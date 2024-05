Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 30 mai 2024. Un armean, Dr. Jack Kevorkian







30 mai

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 30 mai s-au născut Petru cel Mare, Mihail Bakunin, Peter Carl Faberge, Howard Hawks, Aleksei Leonov, Keir Dullea, Marie Fredriksson, Constantin Gogu, Marcu Beza, Doina Cornea, Mihai Botez.

Astăzi, nimic în “Kalendar”, iar în calendarul fix creştin-ortodox Sfinţii Isaachie, Varlaam şi Natalie.

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți în weekend am citit o carte primită în pachetul de ziua mea, pachet primit din State, pe lângă multă ciocolată Hershey’s cu ștevia, câteva ”salamuri” de DVD-uri cu filme și arhive de ziare, două cămăși de vară făcute din in, de la mama lor din Mississippi, nu din China, calitatea este mult superioară, niște pemmikan făcut de nația Navajo, chiar aveam poftă de așa ceva și un caiet de notițe, îmbrăcat în piele pe care scrie, cu pietre semiprețioase mici: ”Radu Stefanescu – Wizard Astrologer”

”Death on Demand: Jack Kevorkian and the Right-to-Die Movement” o carte din anul 2015 a reputatului dr. Michael DeCesare șeful catedrei de sociologie de la ”Merrimack College” din Massachusetts. Mai bine nu se putea. În atmosfera care domnește în România, o carte care tratează despre sinuciderea asistată mi-a dat multe idei și mi-a răspuns la unele întrebări. Comentariul meu, m-ați întrebat mulți, la ceea ce se petrece acum în România, este unul singur: ”Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor!”

Dar cine este Jack Kevorkian? Un armean, bineînțeles, la a doua generație de americani. Un patologist, ieșit la pensie. S-a săvârșit din viața în anul 2011, avea ceva la rinichi și la plămâni, la 83 de ani, nu s-a eutanasiat, doctorii au spus că nu este grav, o sa-i salveze viata. Nu s-au ținut de cuvânt, ca deobicei. Dar, armeanul a impus Statelor Unite să răspundă la o întrebare incomodă: este un drept al omului să hotărească propria moarte, în cazuri excepționale?

Dezbaterea asupra sinuciderii la cerere, asistată a început în timpul războiului. Să fi fost al Doilea mondial, Coreea, Vietnam – numai bunul Dumnezeu știe, Statele Unite au fost mereu implicate în războaie, în ultimul secol. În război militarii mor. Mai rău, sunt răniți așa de grav încât își doresc singuri moartea. Ce să mai facă un militar mutilat de explozia unei mine, fără mâini, cu picioarele retezate și cu mațele curgând din el? Urlă la un prieten, dacă îi este prieten, să tragă în el un ”mercy bullet”! De cele mai multe ori prietenul trăgea, dar rămânea marcat pe toată viața, își ucisese cel mai bun prieten, camaradul lui.

Mai mult, au fost câteva cazuri în care cei în cauză au ajuns în fața Curții Marțiale. Pentru lauda justiției militare, trebuie să menționăm că ofițerii superiori au dat dovadă de clemență și au dat pedepse simbolice în cazurile de sinucidere asistată pe câmpul de luptă. Fuseseră și ei la război și știau.

Da, dar ce te faci în tembelismul vieții civile? Unde Biserica este atotputernică și trebuie să controleze tot, nașterea, viața, moartea. Mă refer în primul rând la Biserica Universală, dar și la cele protestate. Nici Ortodoxia noastră nu este mai brează în cazul sinuciderii asistate, sinuciderea din milă.

Până în iunie 1990. Până atunci se vorbea odată pe an despre sinuciderea asistată, despre dreptul omului la o moarte decentă. Exista o mișcare, câțiva activiști, câteva ONG-uri și o fundație. Adică, nimic. În iunie 1990 Dr. Jack Kevorkian o ajută pe Janet Adkins să-și sfârșească mizerabila viață pe bancheta din spate a anticului ei microbuz Volkswagen, unde făcuse prima dată amor. Janet avea toate bolile din lume, SIDA și cancer generalizat fiind cele mai ușoare(sic). Era o epavă, o masă coloidală care durea, durea îngrozitor. De doi ani cerșea să fie lăsată să se sinucidă. Oare erau medici cei care i-au refuzat dreptul de a pune capăt unei suferințe imense, fără nicio speranță?

”Doctor Death” asistă peste o sută de sinucideri în anii 90. Este arestat. Este târât în patru procese, condamnat, face greva foamei, este eliberat urmare unei campanii publice imense.

Dr. Jack Kevorkian inventează ”Mercitron” sau ”Thanatron” un aparat care te asistă în sinuciderea blândă, euthanasie, cum se mai numește după un termen grec. Practicau grecii sinuciderea blândă? Dacă grecii aveau un termen, înseamnă că foloseau sinuciderea asistată. Este o întrebare retorică.

Jack Kevorkian devine celebru, de exemplu, la Toronto un restaurant servește și astăzi ”Big Kevorkian” un burger imens, cu multe condimente, grăsime și sare multă. Sinucidere curată!

Jimmy Cold avea 17 ani. Centru, la fotbal american. Frumos ca un viking, cu plete blonde, mustață a la d’Artagnan și ochi albaștri. La colegiu toate fetele erau îndrăgostite de el. Are un accident, tâmpit ca toate accidentele. Râmâne complet paralizat. Cu toate eforturile începe să putrezească, începând de la extremități. Când se reușește să se ia legătura cu Jimmy, printr-un aparat gen Stephen Hawking, el a transmis un singur lucu: ”Chemați-l pe dr. Kevorkian!”

Acum nu o să vă povestesc toată cartea, se găsește pe Amazon, costă vreo 30$. Cert este că dr. Jack Kevorkian a impus Americii un nou mod de viață, a legalizat sinuciderea asistată. În statul Oregon, începând din anul 1997. Între anii 2008 și 2014 alte patru state au adoptat legi clare privind acceptarea sinuciderii la cerere, asistată. Apoi alte 18 state, până în prezent. Alte 14 state au pe ordinea de zi discutarea unor legi similare. Cu un procent național de 72,34% în favoarea acceptării sinuciderii asistate, mai devreme sau mai târziu, aceasta va deveni o lege federală, adică adoptată de toate statele care s-au unit în federația americană.

Mai mult, a schimbat obiceiurile medicilor față de cei cu suferințe terminale, cu dureri insuportabile, i-a făcut mai umani și mai empatici. Când un bolnav vrea să se sinucidă, însemnă că actul medical a dat greș, nu? Iar doctorii nu vor să greșescă!

Când la noi se vorbește despre sinucidere, se face cu fereală, parcă ar fi un lucru rușinos. Dar, ia spuneți-mi, băieți și fete, strămoșul nostru, regele Decebal, nu s-a sinucis? Iar anumite surse, apocrife, arată că însuși Iisus s-a bucurat de o sinucidere asistată. Cornelius Longinus, centurionul roman, din milă, i-a împuns partea dreaptă a pieptului cu Lancea Destinului ”de a țâșnit apă și sânge”, scurtând chinurile groaznice ale Mântuitorului. Episodul este prezentat cu viclenie de Biserica Universală, papistașii susținând că Mesia era deja trecut din această viață. Bun, dacă este așa de ce L-a mai împuns Longinus, dacă nu din milă, să-I sfârșescă agonia? Iar termenul din Biblie este a ”țâșnit sânge și apă”, ceea ce însemna că inima Mântuitorului mai bătea, era presiune în sistemul circulatoriu.

Sinuciderea, din milă, sau, din onoare, este larg răspândită în lume. Să ne amintim de Karoshi, sinuciderea rituală, la serviciu, a japonezilor. În Japonia au loc 90 de sinucideri pe zi. În lume sunt peste șase mii de sinucideri pe zi, sursă OMS. În fața unui sistem medical pervers, europenii sunt, în proporție de 72,15%, în favoarea sinuciderii blânde asistate, a eutanasiei. Cam același procent, ca în State.

Gurile rele spun, că, în Olanda ”mercy pill” se poate obține de la orice farmacie dacă arăți un document că ai mai mult de 70 de ani.

Cât ești independent în mișcări și poți să mai muncești, să te întreții singur, poți să trăiești și 200 de ani, din partea mea, dar când ești bolnav incurabil, handicapat și imobilizat de bătrânețe și ros de toate beteșugurile, o povară pentru familie și societate, ești un egoist suprem și un mare prost dacă îți continui chinurile, pentru că nu mai este viață, ci un chin permanent dureros, penibil și inacceptabil, până la urmă. Viața este bună, cât este bună! Și apoi, mai este marele mister, de după.

Tare aș vrea ca cineva din Olanda să-mi scrie la dom.profesor@gmail.com și să-mi confirme, sau să infirme teoria conspirației. @Mihaela, mă citești?

Îl admir enorm pe Alain Delon, care își pune lucrurile în bună ordine, înainte să fie prea târziu. Mare iubitor de căței pe care i-a îngropat, ca și mine, când le-a venit rândul, în jurul casei. Vrea sa-și eutanasieze cățelușa înainte de a o face el însuși, a văzut ce soartă a avut cățelușa lui Johnny Halliday, Cheyenne, care ajunsese ca vai de capul ei, la un adăpost, dar prin intervenția lui și a Brigittei Bardot a fost adoptată de o familie iubitoare și blândă, cu stare, din fericire povestea a fost cu happy-end. Dar nu se știe ce s-a întâmplat cu celălat cățel, Santos, labradorul, sper că nimic rău, cu toate că moștenitorii lui Johnny sunt niște Nenorociți cu ”N” mare.

Alain Delon, cel care mi-a deschis gustul aventurii cu filmul lui din 1967, ”Les Aventuriers”. El însuși un aventurier, celebru, dar aventurile mele au fost mai multe și mai grozave, dar nu o să le povestesc și așa niște tovarăși îmi pun viața sub semnul întrebării, alții mi-au furat bunicii, unul îmi neagă familia, dar nu mă supăr, cârtița nu înțelege vulturul, sunt din medii, din lumi, diferite. Dar niciodată nu m-am ghidat după unul, sau după altul, mai ales că sunt doar unul-doi, de fapt îmi este greu să povestesc, îmi este dificil să mai trăiesc odată acele momente. Eu nu am făcut filme, am trăit acele evenimente, nici nu se putea altfel…

Sunt multe de spus, multe de povestit, multe întrebări și multe răspunsuri. Ca să le obținem, haide să ne îndreptăm, cu speranță spre ziua de mâine, pentru că, mâine este, în definitiv, o altă zi.

Horoscopul lui Dom’ Profesor 30 mai 2024

BERBEC Astăzi poți să ai satisfacții meritate. Primești vești bune, sau, măcar, interesante. Termină ce ai început şi ia în serios sfaturile celor care țin la tine. Măcar ascultă, nu costă nimic! Dimineaţa este favorabilă lucrurilor şi lucrărilor profesionale importante, sau punerii lor pe un drum critic. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Totuşi, nu trebuie să dai dovadă de mai multă încăpăţânare decât de obicei. Trebuie să dai mare atenţie felului cum te adresezi şi cum formulezi replicile tale. Mai toată lumea este „cu capsa pusă, sau fitilul aprins” – vorbă veche și înțeleaptă de când armele de foc erau declanșate cu ajutorul unui fitil, sau a capsei, care se punea în momentul tragerii.

TAUR Dimineața eşti mai sociabil, mai plăcut şi lucrul acesta este apreciat de cei din jurul tău. Poţi să vorbeşti despre proiectele şi visurile tale, poți fi ascultat cu simpatie și aprobare! Nu te implica în domeniul financiar. Nu te speti cu munca spre gloria altora! Un obicei prost este cauza lipsei tale de vitalitate. Probabil că este vorba de faptul că mănânci repede şi aiurea şi ai o atitudine dispreţuitoare faţă de stomac. Vorba lui Ilf şi Petrov! Dacă nu ai tu grijă de tine, cine vrei să aibă? Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Ai răbdare şi încredere. În Dumnezeu şi în capacitatea ta de muncă. Până la urmă astăzi este o zi echilibrată aşa că ar fi culmea să ai un necaz, dar nu imposibil!

GEMENI Viaţa ta sentimentală nu este deloc simplă şi un bun exemplu este ziua de astăzi. Abordează problemele pe rând, într-o ordine firească! Dar, în lumea de azi, orice este posibil, din ce în ce mai multe domenii se comportă haotic, ca scăpate din Planul lui Dumnezeu. Ziua de astăzi îţi prilejuieşte episodul în care eşti înconjurat de colegi sau un colectiv care nu are nici pe departe energia şi rapiditatea ta. De aceea, azi eşti plin de poante cam rautacioase, de ironii cinice, dar eşti iertat de anturaj, pentru că eşti simpatic. La prînz, posibilă schimbare de program care se pare ca nu iţi place de loc. Pluteşte un aer de dezastru proaspăt, de aventură neaşteptată şi abruptă – de tragedie aeronautică - reflectezi cinic că te prăbuşeşti şi tu împreună cu toată ţara. De fapt nu este chiar aşa, dar ţie îţi place să exagerezi!

RAC O zi plină, densă, în care poți să ai unele realizări, întrecute doar de rafinamentul unei cine aşa cum îţi place, cu salate savante şi sosuri secrete înmiresmate. Vezi să nu mănânci singur! Căutarea permanentă a adevărului absolut şi a perfecţiunii armonioase te fac să pari din altă lume. Atenţie la gafe şi neînţelegeri, colegii tăi sunt mult mai rudimentari decât credeai. Trebuie să-ţi găseşti cuvintele potrivite pentru că anturajult tău pare confuz şi distrat. Toată lumea pare că aşteaptă ceva! După orele de program este necesar să faci puţină mişcare, puţin sport, orice vârstă ai avea. Stephen Hawking glumea cum că şi el face sport. Sportul circumvoluţiunilor!

LEU Este necesar să mai laşi monotonia şi obișnuința deoparte, adună-ţi forţele şi banii şi schimbă-ţi puţin viaţa, începând chiar de astăzi, cu redecorarea locuinţei şi îmbunătăţirea garderobei. Ceva sună fals în concertul exterior ţie. Ceva nu este cum ar trebui să fie. Parcă vezi textura digitală a lumii acesteia false, ca în Matrix. Poate din cauză că vin examenele şi vacanţele, toată lumea se grăbeşte şi pare robotizată. Ia-ţi un moment de respiro şi vezi în ce parte merge barca vieţii tale. Este momentul favorabil să te gândeşti la un curs nou. Nu prea ai cum să schimbi tu lumea, să o faci mai bună, cu toate că îţi trece prin gând că sub conducerea ta lucrurile ar sta altfel. Sigur, sigur, Leul întotdeauna trebuie să conducă ceva... dar hai să ne limităm la viaţa ta. De acord?

FECIOARĂ Pot să-ți mărturisesc că astăzi nu ai deloc simțul realității. Primești unele vești ce îți par bune și îți faci visuri și iluzii. Nu te grăbi la concluzii, lucrurile sunt încă în mișcare. Astăzi nu trebuie să exagerezi cu nimic, în special cu mâncarea. Cu dulciurile, ca să fiu mai precis. Ai o zi întreagă de aspecte favorabile - profită de ele, dar cu masură, pentru ca stelele arată, nu determină desfăşurarea unui eveniment. În negocieri, tratative, discuţii – foarte puţini pot să-ţi ţină piept astăzi. Eşti avantajat atât la vânzări cât şi la cumpărături. Ceea ce cumperi astăzi va face mare placere celor dragi. Pe seară, o alternanţă rapidă de optimism şi pesimism în domeniul relaţiilor sentimentale nu face decât să confere mai multe condimente vieţii tale emoţionale.

BALANŢĂ Astăzi nu căra mai mult decât poţi, la propriu şi figurat! Nu exagera, nu te grăbi. Mai ales dimineaţa, când ai o perioadă mai densă. Atenţie la efortul fizic, mai ales la articulaţii. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai dimineaţa. Este o perioada buna să-ti anunţi şefii, patronii, superiorii, pe Dumnezeu daca eşti mare vlădică că tu, cu umilinţa si respect că, vrei sa fi lăsat în pace! Numai pentru durata zilei de astăzi. Trebuie să reflectezi un pic. Să te sfătuieşti cu cel mai bun prieten al tău.

Adică cu tine însuţi. Ai multe pe suflet, aşa este? Chiar dacă nu recunoşti, tot aia e! Trăirea asta cam profundă şi complicată, ca să nu mai punem la socoteală efortul intelectual, te va consuma cam toate orele zilei, în care nu vei face altceva decât planuri de viitor şi procese de conştiinţă. Există un procent dintre nativi care o să se ducă după orele de program să facă sport cu toată ameninţarea prețurilor enorme de la terenuri. Că aşa este la tenis!

SCORPION Stelele îți indică, astăzi, o nouă șansă, un nou început. În domeniul sentimental. Nici în meserie, sau profesie, nu ai influențe negative. Dar, trebuie să găsești oriunde abordările optime! Cea mai bună lovitură e... eschiva! Nu mai cauta sa scapi de drumurile şi problemele de azi. Cu calm şi nu prea multe ţigari, reuşeşti să rezolvi aproape totul. Meriţi o seara frumoasă. În această perioadă ciudată, hai să-i spunem pe nume, bizară, este bine să te abţii de la orice proiect nou, de la orice nouă asociere. Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale, pe seară, la un suc cu prietenii.

Poate îţi descarci sufletul, poate le spui şi lor ce se întâmplă. Poţi să te bazezi pe faptul că mai sunt mulţi oameni cinstiţi şi drepţi în România, numai că ei nu apar la televizor, nu sunt oameni politici. Şi bine fac!

SĂGETĂTOR Dimineaţa trebuie să pui întrebări bune, ca să ai răspunsuri utile. Nu lăsa lucrurile încurcate, clarifică şi lămureşte! Stelele indică că ai un pragmatism şi o logică care te pot ajuta mult! Se pare că ai de suferit din cauza timpului capricios, dar şi din cauza unor situaţii obiective. Luna declanşează unele situaţii la care te aşteptai mai puţin. Veştile vin de la conducere, de la minister, de la patron şi degeaba te minunezi. Îţi rămâne să dai din umeri şi să declari cu resemnare „asta este!” Nu, nu este bine. Ia atitudine, cere explicaţii. Cu blândeţe, ceva de genul: „poate am înţeles eu greşit, dar se spune că...” În faţa prostiei şi a lăcomiei nu prea ai ce să negociezi, dar măcar nu ţi-ai încărcat sufletul cu o nedreptate. Parol, mon cher!

CAPRICORN Ești conștient de faptul că nu ești spontan și rapid. Trebuie să te pregătești bine, din timp, pentru toate ”examenele” vieții tale. Fă-ți stereotipuri de comunicare, așa câștigi timp! Evita graba, mai ales spre seară. Veste despre răsplata unor eforturi trecute şi a facerii de bine. De asemenea, după orele de program, trebuie să dai jos kilogramele care nu stau deloc bine pe tine. Nu cu cine ştie ce cură ciudată şi cu medicamente periculoase, ci cu sala de gimnastică, alergari prin parcuri şi multă... foame. Trage de fiare şi lumea îţi va apărea mai frumoasă şi mai zveltă. Venus face aspecte favorabile cu zodia ta, aşa că pe seară poţi să ieşi la cursurile de dans. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de amor sau să începi alte prospectări.

VĂRSĂTOR Este bine să te interesezi de cei din jurul tău. De ce au nevoie, ce le trebuie, ce proiecte își fac. Așa poți să-i ajuți eficient sau să eviți să fii pe un curs de coliziune a intereselor. Se mai face lumină şi pe strada ta şi in prima parte a zilei ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise, vezi aurora şi că până la urmă viaţa este plină de farmec. Poate unde este ziua în creştere, sau te descurgi bine unde îţi petreci dimineţile. Luna, aproape din întâmplare, te sprijină să obţii mai multă stabilitate la serviciu sau in anturaj. Nu uita că duşmanul tău este umiditatea excesivă sau curentul cel pervers. Nu sta în curent şi nu zăbovi peste măsură în spaţii largi, în aer liber.

Dar nici nu sta închis în casă! Există un drum de mijloc, cumpătarea, care evită excesul şi abuzul. Trebuie să urmezi acel drum. De asemenea, o zi densă dar plăcută, ba chiar interesantă sub aspectul relaţiilor din domeniul emoţional, sentimental, familial.

PEŞTI Noutățile te lasă indiferent. Nu tot ceea ce este nou e și bun. Ai de rezolvat unele probleme pe care nu știi de unde să le începi. Sfatul meu este să o iei istoric, în ordinea cronologică. Ziua de azi este sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai de fapt. Sănătatea îţi este bună, viaţa personală – armonioasă, iar situaţia financiară nu-ţi mai pare prea teribilă. Drumul spre infern este pavat cu intentii bune, aşa că lasă pe alţii să înceapă cu drăgălăşeniile şi pupăturile. Cafeaua de dimineaţă şi gustarea de la prânz sunt cele două pauze de astăzi.

In restul zilei ai mult de lucru şi drumuri de făcut. Stelele iţi sortesc o zi bună, nu te mai doare nimic, iar colegii de serviciu sunt draguţi şi serviabili. Şi, o veste bună! Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri, acest lucru mai pe seară.