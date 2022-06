HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 3 iunie 2022. Teoria Modelului Standard în Astrologie.

Pe 3 iunie s-au născut Josephine Baker, Jafferson Davies, Tony Curtis, Edmond Nicolau, Aurelian Temişan.

În calendarul creştin-ortodox fix, pe 3 iunie, sunt Sfinţii: Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie, Claudie şi Paula fecioara.

Demult numai ați auzit de CERN, nu-i așa? O să auziți, în curând. Prietena mea Fabiola mi-a trimis un mic studiu interesant. Dacă aș fi avut păr pe cap mi s-ar fi făcut măciucă… din fericire astfel de studii nu or să ajungă niciodată în presă, nu or să fie făcute cunoscute marelui public. Este vorba de decență și responsabilitate. De ce să terorizeze inutil oamenii, care nu or să înțeleagă mare lucru, decât că mizerabila lor existență poate înceta brusc și din senin, când totul va reveni, va colapsa, în bosonul lui Dumnezeu. Se poate ca teoria să fie greșită, să fie infirmată și înlocuită de una… și mai teribilă!

Dar un lucru mi-a atras atenția. Reinterpretarea ”The Standard Model Theory”. Puteți găsi câte ceva, în situl public CERN.

Domniile voastre trebuie să vă reamintiți, probabil, că anticii considerau că Lumea este formată din patru elemente: foc, pământ, aer și apă. Chinezii susțineau că este făcută din cinci elemente: foc, pământ, metal, apă și lemn. În Evul Mediu s-a mai adăugat un element: eterul. Natura este ciclică și are oroare de vid așa că trebuia găsit ceva care să umple vidul. Lucrurile mergeau binișor în știință și academii întregi îți dădeau în scris că un obiect mai greu ca aerul nu poate zbura prin propriile mijloace. Lumea era mulțumită cu eterul și cele patru elemente. Apoi, chimistul rus Dmitri Mendeleev, cel care a stabilit formula votcii la 40%, slăvit în veci de ruși și nordici, a complicat rău de tot lucrurile: a găsit 118 elemente chimice! Tabelul care îi poartă numele stabilit prin 1860. Bun și asta se putea accepta. Cu toate că lumea regreta simplicitatea celor cinci elemente primordiale.

De prin anul 1932 lucrurile se încurcă rău de tot. Se descoperă atomul (anunțat din antichitate) și faptul că este format din protoni, neutroni (nucleul) și electroni. Fizicieni de marcă precum Planck, Bohr, Schroedinger, Heisenberg și prietenii lor au inventat un nou capitol al fizicii, fizica cuantică ca să explice mișcarea particulelor elementare și forțele care le guvernează.

Bun, trei particule elementare este ceva simplu și relativ ușor de explicat. Savanților, oamenilor inteligenți, le plac lucrurile simple, îi fac să se simtă în siguranță.

Dar, apare Einstein și scoate din joben o nouă particulă elementară: fotonul. Anderson este părintele electronului încărcat pozitiv, pozitronul. Yukawa descoperă pionul cel care ține particulele din nucleu împreună și este confirmată ipoteza lui Dirac a antimateriei. I.I.Rabi este vinovat pentru descoperirea muonilor. Mezoni, leptoni, kuarci, barioni, bosoni, etc etc lista particulelor elementare ajunge la peste 60, în total, în a doua jumătate a secolului XX. Unde mai este Sfânta Simplicitate a Mecanicii Cuantice?

Simplicitatea este în Standard Model Theory, care, foarte simplu, spune că Universul este făcut din aceleași particule elementare asupra cărora acționează patru forțe. În prezent modelul standard înglobează un total de peste 60 particule considerate fundamentale (fără structură internă) împărțite în două mari categorii după faptul dacă au spinul număr întreg, sau fracționar. Asupra particulelor elementare acționează patru forțe: electromagnetică, nucleară slabă, nucleară tare și gravitația.

Prietena mea îmi scria că și Teoria Modelului Standard este depășită pentru că nu a putut să integreze și să explice gravitația, și după eșecul cu materia și energia negre savanții au emis alte ipoteze de lucru. Cele din studiu.

După ce am citit studiul și m-am speriat cât am putut, apoi m-am calmat, am zâmbit și am realizat marea sincronicitate dintre fizică și astrologie. Și astrologia a plecat de la aceleași patru elemente primordiale: foc, pământ, aer și apă. Și de la șapte planete, cele care se vedeau cu ochiul liber (în astrologie și Soarele și Luna se numesc tot planete). Lucrurile erau simple și astrologia funcționa ca cea mai înaintată știință și prima mare religie. Chiar funcționa, tăblițele sumeriene cu cuneiforme sunt martore. Apoi au apărut casele, domificația, ascendentul, indicatorii arabi, asteroizi ciudați, locul norocului, nodurile lunare, mijlocul cerului, configurații, interpretări și teorii noi, ba chiar și trei noi planete. Luna Neagră și alte o mie de scamatorii. Vanitas vanitatum et omnia vanitas! Spre deosebire de particulele elementare, toate noile reguli, teorii ale astrologiei contemporane, sunt invenții, sigur, exceptând planetele, dar care nu se văd cu ochiul liber! Noile ”teorii” nu se bazează pe observare îndelungată și pe verificarea ipotezei, pe studii statistice. Sunt doar afirmații fără acoperire, cum este cea cu ascendentul mai important ca zodia.

De aceea sunt partizanul Teoriei Modelului Standard în astrologie, care este astrologia creștină științifică. Este multă muncă, este adevărat, dar principiul este simplu: ce a fost, o să mai fie! Teoria ciclurilor, doar Natura este ciclică și are oroare de vid!

Despre ”alinierea planetelor” nu am nimic de spus, este o iluzie optică, planetele nu se aliniază, adică nu sunt pe aceiași dreaptă. Nu are nicio semnificație în astrologie. Astăzi, pe la ora zece și jumătate, Mercur își reia drumul direct, o veste bună! Tot o veste bună este că, nu știu cum se face, dar mereu, mâine, este o altă zi!

HOROSCOP 3 iunie 2022

BERBEC Astăzi te bucuri de o ambianţă plăcută, prietenească, chiar plină de umor, acasă şi/sau la locul tău de muncă. Lasă problemele dificile, de fond, pentru altă dată, nu strica armonia zilei! Este o zi a comunicării. Esti dispus sa porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil si debitul verbal are volum si consistenţă. In toata aceasta dorinţă de afirmare a eului, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele multe determina destainuiri şi mai şi…

TAUR Încerci să reduci neprevăzutul cotidian, să te bucuri de mai mult control asupra vieţii tale. E bine, dar nu încerca să le faci program altora, să-i invadezi cu interesele tale defensive! Dedică ziua lucrurilor obişnuite, de rutină. Este o perioadă furtunoasă. Cu toate că, până la urmă, se va vedea doar partea de deasupra a gheţarului, ca de obicei în astfel de poveşti. Emoţional, tu te simţi dornic să te bucuri de deliciile perspectivei, aşa că poţi să stai după orele de program mai mult pe acasă, cu cei pe care îi iubeşti, sau să pleci într-o scurtă (da, scurtă) vizită. Saturn întârzie din nou anumite lucruri, iar răspunsul pe care îl aştepţi se lasă şi el aşteptat…

GEMENI Dimineaţa poţi să fii ascultat cu interes de persoane importante pentru tine. Comunicarea este punctul tău forte, dar azi trebuie să ai un discurs realist, ca să justifici atenţia acordată. Lasă ironiile şi cinismul măcar pentru perioada zilei de astăzi. Nu mai face atatea mofturi, viaţa este complicată şi fără sa o faci tu şi mai complexa. Stelele spun sa dai dovada de bun-simt şi modestie! Măcar astăzi. Prietenii te cauta să-ţi împartaşească problemele lor. Vremea capricioasă şi vremurile aiurea ţi se par probleme infinit mai grave decât micile lor intrigi.

RAC Eşti în plină formă şi azi ai şi o intuiţie excepţională, ceea ce te ajută să prevezi şi să preîntîmpini unele probleme personale sau profesionale. Dar, nu vorbi mai mult decât este necesar! La locul de muncă, în timpul dimineţii, horoscopul tau te sfatuieste sa ceri sfatul şi sprijinul unui prieten experimentat, pentru că este evident că nu te poţi descurca singur. Mai bine mai târziu decât prea târziu sau niciodată! De ce iti este frica de aceea nu scapi! Nu rata ocaziile din cauza încăpăţănării sau a prudenţei caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar nu te implica total. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese.

LEU Nu bate la uşi deschise! Dacă îţi pledezi cauza nu insista prea mult, de fapt nu ceri nimic imposibil, dar insistenţa nu este astăzi productivă! Nu pleca la drum lung, mai ales pe seară! Relaţiile sentimentale sunt bine aspectate, însă. Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le, cel mai probabil şi cel mai indicat, în domeniul relaţiilor sentimentale. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul. Nu-ţi fă planuri pe termen lung, ca să nu zăpăceşti familia şi să confunde ficţiunea cu realitatea. O veste bună pe seară de la rude de departe. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem…

FECIOARĂ Pragmatismul tău din domeniul financiar dă încredere partenerilor tăi de viaţă şi/sau afaceri. Azi nu aştepta o rezolvare rapidă a problemelor tale, totul este întârziat din cauza lui Saturn. Ziua de astăzi poate fi un termen, sau un prag. Dacă este vorba de o întâlnire importantă, atunci astăzi este ziua. Ceva se poate întâmplă – mare atenţie la călătorii sau deplasări. Dacă eşti precaut, vigilent şi prudent – totul este foarte bine. Evită locurile aglomerate, spaţiile deschise, curentul şi datoriile. Oferă respect celor mai bine plasaţi ca tine pe scara socială pentru că omul superior ascultă, omul materialist trăncăneşte, înţeleptul configurează – spune înţeleptul chinez!

BALANŢĂ Azi ai un talent deosebit să prevalezi, fără să lezezi interesele sau vanităţile altora! Te strecori printre orgolii cu o abilitate fantastică! Ţine minte cum ai făcut, o să-ţi folosescă… Cu toate că vremea şi vremurile te influenţeaza negativ şi treci printr-o perioada proastă, fă in aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Joacă astăzi puţin teatru şi o să te simţi mai bine! Eşti într-o uşoară pierdere de energie. Supraveghează-ţi sănătatea şi în special alimentaţia. Mâncarea naturală, fructele, mierea şi ceaiurile din plante iti refac vitalitatea! Ai oarece probleme de rezolvat, la serviciu sau la şcoală, unde munceşti sau înveţi, unde îţi petreci dimineţile şi uneori toată ziua.

SCORPION Domeniul sentimentelor e afectat. Depistezi multe probleme de relaţii umane din familie, din anturaj şi încerci să găseşti rezolvări. De azi trebuie să renunţi la toate prejudecăţile şi micile frâne psihice care ţi-au frânt elanul şi nu ţi-au permis să-ti arăti adevaratele calitaţi, să ai performanţele pe care le meriţi. Astăzi este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, sau eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini şi oameni noi, poate noi simţăminte şi sentimente. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Să schimbi planuri vechi înseamnă inconsistenţă nu promovarea noului!

SĂGETĂTOR Nicio planetă în zodie, dar ai Soarele în opoziţie, ceea ce nu îţi face viaţa mai uşoară! Ziua de azi îţi poate aduce emoţii puternice şi trăiri intense. Evită excesele, păstrează echilibrul! O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Pe total o zi activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. Lucrările s-au aglomerat din nou, ai mult de munca si niciun chef. La prânz poate este bine să-ţi îndulceşti viaţa aşa că oferă-ţi o prăjitura, o îngheţată şi dă telefon unei prietene, poate ieşiti pe seară la un film şi la un suc în oraş. Până la urma în urma efortului făcut o să simţi o oboselă interesantă, dacă nu chiar plăcută. O sa visezi frumos şi colorat.

CAPRICORN Azi parcă ai fi dotat cu un fel de radar sentimental! Sufletul tău bun e mulţumit că poţi afla lucruri despre dorinţele ascunse şi planurile secrete ale celor din jurul tău şi îi poţi ajuta! Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă. Configuraţia planetelor iţi prezice relatii cordiale şi armonioase cu semnele de aer şi apa şi mai puţin favorabile cu zodiile de foc şi pamant. Chiar nu merită să te consumi pentru cineva care este superficial şi neserios!

VĂRSĂTOR Dimineaţa eşti senin şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă unele griji legate de viitor. Tot astăzi poţi primi un răspuns la o problemă mai veche, dar la care te gândeşti mult. Este momentul să-ţi faci mai mulţi prieteni in cadrul activitaţii profesionale, sau unde activezi, pentru că s-ar putea sa ai nevoie în curând de sprijinul şi ajutorul lor competent. Graba strică treaba. Astăzi ai simţăminte pastelate şi suave. Aşa că te poţi duce la cumpărături, ca să te enervezi de creşterea preţurilor!

PEŞTI Ai un talent deosebit, pe termen scurt, să faci lucrurile simple şi relativ accesibile. Minunea, ca orice minune, nu ţine mult, aşa că azi poţi finaliza una, sau două-trei probleme. Atât! Dacă stai cu chirie şi vrei să găseşti o căsuţă şic, sau un apartament pe cinste, acum este momentul. Până la urmă cu toată activitatea tensionată, astăzi este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei activităţi susţinute.