HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 5 mai 2022. Zodia care va pierde bani și relații. Atenție, amânați orice proiect

5 mai

Pe 5 mai s-au născut: împăratul Justinian, Karl Marx, Soren Kirkekaard, Henryk Sienkiewicz, Tyrone Power, Tatiana Samoilova, Aurel Stroe, Mihnea Gheorghiu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Neofit, Gaie, Gaian şi Irina.

Încă o zi obişnuită, de lucru, acum două mii de ani, pentru daci. Ca şi acum.

Mă rugați să mai povestesc din amintirile mele. Bine, de ce nu. De data aceasta este din Republica Sud-Africană. Eram angajat la Motor Columbus din Elveția și am fost trimis în RSA pentru un studiu de fezabilitate în vederea construirii unei hidrocentrale. Am stat șase luni, doar, amplasamentul s-a dovedit, foarte repede, necorespunzător. Am avut și multe săptămâni în care nu am făcut nimic, din cauza proastei organizări. Ba, nu, tot am făcut ceva, am jucat Fafi.

Fafi, un joc de loterie de stradă popular și reglementat informal, jucat în orașele și zonele urbane din Africa de Sud. Jocul este jucat de aproximativ 100.000 de jucători în fiecare zi, în principal sud-africani de culoare, cu venituri mici de la colțurile străzilor din Johannesburg. Fafi, de fapt, nu este un fenomen minor. The Impact of Illegal Loteries (2019), un raport publicat de un autoritatea de resort, sugerează că cifra de afaceri lunară a fafi doar într-o singură provincie este undeva în jur de 25 de milioane de rand (1,6 milioane de dolari SUA), chiar dacă pariul zilnic mediu este de doar în jur de R2 (0,13 dolari).

Fafi este un joc de noroc, dar a-l juca bine implică mai mult decât simpla alegere a numărului potrivit, necesită o interpretare atentă a viselor tale și a lumii din jurul tău. Prin fafi, imaginile din viața reală și din lumea viselor se estompează. Semnificația unui vis este ponderată în egală măsură cu o întâlnire întâmplătoare în stare de trezire – fiecare produce puncte de date semnificative prin care un jucător poate interpreta numerele câștigătoare. Ceea ce oferă fafi este un mod de a gândi modul în care interpretăm, calculăm și anticipăm lumea. Acest lucru m-a interesat peste poate, dar tot nu i-am descifrat mecanismul!

Mecanica jocului este simplă: este o loterie cu 36 de numere posibile câștigătoare. Pentru a juca, jucătorii pariază pe unul dintre acele numere, fiecare care corespunde unei anumite imagini sau figuri. Aceste imagini variază de la cele aparent banale (pantofi, ouă, pisică, mașină, păsări care zboară) până la cele mai sinistre (moartă, pompier, poliție, hoț, bărbat beat). De fiecare dată este selectat un număr câștigător. Pentru fiecare pariu R1, câștigătorii primesc o sumă diferită, în funcție de faptul că și-au pus în comun pariurile: dacă sunt un jucător serios și pariază „în pungă”, vor primi în schimb R28; dacă pariază în punga altcuiva, vor primi doar jumătate.

De la aceste elemente de bază simple, Fafi devine rapid complex prin practicile culturale care o înconjoară, inclusiv prin modul în care sunt alese numerele, site-urile unde au loc jocurile de noroc, plasarea pariurilor și relația dintre jucători și cei care conduc jocul. Aceste practici au evoluat de când jocul a fost stabilit în anii 1930. Originea precisă a fafi este necunoscută, dar are legături cu comunitatea chineză din Africa de Sud și se zvonește că aceste legături au legături cu mafia chineză (triadele) și cu migranții chinezi care au sosit în Africa de Sud la începutul anilor 1900.

Imaginile de vis devin pariuri

Numărul câștigător este anunțat, sau mai bine zis interpretat, în timp real unui grup de jucători dedicați la colțurile străzilor din oraș. Jocul la care am participat a avut loc de mulți ani într-un colț din Jeppestown, un cartier chiar la est de centrul Johannesburg. Are o „tragere” de dimineață și de după-amiază – când numărul fafi câștigător este dezvăluit de „fafi man” care îl livrează în persoană, conducând din loc în loc într-un camion mare cu geamuri antiglonț (necesar pentru a preveni jafurile). În camion sunt întotdeauna doi oameni și se apropie de „bancă” – locul desemnat în care s-au adunat jucătorii – doar odată ce sosește managerul local („alergatorul principal”) al jocului fafi. În fiecare tragere pe care am văzut-o, toate pariurile sunt finalizate și bagajele sunt colectate de alergător înainte de sosirea camionului. Odată ce alergătorul este pe loc, omul fafi se apropie în camionul său. Pungile cu pariurile și banii pariați sunt schimbate cu o mică foaie de hârtie pe care este scris numărul câștigător. Apoi, alergătorul stă în fața jucătorilor adunați și efectuează un gest care se corelează cu unul dintre cele 36 de numere. La observarea gestului, printre jucători se aud șoapte ale numărului câștigător, strigăte de emoție sau suspine frustrate.

După ce un număr câștigător este extras într-un loc stabilit de jocuri de noroc, există o înțelegere colectivă că nu va fi extras din nou pe acel site în următoarele două zile. Dacă cunoașteți ultimul număr scos, șansele de câștig cresc ușor – dar există și alte modalități de a „trece înaintea omului fafi”. Relațiile dintre numere și corespondența lor cu diferite imagini alcătuiesc cosmologia fafi. În această rețea de semnificații se află un set de strategii folosite pentru a ghici pe ce ar trebui să parieze un jucător în continuare.

Există multe strategii pentru alegerea numerelor pe care să pariezi, dar cea mai comună este interpretarea viselor. Prin schema de numere elaborată a lui Fafi, imaginile de vis devin pariuri în următorul joc odată ce au fost transformate în cifre prin interpretare. Dar fafi nu este doar despre visele luate în serios. În jocul fafi, totul are potențialul de a fi interpretat prin schema de numere – totul poate fi interpretat ca un vis.

Într-o duminică, în parcul unde se juca jocul meu local de Fafi, am urmărit o competiție mare de dans. O altă femeie care juca fafi și care știa că am devenit interesată de joc, m-a prins de braț și a arătat către oamenii care ne înconjurau. „Mulți oameni”, mi-a șoptit ea la ureche. „Numărul 26”. Imaginea dinaintea mea, a unor bărbați în costume care dansează și mulți alții așezați sau în picioare pentru a urmări spectacolul, trebuia interpretată ca un semn despre cum să pariez a doua zi. Imaginile din viața de vis și cea de veghe trebuiau cântărite una lângă alta. Ceea ce oferă Fafi este un mod de a gândi modul în care interpretăm, calculăm și anticipăm lumea – prin joc și strategiile sale, vedem un model de angajare a lumii și a sensului ei, unul care cuprinde stările noastre conștiente și inconștiente.

Pentru a vă angaja cu adevărat în Fafi, trebuie să vă împărtășiți liber visele și experiențele. Reținerea detaliilor dintr-un vis sau neinterpretarea corectă se crede că corespunde în mod direct banilor sau lipsei de bani din punga de jocuri de noroc. Întrebarea rămâne totuși, cum își interpretează jucătorii visele? Și de unde știu ei ce vise să ia în serios? Bune întrebări, nu-i așa?

Johannesburg nu este singurul loc în care jucătorii pariază pe imagini din vis. Prevalența jocurilor de loterie legate de imagini și de vis este un fenomen pe tot globul: la smorfia din Napoli, Italia; hua-hui prin China; și „numerele” din SUA. În fiecare iterație, visele servesc drept ghiduri pentru navigarea într-o varietate de variabile – diagrame, modele, secvențe de numere sau evenimente ale vieții de veghe – considerate semnificative pentru a ghici viitorul apropiat, pariul câștigător.

