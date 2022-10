HOROSCOPUl LUI DOM’ PROFESOR 4 octombrie 2022. Hackerii pot să-ți oprească inima

4 octombrie

Pe 4 octombrie s-au născut Buster Keaton, Pancho Villa, Charlton Heston, Alvin Toffler, Susan Sarandon, Dimitrie Pompeiu, Florian Pittiş, George Constantinescu, Maria Filotti, Mircea Albulescu, George Astaloş, Nicolae Gâju.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Ierotei din Atena, Domnina, Audact şi Calistena. Nimic în „Kalendar”.

”Evenimentul Zilei” din 4 octombrie, anul 1957, a fost lansarea, de către URSS, a primului satelit artificial al Pământului, ”Sputnik 1”. Sursă: ”Book of Days” pagina 494, ”Cronologia Universală Larousse”, pagina 428.

Așa a început una dintre cele mai costisitoare și inutile întreceri, în loc să se coopereze într-un domeniu dificil și plin de pericole. SUA și URSS au fost cei doi competitori și au aruncat pe fereastră, gurile rele spun, peste un milion de miliarde de dolari, la cursul actual! Nu au aruncat chiar pe fereastră, multe din tehnologiile spațiale au fost folosite în industria militară sau civilă.

Am primit un articol, extras de un prieten, Pierre din Paris, din ”La Tribune” și mă grăbesc să împărtășesc informațiile cu domniile voastre, este vorba tot despre tehnologie de vârf. Din domeniul medical.

Industria medicală a protezelor și a stimulatoarelor electronice nu garantează siguranța dispozitivelor lor față de o intervenție exterioară.

Este o concluzie îngrijorătoare, după un studiu făcut de specialiștii de la Mazars, la comanda grupului american Abbot, care a cumpărat recent producătorul de proteze și stimulatoare cardiace St Jude Medical.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, poate ați văzut filme SF în care, brusc, câțiva oameni din mulțime cad la pământ, morți. Este o viziune artistică a ceea ce se poate întâmpla la declanșarea unui foarte puternic impuls global electromagnetic.

În prezent, octombrie 2022, pe Terra sunt mai mult de trei milioane de oameni care au pacemaker. Ce este un pacemaker? Un dispozitiv electronic nu mai mare decât o monedă de cincizeci de bani, care reglează activitatea inimii. Se implantează sub piele, într-o regiune exactă a inimii, printr-o procedură foarte simplă, de mică chirurgie. Peacemakerul are două părți: conectorii și generatorul de impulsuri. Sârmele, conectorii, electrozii, de obicei în număr de trei, sunt conectatați la mușchiul inimii, în anumite zone precise. Generatorul de impulsuri, care are și un microprocesor, normal, generează impulsuri electrice, la intervale regulate și face ca inima să se contracte, să funcționeze normal, fără sincope sau tahicardii periculoase. Sigur, un purtător de peacemaker nu poate să fugă la maraton, dar poate avea o viață normală și productivă. Toată problema este că bateria nu ține mai mult de șase ani de zile și apoi trebuie schimbată, tot printr-un procedeu chirurgical.

Dar protezele electronice nu sunt numai dispozitivele de resincronizare cardiacă mai există și pompele de insulină sau chiar inimi întregi artificiale, dotate cu un microcomputer.

Agenția Americană de Medicamente (FDA) a anunțat recent, urmare denunțului făcut de Muddy Waters, un fond de investiții, că în urma studiilor și a investigațiilor, dispozitivele electronice cardiace sau de altă natură, sunt vulnerabile.

Părere care nu este împărtășită de primul producător mondial de peacemaker-uri, Medtronic: ”Dispozitivele noastre sunt sigure 100%. Nu sunt conectate la Internet, nu emit sau primesc instrucțiuni wireless. Singura posibilitate de avariere a pecemaker-urilor produse de noi este cu un defibrilator încărcat la cel puțin 360 Jouli.”

Nu de aceiași părere este și David Luponis, specialist în cibersecuritate la Mazars: ”Ce o să se întâmple mâine? Pacemaker-ul este un dispozitiv cunoscut de specialiști, dar și de hackeri. Și celelate proteze electronice. Atacurile cibernetice din ultimul timp, din timpul războiului din Ucraina, de exemplu, arată că nu există dispozitiv informatic, sau electronic sigur, invincibil.”

Lucrurile nu stau chiar așa. A fost un mare hacker, pe locul doi după celebrul Lethal50, hackerul binevoitor, care a rămas necunoscut până în ziua de astăzi. Hackerul se numea Barnaby Jack și pretindea că a găsit modalitatea de a face un sistem informatic invincibil, proof la orice fel de atac cibernetic, impuls electromagnetic, etc. Prietenii l-au găsit mort la locul lui de muncă, înconjurat de monitoare și sisteme sofisticate, în iulie 2013. Îi explodase inima, au tras concluzia medicii legiști. SSD-urile sistemelor lui Barnaby Jack fuseseră șterse prin iradiere puternică, nu s-a mai putut recupera nimic.

Dick Cheney, fostul vicepreședinte al SUA între 2001 și 2009, se temea că o să fie asasinat, deoarece avea peacemaker. Teoria conspirației, gurile rele, spun că purta deasupra zonei unde era implantat dispozitivul cardiac, o plasă fină de aur, ca să-l protejeze de impulsurile electromagnetice ucigașe. Acum mă gândesc, cum făcea legătura la pământ, poate avea un toc la pantof de metal!

Nu am reușit să aflu câți purtători de pecemaker sunt în România, cu toate că am dat mai multe telefoane, am căutat pe net și în statistici. Nu cred că sunt mai mult de câteva sute, părerea mea, vorba lui Nicu Văcăroiu. Sunt sigur că nu se tem de niciun asasinat, dar ar fi bine să stea departe de cuptorul cu microunde! Știu eu de ce…

Și mai știu că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 4 octombrie 2022

BERBEC Dai dovadă de umor inspirat, de o bună dispoziţie care te face plăcut printre cei din jurul tău. Respectă programul stabilit, menajează-ţi energia şi încearcă să duci o viaţă mai sănătoasă. Astăzi, la locul de muncă, nu trebuie să faci nimic extravagant, sunt aspectate favorabil numai activitaţile de rutină. Evita, astăzi, mâncărurile grele şi dulciurile industriale. Dupa masă, o ceaşcă de ceai aburindă de ceai verde, ca să impiedici solidificarea grăsimilor, nu uita! Sfat valabil pentru toate zodiile!

TAUR Eşti în situaţia de a purta conversaţii calme şi plăcute cu anturajul, ceea ce te relaxează. Însă, la serviciu, e o încurcătură şi calmul tău se risipeşte ca o grămăjoară de pudră în furtună! Nu te apuca să faci economii nefireşti, pentru că tot tu o să suferi. Raţiunea şi echilibrul au fost întodeauna cea mai bună politica economică. În general, este de bine! Pe seară – o periodă de mici realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată.

GEMENI Ai mai multă energie decât de obicei, dar nu trebuie să cazi în obişnuitul păcat al superficialităţii. Astăzi concentrează-te pe problemele pe care le-ai lăsat până acum nerezolvate! În a doua parte a zilei vrei să faci o mulţime de lucruri cu energia proprie zodiei. Nu o să reuşeşti, dar viaţa este formată din încercări. Ceva-ceva tot o să realizezi. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă – distractia este tot un consum de energie – face să nu obţi rezultatul dorit!

RAC Probleme, probleme, probleme! Nu prea ai dormit bine şi gândurile nu îţi dau pace. Situaţia pare complicată. Dacă nu ai soluţie, amână pe altă dată, stelele nu îţi sunt astăzi favorabile. În situţia în care vrei să iei atitudine în familie, în cuplu, să pui lucrurile la punct, consultă-te cu cei născuţi sub semnele Taurului si ale Capricornului, vei gasi multa bunavoinţă, sfaturi competente şi idei bune. Procentul, sper mic, dintre nativi care se duc astăzi la stomatolog, sau au de a face cu altă procedura medicală, trebuie să o faca cu curaj, stelele sunt favorabile.

LEU Astăzi eşti optimist şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă grijile legate de familie. Tot astăzi poţi să primeşti un răspuns pentru una dintre problemele la care te gândeşti de mult. O perioadă bună pentru planificarea activitaţii şi mici achiziţii. Dacă ai probleme cu tensiunea arteriala, lucru destul de obişnuit pentru nativii din zodia Leului, este bine să eviţi mesele grele cu feluri multe şi complicate, schimbarea bruscă de temperatură şi presiune şi enervările fără motiv. Probabil că enervările cu motiv nu pot fi evitate!

FECIOARĂ Situaţia te face să acţionezi rapid, fără să te gândeşti. Fii prudent şi o să fie bine. Din nou ai ceva dificil de rezolvat dar numai în cursul dimineţii. Nu te grăbi, graba strică treaba! Totuşi, învaţă, în această lume superficială şi grăbită, să nu mai dai atâta atenţie detaliilor, să fii mai iute şi mai dinamic. Nici foarte grăbit, dar nici încet-încetişor, trebuie să-ţi găseşti ritmul propriu care îţi convine. Sănătate curată!

BALANŢĂ Tenacitatea şi răbdarea aduc succes. Dar, ai nevoie de sprijin. Nu ai linişte şi nu te poţi relaxa pentru că eşti în urmă cu multe treburi. Cere ajutor! Pentru asta sunt familia şi prietenii! Astăzi, dezvăluirea sau descoperirea unor amănunte tulburătoare despre o persoana din anturajul tau iţi dau o motivaţie în plus sa acţionezi imediat. Mai ales dacă este vorba să ajuţi un prieten. Nimic din ce este ascuns nu va ramane necunoscut si nu va fi secret ca sa nu iasa la lumina, aşa că ai răbdare şi vei afla şi ceea ce mai doreşti. Ai de plătit nişte facturi – nu iţi face nicio plăcere dar rezolvă neapărat în cursul zilei de astăzi.

SCORPION Nu mai amâna, taie nodul gordian! Este o zi fastă pentru deciziile curajoase şi revoluţionare. Dacă ai făcut bine, sau nu, o să vezi tu mai târziu, astăzi acţionează, nu mai pierde timpul! Succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. După această perioadă vei obţine recunoaşterea unor eforturi trecute, aşa că astăzi nu dormi, fii atent! Este timpul unor mai mari sau mai mici decizii. Pe care este bine să nu le amâni. Mai bine acţionează!

SĂGETĂTOR Faci eforturi ca sa păstrezi legăturile bune cu cei din jur, în special cu cei dragi. Nu te enerva pentru câteva cuvinte, toată lumea e nervoasă şi poţi da vina pe vremuri şi aspecte negative! Trebuie să te gândeşti foarte bine cum o să foloseşti banii albi puşi deoparte pentru zile negre. Pentru că depunerea lor la bancă nu a fost soluţia corectă, trebuie să recunoşti. Ştii că ai facut o mişcare gresita zilele trecute şi astăzi aştepţi urmările. Deocamdata nu se întamplă nimic. Ai timp să te gândeşti la o explicaţie.

CAPRICORN O zi care pare bună pentru Capricorn, perfecţionistul sentimental! Iţi place orice discuţie cu prietenii şi colegii şi faci planuri. La serviciu nu e aşa de rău, chiar dacă e mult de lucru! Stelele iţi indica o schimbare, care schimbare ar putea sa fie vorba despre o noua distributie a sentimentelor şi preferinţelor tale, in urma unor veşti. Poate că este vorba doar de gusturi culinare, dar cel mai probabil îţi schimbi părerea despre cineva pe care il cunoşti, poate cineva din anturaj, poate de la locul de muncă. Vremea se schimbă şi ea şi ţie nu prea îţi convine. Evident, treci printr-o perioadă capricioasă, dar răsfăţul este aşa de plăcut!

VĂRSĂTOR Te-ai mai liniştit puţin în legatură cu o problemă personală. Astăzi poţi primi încă o confirmare pozitivă, aşa că ar fi cazul să te gândeşti, ca premiu, la o mică excursie în weekend! Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea, supraveghează-ţi regimul alimentar. Stomacul tău nu este în cele mai bune toane aşa că trebuie să-l protejezi, sa iei măsuri. Posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. O perioadă indicată pentru investiţii şi activitate laborioasă la bursă, sau alt gen de speculaţii.

PEŞTI Astăzi ai multe pe cap, dar e o zi fastă, norocoasă. Nu vei reuşi să le faci pe toate, concentrează-te pe o singură problemă importantă pentru tine, poate o problemă sentimentală mai dificilă. Schimbări în bine, acasă, la serviciu şi în dragoste. O veste iti face mare plăcere. Pentru un procent dintre nativi, câştiguri neaşteptate urmate de cheltuieli la fel de neaşteptate. Mai puţin tutun, mai puţine dulciuri, mai puţin alcool, dar nu renunţa total, pentru ca bucuriile vieţii sunt aşa de puţine şi rare! Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie.