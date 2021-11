HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR 3 noiembrie 2021. Europa are granițele foarte flexibile

3 noiembrie

Pe 3 noiembrie s-au născut împăratul Mutsuhito Meiji Tenno, Andre Malraux, Charles Bronson, Monica Vitti, Gerd Muller, Iulian Mihu, Marcel Anghelescu, Nicolae Dragoş, Paul Cornea, Traian Demetrescu.

Nimic în „kalendar” iar în calendarul creştin-ortodox avem brelanul ierarhic duhovnicesc complet, un episcop, Achepsima (sper să-l fi scris corect), un preot, Iosif şi un diacon, Aitala. Păcat că frumosul prenume Iosif este uitat, a devenit mai mult nume de familie. Trece vremea, trece…

Am primit o invitație de la un prieten francez. Din insula Mayotte. Arhipelagul Comores, undeva, în Oceanul Indian, pe lângă Madagascar. La dracu cu cărţi. Nu ştiu exact situaţia de pe acolo, de fapt am auzit pentru prima dată. Aşa că am intrat pe Skype cu Conrad (este din Starsbourg, probabil că părinţii lui vorbeau nemţeşte) şi l-am întrebat ce l-a apucat de s-a dus tocmai acolo. Cu afaceri. Investiţii. Conrad mi-a zâmbit şi mi-a spus că nu a părăsit teritoriul Franţei, insula, de fapt un amărât de arhipelag, face parte din Franţa, este al 41-lea departament. Ca monedă are euro şi sifoneză cu mult sârg fonduri europene.

Conrad a luat laptopul şi s-a plimbat un pic pe acolo arătându-mi peisaje excepţionale. Un vis, un paradis tropical. Plaje pustii, junglă demnă de un Tarzan, animăluţe exotice. Şi ce vrei să faci, îl întreb. Turism, îmi răspunde, nu poţi să crezi, dar anul trecut au fost numai douzeci de mii de turişti. Nu sunt hoteluri, întreb. Conrad mută camera laptopului şi îmi pică figura: un hotel să înebuneşti, cred că de patru-cinci stele, curat, frumos, dar…gol. Mai sunt şapte la fel, făcute cu bani europeni, spune francezul. Bun, spun, dar de ce nu vine lumea? Ştii, îmi răspune alsacianul, cam trist, toţi de pe aici sunt musulmani… şi nimeni nu poate să facă plajă decât în palton, în orice caz fără să se vadă carnea. Ce bikinii, ce topless! Bun şi care este ideea ta? Să-i aduc pe musulmanii din Franţa aici, o să le placă!

Domniile vostre trebuie să știe că Europa nu se termină niciodată. Are frontiere foarte flexibile. De exemplu „Eurovizion” o competiţie EUROPEANA de compus melodii de muzică uşoară. De când Israelul, Australia şi Azerbaidjanul sunt în Europa, întrebarea asta mă depăşeşte!

Mai mult, metropolele, foste state colonialiste, şi-au păstrat nişte teritorii peste mări şi ţări care sunt considerate că ţin de ţara respectivă, de Europa. Şi folosesc din plin fonduri europene pentru suprastructură, dezvoltare, iniţiative, învăţâmânt etc etc etc .

De exemplu, Marea Britanie, perfidul Albion, are în Atlantic (o să respect denumirile originale) Saint Helena (cea cu Napoleon), Tristan da Cuhna, Ascension Island, Falkland Islands, South Georgia, South Sandwich Islands, Bermuda, Cayman Islands, British Virgin Islands, Turks and Caios Islands; în Oceanul Indian, British Ocean Indian Territory, iar în Oceanu Pacific numai insula Pitcairn. Bun, numai de exemplu pentru că, din fericire, sau nu, Marea Britanie numai este în UE. Dar Franţa are şi ea destul teritorii peste mări, cel puţin cât Regatul Unit, până şi mica Portugalie, fostă mare putere maritimă, mai are Azores şi Madeira. Spania, numai insulele Canare. Până şi Danemarca şi-a păstrat Groenlanda.

Ceea e mă supără este că, sfidând convenţiile internaţionale, Marea Britanie şi Franţa şi-au tras câte o felie generoasă din constinentul de rezervă, Antarctica. Care trebuia să rămână o zonă liberă de lăcomia umană. Dar, te pui cu colonialiştii? Nu au dispărut niciodată, doar şi-au schimbat denumirile şi metodele!

Acum vă rog să mă scuzați, Dimineața Astronomilor continuă și a luat o întorsătură care mă interesează, dar mă și amuză, este vorba despre o monarhie importantă din Europa, – mi s-a atras atenția că este o chestiute particulară, privată și, deci, nu trebuie să fie făcută public prin niciun mijloc. Așa răspund celor care mă întreabă de ce nu găsesc nimic pe net despre Dimineața Astro(logilor)nomilor. Ei bine, nu o să găsiți nimic, dacă nu o să fiți invitați, adresa și parola, viața este infinit mai complexă decât o poate oglindi netul. Iar DOA nu socializează, nu este sursă de știri, nu are de vândut, sau de cumpărat nimic, este o afacere particulară, o cameră cumpărată pe net!

Cred că am uitat să vă spun ceva, ceva important, dar lasă că nu s-a terminat ghemul, mai este sfoară, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!