Jurnalista și autoarea sud-africană Ufrieda Ho a scris despre copilăria ei ca fiică a unui bărbat fafi, care nu era o poziție prestigioasă în comunitatea chineză din Africa de Sud în timpul apartheidului. Rămâne o poziție precară și astăzi. Ho îl înfățișează pe tatăl ei, care a fost văzut ca un fel de gangster, mișcându-se între lumile comunității ei suburbane chineze, în interiorul orașului și localitățile în care negri din Africa de Sud s-au adunat pentru a-l vedea cum dă numărul câștigător. În cartea ei de memorii Paper Sons and Daughters: Growing up Chinese in South Africa (2011), ea scrie în detaliu despre diferitele procese ale num ju (practicile de a gândi numărul fafi câștigător) și cheow ju (înregistrând numerele fiecărui jucător de la diferite bănci):

”Ocazional, tatăl meu nu putea să se stabilească cu numărul pe care voia să-l joace și apoi o chema pe Lady Luck, de la aruncarea cu câteva zaruri până la îndoirea bucăților de hârtie cu posibile numere bune și apoi selectarea unui număr aleatoriu din origami. Dar chiar și atunci când a făcut asta, nu a fost totul întâmplător; era ca și cum șansa și norocul ar trebui să facă parte din rețeta perfectă pentru a-l ghida către numărul potrivit de jucat. Uneori eram întrebați despre visele noastre și mama povestea și despre ce visase. Acele vise erau menite să declanșeze ceva semnificativ pentru tatăl meu, în timp ce el stătea și bătea din picioare, fuma din greu o țigară și se uita din nou prin cărțile recordurilor; uneori nu exista nicio modalitate de a conecta un model de coincidență.”

La fel ca și jucătorii care notează cu atenție numerele câștigătoare din trecut, construiesc scheme de numere extravagante și își consultă visele, bărbatul fafi se ocupă și de o serie de calcule și ritualuri pentru a-și lua decizia. El pariază direct împotriva jucătorilor fafi de cealaltă parte a ecuației. Dar cei doi adversari, scrie Ho, „aveau nevoie unul de celălalt”. Este important să ne amintim că inegalitatea economică este mai gravă astăzi decât în ​​timpul regimului de apartheid. Pentru cei care trăiesc la marginile noii ordini economice din Africa de Sud, fafi oferă o oportunitate de a câștiga bani în plus. Dar șansele, bineînțeles, îl favorizează pe omul fafi și, fără îndoială, face profit de pe urma jucătorilor cu venituri mici. Dar, în ciuda șanselor sumbre, jucătorii fafi continuă să urmărească numerele și să-și interpreteze visele. La bine și la rău, în multe comunități din Africa de Sud, Fafi este o loterie pură. Pentru a plasa un pariu, trebuie să aveți propria pungă sau să aveți acces la a altcuiva – cineva care este dispus să vă accepte pariul. Acești proprietari de pungi lucrează adesea ca interpreți informali ai viselor și numerelor, o poziție alocată cândva exclusiv sangomailor, vindecătorilor tradiționali Zulu și herbalistilor. Pentru a primi o pungă, alergătorul jocului fafi pe care doriți să-l jucați trebuie să vă considere un jucător de încredere: cineva care va calcula corect pariurile din pungă și va juca consecvent. Pentru că jucătorii câștigă mai mult dacă au propria geantă, sau pungă, cei care vorbesc serios despre fafi au propria lor pungă (sau mai multe pungi). Jucătorii serioși țin, de asemenea, o evidență atentă a „numerelor bune”. Ceea ce face un „număr bun” este o confluență de semne care sugerează următorul câștigător. Din acest motiv, la banca fafi circulă multe discuții despre vise.

În timp ce stăteam pe o bancă fafi la colțul străzii, așteptând să apară alergătorul ca să-mi pot întoarce punga, o jucătoare veterană, Mama Kase Buko, mi-a cerut să-mi împărtășesc nu numai numerele, ci și visele mele. „Spune-ne visele tale”, a spus ea, „ne jucăm în jurul tău”. După ce mi-am povestit visul din noapte precedentă, era ceva cu o mașinărie de corectat ochii, ea a zâmbit. Ochi! Vom paria pe numerele de ochi, dar ea nu a început să enumere aceste numere (1, 9, 18, 21, 23, 26). Mai degrabă, ea le-a întrebat pe celelalte femei pe care le-a organizat pungile cu ceea ce credeau: acestea erau numere bune? Era vreunul dintre ele jucate deja? Visul meu a devenit un punct de date suplimentar în aproximarea numărului câștigător.

Interpretarea viselor a fost cândva rolul sangomailor, dar visul și interpretarea lui, împreună cu urmărirea numerelor și diagramelor, sunt acum cultivate la banca fafi. Cu toate acestea, interpretarea viselor folosită de jucătorii fafi încă mai păstrează o anumită urmă a practicilor sangoma și a pregătirii lor de inițiați. Uneori, discuția despre vise și tipare la băncile fafi seamănă cu genul de dialog dintre stagiar și profesor care are loc în timpul pregătirii pentru a deveni sangoma.

Mama Kase Buko, cerându-mi să-mi povestesc visul, încerca să mă antreneze și nu s-a sfiat să-mi spună deficiențele mele ca jucător de noroc. „Ai cifre bune, dar bani răi”, îmi spunea ea, dezamăgită că nu investesc mai mult în joc. După schimbul nostru de vorbe, am așteptat pe bancă până când camionul alb al bărbatului fafi a tras colțul. Am urmărit predarea pungilor fafi și efectuarea gestului corelat cu numărul câștigător: 9. Asociat cu imaginea „o lumină”, 9 este strâns asociat și cu capul și ochii. Câștigasem – la fel ca și toate femeile care au ascultat și au pariat pe numerele de ochi. M-am întâlnit cu Mama Kase Buko câteva zile mai târziu, după ce un alt număr corespunzător ochilor a câștigat tragerea de dimineață. „Numărul câștigător a fost 1 astăzi. Ai noroc cu privirea”, a spus ea.

Dar ce ne spune asta despre vise? Înseamnă că visele sunt interpretate prin dialog, prin schimb. Înseamnă că doar în acele momente de schimb putem înțelege semnificația lor pentru viața reală sau putem stabili cât de serios să le luăm. Visul meu despre mașina de corectare a ochilor, care părea imposibil de legat de viața mea de veghe, a devenit semnificativ în momentul în care a fost solicitat de Mama Kase Buko și povestit femeilor de la banca fafi. A fost un vis despre a învăța să vezi, să înveți să gândești cu vise. Doar prin implicare, ca un fel de antrenament, cineva învață ce înseamnă visele – și pe care visezi să pariezi!

Probabil că o să mă întrebați dacă am câștigat, sau am pierdut, la Fafi. Am câștigat, mai ales după ce am fost ajutat de Mama Kase Buko. Nu mult, pentru că nu pariam mult. Mă uit în jur, aici în Prahova submontană nu am nimic care să-mi amintească de călătoriile mele în Africa. Sunt la București, dar nu cred că o să mai ajung acolo vreodată.

Dar să nu ne grăbim, drumul de o mie de leghe începe cu un pas, după cum mâine este o altă zi!

HOROSCOP 5 mai 2022

BERBEC Pentru că dragostea este comparată uneori cu muzica, astăzi ai dori ca partenerul să schimbe refrenul! Consideri relația plictisitoare, dar trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie! Sunt mai multe aspecte malefice generale, dar cred ca se referă la evenimente sociale şi la relaţiile dintre oameni – care sunt prost aspectate. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un bun prilej să recapeţi iniţiativa, mai ales în familie, dar şi la serviciu, sau în afaceri. Este, de asemenea o perioadă propice pentru relansarea unor proiecte mai vechi, care pot lua o variantă nouă.

TAUR La serviciu, unde activezi, lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Cooperează mai strâns cu colegii şi comunică cu ei. Domeniul emoţional este azi bine aspectat. Trebuie să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel vei avea probleme. Numai pentru barbati: să fii foarte clari în exprimarea sentimentelor. Trebuie să spui femeii pe care o iubeşti, eternul „te iubesc!”, fară multe cadouri, flori şi alte mărunţişuri, dar în momente şi situaţii adecvate. Configuraţia astrologică arată că o comunicare precisă a sentimentelor tale în perioada menţionată este foarte benefică şi cu efect pe termen lung. De asemenea, în afaceri şi politică nu lăsa nici o neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie. Fă-ţi stereotipuri de exprimare!

GEMENI Ţi-e gândul la bani, numai la bani! Dacă e așa, nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în nici un fel, imediat. Astăzi trebuie să fii iscusit în comunicare. O atitudine ferma dar şi uşor comica rezolva situatia. Ziua aceasta este perioada de timp amestecată în care aspectele benefice şi malefice se succed rapid, în funcţie de trecerea timpului. Sunt şi unele aspecte care arată noroc la bani, la obţinerea lor sau la cheltuirea lor inspirată, pentru că după cum spune înţeleptul chinez „sunt două căile să faci avere – să câştigi mulţi bani sau să faci cheltuieli inspirate”. Sunt şi unele probleme in familie – dar o atitudine ferma dar şi uşor comica rezolva situatia. Prudenta si diplomatia trebuie sa te caracterizeze, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu și fata de anturaj, în general.

RAC Orele dimineţii sunt cele mai bune pentru decizii inspirate sau întâlniri importante. Dragostea este bine aspectată în a doua parte a zilei. Trebuie să fii clar în exprimarea sentimentelor. Nu te grăbi! Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple. Ziua de astăzi este o zi de legătură. Pentru că face legătura dintre două module, între pregătire şi desfăşurare, între plan şi acţiune, între mental şi material. Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fii selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza şi sinteza. Cum am mai spus, lucrurile pot să fie mai simple!

LEU Astăzi, surpriză, poţi trăi emoţii frumoase! Nu te aşteptai deloc, nu ai prevăzut asta. Uneori, viaţa îţi arată şi partea ei plăcută, spiritual favorabilă, o felie de tort pusă la păstrare! Este şi o perioadă de timp legată de protecţie. În aceiaşi măsură doreşti să oferi protecţie, cât şi să te bucuri tu însuţi de ea. Protecţia însemnând tot ceea ce te face să te simţi bine şi în siguranţă, de la bani la o vorbă bună, de la un gest de prietenie la o promisiune avantajoasă, de la o carte bună la un sfat de taină cu prietenii adevăraţi. Poziţia reciprocă a lui Jupiter şi Mercur poate fi interpretată, pentru perioada imediat următoare, ce depaşeşte ziua în cauză, ca un posibil chilipir. Adică vei profita de o situaţie conjuncturală, şi/sau vei culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Fără nici o supărare, fără nici un reproş – fiecare pare că joacă pe „tabla” lui proprie fără să-i pese de ceilalţi, spune Jupiter, retrograd, în Fecioară!

FECIOARĂ Perioada e favorabilă, mai puţin în adaptarea termică. Atenţie la variaţiile de temperatură, la ploaie, îmbracă-te corespunzător şi totul o să fie bine! Moderaţie în relaţiile cu Scorpionii. Este o zi a atenţiei mărite pentru că stelele arată posibile pierderi de bani şi de relatii, de prietenii chiar. În perioada menţionată trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână cu distincţie şi cu imperială bunăvoinţă orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei. Peste câteva zile configuraţia planetară îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice care chiar daca nu iți vor umple buzunarele, în orice caz nu le vor goli. Poţi onora obligaţiile trecute, dar şi astea numai în sume mici.

BALANŢĂ Rişti să fii luat la ţină, astăzi. “Fă pe mortul” nu ştii, nu ai văzut, nu ai auzit. Ceva s-a încurcat în scurta vacanţă şi se caută ţapi ispăşitori. Nu este învins, cel ce nu intră în luptă! Nu te lua după zvonuri, verifică şi controlează. Forţa morală şi curajul care te caracterizează suplinesc astăzi lipsa de energie provocată de somnul incomplet. Pe seară, relaxează-te! Te simţi aproape excelent ceea ce este un motiv suficient sa ţii nasul pe sus. Planetele colective arata aspecte „ilegale”. Ceva se intamplă in anturajul tau apropiat. O intriga, un comploţel, ceva – şoapte in amurg şi intalniri de carvunari pe inserate. Este momentul sa pregatesti contramasurile! O veste îţi poate face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate.

SCORPION Domeniul interselor tale e bine aspectat. Cu mai multă diplomaţie şi mai puţine „înţepături” poţi să te simţi bine. Frecventează anturajul, prietenii, cei care te fac să te simţi confortabil. Se pastreaza aspectele complexe cu planetele colective de ceva timp, traduse printr-o lipsa de interes a anturajului fata de tine. Aşa că nu-i deranja azi, că nu au timp de tine! Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante. Spiritul tău elitist se manifestă şi prin implicarea ta într-o mulţime de bârfe suculente, intrigi enigmatice şi comploturi vesele. Te interesează farmazoneriile şi tot felul de societăţi secrete elitiste. Ritmul tău de viaţă este foarte rapid, cel puţin astăzi, la acest început gotic de muson de vară. Puţini ţin pasul cu tine. Eşti ca o văpaie, ca un aruncător de flăcări, iar natura ta neastâmpărată suportă bine vremea ciudată şi acceleraţia propriului ritm. Sigur, pe termen scurt…

SĂGETĂTOR Stăpânește izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Primeşti o veste care îţi confirmă o bănuială! Mici ambiţii personale, mai curînd nişte achiziţii, dar care nu-ţi dădeau pace, pot fi satisfacute azi spre mulţumirea ta. Încerca să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri. Nu iti imagina ca iti poţi trăi viaţa după telenovele şi filme pentru că nu ai nici un regizor care să-ţi spună ce şi cum să joci! Un procent dintre nativii din zodia Săgetătorului, astăzi, nu se bucură foarte mult. Recunosc, au motive. Şi tu ai motivele tale. Dar numai tu eşti de vina, pentru că nu ai puterea sa-ţi cauţi calea şi să rezişti influenţelor. Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar goneşti de lângă tine pe binevoitori. Numară in gind pana la zece si zambeşte din nou!

CAPRICORN Dimineaţa, puţin mai aglomerată. Poţi să finalizezi unele lucruri întârziate în prima parte a zilei. Trebuie să te odihneşti mai mult, în a doua parte a zilei. Seara, poate, într-o vizită. Nu te repezi sa tragi concluziile care se impun, partenerul tău joacă un „joc secund” aşa încit trebuie să vezi in umbra celor afişate. Există în tine o doză de naivitate adolescentina! Orice vârstă ai avea. Dar, o creştere a energiei, a capacităţii de activitate. Ziua de astăzi este o perioadă în care anumite planete aflate în zodii, altele decât domiciliul lor, influenţează, poate prin rezonanţă poate prin alt mecanism obscur, evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii.

VĂRSĂTOR O zi ce pare liniştită. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii considerate delicate. Concentrează-te pe problemle urgente. Domeniul sentimental este bine aspectat. Astăzi, cine riscă, nu câştigă! Impresia generală a horoscopului tău este de reaşezare şi regândirea a unor strategii. Apar noi actori în joc. Saturn, maximus maleficus, aspecteaza disonant, este retrograd, de ceva timp, ceea ce nu are darul sa faca lucrurile mai simple sau mai uşoare. Nu refuza nimic, dar nici nu face „mişcări” – păstrează zâmbetul pe buze, steaua ta protectoare, Altair cel puternic, te va proteja in continuare! Ai incredere! Nu deschide nici o direcţie, nici un proiect ziua asta, chair dacă se zice ca lucrurile trebuiesc pornite acum, lasă ca lucrurile să se aranjeze de la sine. Ocoleşte orice discuţie cu anturajul apropiat despre posesiuni comune. Fii extrem de scurt in discuţiile cu anturajul. O singura fraza, clară, este de ajuns!

PEŞTI Ai unele veşti, poate chiar unele propuneri, interesante. Nu amâna, reacţionează imediat, documentează-te şi dă răspunsul tău cât mai repede posibil! Sau, amână decizia pentru trei zile! Mici necazuri, mai mult dezamagiri, cauzate de persoane în care ţi-ai investit, poate nemeritat, încrederea şi speranţele. Trebuie să treci repede peste ele, pentru că ai o zi foarte plină! Dar, poate fi chiar o perioadă monotonă şi capricioasa de vreme: când prea umed, când mai frig – dacă vei amâna tot ce pare complicat şi neconfortabil pentru mai târziu, poate pentru sfârşitul săptămânii, poate pentru săptămâna viitoare… Emoţiile tale sunt pastelate iar poziţia relativă dintre Venus şi alte planete arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru relaţii romantice. In prima parte a zilei, dimineaţa, ai o mică complicaţie de ordin financiar: o factură sau ceva de plătit cu care nu eşti de acord, sau altceva de genul acesta. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ!