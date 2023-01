HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 3 ianuarie 2023. J.R.R. Tolkien și Sven Otten

3 ianuarie

Pe 3 ianuarie s-au născut Cicero, J.R.R. Tolkien, Mel Gibson, Sergio Leone, John Sturges, Victoria Principal, Michael Schumacher, Gabriel Dorobanţu, Gavrilă Balint, Ada Orleanu, Dan Chebac.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții: proorocul Maleahi și Gordie.

Tradiţional, în „Kalendar”, Îngroparea anului vechi.

Pe la sfârşitul neoliticului, triburile din Europa Centrală şi Balcani, fie că erau de vânători, crescători de animale sau de agricultori erau obligate de iarna grea, cu multă zăpadă, să-şi ducă viaţa în sat, în interiorul palisadei de lemn, întăritură care îi proteja cât de cât de atacurile altor triburi, sau, ale fiarelor. Sursă, Julius Lips, ”Obârșia lucrurilor”.

Este normal ca despărţirea de Anul Vechi să fie lungă şi dureroasă iar Noul An să învingă cu dificultate. Aşa se umplea timpul sătenilor, prizonieri ai iernii în satul întărit. Această luptă dintre nou şi vechi începea la Ignat, cu sacrificii rituale, cu o zi înaintea solstiţiului de iarnă, ziua Lupului Şchiop şi ţinea timp de peste două săptămâni, până la Bobotează, reperul „nou” creştin.

Astăzi este ziua „îngropării căpăţânii”. Nu se ştie de unde, probabil prin sincretism cu mitologia Nordului, în Maramureş şi la unii munteni, în Moldova, în diferite forme, apare legenda luptei dintre Lupul Şchiop şi veneticul, Marele Zimbru din stepa Răsăritului. Lupul Şchiop, nu era şchiop şi era tânăr, dar foarte puternic, era noul care venea, împreună cu o nouă religie monoteistă, o nouă organizare, o nouă eră. Zimbrul era bătrân ca vremea şi rău ca întunericul, avatarul răului, personificarea agresiunii și a brutalității.

O pildă, o legendă despre lupta localnicilor împotriva năvălitorilor, în special a slavilor, inferiori cultural şi tehnologic, dar puternici, numeroşi și buni luptători.

Lupta dintre cele două gigantice arhetipuri a avut loc în Vrancea. Au stricat şi au bătătorit aşa de rău pământul, încât şi astăzi se mai cutremură rău de tot locul acela de, uneori, mor oamenii de prăbușirea caselor. La început răutatea zimbrului părea că va învinge și că puterea lui nu are limite, iar mugetul lui infiorător a făcut înconjorul Pământului de trei ori. L-a lovit îngrozitor pe tânărul lup, la aruncat departe şi l-a ologit de o labă. De atunci i se spune Lupul Şchiop. Dar lupul nu a stat nicio clipă pe gânduri, avea de apărat oamenii locului care se strânseseră în spatele lui, uitându-se cu groază la lupta sângeroasă. Cu o forță formidabilă îi sare în spate zimbrului şi dintr-o singură muşcătură, cu dinţii lui de aur, îi desparte căpăţâna de trup!

Oamenii, fericiţi că au scăpat, i-au oblojit laba Lupului şi au luat căpăţână Zimbrului ca s-o arate peste tot, prin sate, ca să ştie lumea că au scăpat de primejdie. Pentru un timp…

Înainte de război, sau ceva mai demult, băieţii umblau cu o căpăţână de zimbru, apoi de bou, prin sate strigând „Îl îngropăm pe Moş Vasile!” Ceea ce se întâmpla pe înserat, pe un deal, cu scripcar şi lăutari. Bărbaţii şi flăcăii cinsteau mai multe pahare de ţuică, sau vinars pentru Lupul cel Şchiop, apărătorul și campionul oamenilor.

Evident, realitatea dură a invaziilor din Răsărit transpusă într-o legendă. Culeasă de Bogdan Petriceicu Hasdeu, după cum notează: ”…de la un meșter din Maramureș, care m-a ajutat să repar acoperișul casei din Câmpina, zdrelit după marea furtună din vara lui 1897”

Dar altceva doream să vă spun, dragi jupânițe și cinstiți jupâni. Astăzi mai este şi ziua de naştere a profesorului J.R.R. Tolkien. Se împlinesc 131 de ani! O să vă spun o poveste, cum am văzut şi auzit prima data despre „Stăpânul Inelelor„. S-a întâmplat în anul 1979. Veneam din Guineea unde urma să construiesc un baraj, contra bauxită bătusem plama cu Sékou Toure, dictatorul local și cu Mousa, ministrul energiei, tatăl lui Kamara de la ”Alb și Negru”. Dar, nu ne-au dat voie sovieticii, CAER, adică au zis că o să facă ei barajul, dacă vrem ne pot da numai poziția de consultanți!

Din cauza schimbării orarului, pierdusem cursa TAROM şi urma să petrec o săptămână în hotelul de carantină a aeroportului Heathrow din Londra. Neplăcută perspectivă…

Aşa că am solicitat o audienţă şefului poliţiei de imigrare de pe aeroport. Mă aşteptau trei ofiţeri şi doi civili. Erau tensionaţi, credeau că o să le solicit azil politic, ceea ce însemna pentru ei multă muncă și complicații. Le-am zâmbit şi le-am mulţumit pentru găzduire. Aşa ceva nu se uită, am spus. Şi i-am rugat să-mi permită să vizitez Londra ca să am amintiri și mai plăcute. Brusc, britanicii s-au liniştit, au devenit cordiali şi s-au transformat în agenţi de turism: neapărat să vizitezi Turnul şi Podul și aceea şi cealaltă şi schimbarea Gărzii… ba la sfârșit, șeful lor a dat un telefon și mi-a obținut o diurnă pentru cheltuielile mele în Londra: opt lire și zece șilingi pe zi. O avere, pentru mine! Fără documente de decontare, dar dacă pot să aduc bonuri și chitanțe, nu ar fi rău! M-am uitat mai bine, ofițerul era, indubitabil, scoțian!

Mi-au completat un permis de liberă trecere, mi-au pus viza de intrare pe paşaport şi mi-au spus că la ora 12 noaptea… ofiţerul superior s-a uitat la mine, eram tânăr şi „handsome„, bine, zice, la ora 2 noaptea trebuie să te prezinţi aici, la ofiţerul de serviciu şi să dormi în hotel. Dacă intervine ceva, sună la numărul acesta şi mi-a strecurat o hârtiuţă cu un număr de telefon.

A urmat una dintre cele mai frumoase săptămâni din viaţa mea. Londra în anul 1979, nu vă puteţi închipui cât de frumoasă, civilizată şi curată era! Am amintiri ca un film care durează o săptămână. Şi mă silesc să nu uit nimic. Nici întâlnirea cu Kate Bush și familia ei şi nici librăria aceea lungă, la demisol, spre Soho. Un perete întreg era acoperit cu aceiaşi carte, în toate limbile pământului. „The Lord of the Rings„. Am rămas în faţa peretelui uimit și nedumerit, în același timp. Cineva şi-a dres glasul în spatele meu. Era proprietarul librăriei, un domn între două vârste, un adevărat reprezentant al mic burgheziei britanice. „Bună alegere!” îmi spune. „Domnule, îi răspund, este pentru prima dată când văd aşa ceva. Sunt un amărât de flăcău din Est şi totul aici mă uimeşte.” „Bei un ceai?” m-a întrebat distinsul domn. Şi mi-a povestit tot ce poate un om să ştie despre operă şi despre autorul ei. A fost singura dată când m-am întors la hotel aproape de ora limită… spre zâmbetul complice al ofiţerului de serviciu! Aveam cu mine cărţile lui Tolkien… în trei limbi!

Vedeţi, domniile voastre, „Stăpânul Inelelor” este mai mult decât o lucrare genială, o poveste fantastică scrisă pentru dexteritatea limbii engleze, produsă de un om aflat în afara canoanelor obişnuite – este un strigăt puternic, o certitudine că Speranţa nu moare niciodată şi că Binele va învinge întotdeauna, dacă mai există măcar un om, un hobbit, un elf, un gnom care să lupte, să se sacrifice pentru el!

Sunt membru în puține comitete și comiții, dar fac parte dintre Prietenii Muzicii și sunt apropiat de câteva asociații, printre care și ”The Tolkien Society”. Nu sunt membru pentru că costă: 35£ pe an. O afacere, sigur că da. Dar, m-au invitat și vă invit și eu pe domniile voastre! Astăzi, 3 ianuarie 2023 se împlinesc 131 de ani de la nașterea profesorului John Ronald Reuel Tolkien, așa că toate societățile care îi poartă numele, vreo douăzeci pe tot mapamondul – vor organiza un ceremonial simplu. Aud că ar fi o societate Tolkien și în România, tot pe bani…

La ora 21:00, locală, vor sta în picioare cu un pahar de… orice, nu neapărat o băutură alcoolică, și un suc este bun, și vor striga exact la ora fixată, vor închina un toast: ”The Professor!”. Apoi vor da băutura peste cap, cum se făcea în Comitat. Să ne amintim că Frodo, în Comitat, a închinat mereu, după plecarea lui Bilbo, un pahar în cinstea lui, de ziua lui de naștere, 22 septembrie, echinocțiul de toamnă. Așa o să fac și eu, astăzi la ora nouă seara, și vă invit și pe domniile voastre, pe toată lumea, nu numai pe cei cărora le place Tolkien!

Dar mai doream să vă spun ceva. Despre dans. Fiecare cultură dansează. Mișcarea trupurilor noastre în muzică este omniprezentă de-a lungul istoriei omenirii și pe tot globul. Deci, de ce este acest act aparent frivol atât de fundamental pentru a fi uman? Răspunsul, se pare, este în nevoia noastră de coeziune socială – acel lipici vital care împiedică societățile să nu se destrame, în ciuda diferențelor interpersonale. Sociologul francez Émile Durkheim (1858-1917) a teoretizat că „efervescența colectivă” – momente în care oamenii se reunesc într-o formă de activitate unificatoare, care induce emoție – este la baza a ceea ce ține grupurile unite. Mai recent, Bronwyn Tarr, un biolog evoluționist și psiholog la Universitatea din Oxford, care este și dansator, a cercetat bazele evolutive și neurologice ale tendinței noastre înnăscute de a accepta dansul. Dar o imagine face cât o mie de cuvinte. Iată-l pe Sven Otten în Walk of Life: https://www.youtube.com/watch?v=wNJ-hBA_-80

Haideți să ne gândim până mâine cum să facem dansului loc în viața noastră, noaptea este un sfetnic bun și mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 3 ianuarie 2023

BERBEC Astăzi, domeniul favorizat de stele este cel emoţional. Nu te grăbi, nu te repezi, în delicata zonă a sentimentelor trebuie să ai când planuri bine întocmite, când să te laşi în voia pasiunii. Străluceşti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Poate un spectacol, pe seară. Ultimile ore ale perioadei, ale zilei, sunt favorabile evenimentelor sociale sau pentru legarea unor noi prietenii.

TAUR În limite acceptabile, astăzi poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o configuraţie favorabilă. Profită de bunăvoinţa stelelor şi distrează-te, dar fă-ţi şi planuri pentru 2023. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Un incident neplăcut, în a doua parte a zilei, poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor. Mai ales cele de circulaţie.

GEMENI Domeniul avantajat de conjunctură este cel al comunicării, dar astăzi nimeni nu e profet în ţara lui! Dacă ai de făcut un drum, sau eşti pe drum, sau în călătorie, eşti avantajat de stele. Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Singurul care se pricepe este Destinul. Aşteaptă. Mai aşteaptă! Un procent din Gemeni reuşeşte astăzi să mai facă o gafă, față de cineva drag. Recunoaşte că ai greşit şi repară gafa, aşa o să se simtă sufleţelul tău mai bine!

RAC E bine să ai mai multă ambiţie, dar astăzi să nu exagerezi cu efortul, cere ajutor de la familie. Trebuie să vrei să te simţi neapărat bine şi totul o să fie armonios, cum îţi place ţie! Cheltuielile și veniturile sunt dezechilibrate în bugetul tau personal – in perioada zilei de astăzi vrei să cheltuieşti, nu glumă! Poţi să-ţi temperzi pornirea – de fiecare dată când vrei să cumperi ceva spune-ţi că o să găseşti ceva mai bun! Se poate să primeşti scurte vești neaşteptate de la membrii familiei şi/sau de la prieteni.

LEU O zi norocoasă, care trece repede, aşa sunt lucrurile bune. Dacă lucrezi, fă ordine pe biroul tău, curăţenie la locul tău de muncă. Dacă eşti încă în vacanţă, poţi să faci curat acasă! Doar puțină! O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă, în presă, pe rețele, de exemplu. Stelele au un moment de bunăvoinţă. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie.

FECIOARĂ Ai o problemă care te obsedează de anul trecut, dar astăzi, pe o conjunctură astrologică favorabilă şi împotriva logicii, printr-o abordare directă, te poţi lămuri despre ceea ce este vorba. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la rude, la familie, sau la prietenii buni, la anturajul apropiat, în general. O perioadă plină de inspiraţie şi idei noi. Nu te implica în conflicte deschise cu Leii sau Berbecii, semne de foc, în general. Perioada iti este favorabilă, tot în general.

BALANŢĂ Poţi să te grăbeşti încet, ai talentul acesta! Cu toate că eşti în criză de timp, reuşeşti mai întotdeauna să salvezi situaţia, comunicând la timp, cu respect, unde eşti şi cât întârzii. Călătoriile nu sunt sub un semn fast. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea iţi este pusă la încercare. Nativele din zodia Balanţei, mai ales, sunt astăzi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi va putea găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de prudenţă şi discreţie.

SCORPION Trebuie să fii atent la ceea ce promiţi, sau la ceea ce spui că o să faci. Nu te lansa în declaraţii fără acoperire, în familie sau cu prietenii. Oricum, bunele intenţii se uită repede! Unele surprize plăcute, dar până la urmă previzibile – din partea copiilor sau a fraţilor mai mici. Pentru un procent din Scorpion: în scenariul pe care-l construiesti lipsesc unele amanunte, dar fiind vorba de afaceri şi bani nu trebuie sa uiţi nici un detaliu. Orice inceput este greu şi nesigur, iar începutul anului 2023 nu face excepţie. Nu este o scuza pentru tine ca să nu te ţii de cuvant şi să schimbi permanent regulile jocului.

SĂGETĂTOR Atenţie la unul dintre păcatele tale, mândria, vanitatea. Astăzi nu lua de bun ce spune primul venit. Mai multă prudenţă, verifică, ca să nu faci gafe dureroase, inutile şi păguboase! Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia pot rezolva situaţia. Controleză anumite tendinţe extravagante, mai ales în domeniul cheltuielilor şi al promisiunilor gen „trec eu pe la tine”. Aminteşte-ţi că nu ai timp. Schimbările bruşte de direcţie trebuie evitate, în viaţă, în afaceri, în dragoste ca şi pe şosea. Afacerile personale sunt foarte bine aspectate, mai ales pe seară.

CAPRICORN Dacă mai ai puţină vacanţă, vezi că ai de rezolvat o mulţime de treburi, pe care le-ai amânat. Ocupă-te de ele secvenţial, pe rând. Azi ocupă-te de problemele de familie, sunt avantajate. Primeşti un cadou neaşteptat, oricum pentru un procent dintre Capricorni este ziua de naştere, sau o întâlnire neanunţată cu o persoană dragă. Seriozitatea şi consistenţa zodiei te ajuta sa faci faţă diversităţii de probleme şi să gaseşti soluţii, măcar temporare, pentru problemele cotidiene. Un program de viaţă mai liniştit, mai calm, iţi face bine şi te face sa priveşti viitorul cu speranţă.

VĂRSĂTOR Ai o mare capacitate de concentrare a atenţiei, dar numai pe termen scurt. Eşti obosit după mâncarea grea şi nopţile nedormite. Odihneşte-te mai mult, dacă eşti încă în vacanţă. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Perioada zilei de astăzi nu este foarte rea, dar nici cea mai buna din viaţa ta! Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela acumulată sau o oarecare stare de disconfort faţă de vreme, vremuri şi oameni.

PEŞTI Trebuie să te concentrezi astăzi pe problemele urgente, acasă, sau la serviciu, dacă ai început lucrul. Nu sunt favorizate drumurile, călătoriile, noile relaţii sentimentale, noul în general. Nu încerca să controlezi evenimentele din viaţa celor din jurul tău impunând date şi planuri de măsuri. Mai bine cască îndelung şi „fă frumos” ca un peştişor de aur în acvariu – vei găsi imediat pe cineva care să te ia admire! Repet, nu este o perioada foarte favorabila calatoriilor sau schimbărilor majore. Nou, nou dar nu tot ce este nou este şi mai bun!