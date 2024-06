Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 5 iunie 2024. 80 de ani de la Debarcarea din Normandia (2)







5 iunie

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 5 iunie s-au născut Federico Garcia Lorca, Francisco „Pancho” Villa, Regiomontanus Johann Muller, John Maynard Keynes, Cornelius Ryan, Constantin Nottara, Alexandru Mirodan.

În calendarul creștin-ortodox fix, pe 5 iunie, sunt Sfinții Dorotei, episcopul Tirului, Marchian, Apolo, Licandru și Leonid. În calendarul mobil, cel care urmează reperul Sf. Paști, este Odovania Înjumătățirii Cincizecimii. Dezlegare la pește.

Încă o zi de muncă în calendarul strămoşesc. Se pare că ne tragem dintr-un neam harnic, din dacii care nu avea în fiecare zi un prilej de leneveală, şi la care, de aceea, sărbătorile erau sărbători! Durau trei zile.

Pe 5 iunie 1910 se năştea, la Dublin, Cornelius Ryan, cel care avea să publice în anul 1959 o carte de istorie, poate uşor, sau mai mult, popularizată: „The longest Day: 6 June 1944 D-Day”.

După cartea istoricului irlandez s-a făcut o superproducţie lansată în septembrie 1962, de 178 de minute, cu cinci regizori şi toţi actorii importanţi de pe cele două maluri ale Atlanticului: “The Longest Day”. A primit multe premii Oscar şi este unul dintre filmele mele preferate. Vi-l recomand cu căldură, pentru că este un exemplu de rescriere artistică a istoriei, cometicizând şi aranjând lucrurile... cum trebuie! Adică, după cum știți, istoria este scrisă de învingători!

Istoria spune că în 1944, BBC continuă să transmită mesaje personale. La ora 18,30 în seara zilei de 5 iunie se transmit, printre altele, mesjele codificate: “"Il fait chaud a Suez" , "Les dees sont sur le tapis", "Le chapeau de Napoleon est dans l'arene", "John aime Marie", "La Guerre de Troie n'aura pas lieu" şi "La fleche ne passera pas".

Situaţia devenea mortal de serioasă. Se dădeau ordine directe grupărilor de partizani FFI ca imediat, în acea noapte, să arunce în aer obiectivele desemnate, să distrugă sistemele de comunicaţii şi căile ferate. Şi ceea ce era mai important să doboare ţepele din locurile de paraşutare ale diviziilor aeropurtate americane. Înspiraţi de conaţionalul nostru Vlad Ţepeş, germanii plantaseră zeci şi sute de mii de ţepuşe în poienile şi câmpurile banuite a fi bune pentru un atac al paraşutiştilor. Francezii şi-au făcut treaba, dar americanii au nimerit la câţiva kilometri distanţă. Din fericire, fără ţepe...

Istoria consemneză că debarcarea din Normania, Operaţiunea Overlord, a început la ora 00:16 în noaptea de 5 spre 6 iunie 1944. Şase imense planoare de luptă “Horsa” în care se aflau 181 de britanici din diverse arme, (infanterişti, genişti) conduşi de maiorul John Howard, au aterizat, fără zgomot, la câţiva metri de obiective, două poduri peste râul Orne, Caen. Au reuşit să le cucerească imediat, în zece minute, cu o singură victimă: locotenentul Den Brotheridge care a primit în plin o rafală de mitralieră germană MG-42 pe când traversa podul. Locotenentul a fost prima victimă a focului inamic. De fapt prima victimă a debarcării a fost caporalul şef Fred Greenhalgh care s-a înecat imediat după aterizare.

A rămas în istorie ca bătălia de la Cafeneaua Gondree, vezi fotografia de titlu.

Dar cum de a reușit debarcarea din Normandia, în fața unei apărări redutabile, a Zidului Atlanticului, cu mii de tunuri, cu adevarate fortărețe, cu o armată odihnită și cu un moral bun, Grupul de armate B, condus de cel mai competent militar al celui de al Treilea Reich, feldmareșalul Erwin Eugen Rommel? Bună întrebare!

Aliații i-au păcălit pe germani! Cu câteva luni în urmă, față de iunie 1944, în largul coastelor Portugaliei, un U-Boot a pescuit cadavrul unui ofițer britanic, care avea un porthart. Planurile de invazie a Europei, planificate pentru iunie 1944. Lovitura principală urma să aibă loc la Calais, cu o manevră de distragere a atenției în Normandia. Așa că germanii și-au concentrat cele mai bune divizii de blindate și mai toată flota aeriană în Calais. Când a început invazia, germanii au fost chiar mulțumiți, pentru că diviziile prezente în Normandia erau cele menționate în porthartul căpitanului ”înecat”. Deci, se confirmau informațiile găsite!

