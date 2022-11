HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 29 noiembrie 2022. Încetinește, te miști prea repede !

29 noiembrie

Pe 29 noiembrie s-au născut Jacques Chirac, Berry Gordy, Gaetano Donizetti, John Fleming, N.D.Cocea, Flavia Buref, Liviu Tudan, Mihai Mereuţă, Ramona Bădescu.

Nimic important în calendarul creştin-ortodox, nişte Sfinţi acolo, Paramon, Filumen şi Pitirun, dar în „Kalendar” începea o perioadă foarte importantă în viaţa dacilor!

Am mai spus-o şi o s-o repet mereu, repetiţia este mama învăţăturii. Şi învăţătura asta nu cred că v-a mai repetat-o cineva, era interzis din motive dogmatice să dezvolţi istoria dacilor şi mai ales să faci legături, conexiuni, cu religia creştină. Ba cred că şi astăzi este, pentru că se continuă aceiaşi conspiraţie a răului, care nu vrea să fim mândri de rădăcinile noastre milenare pe acest pământ!

Este o zi de sărbătoare, începutul celor trei zile tradiţionale de serbare a Anului Nou dacic.

Tradiţional, pe 29 noiembrie, în „Kalendar” este Ajunul Sf. Andrei. Este Noaptea Strigoilor şi a creaturilor malefice ale nopţii. Noaptea vampirilor, a strigoilor şi a licantropilor, a vârcolacilor. Punctată în Vest, mai ales de americani, cu o lună mai devreme, de Halloween. Câte bordeie, atâtea obiceiuri!

Dar trebuie să recunoaştem că oamenii albi, creştini, europeni sau care provin din Europa, că ce este America decât o Europă mai bine făcută, au cam aceleaşi obiceiuri vechi, chiar dacă sunt la date diferite, dar de neconceput şi opuse celor din Orient ce să mai spunem de… China!

Este un festival de obiceiuri magice de protecţie. Se foloseşte cu precădere usturoiul şi macul, plante de putere, magice, dar şi sarea şi mai nou, istoric vorbind, apa sfinţită. Dar, în special usturoiul, în funie, uneori aşezat în forma crucii!

Este sărbătoarea lupilor, Sf. Petru şi Sf. Andrei, cei doi protectori ai lupilor, coboară pe pământ şi le dezleagă limba ca să poată vorbi. Românul care aude cum vorbesc lupii şi nu-şi face imediat semnul crucii sfinte, moare până în an. Lupii au darul prezicerii şi spun cum o să fie şi ce o să se întâmple. Dacă noptea este frumoasă şi lupii nu urlă, va fi un an bun. (Pamfilie, Speranţia).

Dar unde ne sunt lupii de altădată? Stârpiţi de leneşi şi pui de lele, de străini cotropitori, cam la fel cu cei care astăzi omoară căţeii! „Să li se usuce sângele în vine, să li se înghețe apa în rinichi, să-i înece fierea și le dea ochii în clocot!” Este o mică parte din ”blestemul celor patru umori”, care se face numai în această noapte. „Adevărat este, cine ştie blestemul şi îl spune în noaptea de Sf. Andrei, acela nu mai are duşmani, că toţi mor!” (Speranţia)

Fetele mari fac o turtă şi aşteaptă vis prevestitor, altele pun sub pernă patruzeci şi unu de fire de grâu, ca să-şi viseze ursitul.

Prilej de sărbătoare, de cântece şi dansuri, de spus pilde şi cimilituri, de şezătoare la „păzitul usturoiului”, care ține toată noaptea.

În noaptea aceasta strigoii, vârcolacii, creaturile nopţii, din România, se fac cete şi se duc la hotare să se bată cu cei străini. Cine câştigă, aduce norocul în ţara lui!

Ca și în noaptea de Sf. Gheorghe cine știe să se uite, că și asta este o meserie, vede flacăra albastră a comorilor îngropate.

Evident, o sărbătoare dacică, peste care s-a suprapus vopseaua creştină!

Dacii, geto-dacii pentru că după cum arăta Alexandru Busuioceanu în al său „Zamolxis”: „Geţii lui Herodot sunt totuna cu dacii, aceste două nume fiind folosite deopotrivă de autorii antici pentru a arăta poporul tracic de la Dunăre şi din Carpaţi„, ei bine, noi, dacii, sărbătorim prima zi a din şirul de trei a Anului Nou. Putem să-l sărbătorim şi peste o lună, de ce nu? Două bătăi strică, nu două petreceri!

Vedeţi, dragi padawani şi hobbiţi, Dromichete, Burebista sau Deceneu nu aveau ceasuri Rollex ca să spună că a venit miezul nopţii şi să deschidă, la secundă, sticla de şampanie, neapărat Veuve Cliquot.

Mult mai pragmatici şi mai naturali, dacii petreceau trei zile. De la lăsatul nopţii, în ziua care corespunde acum la 29 moiembrie, apoi 30 noiembrie şi 1 decembrie, până seara. Nu sunt deosebiri între zile. Strabon spune că petreceau şi probabil că ăsta este adevărul, că mult ne place să petrecem şi astăzi! Cele trei zile de sărbătoare sunt caracteristice popoarelor vechi, cu tradiții de mii de ani. In prezent evreii și persanii (iranienii) mai țin oficial vechiul obicei, sărbătorile de trei zile. La noi se mai găsesc în povești și legende.

În altă ordine de idei, sau în aceiași, a învățăturii de bine, am primit un eseu semnat de Barry Schwartz. Profesorul de la Swarthmore College din Pennsylvania susține că eficiența nu este bună întotdeauna, ba chiar în cazul hecatombei gripei chinezești a fost o nenorocire. De fapt nenorocirea s-a întâmplat de când actul medical este supus rigorilor economice, când spitalul este condus de un manager, nu de un profesor universitar, cadru medical. Medicina nu poate fi caracterizată economic, nu se pot face afaceri cu viețile oamenilor. Sau, se poate? Bună întrebare! Iată:

„Încetinește, te miști prea repede … ”

– „The 59th Street Bridge Song (Feelin’ Groovy)” (1966) de Paul Simon, vezi https://www.youtube.com/watch?v=So0ZrTwf8vI.

Ne închinăm eficienței. Folosiți mai puțin pentru a obține mai mult. Livrare în aceeași zi. Multitask; text pe un dispozitiv, în timp ce trimiteți e-mail pe un al doilea și poate conversați pe al treilea. Eficiența este văzută ca fiind bună. Ineficiența este, de fapt, risipă.

Există o rațiune solidă pentru a gândi în acest fel. Economiștii ne învață că eficiența sporită este modalitatea majoră de a ne îmbunătăți nivelul de viață. Dacă compania domniilor voastre vă oferă o creștere de salariu fără a deveni mai eficientă, va trebui, de asemenea, să-și majoreze prețurile pentru a compensa deficitul. Dacă toate companiile fac la fel, toată lumea ajunge să funcționeze eficient – veți avea nevoie de salariile mai mari pentru a se potrivi cu prețurile mai mari ale lucrurilor pe care le cumpărați. Deci, dacă vrem să facem progrese materiale, trebuie să devenim mai eficienți. Lanțurile de aprovizionare simplificate, livrările la timp și reducerea forței de muncă contribuie la creșterea eficienței. Reușiți acest lucru și toată viața noastră va deveni din ce în ce mai bună, sau așa ni s-a promis.

Pentru producătorii de automobile, care doresc să stoarcă cât mai mulți kilometri pe litru de combustibil din designul mașinilor lor, rezistența aerului și aderența drumului sunt inamicii eficienței. În lumea finanțelor, în punctul de schimb apar cele mai multe fricțiuni. Înainte de bani, fermierul de cartofi trebuia să folosească saci de cartofi pentru a face comerț cu ouă și lapte. După cum ne amintește istoricul britanic Niall Ferguson în The Ascent of Money (2008), invenția banilor a mers un drum lung spre reducerea acestei ineficiențe și multe din ceea ce s-a întâmplat în lumea financiară în ultimii 200 de ani pot fi văzute ca o continuare a acelei revoluții.

Creditul, de exemplu, însemna că poți merge la cumpărături pentru ouă și lapte chiar și fără a avea bani chiar acum. Piețele financiare au dus de atunci această eficiență la un alt nivel. Crearea „piețelor de opțiuni” înseamnă că nu trebuie să vă deranjați de a cumpăra o acțiune pe care oricum o veți vinde în curând. Puteți doar să promiți că o cumpărați și apoi o vindeți la un preț și o dată specificate în contractul de opțiune. Și apoi puteți tranzacționa opțiunea mai degrabă decât acțiunile de bază.

Fiecare dintre aceste evoluții și multe altele au făcut mai ușor să-ți faci afacerile fără pierderi de timp și energie – fără frecări. Fiecare a făcut tranzacțiile economice mai rapide și mai eficiente. Acest lucru este evident bun în unele privințe. Dar criza financiară din anul 2008 a sugerat că poate ar putea exista prea mult lucru bun. Dacă creditele ipotecare și alte împrumuturi nu ar fi fost transformate în active tranzacționabile („titluri de valoare”), atunci bancherii ar fi putut avea timp pentru a evalua bonitatea fiecărui solicitant. Dacă oamenii ar trebui să viziteze o bancă pentru a retrage numerar, ar putea să cheltuiască mai puțin și să economisească mai mult. Aceasta nu este o simplă speculație – de exemplu, cercetarea făcută de economistul laureat al Premiului Nobel Richard Thaler arată că oamenii vor plăti mai mult pentru un articol cu ​​un card de credit decât cu numerar. Probabil că o mică reținere pentru a ne încetini ar fi permis atât instituțiilor, cât și persoanelor fizice să ia decizii financiare mai bune.

În urmă cu un deceniu, psihologul american Adam Grant a argumentat că acest fenomen „prea mult bun” ar putea fi o regulă generală. O anumită motivație produce performanțe excelente; prea multă motivație produce sufocare. O anumită colaborare în grup produce coeziune și sporește productivitatea; prea multă ea duce la dezordine și blocaj. O anumită empatie vă permite să înțelegeți prin ce trece o altă persoană; prea mult te-ar putea împiedica să spui și să faci lucrurile necesare. În mod similar, în Paradoxul alegerii (2004), scrisă de Barry Scwartz, în timp ce o viață fără libertate de a alege nu merită trăită, o viață cu prea multe alegeri duce la paralizie, decizii proaste și nemulțumire. Găsirea cantității potrivite – ceea ce Aristotel a numit „mediul” – de motivație, colaborare, empatie, alegere și multe alte aspecte ale vieții, inclusiv eficiența, este o problemă cheie cu care ne confruntăm, atât ca indivizi, cât și ca societate.

Dar să găsești aurita cale de mijloc nu este ușor. După cum a observat poetul englez William Blake în The Marriage of Heaven and Hell : „Nu știi niciodată ce este suficient dacă nu știi ce este mai mult decât suficient”.

Dacă criza financiară ne-a învățat că am devenit prea eficienți în tranzacțiile noastre, cum rămâne cu pandemia de COVID-19? De ce nu am stocat consumabile și ventilatoare, nu am mărit capacitatea spitalelor, sau nu am asigurat robustețea lanțurilor noastre de aprovizionare? Motivul, desigur, este că ar fi fost văzut ca ineficient și reducător de profit. Banii cheltuiți pe măști și halate care adună praf într-un depozit ar putea fi întotdeauna folosiți mai „eficient” pe piață. De asemenea, angajarea mai multor oameni decât este necesar în circumstanțe „obișnuite” sau fabricarea de produse pe stoc, în loc să se bazeze pe lanțurile de aprovizionare internaționale, ar fi fost văzute ca fiind ineficiente. O lecție, deci, este că pentru a fi mai bine pregătiți data viitoare, trebuie să învățăm să trăim mai puțin „eficient” aici și acum. Și altă lecție este că medicina nu trebuie amestecată cu economia. Se poate da o valoare economica actului medical? Cât costă o viață de om? Bună întrebare!

Privită în această lumină, cel puțin o anumită ineficiență este ca o poliță de asigurare. Gândește-te la propria ta situație. În fiecare an când nu intri într-un accident de mașină și casa nu arde și rămâi sănătos, ai putea să te gândești că ți-ai „irosit” banii pe diverse produse de asigurare fără rost și că ai fi financiar mai bine fără toate acele prime de asigurare de plătit.

Celor mai mulți dintre noi nu ne place sentimentul că risipim banii pe asigurări. Se preferă să cheltuim acei bani, să-i mâncăm, sau să-i investim. Din fericire, în multe domenii, reglementările guvernamentale ne protejează de dorința noastră de eficiență financiară personală din ce în ce mai mare, forțându-ne să avem asigurare. Legile impun ca mașinile noastre să fie asigurate, iar creditorii ipotecari cer același lucru pentru casele noastre. În Statele Unite, „Obamacare” (Affordable Care Act adoptată în 2010, concepută pentru a crește numărul de cetățeni americani acoperiți de asigurări de sănătate) a obligat în esență oamenii să aibă o asigurare de sănătate, până când legile fiscale adoptate în 2017 au făcut acest lucru inaplicabil prin abrogare sancțiunilor pentru neacoperire. Bănuiesc că mulți dintre noi sunt subasigurați în general, dar problema ar fi mult mai gravă fără aceste diverse cerințe de asigurare impuse de stat.

O modalitate de a ne gândi la asigurare, oricât de ineficientă ar fi, este că ne permite să fim rezistenți la șocurile care ne-ar putea apărea dintr-o lume care este radical incertă și periculoasă. Și lumea este radical incertă. După cum subliniază economiștii britanici John Kay și Mervyn King în cartea lor Radical Uncertainty (2020), eforturile de a cuantifica riscul prin atașarea probabilităților diferitelor stări viitoare improbabile ale lumii sunt în mare parte științifico-fantastice. Lumea este mult mai dezordonată decât o ruletă sau o pereche de zaruri.

Ce ar trebui sa facem în fața acestei incertitudini radicale? Când luăm decizii, în loc să ne întrebăm care opțiune ne va oferi cele mai bune rezultate, ar trebui să ne întrebăm care opțiune ne va oferi rezultate suficient de bune în cea mai largă gamă de situații viitoare ale lumii. În loc să încercăm să maximizăm rentabilitatea investiției în contul nostru de pensie, ar trebui să stabilim un obiectiv financiar și apoi să alegem investiții care ne vor permite să atingem acel obiectiv în cel mai larg set de circumstanțe financiare viitoare. În loc să căutăm „cel mai bun” loc de muncă, ar trebui să căutăm un loc de muncă care să fie suficient de bun – suficient de satisfăcător – pe măsură ce colegii și managerii vin și pleacă, iar economia viitoare se schimbă. În loc să alegem cea mai bună facultate la care să mergem, ar trebui să alegem o facultate care va fi suficient de bună, chiar și cu un coleg de cameră detestabil și un profesor plictisitor.

Termenul folosit pentru a descrie această abordare a luării deciziilor este satisfăcător . Iar satisfacția cu privirea către un viitor radical incert ar putea fi numită satisfacție robustă . Satisfacerea este o formă de asigurare – asigurare împotriva crizelor financiare, pandemiilor globale, șefilor dictatori, profesorilor plictisitori și colegilor de cameră drogați. Asigurarea poate părea greoaie – ca tipul care poartă curea și bretele. Poate că nu avem nevoie de ambele, dar ce se întâmplă dacă nu avem nici una?

Cred că adevăratul defect al capitalismului dezvăluit de criza financiară din 2008 a fost căutarea sa nestăpânită și unică de profit și eficiență. Și poate că adevăratul defect revelat în lipsa noastră de pregătire pentru pandemia din 2019-2021 a fost o manifestare a aceluiași lucru. Capitalismul nu trebuie să fie nici nestăpânit, nici unic. Nu este în alte societăți cu standarde de trai ridicate și nu a fost deloc în istorie în SUA. Așa că poate că este timpul să reaprindem anumite norme sociale care servesc să ne încetinească. De exemplu, dacă oamenii s-au gândit la casele lor mai puțin ca investiții financiare și mai mult ca locuri de locuit, pline de acțiunile copiilor, câinilor, prietenilor, vecinilor și comunității, ar putea exista mai puține speculații asupra proprietății cu privire la cumpărarea și vânzarea de case doar pentru profit.

Cu toții ne-am dori o mașină care ajunge la 100 de mile la un galon. Forțele de frecare care ne încetinesc sunt o supărare costisitoare. Când conducem, știm încotro mergem și deținem controlul, așa că repede se simte bine, deși chiar și aici, puțină frecare poate preveni dezastrul atunci când întâlnești un drum înghețat.

Conducerea este destul de periculoasă, iar viața nu este la fel de previzibilă ca și conducerea. Nu știm întotdeauna unde mergem. Nu suntem întotdeauna în control. Gheața neagră este peste tot. Un mic ceva care să ne încetinească în lumea incertă în care locuim ar putea salva viața. Crearea fricțiunilor în viețile noastre, ca indivizi și ca societate, înseamnă construirea rezilienței în sistem. Ar putea fi polița noastră de asigurare împotriva catastrofei. Încetiniți, până nu este prea târziu…

Mă duc să pregătesc cina de prima seară a Anului Nou dacic, mâncare dacică, aici, lângă marele Castru Roman ce pare că se numea „Fulmen”, fulgerul, şi nu depare de o himeră, de secreta Davă Rumi, şi de peștera sacerdoților, pecetluită pentru totdeauna de surpări și cutremure.

Şi o să râd, trist, dar încă viu, împreună cu toate cățelușele mele, surogatele mele de lupi, în singurătatea pustniciei mele, dar mâine o să vine rudele și prieteni de departe, ca să facem ceea ce trebuie făcut, cum s-a făcut de mii de ani, aici, în Dacia, să respire aerul Daciei şi să se încarce cu energia telurică a acestor pământuri.

Dar asta mâine, că nu au intrat zilele în sac, mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 29 noiembrie 2022

BERBEC Astăzi este indicat de conjunctură să te ocupi de consolidarea relaţiilor de cooperare cu colegii de serviciu. Trebuie să sprijini pe cineva din jurul tău, care are mare nevoie de ajutor. Priveşte în jur cu atenţie, oamenii de calitate nu sar în ochi. O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi. Mai pe seară, o veste bună despre o călătorie şi nişte bani. Adesea, şi astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte în analiza atentă a descrierii faptelor, aşa că analizeaza situaţia cu multă atenţie. Astazi coopereaza, dar atentie la confesiuni.

TAUR Atmosfera la serviciu pare tensionată, poate fi ultima zi de lucru din noiembrie, lumea se grăbește, dar o poţi îmbunătăţi prin calm, prudenţă şi arborarea permanentă a unui zâmbet. Poate că ar fi bine, dacă îţi permite punga, să faci cumpărăturile pentru Moş Nicolae încă de astăzi, direct de la producător – măcar ştii ce cumperi. Proiectele începute astăzi pot aduce rezultate excelente. Atenţie la presă şi la reţelele de socializare, poţi avea unele date de excepţie. Nu le pierde!

GEMENI Nu uita să apreciezi ceea ce ai şi nu mai râvni la lucruri iluzorii, nu mai fi superficial și termină treburile începute. Adolescent permanent, ai o doză de naivitate, care te face plăcut! Un coleg de la serviciu iţi solicită azi ajutorul. Fă tot posibilul, pentru că stelele spun ca ajutorul dat se va intoarce înzecit. Configuraţia astrologică nu este foarte prielnică in abordarea unor persoane din sfera autoritaţii publice. Aşa că lasă pe săptămâna viitoare, oricum se intră în mica vacanță de Sf. Andrei și Ziua Națională! Concentreaza-te, lasă confuzia pe alta data. Confuzie adolescentină care iți stă bine uneori. Uneori!

RAC Vesel şi băncos, poţi să faci haz de multe, la ”greva” de la serviciu, chiar şi de situaţia politică. Prietenii te apreciază şi, prin optimism, poţi îmbunătăţi multe relaţii, altfel neutre! De altfel, prietenii te ajuta fără să-i baţi la cap, totul merge bine! Nu trebuie să schimbi nimic din proiectele pe termen lung. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără cheltuieli nejustificate. Perioada îţi este prielnică, în general; cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, astazi poți evita neplăcerile. O şedinta sau o adunare, în orice caz o adunătură, acolo, iti poate da unele indicii pretioase.

LEU Ai impresia că totul este împotriva ta. Tot felul de mici incidente te fac să crezi că norocul nu mai este de partea ta, dar ar fi bine să fii mai atent, norocul şi-l mai face şi omul! După o dimineaţă densă şi evident obositoare, stelele îţi recomandă să te relaxezi, să faci puţin sport, poate alergătură pe bandă, poate sală, poate sauna. Uneori ai nevoie de putina solitudine. Este o perioadă perfectă să-ti iei ceva de citit sau un joc nou, acasă si sa te bucuri de căldura caminului, sau mai bine zis de ceea ce plăteşti că ar trebui să fie căldură. Evită imprumuturile de bani, sau orice cheltuială importantă. Ultima parte a zilei îţi poate aduce surprize plăcute, veşti de departe.

FECIOARĂ Nu te lua după zvonuri, verifică şi controlează. Pe seară, la petrecerea de Ajun de Sf. Andrei, ai ocazia să rezolvi o bârfă mai veche, care te privea direct. Totul, însă, are o explicaţie! Pe seară o veste despre o excursie de Crăciun şi ceva petreceri de Andrei sau Andree, la serviciu, astăzi, poate mâine, acasă. Aspectele benefice sunt in cumpană astazi cu influenţe mai puţin favorabile, asa că ai astăzi o zi obositoare, dar placută! La serviciu, sau unde activezi, fii pragmatic şi nu contrazice şefii şi colegii seniori. Un zâmbet şi atât, este mult mai indicat. O zi bună în care este bine să vorbeşti mai puţin şi să asculţi mai mult. Poţi afla o mulţime de noutaţi care iţi vor fi de folos.

BALANŢĂ Cu o configurație ”roată de locomotivă”, horoscopul este productiv. Astăzi trebuie sa stai linistit si sa astepti ca ziua sa treacă. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o mica decepţie. Probabil cineva nu-şi respectă cuvântul, fapt care a început să devenit regulă. In general ziua îţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Mai pe seară, o cină plăcută şi rafinată.

SCORPION Încearcă să nu cedezi impulsurilor tale egocentrice. Astăzi cineva drag are nevoie să îl pui pe el pe primul plan şi să îi dai cel mai bun sfat în situaţia dată. Seara la spectacol, film! Promovează propriile interese, bazându-te pe prietenii vechi. Astazi eşti plin de energie – energia de care ai atâta nevoie. Pe de altă parte este bine să foloseşti cât mai multe ocazii şi să te relaxezi. Pe total: bune rezultate în domeniul relaţiilor umane şi ale relaţiilor sociale. Acum, că știi scenariul, pune-l în practică!

SĂGETĂTOR Azi te pot bântui nişte „fantome” ale trecutului. Nu ceda nostalgiei, deciziile luate au fost cele mai bune la momentul respectiv. Pe seară, mare grijă la frig, la variaţiile de temperatură! Trebuie să eviţi excesele, exagerările, de orice fel, şi să nu-ţi iei niciun risc. Mai ales dacă conduci, în trafic, trebuie să fii mai precaut! O oportunitate de făcut bani, aşa că fă bine şi nu-i da cu piciorul. Stăpâneşte-ţi remarcile ironice şi criticile la persoană. Vremea în schimbare, în răcire, iţi dă nelinişti care nu sunt ale tale. Scutură-te de ele şi regăseşte-ţi optimismul şi buna dispoziţie!

CAPRICORN Mici ambiţii personale, care nu-ţi dădeau pace, par să ajungă astăzi la un rezultat. Bucură-te de reuşită, dacă este cazul, alături de cei dragi şi mulțumește-le celor care te-au sprijinit! Eşti avantajat dacă cauţi să ieşi în evidenţă la locul tău de muncă. Astăzi ai uşurinţă în exprimare. Regaseşti un obiect pe care l-ai crezut pierdut. Sinceritatea şi spontaneitatea ta cuceresc imediat, doar ai tot interesul să fi plăcut de colegii de la serviciu. Lucrurile sunt foarte clare şi simple dacă doreşti să te simţi bine astăzi! Zâmbeşte şi… atât!

VĂRSĂTOR O zi plină de energie, spune conjunctura. Profită de ea rezolvând problemele urgente, dar şi făcând puţină mişcare. O oră la bazinul de înot face minuni! Sau poate sauna şi un masaj meseriaş? Esti foarte aglomerat, ai mult de munca şi niciun spor. Ofera-ţi o prăjitura la o cafea, așa se spune şi dă telefon unei prietene, poate ieşiţi in oraş. Dimineaţa este dedicată în special lucrărilor urgente în care vei risipi multă energie. Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare. Cerul înstelat deasupra şi adevărul in inimă – daca adaugi şi puţin mai multă dragoste ai tabloul zilei de azi pictat de astre!

PEŞTI Ai grijă, astăzi, la afirmaţiile de care nu eşti foarte sigur. Ai toate şansele să creezi o situaţie complexă, din care poți ieşi cu dificultate. Pe seara, o veste bună, pe care o așteptai! Banul la ban, binele la bine trage! Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale sentimentale. Ai timp, in sfârşit, să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai vazut de mult şi pentru care eşti gata să pui masa. Evită, pe cât poţi, grijile şi enervarile, nimic nu este mai important pentru sănătate decat o judecata clara şi echilibrul interior. Până la urmă o zi blândă faţă de tine, pe care o meritai după o perioadă mediocră!