Horoscopul lui Dom’ Profesor – 29 martie 2024. Câte ceva, despre daci

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 29 martie s-au născut: John Tyler, John Major, Lavrenti Pavlovici Beria, Sam Walton, Vangelis, Teofilio Stevenson, Christopher Lambert, Marina Sirtis, Lucy Lawless, Virgil Carianopol, Constanţea Buzea, Caius Iacob, Elena Farago.

Nimic important în „Kalendar” şi prin dreaptă urmare, nimic nici în calendarul creştin. Totuşi pe 29 martie se pomenesc „sfinţii mucenici Marcu, episcopul Aretuselor, Chiril diaconul şi alţi mulţi, împreună cu ei” – Vieţile Sfinţilor. Şi ce au făcut numiţii şi ceilalţi mulţi, ca să merite sfinţenia?

Vieţile Sfinţilor ne luminează, de exemplu, pentru Sf.Marcu din Aretusa: „... plin fiind de dumnezeiască râvnă a dărâmat la pământ multe temple de ale idolilor...”. Aşa au pierit capodopere ale arhitecturii clasice şi chiar şi una dintre cele şapte minuni antice, statuia lui Zeus din Olympia, se spune că era făcută numai din fildeş şi aur, cu o înălţime estimată de 12 metri, opera capitală a genialului sculptor Phidias.

În anul 1958 s-a descoperit, în oraşul Olympia din Grecia, atelierul lui Phidias şi s-au putut reconstitui unele dintre tehnicile folosite la minunata statuie. Minune! Atelierul parcă fusese părăsit ieri de sculptorii antici, totul era acolo, scule, unelte, schițe, modele etc. Dar, se pare, că sculptorul grec a fost urmărit de un blestem! Intoleranţa canonică şi prostia ridicată la rang de religie şi-au spus cuvântul, atelierul a fost transformat într-o basilică creştină şi toate uneltele, schiţele, etc s-au risipit, sau distrus. Unele relicve au ajuns, poate, din fericire, în colecțiile particulare ale unor pasionați foarte bogați. Păzite cu gelozie de ochii iconoclaștilor.

Primii creștini nu au avut nimic sfânt. Au distrus, au asasinat, au dat foc. Și mai târziu s-au comportat la fel de deplorabil. Inchiziția, Noaptea Sf.Bartolomeu, vânătoarea vrăjitoarelor, masacrul pisicilor. Fanatismul religios nu are de fapt, religie. Iată, musulmanii din Califat și nu numai, se comportă la fel ca și creștinii, în istorie. Distrug monumente, asasinează, dau foc. Religia este de vină? Sau este doar un motiv, un pretext, pentru satisfacerea pornirilor de maimuțe asasine și isterice?!

Nu mai departe de acum câţiva ani intoleranţa religioasă, ignoranţa şi prostia şi-au spus cuvântul pe alte coordonate, în slujba altei religii. Talibanii au dinamitat în martie 2001 celebra statuie a lui Budha din Bamiyan, localitate de pe Drumul Mătăsii, statuie înaltă de 53 de metri, în ciuda protestelor internaţionale. Un popă islamic, un mollah, pe nume... dar nu trebuie să repetăm sau să ţinem minte asemenea nume, „nomini odiosa” a decretat că statuia reprezintă un... idol!

Califatul Levantului și al Irakului a distrus cu râvnă cele mai vechi ruine din lume, situl sumerian de la Nimrud, apoi cel mai spectaculos oraș antic, Palmyra, vă mai amintiți de legendara regină Zenobia? S-a distrus și Hathra, opere de artă, basoreliefuri, etc. Hathra care întrunește trei mari culturi, suprapuse. Am fost acolo, amintirile mele nu le poate arunca nimeni în aer. Dar, cât timp?

Vă spun toate acestea cu un motiv!

Mulţi dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi mă întrebaţi de dovezi istorice despre geto-daci, așa îi numește Vasile Pârvan și Alexandru Busuioceanu. Lupul Şchiop, serbările lupilor etc, etc. Dovada, unde este dovada... vorba Ceaușeascăi, odată a avut și ea dreptate!

Timp de aprope trei sute de ani episcopii, preoţii şi diaconii greco-catolici au distrus, în Transilvania, orice urmă, orice relicvă, placă cu inscripţii, documente, orice... ne putea lega de daci! Teoria „Şcolii Ardelene” era puritatea rasială, latină, a poporului român. Era, împreună cu trecerea la catolicism, (o formă hibridă, greco-catolică), târgul făcut de reprezentanții românilor ca să poată avea proprietăți, să fie a treia națiune în imperiu.

După această teorie dacii fuseseră exterminaţi în totalitate şi înlocuiţi cu romani, colonişti din tot imperiul. O variantă de mahala a acestei teorii prosteşti este că numai bărbaţii daci au fost exterminaţi, iar femeile au fost foarte bucuroase să ia de bărbaţi pe soldaţii romani care tocmai le uciseseră taţii, fraţii, bărbaţii. Mai este un mizilic cu „limba maternă” dar cine se împiedică de amănunte! Aşa că teoria asta de proxeneţi o mai vedem şi în ziua de astăzi pe tavanul Ateneului. Ca să rămână dovada prostiei - asta avem, dovada că prostia este indestructibilă! Sau mai curând lăcomia și interesul de moment.

Mai mult, vânarea relicvelor geto-dacice, de fapt mai orice se descoperea şi distrugerea lor ca „diavoleşti”, „idoli”, „necurăţenii” s-a răspândit şi în cele două principate române. Cred că şi astăzi se mai distrug relicve dacice!

Copil fiind, am fost martor! Eram cu tata şi mama, prin anii 60' ei în concediu, eu în vacanţă, la Sf. Mănăstire Văratec. Stăteam la „oaspeţi”, cum intri în incintă, pe mâna dreaptă. Clădirea avea o terasă mare, acoperită, cu mobile de răchită, de unde puteai să vezi şi să auzi mai tot ce se întâmpla în curtea mănăstirii.

Într-una din zile stăteam în fotoliile de răchită şi discutam... ceva! Când, iată, că intră un ţăran cu cuşma în mână, vesel şi mulţumit nevoie mare şi îi spune măicuţei de la poartă, cea care nota numerele maşinilor, dacă mai ţineţi mine: „maică, am făcut un lucru bun, să mă pomeniţi! La râu, la vad, apa a venit mare şi a adus o lespede cu semne diavoleşti. Am spart-o maică, praf s-a făcut!”

M-am uitat la părinţii mei. Tata era alb la faţă şi bea un pahar cu apă. Era primul şef al Muzeelor din România. Mama şi-a şters ochii cu o batistă, în tăcere. Apoi tata mi-a spus: „Ai văzut, ai auzit? Băiatul meu, să nu te faci istoric niciodată!”

Să nu-mi spuneţi de tăbliţele de la Tartaria, sau cele de aur de la Sinaia, ba nu, de plumb, de gigantul înhumat, de drumurile prin peşterile de sub munţi, de codicele găsite la unguri (sic!) şi alte povești asemănătoare. Ştiu exact şi definitiv despre ce este vorba în toate şi fiecare dintre aceste cazuri. Pot să spun că s-au întâmplat la mine în casă, multe dintre ”povești” au fost discutate de tata și prietenii lui, de la Consiliul Muzeelor și Academie. Nimic nu este nou, nimic nu este extraordinar, totul este foarte trist!

Aproape toate dovezile scrise despre daci, sau relicve provenind de la ei, au fost distruse. Iar cele care apar astăzi sunt repede distruse de câte un constructor grăbit să termine lucrarea, autostrada, care nu vrea să întârzie, să se încurce cu arheologii!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, dacă simţiţi, ştiţi, sunteţi convinşi că aveţi dreptate, dar vă lipsesc dovezile, până unde puteți merge? O să faceţi falsuri, o să ardeţi tăbliţe de lut, o să scrieţi de la stânga la drepta şi de jos în sus, o să minţiţi, o să... ucideţi? Până unde poate merge slujirea unei cauze glorioase şi adevărate? Oare este justificată de „scopul scuză mijloacele”? Bune întrebări...

Mi-e tare necaz că nu ne descurcăm în lumea asta, ca țară, și că suntem mereu subevaluați. Noi, românii, nu am omorât o sută de milioane de azteci ca să le furăm aurul, nu am împuşcat pe nativi, pe pieile roşii, cum le spunem noi, ca să le furăm pământurile, nu am dezlănţuit războaie mondiale, nu am exterminat sistematic popoare întregi cum au făcut englezii, cei mai nemiloşi şi cruzi colonialişti, nu am ars evreii în cuptoare, nu am împuşcat cinci mii de ofiţeri într-o poiană, aşa, din joacă, nu am cucerit continente, nu am omorât pe nimeni, nu am cucerit popoare, nu am exploatat pe nimeni. Ne-am mai zburlit şi noi din când în când ca şi copilul cel cuminte bătut mereu de derbedei. Sau trebuia să facem toate blestemăţiile astea ca să avem şi noi un loc în lume? Ai cui este Lumea asta? A lui Dumnezeu?

Totuși, lucrurile nu sunt chiar aşa de rele precum par. Nu avem multe dovezi materiale, încă, dar rămân folclorul, legendele și poveştile populare! Aici trebuie să luăm exemplu de la religii. Întîi a fost credinţa şi apoi templul, Biserica, instituţia. Haideţi să ne gândim cum putem să folosim aceste informații cât mai există și ele, pentru că oricând se mai găsește o ”școală” care să afirme că suntem albanezi, cumani, slavi, germani, turcmeni, sau al 13-lea trib pierdut al iudeilor. Nimeni nu mai vrea să fie român?

Mă gândesc, totuși, că există o analiză genetică, nu s-a făcut multă propagandă cu ea, strică multe socoteli. După ea marea majoritate a românilor este de proveniență balcanică, un amestec mereu prezent în Balcani de halpogrupuri R1a, R1b, J și I1b, adică de aici, din spațiul carpato-dunărean, poate de la dolicocefali, agatârși, cabiri și geto-daci. Dar ce contează! Interesul poartă fesul și vă dau în scris că dacă nu vă treziți odată din somn, Catedrala Mântuirii Neamului o să fie... moschee! Cum a fost transformată în geamie Sfânta Sofia, bijuteria Bizanțului creștin!

Curge timpul, lumea se schimbă, și nu în bine, o simt în toate, în aer, în apă, în pământ, în focul din Soare, nu prea îmi place ce se întâmplă, mă lupt mereu cu demonii și sunt prea mulți și prea puternici, dar, cum după o zi urmeză o altă zi şi aşa mai departe, tot așa, întotdeauna, există speranța că mâine poate fi mai bine, doar este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC O zi de vineri mai liniştită. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii considerate delicate. Concentrează-te pe problemele urgente. Domeniul sentimental e bine aspectat. Eşti gata să-ţi respecţi promisiunile făcute şi cauţi serios mijloace şi oameni ca să te poţi ţine de cuvânt. Păstrează prieteniile de afaceri strict convenţionale şi nu exagera cu confesiunile. Fii discret!

TAUR Este o zi bună să te uiți la realizările tale emoționale și să faci un bilanț al așteptărilor tale, cu luciditate, dar și intuiții bune. Ia în considerare emoționalitatea partenerului domniei tale. Dincolo de sentimente, reacțiile pot fi un mare indicator al stării de spirit. Totuşi, trebuie să fii mai calm şi mai destins, ca să poţi aborda problemele care îţi frânează activitatea profesională şi îţi influenţează negativ cariera.

GEMENI Poți avea un spirit aventuros astăzi. Norocul te așteaptă, datorită riscurilor tale bine calculate. Nu trage prea mult de frânghie, temperează-te pentru a evita să atragi prea mult din rezervele tale nervoase, sau, de ce nu, de noroc. Nu încerca să-ți impui opinia cu orice preț, soluțiile, pentru toată lumea, se găsesc mai des într-un compromis inteligent decât într-o poziție beligerantă. Nuanțează-ți remarcile, vei vedea diferența!

RAC Trebuie neapărat să profiți de oportunitățile și posibilitățile care apar pentru a vă îmbunătăți confortul zilnic. Dacă până acum posibilitățile de evoluție păreau neglijabile, stelele sunt toate de acord să-ți transmită un adevărat impuls pozitiv. Astăzi, te simți mult mai bine în grupuri mici. Dacă trebuie să lucrezi în mijlocul unei mulțimi sau cu mulți oameni, nu va fi cea mai bună soluție. Ai nevoie de o atmosferă mai calmă pentru a merge mai departe. Știi cum să o gestionezi.

LEU Lucrurile mici din viață te mulțumesc pe deplin, împarte mediul tău cu prietenii tăi. Marea ta capacitate de a gestiona neașteptele evenimente îți permite să iei lucrurile în mod mai filosofic. Dacă ți se pare dificil să efectuezi o abordare oarecum neobișnuită, acordă-ți timp pentru a te concentra sau repeta bine discursul. Îți poți depăși reținerea.

FECIOARĂ O mică scădere a energiei care duce la o lipsă de entuziasm. Te simți prea puțin liber și preferi să te bazezi pe alții pentru a duce lucrurile la bun sfârșit. Trebuie să înveți să delegi, e bine dacă poți, te vei obișnui. Ești puțin obosit și îți iese sufletul, de ce să nu iei câteva zile libere? Ai putea să faci sport, să vizitezi locuri interesante și să te distrezi cu familia. Meriţi mai mult, de la serviciu şi chiar de la familie. Ai sentimentul că ţi se minimalizează eforturile.

BALANŢĂ Ești capabil să-ți asumi responsabilități și ți se oferă foarte natural sarcini de îndeplinit, pe măsura ta. Ți se pare normal și nu te mândrești cu asta. Astăzi, te simți puțin îngrijorat, știi că trebuie să reușești și ești cu atât mai atent și mai riguros. Acesta este momentul să îngropam securea războiului, să uităm un conflict. Vei putea găsi cuvintele potrivite, fără a distorsiona nimic. Tactul și diplomația domniei tale pot fi foarte apreciate. Pentru cea mai mare plăcere, echilibrul relațional a revenit. Este bine!

SCORPION Bunul tău umor te împinge să aprofundezi și să refaci legăturile din trecut. De data aceasta vei ști cum să faci din asta un mare succes! Acest lucru te va înveseli și te va face să vrei să faci proiecte comune. Te distrezi bine în companie bună. Ai multă intuiție pentru a-ți crește influența, oportunități din cercul tău de familie te-ar putea interesa. Ai de lucru mai mult pentru tine, dar merită.

SĂGETĂTOR Este o zi favorabilă pentru a-ți folosi energia în viața de zi cu zi și pentru a-ți îmbunătăți calitatea vieții. Acum poate fi și momentul să ceri o mărire de salariu, să încheie o afacere, sau să finalizezi o tranzacție financiară profitabilă. Ai un gust pentru țările îndepărtate și neexplorate și asta e bine, pentru că te-ai putea trezi cu un sejur exotic. Ca un capriciu, te vei arunca într-o activitate bogată în ceea ce privește schimburile umane și care depășește cadrul tău zilnic.

CAPRICORN Va trebui să te poziționezi, acum este momentul să-ți exprimi pe deplin punctul de vedere asupra problemelor în derulare și, de asemenea, asupra așteptărilor tale. Claritatea mentală pe care o ai astăzi este ideală pentru a avansa în carieră. Așa că profită de ocazie pentru a-ți avansa pionii, ca pe o tablă de șah! Atmosfera este destul de liniștită și totuși dinamică. Primești în sfârșit răspunsuri, descoperi obiective noi și motivante... Ce ai mai putea cere? Tot ce trebuie să faci este să descoperi noi parteneri de joc, sau să decizi să cunoști noi prieteni.

VĂRSĂTOR Este momentul să organizezi un timp plăcut pentru tine și pentru cei dragi, să-ți surprinzi cealaltă jumătate, să organizezi o întâlnire cu prietenii, să descoperi o expoziție, un muzeu, un nou magazin. Este o atmosferă cordială și împrejurările îți sunt favorabile. Rutina ta zilnică este plăcută și motivantă. Calitățile tale, conștiința profesională și seriozitatea îți sunt recunoscute și primești multiple semne de stimă sau atașament, o promisiune de promovare, o mulțumire, care îți încălzesc inima și te motivează.

PEŞTI Nerăbdarea ta îți va permite să îndepărtezi reticența celor din jurul tău. Treci la o treaptă superioară de viteză în ambițiile tale. Trebuie să încetinești, să treci numai pe verde, pentru câteva zile, să nu invoci obligații care nu sunt... Va trebui să ieși în evidență, nevoia ta de recunoaștere este cea mai bună forță motrice a ta, astăzi. Poți avea arta de a simplifica lucrurile în timp ce te afirmi mai mult și iei inițiative care pot fi favorabile.