HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  4 FEBRUARIE 2022, Ultimul Raport Digital 2021 și astrologia creștină.

4 februarie

Pe 4 februarie s-au născut Francois Rabelais, Gerarad Philippe, Charles Lindbergh, Alice Cooper, Alfred Mendelsohn, Carmen Trandafir, Constantin Piliuţă, Denisa Comănescu, Vasile Cârlova, Monica Macovei.

Tradiţional, în ”Kalendar” 4 februarie este o zi fără mare încărcătură emoţională. În calendarul creştin-ortodox sunt vreo doi sfinţi, ca în aproape fiecare zi, Sfinţii Isidor Pelusiotul şi Avramie.

Calendarul vechi, pastoral, al vânătorilor, sau al agricultorilor nu înregistrează nicio menţiune. Sigur, este greu de stabilit care este ziua limită a Filipilor de iarnă, dar pe 4 februarie nu se mai ştie ce se făcea, care erau ritualurile. Probabil că se făcea curăţenie în casă, se spălau veşmintele şi albiturile de atingerea petrecăreţilor şi a vinului roşu, iar bărbaţii beau zeamă de varză după atâta mahmureală. Serbările iernii s-au sfârşit, în fine, lenea şi petrecerea se pun în cui şi începe munca grea, neobosită, pregătirea ciclului agricol şi pastoral.

Dar, cum a fost, o să mai fie! Teoria ciclurilor… Unii spun că a fost formulată într-o formă elegantă de marele Pitagora: „ Natura este ciclică şi are oroare de vid !”

Dumnezeu, Marele Arhitect, Legea Eternă, cum vreţi să-I spuneţi, a făcut Universul, Pluriversul, ciclic. Totul în jurul nostru este materie şi undă. Ori, teoria cuantică arată caracterul dublu al luminii, de exemplu, de corpuscul şi undă. Unde este undă, vibraţie, apare lungimea de undă, perioada, ciclicitatea.

Astrologia creştină operează cu teoria ciclurilor . Este relativ complicat modul în care a enunţat cardinalul Pierre D’Ailly, în secolul XIV, postulatele astrologiei creştine. El trebuia să împace principiile astrologiei clasice cu cel de a 2116-lea paragraf al Catehismului: „Toate formele de divinaţie trebuie respinse: consultarea horoscoapelor, astrologia, chiromanţia, interpretarea prezicerilor şi a sorţilor, fenomenele de clarviziune legate de viitor, recurgerea la medium-uri ascund o voinţă de dominare asupra timpului, asupra istoriei şi în sfârşit, asupra oamenilor şi în acelaşi timp o dorinţă de a-şi câştiga favoarea puterilor ascunse.”

Bunul cardinal francez, autorul „Astrologiei creştine” şi a „Imago Mundi”, cartea călăuză pentru Cristofor Columb, a reuşit, la Consiliul de la Constanţa să obţină, nu canonizarea Astrologiei, cum cerea, ci un „armistiţiu” cu „talibanii”, inflexibiilii, durii Câini ai Domnului, Dominicanii, Inchiziţia.

„…voinţa de dominare asupra timpului, asupra istorie şi a oamenilor...” – ei bine, se recunoaşte deschis, pe faţă, puterea Astrologiei, care putere nu trebuia lăsată pe mâna oricui!

Aşa, papa Urban al VIII-lea, „ armeanul „, mare amator de astrologie, dar şi cunoscător al puterii ei, pune pe franciscani, intelectualii Biseicii Universale, să „comită” o astrologie paralelă, cu premize şi interpretări false, păstrând adevărata astrologie doar pentru uzul Vaticanului , ea numindu-se „ astrologia creştină „. Da, este papa care l-a chemat la judecata Inchiziței pe Galileo Galilei. Este celebră butada papei Urban, din timpul judecații: Draga Galileo Galilei, ilustrissime, dacă pământul se învârtește atâta, nu ar trebui să fim îmbătați, aiuriți, amețiți? La care Galileo a răspuns: Cu siguranță, da! Dragostea este una dintre manifestări! Clericii au râs. Să nu credeți că judecata Inchiziței era un proces ca la Gestapo, cu fiare înroșite și smulgerea unghiilor. Era mai mult o discuție filosofică, înalții clerici verificau progresul științei prin prisma dogmei.

S-au rescris cărţi, inclusiv „ Tetrabiblos ” s-au conceput noi reguli şi teorii. În definitiv, doar călugării ştiau carte în acele vremuri şi toate cărţile, sursele de informare, erau în mâinile lor, în mânăstiri. Nobilii se distrau cu cărţi precum „ Decameronul „! Dacă ştiau să citească, ceea ce era foarte rar!

În câţiva ani călugării franciscani au şters aproape total astrologia antică şi au înlocuit-o cu produsele lor. Astăzi, peste tot, avem astrolgia făcută de franciscani: zodiacul sideral, domificaţia Placidus, un călugăr, olivetan, parcă, diferse chei de interpretare, ca un dicționar, ca o limbă străină. Este de aşteptat să nu prea funcţioneze foarte bine , nu?

Astrologia care funcționează – adică zodiacul tropical, case egale, planetele şi luminariile, fără asteroizi şi indicatori, aspectele primează, mai ales conjuncturile, cheile de interpretare ale papei Urban, teoria ciclurilor – este practicată astăzi de foarte puţine persoane, care în mod voit, sau accidental, au fost instruite de cei câţva care mai ştiau via Vatican , sau, în mod expres, au fost alese ca să păstreze informația, astrologia creştină şi cheile de interpretare ale papei Urban.

Așa am mai răspuns unora dintre domniile voastre, celor care m-au întrebat diferite lucruri despre astrologie.

Dar, în curierul UE erau multe lucruri interesante. Din păcate, pe foi roz. Totuși, iată o statistică:

Ultimul raport Digital 2021 dezvaluie o creștere cu 32% a utilizării mediei sociale în 2021. O altă cifră, 92%, arată că utilizatorii rețelelor sociale folosesc în acest scop telefonul mobil. Cercetarea a fost facută de Hootsuite , cea mai folosită platformă de gestiune a mediei sociale și de We Are Social , agenția mondială a mediilor sociale. Raportul se referă la mediile sociale și la tendințele digitale din lumea întreaga. Examinând datele din 138 de țări, acest raport anual arată clar că acum, 57% din populația lumii este conectată la internet. Iată câteva dintre cele mai interesante constatări: pătrunderea internetului a crescut cu 25% în ultimele 12 luni și a atins 4,073 miliarde de oameni, adică peste jumatate din populația globului ; utilizarea globală a mediilor sociale a crescut cu 29% în ultimele 12 luni, atingând 3,3 miliarde de utilizatori în lumea întreagă ; utilizarea mediei sociale mobile a crescut cu 30% de la un an la altul și a depășit 2,9 miliarde de utilizatori în lume ; 92% dintre utilizatorii rețelelor sociale le accesează pe telefonul mobil. În America de Nord și în America de Sud, penetrarea regională a internetului a progresat cu 18% în 2022. SUA au contribuit cu 32 de milioane de utilizatori din cele 128 de milioane de noi utilizatori de media sociale. Folosirea intensivă a telefoanelor inteligente și a mesageriei de diferite tipuri a modificat semnificativ modul de comunicare al oamenilor. În consecință, organizațiile și organismele de stat și private ar trebui sa își transforme strategiile de comunicare pentru a ajunge la cât mai mulți oameni în timp real. Analiștii sunt de acord acum că cea mai mare oportunitate pentru acestă lume conectată digital este capacitatea de a conversa imediat, indiferent de oră și de meridian. Mediile sociale le permit organizațiilor să ajungă la foarte mulți oameni, să le câștige încrederea și să poată construi acțiuni, evenimente, campanii. Dar, această extraordinară capacitate de a uni și a difuza informații, presupune și o mare responsabilitate pentru cei care gestionează mediile sociale. Noul raport reunește date culese de cele mai mari companii de măsurare a comportamentului online: GlobalWebIndex, GSMA Intelligence, Statista și Akamai .

În rest știri pe care le știți, sau nu. Americanii trimit o mie de militari în România și două mii în Polonia, Curtea Supremă a Cehiei a anulat legile draconice cu vaccinarea, Macron nici nu și-a depus candidatura și are 500 de ”nași”, UE a zis că energia atomică este ”curată” (mare tâmpenie), un hacker din Ucraina zice că concentrarea de trupe rusești la graniță este de carton, și mare nenorocire, în Polonia s-a scumpit vodca !

O să mă uit la unul sau mai multe filme făcute de independenți sub sigla ”Dust” pe YouTube. SF-uri, sigur că da! Sunt scurte și unele sunt chiar bine făcute, iar celelalte sunt… comice !

Așa cum vă spuneam și altădată, până mâine o să mă rog, în felul meu, deloc dogmatic și canonic, dar, se pare, că Cineva mă aude! Doar, mâine, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 4 februarie 2022

BERBEC Da, e ziua în care poţi să reuşeşti în mai multe domenii. Nu, nu trebuie să pleci la un drum lung, mai ales peste o apă mare. Concentrează-te, stelele îşi fac partea lor şi te avantajeză! Mai puţin tutun, mai puţine dulciuri, mai puţin alcool, dar nu renunţa total, pentru ca bucuriile vieţii sunt aşa de puţine şi rare! Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Pentru nativii din vârsta a treia, seniorii, astăzi este o perioadă mai dificilă, mai ales în ceea ce priveşte sănătatea. De nivelul de trai nu dorim să vorbim, pentru că nu ne plac tragediile!

TAUR Conjunctura indică o zi blândă, plăcută, dar trebuie să vrei şi tu să fie aşa. Lasă reţinerea şi laudă-i pe cei dragi, concentrează-te cu entuziasm şi optimism pe ceea ce ai de făcut. Perioada zilei de astăzi este în general, benefică şi aduce realizări şi noroc. Dar, bate un vânt de libertate, mai ales prin buzunare şi prin portofel, aşa că pune-ţi capul la contribuţie cum sa faci urgent rost de bani, pentru că ai de plătit rata la bancă, chiria şi întreţinerea! Un ajutor substanţial din partea prietenilor sau a rudelor! Poate aşa îţi rezolvi o parte din probleme.

GEMENI Renunţă la iluzii şi înfruntă realitatea! Chiar dacă nu îţi place. Proiectele clădite pe nisip se prăbuşesc! Mai ai, din fericire, prieteni loiali, care să te sprijine şi să te sfătuiască! Comunicarea este punctul tău forte, dar azi nu trebuie să insişti prea mult cu aceasta abilitate pentru că poţi să te bagi în situaţii complicate din care poţi ieşi doar cu mare greutate. Aşa este felul tău, superficial şi cheltuitor, dar mare meşter la vorbe. Îţi rămâne să filozofezi şi să te bucuri de zile schimbătoare, de vremea capricioasă, ca o prinţesă din poveste!

RAC Dimineaţa de azi este densă, se pare că problemele te asaltează din toate părţile. Ceea ce e important pentru tine e să placi celor din jur, aşa poţi să obţii şi ajutorul de care ai nevoie! Dai dovadă de umor inspirat şi de o bună dispoziţie care te fac un companoin plăcut în anturaj. Acordă-ţi, totuşi, nişte pauze, menajează-ţi corpul şi încearcă să duci o viaţă mai sănătoasă. Stelele te sfătuiesc să ai răbdare şi chiar să dai dovadă de diplomaţie şi fair-play, pentru că lucrurile se vor lamuri aproape fără intervenţia ta. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi.

LEU O zi paradoxală, în care ori te ascunzi prin colţuri, ori cauţi scandal cu lumânarea! Evită extremele, excesele, exagerările. Buna şi vechea cumpătare creştină te poate ajuta foarte mult. Lasă reţinerea şi laudă-i pe cei dragi, concentrează-te cu entuziasm şi optimism pe ceea ce ai de făcut. O zi care poate fi bună, chiar paradoxală şi extremistă cum pare, pentru leuţul sentimental şi generos din tine. Iţi place orice discuţie la o cafea şi faci planuri. Parcă şi la serviciu nu este aşa de rău, chiar dacă nu sunt bani! Trebuie să te gândeşti foarte bine cum o să foloseşti banii albi puşi deoparte pentru zile negre. Pentru că depunerea lor la bancă nu a fost soluţia corectă, trebuie să recunoşti. O perioadă bună pentru planificarea activitaţii şi mici achiziţii.

FECIOARĂ Nu ai şanse foarte mari, nu te stresa, mâine este o nouă zi în care poţi avea mai mult noroc. Însă, o parte dintre nativii cu geniul detaliului, pot rezolva problemele, statistic vorbind. Situaţia te face să acţionezi rapid, fără să te gândeşti. Fii prudent şi o să fie bine. Din nou ai ceva dificil de rezolvat dar numai în cursul dimineţii. Nu te grăbi, graba strică treaba! Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare.

BALANŢĂ Sunt unele zile, rare, când te simţi foarte bine, ai un tonus ridicat şi un moral excelent. Astăzi este una dintre ele! Sigur, nu la toată zodia, ar fi plictisitor să avem toţi aceiaşi viaţă! Trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbarile dese nu sunt privite cu ochi buni de nimeni, nici de stele. Evita astăzi mâncărurile grele şi dulciurile industriale. Dupa masă o ceaşcă de ceai aburindă de ceai verde, ca să impiedici solidificarea grăsimilor, nu uita! Sfat valabil pentru toate zodiile. În general, este de bine! Pe seară – o periodă de mici realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă – distractia este tot un consum de energie – face să nu obţi rezultatul dorit.

SCORPION Important este să reuşeşti, dar nu cu orice preţ. Uneori, reuşita este mai costisitoare decât eşecul! Nimeni nu vrea o victorie á la Pirus, astăzi când resursele sunt aşa de rare şi scumpe! Nu te repezi sa tragi concluzii care te dezavantajeaza. Nu este nici folositor şi nici nu este adevărat. In general şi astazi in special anturajul tau si familia iţi sunt favorabile şi te susţin. Stelele te sfatuiesc să o laşi mai moale cu ambiţiile tale de mărire care ţi-au cam macinat nervii şi stomacul. Stelele iţi indica o schimbare, care schimbare ar putea sa fie vorba despre o noua distributie a sentimentelor şi preferinţelor tale, in urma unor veşti.

SĂGETĂTOR O zi densă, chiar trepidantă! Nu trebuie să te bagi în sufletul celor din jur, dar nici nu ignora aluziile care îţi cer sprijinul. Ajută cât poţi, dar nu da bani cu împrumut, sub niciun motiv! Astăzi, dezvăluirea sau descoperirea unor amănunte tulburătoare despre o persoana din anturajul tau iţi dau o motivaţie în plus sa acţionezi imediat. Mai ales dacă este vorba să ajuţi un prieten. Nimic din ceea ce este ascuns nu va ramane necunoscut si nu va fi secret ca sa nu iasa la lumina, aşa că ai răbdare şi vei afla şi ceea ce mai doreşti.

CAPRICORN Foloseşte doar bani pe care îi ai, nu împrumuta, limitează-te! Rezolvă cu diplomaţie discuţiile cu cei din jur, familia sau prietenii, un zâmbet, o vorbă bună pot rezolva mult mai mult. O situaţia pare complicată. Dacă nu ai soluţie, amână pe altă dată, stelele nu îţi sunt foare favorabile. Nu te apuca să faci economii nefireşti, pentru că tot tu o să suferi. Raţiunea şi echilibrul au fost întodeauna cea mai bună politica economică. Succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile.

VĂRSĂTOR Realizări, care întăresc încrederea, mai ales în domeniul sentimental. Fii la obiect, scurt, clar. Greutăţile se măresc când te apropii de ţintă. Paradoxuri spirituale. Nu pleca la drum. Te-ai mai liniştit puţin în legatură cu o problemă familială. Astăzi poţi primi încă o confirmare pozitivă, aşa că ar fi cazul să te gândeşti, ca premiu, la o mică excursie în weekend. Si azi calculezi la bani, la dobânzi şi la procente. Nu te mai obosi, jocurile au fost deja făcute. Bogaţii vor deveni mai bogaţi şi săracii mai săraci, asta este toată filozofia, nu este nicio luptă de clasă, nu este nicio democraţie, nu este nicio piaţă liberă!

PEŞTI Astăzi oferă-ţi câteva momente de pauză, de relaxare. Trebuie să ai mai multă încredere în propriile forţe şi să încetezi să căuţi să rezolvi lucruri imposibile. Rămâne cum ai stabilit! Astăzi ai multe pe cap, dar este o zi fastă, norocoasă. Nu vei reuşi să le faci pe toate, concentrează-te pe o singură problemă importantă pentru tine, poate o problemă socială mai dificilă. Astăzi, la locul de muncă, nu trebuie să faci nimic deosebit, nou, extravagant, sunt aspectate favorabil numai activitaţile de rutină. În a doua parte a zilei vrei să faci o mulţime de lucruri. Nu o să reuşeşti, dar viaţa este formată din încercări. Ceva-ceva tot o să realizezi!