S-a făcut și un film, destul de fidel, în anul 2021, ”Operation Mincemeat” despre ”intoxicarea” britanică. A fost pe ”Netflix” l-am văzut, este OK.

Confuzia înaltului comandament german a durat o săptămână, până când și-au dat seama că nu o să aibă loc nicio debarcare la Calais, invazia începuse… în Normandia! Acea săptămână a fost hotărâtoare pentru soarta războiului și a Europei. Aliații aveau superioritatea aeriană, peste zece mii de zboruri pe zi față de numai trei sute ale Luftwaffe. În acea săptămână hotărâtoare aduseseră suficient echipament, muniții, tehnică de luptă și militari, ca să consolideze capul de pod și să nu mai poată să fie respinși.

Mai mult, aduseseră un port cu ei, docurile mobile plutitoare Mulberry, o invenție ciudată, dar care i-a surprins pe obtuzii teutoni. În mintea lor era clar: ca să invadezi ceva, de pe mare, o debarcare, adică, îți trebuie un port! Portul Calais, adică. Dar dacă aduci portul cu tine? O vorbă veche spune că în război și în dragoste orice înșelătorie este permisă!

Dar tot o vorbă veche spune că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 5 iunie 2024

BERBEC Aspecte favorabile atît sub aspect economic cât şi sentimental. Astăzi nu trebuie să te nemulţumescă faptul că nu poţi să faci mai mult: “drumul de o mie de leghe începe cu un pas”! Totul pare un imens arc care se comprimă, se comprimă... Din punctul tău de vedere este o perioadă... interesantă. Astepţi să vezi ce se întamplă. Nativii si nativele trebuie să-şi îndrepte atenţia către rude, asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite defectele de comunicare. Cineva are nevoie de ajutorul tău. Dar nu doreşte să ţi-l ceară direct. Trebuie să fii diplomat şi să oferi tu sprijin!

TAUR Astăzi este momentul să vezi ce este al tău, să ceri ce ţi se cuvine. Trebuie să-ţi canalizezi cu pricepere energia, spre activitatea cu care te dăruieşte conjunctura. Nu amâna lucrurile! Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu te deplasa după căderea întunericului. Vremea ciudată, când cald, când rece când plouă, când furtună, te face sa te iriţi repede. De fapt mai toata lumea este cu capsa pusă, sau cu fitilul aprins. Nu spera şi nu ai teamă, ziua trece repede pentru că pe seară ai o întâlnire. Importantă!

GEMENI Trebuie să dai dovadă de imaginaţie ca să-i înţelegi pe cei din jur. Ei sunt grăbiţi, eclectici şi monosilabici! Nu te enerva degeaba, lumea seamănă din ce în ce cu o imensă terapie de grup! In prima parte a zilei poţi să ai o mică complicaţie de ordin financiar sau contabil: o factură sau ceva de plătit cu care nu eşti de acord, o cheltuială sau un proiect care nu te încântă, sau altceva de genul acesta. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie, fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evident ostilă. În relaţiile amoroase, in familie sau in cuplu nu te lăsa condus numai de propria încăpăţânare, încearcă să negociezi şi să afli şi parerea celui drag.

RAC În a doua parte a zilei sunt posibile probleme în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să-ţi faci gânduri negative pentru orice amănunt, totul se va rezolva, sau va fi uitat în câteva zile! Promovează-ţi cu hotărâre interesele profesionale. Nimic financiar, nimic speculativ – poate unde banii sunt din ce în ce mai rari şi preţurile cresc. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este ceva mai obositoare – poate te duci la sală să tragi de fiare, poate la un spectacol care se prelungeşte! Influenţe astrale puternice te favorizează in ceea ce priveşte sănatatea şi întreţinerea ei. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte.

LEU Se aproprie nişte termene, tensiuneaa creşte. Fie ai sesiune de examene, fie că ai un prag în viaţă, sfatul stelelor este să te grăbeşti încet. Altfel pierzi din vedere amănunte importante! Ziua este favorabilă iar aspectele negative nu sunt decât faulturi de joc. Nimic foarte malefic. Pe piaţa stelelor se spune că se creează noi „sindicate” între personaje şi persoane aparent fără nimic în comun, dar care, pe termen lung pot să-ţi intersecteze interesele. Ziua este de asemenea favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Gândeşte-te cum să faci lucrurile cum trebuie, cu tragere de inimă, cu suflet, nu-i lăsa pe alţii să-şi bată joc şi să le facă strâmbe.

FECIOARĂ Cota ta de popularitate urcă apreciabil astăzi! Ai abilitatea, talentul, să spui ceea ce trebuie, cui trebuie, fără să jigneşti sau să linguşeşti, sau să spui adevăruri critice, care dor! Evită enervarea şi stresul printr-o atitudine prevenitoare faţă de colegi daca eşti la serviciu, sau faţă de familie dacă stai acasă. Adica nu te încrunta şi nu strâmba din nas cand îi vezi pe cei care îţi displac. Zâmbeşte cu subânţeles, asta da - este mai bine! De asemenea, este bine să verifici ceea ce ai cumparat si mai ales bonurile, dacă te duci la cumpărături. Nu lăsa nici o schimbare majoră să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ti face noi prieteni! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi.

BALANŢĂ Realizezi că astăzi ai mai multe grade de libertate decât de obicei. Nu apleca urechea la bârfele de pe culoar, ele se schimbă la câteva minute în funcţie de persoana care trece pe acolo... Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent(ă) la noii furnizori sau clienţi. Trebuie să începi să faci economii, fară să-ţi schimbi esenţial felul in care trăieşti – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţa. Concentrează-ţi atenţia asupra sănătăţii – evită expunerea prelungită la variaţia inutilă de temperatură şi umiditate.

SCORPION Eşti obosit şi simţi nevoia să-ţi “încarci bateriile”. Un tip de energie se obţine pe seama altui tip de energie. Stai cu precauţie la soare, fă mişcare în aer curat, respiră profund! O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Se profilează o zi cenuşie. O poţi înviora cu o masă cu prietenii. Poate plătesc ei, poate nu costa mult, dar o sa te inveseleşti! Nativii şi nativele implicate în afaceri trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie traşi pe sfoară sau măcar păcăliţi. În mod particular sunt favorizaţi nativii care desfăşoară activităţi medicale, administrative, filantropice sau religioase.

SĂGETĂTOR Astăzi simţi o mare plăcere să te faci util, prin aceasta încercând să-ţi extinzi control. Eşti precaut şi atent pentru că încerci să-i nu-i deranjezi pe cei pe care vrei să-i “ajuţi”! Fie că este vorba de o deplasare scurtă sau de o călătorie mai lungă, schimbarea locurilor îţi aduce succes. Zâmbeşte, ţine capul sus şi îmbracă-te bine. Daca vrei să faci parte din elita trebuie să faci eforturi şi să te comporţi ca atare. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodie să rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi, să negocieze în amănunt sau să rezolve probleme cu autorităţile.

CAPRICORN Programează lucrurile cu grijă şi cruţă-ţi forţele. Eşti într-o perioadă echilibrată, pe care nu trebuie s-o ruinezi prin oboseală şi efort. Domeniul sentimental e avantajat de conjunctură. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Dacă consideri viaţa o permanenta confruntare, o luptă şi o provocare în care trebuie sa-ti atingi scopul cu orice preţ atunci eşti înca unul din turmă. Nu te lasa dus de nas de cuvinte mari, nu te lăsa folosit! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi comerţ. Banii sunt aspectaţi favorabil. Venituri apar şi din nişte surse mai puţin obişnuite: poate din dividente, poate din valorificarea unor active.

VĂRSĂTOR Posibile surprize plăcute în cursul dimineţii. Cu siguranţă, găseşti multă satisfacţie în faptul că primeşti, în sfârşit, o veste bună. Poţi să programezi, convenabil, vacanţa ta de vară! Poţi îndrepta convenabil o eroare involuntară din trecut. Gândeşte bine înainte de a face sau accepta ceva. Stelele arată că dacă stai bine-merci rezolvi mai multe probleme decât dacă te agiţi! Sigur, dă şi telefoanele acelea care trebuie, cui trebuie! Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta. Zâmbeşte, respiră adînc, uită-te pe sub sprâncene şi dă-i bice : „the show must go on”!

PEŞTI Atenţie la comunicare, ce şi cu cine vorbeşti la serviciu! Ziua poate aduce unora dintre nativi o schimbare: o veste, aşteptată, sau o călătorie, o deplasare, neaşteptată, dar plăcută! Trebuie să-ţi afirmi autoritatea şi într-o problemă de familie, sau/şi o situaţie cu un prieten. O pierdere, sau ratăcirea unui obiect poate fi evitată. Probabil prin grijă şi atenţie, evident şi normal! Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv, dar nu exagera. Nu uita ca optimismul este incapăţânarea de a spune ca te simţi bine cand totul in jurul tau merge rău. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate.