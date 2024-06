Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 3 iunie 2024. Alinierea planetelor. Astrologia studiază timpul







3 iunie

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 3 iunie s-au născut Josephine Baker, Jafferson Davies, Tony Curtis, Allen Ginsberg, Paulette Goddard, Suzi Quatro, Rafael Nadal, Eduard Caudella, Edmond Nicolau, Lucian Meţianu, Aurelian Temişan.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie, Claudie şi Paula.

Nicio menţiune în calendarele vechi, o zi obişnuită de muncă.

Care șase planete se vor ”alinia” pe 3 iunie 2024?

Alinierea din 3 iunie va consta din Mercur, Jupiter, Uranus, Marte, Neptun și Saturn. Experții spun însă că majoritatea acestor planete va fi ascunsă vederii.

NASA dezmintă vizibilitatea „paradei planetelor”

Ca parte a sfaturilor sale lunare anuale privind ”skywatching”, NASA a inclus o notă care a dezmințit noțiunile conform cărora parada planetelor va fi ușor de urmărit.

„Unele surse online au împărtășit entuziasmul cu privire la o „paradă a planetelor” vizibilă pe cerul dimineții la începutul lunii iunie (în special pe 3 iunie). În realitate, doar două dintre cele șase planete care se presupune că sunt expuse – Saturn și Marte – vor fi de fapt vizibile. ”, potrivit unei declarații a NASA, adăugând că Jupiter și Mercur nu vor fi probabil vizibile deoarece vor fi la, sau sub, orizont în lumina slabă a dimineții.

Și fără un telescop, Uranus și Neptun sunt mult prea slabe pentru a fi văzute cu ochiul liber, a spus NASA, mai ales când cerul dimineții se luminează.

Din punct de vedere astrologic ”alinierea” nu are nicio însemnătate, este doar o iluzie optică. Planetele nu sunt, în spațiu, pe aceiași linie, ele sunt și la trei zodii distanță, dar așa se vede de pe Pământ. Iluzie optică, repet. Numai Soarele este în conjuncție cu Venus, în Gemeni.

Astrologia studiează timpul

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, începusem, mai demult, să vă povestesc despre originea istorică, tradiţională, a astrologiei, după cum se spune în legendele din Orient şi în Scripturi. V-am povestit despre originea divină a astrologiei, ea fiind furată de la zei împreună cu multe alte științe și cu focul civilizator și aduse pe Pământ, oamenilor, de către titanul Prometeu, sau de către ”îngerii căzuți”, în iudeo-creștinism. Peste tot, în lume, sunt credințe, legende similare.

Există o poziţie a ştiinţei oficiale: astrologia a fost „descoperită” de sumerieni. Se poate obiecta că a fost descoperită şi de chinezi, azteci, maya, inca, polinezieni şi eschimoşi. Şi de încă vreo sută de populaţii, pe tot cuprinsul globului.

Probabil că afirmaţia din enciclopedii se referă strict la astrologia „europeană” ajunsă pe continent prin filiera caldeeană-babiloniană-egipteană-grecească. Oricum, istoria (scrisă) începe în Sumer şi de acolo avem cele mai vechi dovezi scrise despre existenţa astrologiei, de acum circa şase mii de ani.

Ei bine, savantul slovac Vojtech Zamarovsky, scria în a sa carte, astăzi celebră, „La început a fost Sumerul” că în concepţia sumerienilor de acum cinci-şase mii de ani cerul şi pământul erau legate în mod fatal şi ceea ce se petrecea pe pământ era numai o reflectare a ceea ce se întâmpla în cer, iar oamenii şi oraşele puteau să-şi afle soarta din stele, uneori chiar anticipând. Creştinismul a preluat ceva din această metafizică în: „Facă-se Voia Ta, precum în Cer aşa şi pre Pământ!”.

„Astfel a luat naştere astrologia, ştiinţa de a prezice evenimente viitoare din mişcarea stelelor”. Idem, pagina 158.

Este foarte bine arătat că: „cunoştiinţele astronomice constituiau un produs derivat al astrologiei”. Şi nu cum spun, acum, unii ignoranţi că: „astrologia este fiica rătăcită a astronomiei”.

Mii de ani nu a existat o deosebire între astrolog şi astronom. Cunoştiinţele „astronomice” erau strânse numai în scopul prezicerilor astrologice. Regele aştepta un sfat, o dată pentru un eveniment, nu să i se spună distanţa de la Pământ la Soare. Probabil că i-ar fi tăiat capul „astronomului”, dacă i se dădeau descrieri de corpuri cereşti şi nu informaţii sociale, prognoze pentru viitor!

Sir Max Mallowan, arheologul celebru pentru cercetările sale de la Ur şi Nimrud, soţul nu mai puţin celebrei Agatha Christie, spunea că sumerienii aveau cunoştiinţe ştinţifice şi tehnice „surprinzătoare”. De exemplu „astrologia care apărea, acum cinci-şase mii de ani, ca o ştiinţă edificată, completă, cu metodă ştiinţifică”.

Tot lordul englez arăta că din traducerile celor mai vechi tăbliţe cuneiforme, astăzi dispărute din sala nr. 2 a Muzeului de Arheologie din Bagdad, rezulta că astrologia se ocupa cu „studiul timpului”.

Sumerienii au dezvoltat o metodă ciudată şi de neînţeles pentru omul de astăzi, „ştiinţa listelor”.

Aşa apar liste ciudate cu noţiuni din multe domenii. Ce v-ar spune o listă care cuprinde: 30 soldaţi, 45 săbii, de zece ori câte o mie de cărămizi, şapte care de lemn, zece capre? Nimic, bineînţeles... Dar dacă este vorba de un „bon” de scos pe inventar de la tezaur cele de mai sus, ca să se construiască un avanpost militar de graniţă?!!

Dar liste de genul „anul Akrab, luna a patra, a şaptea „danna” – eclipsă de Soare, mari inundaţii”. Nu se leagă timpul de o conjunctură cosmică şi de un eveniment? Nu se constituie o „bază de date”? Şi sunt mii, sute de mii de tăbliţe cu astfel de „liste”...

Se cunoaşte că sumerienii au stabilit zodiacul, „cercul de animale”. Iniţial, toate zodiile purtau nume de animale. Grecii, prin concepţia lor elenistică au umanizat unele zodii, astfel cele două maimuţici, una cu capul în sus, cealaltă cu capul în jos au devenit Gemenii, Vulturul a devenit Fecioara (poate şi sub alte influenţe), iar Porumbelul Alb, o pasăre, o fiinţă din aer, a devenit Vărsătorul de apă. Vărsătorul este o zodie de aer, nu de apă, cum ar părea, după denumire! Sunt informaţii, poate astăzi uitate în Europa, dar păstrate în tradiţia iniţiatică orientală. Cu toate că am fost plăcut surprins. Pe ”Dimineața Astro(logilor)nomilor” cei care contează, marii astronomi ai lumii, împărtășesc cam aceleași informații, pe care le-am aflat și eu din Persia.

Dela început zodiile erau segmente de cerc de treizeci de grade, pe ecliptică şi reprezentau un anumit timp, circa o lună de zile şi nicidecum constelaţiile, care au primit nume după zodiile respective.

De fapt, dacă ne uităm cu atenţie nu cred că putem vedea un Capricorn, sau doi Gemeni pe boltă, oricâtă imaginaţie am avea. Denumirile constelaţiiolor au fost pur mnemotehnice. Să ne amintim că cercetările astrologice s-au făcut până la apariţia efemeridelor, doar prin observaţie directă, timpul era determinat prin observaţia directă a stelelor şi planetelor. Timpul sideral!

În plus la alte popoare stelele sunt altfel grupate, constelaţiile sunt altele, cu denumiri foarte diferite, după mitologia, credinţele, metafizica respectivă. Apare evidentă latura de ştiinţă socială a astrologiei, legată de uman. Partea „stelară” fiind doar o determinare a timpului. La fel, Nostradamus îşi codifică catrenele din Centurii, prin indicaţia unei conjuncturi astrologice. Timpul profeţiei este dat de implinirea configuraţiei, conjuncturii, aspectelor în cauză.

Îmi amintesc, cu sentimente amestecate, de tristeţe şi plăcere, de o noapte de observaţie în cupola Observatorului Amiral Urseanu, din București. Demult. Eram împreună cu bunul meu prieten, Harald Alexandrescu, cel născut în Portugalia, dar plecat de timpuriu să studieze stelele de aproape. El era un sceptic în ceea ce priveşte „astrologia de tarabă” dar asculta cu multă atenţie şi interes legendele mele din Orient şi ceea ce învăţasem la Madrasse Omar Khayyam. Ne-am băut cafeaua pe terasă, era o noapte frumoasă şi senină, înstelată, de vară. Apoi Harald a spus uitându-se pe cer: „Radule, tu chiar vezi zodiile pe cer?” „NU!” a fost răspunsul meu imediat şi hotărât. „Mă aşteptam...” a fost comentariul lui prietenesc.

Nici acum nu văd nicio zodie pe cer şi dacă avem timp de la Bunul Dumnezeu, o să vă povestesc de ce, ce și cum este cu astrologia, pasiunea mea de o viață. Constelații, da, văd! V-am mai spus asta şi o să repet de atâtea ori, până şi Forrest Gump o să înţeleagă despre ce este vorba. Zodiile nu sunt constelaţiile, clar?

Ca orice profesie, meserie, astrologia are o metodă și un corp de cărți, de manuale, un vocabular specific și uneltele respective. Eu am învățat astrologia, în mod organizat, la Madrasse Omar Khayyam, la Teheran. Patru ani de zile. Am avut vanitatea să-mi dau și doctoratul, dar am renunțat, era o întreprindere prea costisitoare pentru mine, care doream să prezint o teză originală.

Uneltele mele astrologice sunt multe. În primul rând cam șase sute de cărți despre astrologie și astronomie. Le-am citit pe toate, dar numai vreo 20-30 sunt importante, contează. Efemeride, neapărat. Eu folosesc ”The Concise Planetary Ephemeris for 2000 to 2050 AD at NOON”, apărută la The Hieratic Publishing Co. în anul 1982. Un compas bun, eu am un Richter cu cremalieră, un raportor, o riglă, tabele de logaritmi, sau o riglă bună de calcul. Creioane colorate, multe. Hărți stelare ale emisferei boreale. Un glob terestru, sau un atlas bun. Eu am ”The Times Atlas of the World”, un cadou de la un prieten bogat, este foarte bun, pentru că, în anexă, are coordonatele geografice ale marii majorități a localităților pe pe Terra. Formulare astrologice, zodiacul gol, pe care se alcătuiește tema, se poziționează corpurile cerești, ascendentul, casele.

În prezent, papetăria și efemeridele sunt înlocuite de programe de computer, care fac imediat tema astrală, dacă se introduc, numele, prenumele consultanului, data exactă a nașterii, an, lună, zi, oră, minut și coordonatele geografice ale locului nașterii. Mai se fac corecțiile de oră de vară, dacă este cazul, și programul afișează tema natală. Eu folosesc un program foarte mare, de 7 Gb, ”Expert Astrologer 7.2” pe care l-am primit de la ”Academia Sirius”. Urmează interpretarea, aici se departajează astrologii. Cine folosește metoda cardinalului Pierre d’Ailly, mai are nevoie de cronologii, enciclopedii, manuale de istorie…

Cei care sunt astrologi adevărați, cei care contează, cei care fac cercetare, se uită pe cer, aproape în fiecare noapte, dacă le permite vremea. Sunt în continuu dialog cu stelele. Un telescop? Refractor, sau reflector? Eu prefer refractoarele, sunt conservator. Cu atât mai bine, cu cât este mai clar și are apertura, obiectivul, mai mare. Lumina corpului ceresc ajunge și mai bine în ochi și de acolo la creier. Frecvențe. Senzații. Simțăminte. Informații enorme, ciudate. Într-adevăr, stelele vorbesc, dar trebuie să le înțelegi, să le știi limba! Vorbele Domnului, limba divină!

Poate o să vă mai povestesc mâine, sau...niciodată, doar astrologia se ocupă cu timpul şi pot să vă prezic cu toată responsabilitatea, că, în definitiv, mâine este o nouă zi!

BERBEC Astăzi parcă ai fi dotat cu un fel de radar sentimental! Depistezi multe probleme de relaţii umane din familie, sau din jurul tău şi încerci să găseşti rezolvări. Sufletul tău bun e mulţumit! Este o zi a comunicării. Esti dispus sa porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil si debitul verbal are volum si consistenţă. In toata aceasta dorinţă de afirmare a eului, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele multe determina destainuiri şi mai şi...

TAUR Eşti surprins plăcut de ceea ce se petrece în jurul tău. Nu interveni, încă, să vezi cum se termină, nu te băga neinvitat, aşteaptă, eventual, să ţi se ceară ajutorul. Sfaturi, poţi să dai! Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Eşti mereu surprins(ă) de cât de rapid poate să treacă timpul. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, probabil fără intenție, din inerție. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţional ci încercă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei din jur cum stă treaba. Dacă nu te ajută, măcar să nu te impiedice!

GEMENI Dimineaţa poţi să fii ascultat cu interes de persoane importante pentru tine. Comunicarea e punctul tău forte, dar azi trebuie să ai un discurs interesant, ca să justifici atenţia acordată. Te poţi consola cu proverbul „numai cine nu munceşte nu greşeşte”. Este o scuză bună pentru ziua de azi când scapi aproape orice din mână. Cei neîndemânatici au, însă, noroc la dragoste! O informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Poaţi să imiţi dinamica semnelor de foc, să joaci pentru scurt timp un rol. Aşa vei putea rezolva situaţiile dificile, de astăzi sau de oricând. „Disimularea inteligentă” a fost întotdeauna cheia succesului, în afaceri, dragoste sau război!

RAC Eşti în plină formă şi azi ai şi o intuiţie excepţională, ceea ce te ajută să prevezi şi să preîntîmpini unele probleme personale sau profesionale. Dar, nu vorbi mai mult decât este necesar! „Dragostea este un lucru foarte mare”, o întâlnire neaşteptată îţi aduce amintiri dulci-amare şi regrete târzii. Este prea târziu? Poate că da, poate că nu, dar eşti dator să încerci! Ai tendinţa, de altfel naturală la majoritatea nativilor din zodia Racului, să te ascunzi în exoscheletul tău, să faci doi paşi înainte şi apoi un pas înapoi – dansul la modă de şase mii de ani al Racului!

LEU Ai convingerea că poţi mai mult şi ţi se cuvine mai mult, prin logică urmare. Stelele te invită să-ţi revizuieşti strategia în domeniul sentimental, în sensul clarificării şi lămuririi lor! Totul pare că merge bine! Fie ca este vorba de serviciu, fie de acasă, de căminul tău. Dar... În viaţa ta există întotdeauna un "dar" care azi apare ca ceva din trecut, fie o amintire, fie o persoană! Configuraţia stelelor arată o perioada bună, mai ales in ceea ce priveşte domeniul sentimental dar şi profesia şi ascensiunea socială. Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior vei gasi calea. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărască viaţa. Trebuie să convingi şi păstrarea calmului şi o atitudine civilizată sunt cheia reuşitei tale.

FECIOARĂ Nu bate la uşi deschise! Trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Nu pleca la drum! Domeniul sentimental e avantajat de stele, aşa că zâmbeşte şi poartă-te frumos cu colegii de serviciu şi cu cei de acasă! Nu uita că politeţea şi solidaritatea sunt dintre calităţile tale. Hărnicia, curăţenia şi geniul detaliului sunt calităţile tale incontestabile, dar niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile. Ai o perioadă interesantă, vorba înţeleptului chinez, (unii zic că este un blestem, dar cu chinezii nu poţi să ştii niciodată) poţi profita de ea, dacă poţi!

BALANŢĂ Realismul tău din domeniul financiar dă încredere partenerilor tăi de viaţă şi/sau afaceri. Dar, nu aşteptă o rezolvare rapidă a problemelor tale, totul este întârziat din cauza lui Saturn, retrograd în Capricorn. Totodată, mai calm şi mai activ decât de obicei, poţi să rezolvi astăzi unele lucrări întârziate sau să aplanezi conflicte. Nu te lăsa încărcat vinerea cu sarcini suplimentare... Zi incertă şi uşor disarmonică până la orele prânzului, apoi totul intră în echilibru. Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului. Întâlnirile sau activităţile sociale de dimineaţă îţi aduc un oarecare confort şi îţi motivează acţiunile ulterioare.

SCORPION Promisiunea succesului te motivează şi îţi dă putere de muncă şi convingere. Dimineaţa îţi poate aduce emoţii puternice şi trăiri intense. Evită excesele, exagerările, păstrează echilibrul! Azi nu te lăsa influenţat şi impresionat. Continuă pregătirile şi programul, aşa cum le-ai stabilit. Mai multă responsabilitate nu a stricat nimănui, iar familia ta e pe primul loc! O zi care pare bună, mai ales în a doua parte, pentru vizite, scurte ieşiri în oraş, sau mici escapade la un film, concert sau muzeu. Foloseşte-ţi gândirea limpede de astăzi la sinteza ultimelor evenimente. Mici succese care îţi lumineză astăzi sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întărească încrederea în forţele proprii.

SĂGETĂTOR O privire, un gest, un zâmbet şi te aprinzi imediat. Dar, nu confunda politeţea cu pasiunea. Mai ales dacă se doreşte ceva de la tine. Sigur, nu rata ocaziile, dar nici nu fii ridicol! Astăzi eşti vulnerabil la capricii scumpe. Atenţie la cumpărăturile de lucruri care nu îţi trebuie neapărat, dar te încântă, fie că sunt „drăguţe” fie că sunt „unicat”. Treburi de Săgetător! De asemenea o zi favorabilă micilor deplasări. Atenţie la vremea schimbătoare când poate să plouă, din senin! Poţi să te duci la cumpărături de completare după consumul din weekend, sigur, este o activitate plăcută, dar programează exact ceea ce vrei să cumperi.

CAPRICORN Astăzi te bucuri de o ambianţă plăcută, prietenească, chiar plină de umor, acasă şi/sau la locul tău de muncă. Lasă problemele spinoase de fond pentru altă dată, nu strica armonia zilei de luni! Conjunctura astrologică te favorizeză în domeniul financiar-bancar. Dacă ai o problemă cu băncile, astăzi este ziua în care ai noroc, insistenţa ta poate avea şanse bune de câştig. Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, mai nimic!

VĂRSĂTOR O situaţie încurcată te face zgârcit, prea materialist. După cum ar spune Nastratin Hogea, ai de împărţit două paie la trei măgari. Iar unul dintre măgari eşti chiar tu. Sărăcia este comică! Nu reuşeşti să te încadrezi în bugetul tău. Ai probleme cu banii. Toate s-au scumpit pe nesimţite. Parcă trebuia să avem o viață mai bună, nu? Trebuie să renunţi la ceva şi nu ştii la ce... dă cu banul! Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că astăzi că nu ai făcut mai mult “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Evită să te implici în orice activitate legată de autorităţi, mai ales dacă este vorba de autorităţile locale.

PEŞTI Ai un talent deosebit, pe termen scurt, să faci lucrurile simple şi relativ accesibile. Minunea, ca orice minune, nu ţine mult aşa că azi poţi finaliza una, sau două-trei probleme. Atât! Atenţie la bani, cum îi cheltuieşti. Nu lua şi nu da bani cu împrumut, pentru că aşa se strică prieteniile. Banul este ochiul dracului, dacă nu-l stăpâneşti, el te conduce! Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi obiectivă a analizei reci şi pertinente care te caracterizează. Astăzi poţi profita de acest lucru!