați, oferindu-vă un real sentiment de satisfacție.

SĂGETĂTOR În această zi de joi relaţiile cu cei apropiaţi se ameliorează mult, dacă mai era loc de aşa ceva. Există o bună chimie zodiacală între tine şi cei dragi aşa că zâmbeşte şi poartă-te frumos! Cumpără-ţi lucrul acela la care râvneşti de mult timp – inflaţia este ca pasta de dinţi, odată ieşită din tub nu mai poate fi pusă la loc – mai târziu nu o să-ţi mai poţi permite. Dorinţa de schimbare şi marea tentaţie te fac să cheltuieşti prea mult. Incearcă să începi de pe acum să-ţi organizezi viaţa – este o perioadă favorabilă pentru interesele tale.

CAPRICORN Fii tu însuți, Capricorn! Asta este cu adevărat tot ce trebuie să respecți astăzi. Doar fi tu. Fii îndrăzneț, dar fermecător! Fii sincer cu tine. Deși s-ar putea să fii tentat să dai un spectacol pentru cineva pe care vrei să-l impresionezi, poate legat de munca ta, sau de interesul de afaceri, trebuie să fii fidel în ceea ce crezi și ceea ce te motivează. Va fi mult mai impresionant decât orice fel de prezentare personalizată la care te-ai putea gândi. Ești mult mai impresionant așa cum ești decât ți-ai putea da seama.

VĂRSĂTOR O serie de experiențe recente s-ar putea să te fi lăsat să te simți puțin ghinionist, de parcă lucrurile nu ți-ar merge chiar acum. Nu te adânci în acest proces de gândire, Vărsător. Nu merge cu asta. Opriți gândurile negative chiar în acest moment. Deși energia bună și o perioadă de mare abundență și noroc inundă acum în viața ta, gândirea negativă sau pesimistul cu privire la ceea ce va urma o pot deturna, o pot bloca sau o pot încetini. Încurajează în mod constant pozitivitatea și vei vedea o mare schimbare.

PEŞTI Ai multe planuri în acestă zi de joi. Prea multe pentru un singur om, aşa că mai lasă şi pentru ziua de mâine. Dar, intră într-o librărie şi cumpără o carte, vei descoperi că ai nevoie de ea! Partea mistică a zodiei te ajută să-ţi înţelegeţi mai bine limitările şi să-ţi găseşti drumul de urmat în continuare. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea caracteristică a zodiei, mai ales când este vorba de produse cosmetice, sau medicamente. Este bine să eviţi toate situaţiile neclare. În general toţi nativii trebuie să dea atenţie buzunarelor în special şi proprietăţilor, în general.