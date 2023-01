HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 28,29 ianuarie 2023. Despre astrologie, din alt punct de vedere  

28,29 ianuarie

Pe 28 ianuarie s-au născut Alan Alda, Auguste şi Jean Piccard, Arthur Rubinstein, Mihail Barîşnikov, Martha Bibescu, Camil Ressu, Jean Athanasiu, Florina Cercel. Pe 29 ianuarie s-au născut Thomas Paine, Oprah Winfrey, Romain Rolland, Anton Cehov, Gh. Brăescu, Marţian Negrea, Oana Pellea.

În calendarul creştin-ortodox, pe 28 ianuarie sunt Sfinţii Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie, Iacob Sihastrul şi Haris. Pe 29 ianuarie este aducerea moaştelor Sf.Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul şi Sf. Filotei.

În „Kalendar”, continuă, până pe 7 februarie, sărbătorile lupilor, cu seria lor de interdicţii ciudate.

Nicio planetă retrogradă, iar în Prahova submontană a nins mult și viscolit. La ora aceasta târzie de noapte încă ninge.

Sâmbătă, 28 ianuarie, este a patra zi a Filipilor de iarnă. Ziua este „rea de arsuri şi de înec”. Trebuie ţinută ca să nu se întâmple înecul sau arsurile. Normal, nu este bine să te pui rău că… „ăia”, care te pot îneca, sau arde! În „Kalendar” este a cincea zi a Filipilor de iarnă. În multe regiuni s-a luat obiceiul ca să se ţină Filipii doar în zilele de 29-31 ianuarie. O triadă centrată pe altă triadă, Sf. Trei Ierarhi, din 30 ianuarie.

Duminică, 29 ianuarie, a cincea zi a sărbătorilor lupilor, oamenii din vechime îşi „boiau” chipul şi trupul. Se vopseau cu tot felul de vopsele naturale, vegetale sau minerale, ocru, de exemplu. Uneori amestecate cu grăsime, răşină, sau miere. Toţi oamenii din neolitic aveau această practică, iar obiceiurile încă actuale ale nativilor din Asia (India) America şi Africa sunt edificatoare.

Dar şi aici, în Europa, sunt pomeniţi picţii (pictaţii) din Marea Britanie, inamici valoroşi pentru legiunile romane. Se crede că picţii cei albaştrii au fost europeni ajunşi pe peninsula britanică în timpul glaciaţiunii Wurm şi rămaşi prizonieri în insula rezultată ulterior, prin creştere nivelului oceanului planetar. Poate că şi geto-dacii se „vopseau de război”! Cu siguranţă, agatârşii se machiau – primii noştri strămoşi care erau deosebit de îngrijiţi şi eleganţi – spun sursele antice greceşti.

Se estimeză că acest fenomen de „încălzire globală” care i-a făcut prizonieri pe picţi în insula britanică se repetă cu o perioadă de circa 13.000 de ani, adică jumătate dintr-o Mare Zodie astrologică de circa 26.000 de ani – în care punctul echinocţiului trece prin toate zodiile, iar axa Nordului descrie un mic cerc complet pe bolta cerească. Am pomenit altă dată de Marile Zodii şi de precesia echinocţiului.

Vopsitul corpului şi a feţei avea un caracter religios, magic, de protecţie împotriva bolilor, a animalelor şi a duşmanilor. Machiajul din ziua de astăzi este urmaşul direct al celei de a cincea zi a Filipilor de iarnă, în care fiecare membru al tribului declara culorile şi felul în care se va vopsi în anul ce urmează.

În colectivităţile neoliticului, în triburi, machiajul, simbolurile de pe corp şi de pe faţă erau clare. Iată, colo, un bărbat care este machiat cu spirale, săgeţi şi mici siluete de animale, stilizate, în alb, roşu şi negru: „anul acesta o să fiu cel mai bun vânător”. O fată, cu un mesaj clar: „anul acesta îmi caut soţ”. Şi iată şi pe şeful tribului: „anul acesta nu o să moară nimeni de foame”!

Un ecou al acestui obicei de la începutul omenirii este carnavalul. De exemplu, carnavalul veneţian, rămas la nivelul evului mediu, când a avut maximum de simboluri, costume şi organizare. Dar originea carnavalului este mult mai veche, de la sărbătorile europene ale lupilor, probabil, după unii autori, veche de zeci de mii de ani, din neolitic.

La noi „carnavalul” cu măşti şi reprezentări fixe a migrat spre sărbătorile de iarnă ale solstiţiului, spre 22 decembrie, Crăciunul, Anul Nou… Ţăranul în general, iar ţăranul român nu face excepţie, ei bine, ţăranul a fost şi este mai comod, mai conservator, mai uşor de convins să nu facă ceva, decât să muncească, să facă ceva, chiar pentru un carnaval!

Toate aceste reguli, interdicţii, pedepse, sărbători, zei, apoi sfinţi, lupi, Filipi, aveau demult, la începutul istoriei, un singur scop: civilizarea europenilor. Civilizaţia se bazează pe reguli şi mai ales pe respectarea lor.

Vedeţi, domniile voastre, vă spun unul din secretele vieţii: trebuie să vezi, să ai capacitatea să vezi încotro merge, încotro bate vântul şi se strâng valurile vieţii. Deseori viaţa nu ţine seama de legile noastre, pentru că legile umane nu sunt naturale. Naturale sunt doar cele Zece Porunci şi legile umane ar trebui să derive, să expandeze, aplicate la tehnologia actuală, doar legile Lui Dumnezeu.

Şi vă mai spun un secret, personal. Toată viaţa m-a animat dorinţa de a cunoaşte, de a cuprinde cât mai mult din ceea ce a fost, este şi va fi! Niciodată şi Dumnezeu îmi este Martor, nu m-a interesat şi nici nu mă interesază bogăţia sau puterea, ci doar evoluţia spirituală, cunoaşterea cât mai completă. Doar m-am pustnicit, renunțând la tot. Sunt curios, precum Toma! Tot ce am făcut, firmele prin care am trecut, posturile pe care le-am ocupat, ţările pe care le-am vizitat sau am lucrat, oamenii pe care i-am cunoscut, zecile de mii de cărţi pe care le-am citit – au fost doar mijloace pentru a-mi realiza scopul, de a-mi potoli curiozitatea! Ştiu ce spun: astrologia, de exemplu a fost o cale de a-mi satisface curiozitatea, dar și o unelată de ajutor în tratative și negocieri diplomatice, sau comerciale.

Despre astrologie doresc sa vă informez în continuare. Am primit, mai demult, un text pe email, de la o prietena de corespondență, cu explicația că nu sunt singurul nemulțumit de starea astrologiei. Am întrebat-o de unde are textul, mi-a răspuns că l-a primit și ea. Așa că îmi cer scuze autorului, dar o să reproduc aici articolul lui. Este un punct de vedere interesant, în definitiv a vrut să se știe ceea ce a scris, eu doar îl ajut, publicându-l! Iată:

”Contrar a ceea ce ar sugera înmulțirea ofertelor (presupuse) astrologice (sau mai degrabă „ din cauza ” acestora), astrologia nu a cunoscut niciodată o criză atât de profundă.

În realitate, dacă sfârșitul lumii nu este pentru mâine, sfârșitul unei anumite concepții despre astrologie, umanistă și filosofică, este, din păcate, deja început în favoarea unei astrologii pseudo-mercantile care contribuie la păcăleala oamenilor. Da, da, îmi cântăresc bine cuvintele!

Într-un anumit sens, putem vedea evoluția actuală a astrologiei în paralel cu evoluția mai evidentă și mai cunoscută a ecologiei.

Ființele umane, civilizația noastră, își distruge pur și simplu moștenirea. De ce? Pentru că toate valorile tradiționale s-au prăbușit (nu vorbesc aici numai despre tradiția mic burgheză, ci despre valori la fel de esențiale precum solidaritatea, cinstea, onorabilitatea, respectul față de ceilalți și pentru libertăți, conștiința profesională etc.). De fapt, multe persoane care se confruntă cu o mustrare de conștiință ajung să se întrebe dacă, momentan, singura valoare încă comună nu sunt… banii, banii și iar banii.

Poluăm, decimăm, prădăm, ducem războaie … în numele banilor și Dumnezeul pe care îl adorăm se numește Dolar, Euro sau Petrol.

Nu este înfricoșător să crezi că mass-media vorbește despre o criză globală doar atunci când băncile se prăbușesc? Oare criza globală nu a fost reală de ani de zile? Lumea nu cunoaște de câteva decenii o criză de identitate globală care face ca existența însăși să devină absurdă și ca ființa umană să devină un parazit stricător în propriul său univers? Nu mă prefac că am un răspuns corect, dar să-mi pun aceste întrebări și să încerc să le răspund individual, mi se pare esențial.

Simultan cu distrugerea lentă, dar sistematică a moștenirii noastre, a mediului nostru natural (printr-o exploatare nerezonabilă și lacomă a acesteia), asistăm și la o pierdere progresivă, dar sistematică a sensului .

Aici este în joc moștenirea noastră culturală, deoarece așa-numitele imperative ale comunicării tehnologice înseamnă doar că o mare parte din tradiție este pur și simplu pe cale de dispariție.

Specializează, specializează! au spus… și, până la urmă, cine ar mai putea cultiva o bucată de pământ? Cine mai poate recunoaște, în pădure, ce este comestibil și ce este toxic? Cine respectă în continuare ritmurile naturale ale vieții, ale naturii, ale cosmosului?

Din fericire, pretutindeni, întotdeauna, există „rezistenți”, cei care, departe de a respinge modernismul, nu vor să jertfească bogăția unei moșteniri care se prăbușește sub loviturile din ce în ce mai puternice ale Regelui Monetărie.

Cu toate acestea, în orice moment și în toate locurile, oricare ar fi manifestarea ei culturală, astrologia (fie că este occidentală, chineză, indiană, sau celtică) a constituit un fel de ecologie a gândirii, un punct de referință sigur pentru ritmuri și cicluri naturale care organizează lumea și îi conferă sens.

Pierzând noțiunea de ciclicitate, pierdem noțiunea de sincronicitate, adică de adecvare naturală între viața umană și respirația lumii, ritmurile naturale.

Combinația unui spirit hiper-raționalist (om de știință ) pregătit, în plus, de diferitele monoteisme atee (ființa umană, rege al creației, stăpânul lumii ) și o condiționare către dorințele din ce în ce mai materialiste (înlocuirea întrebarea „cine sunt eu?” prin întrebarea „ce am eu?”) a sfârșit prin a face oamenii să accepte ideea că omul este în afara lumii și a lui Dumnezeu, că nu mai este supus unor reguli naturale, că se poate descurca numai cu inteligența sa, renunțând la legile tradiționale, normale și naturale.

Totuși, inteligența sa, dimpotrivă, îi dovedește (sau ar trebui să-i dovedească) că nu este altceva decât un element al cosmosului și chiar un element foarte recent al lumii, al cosmosului.

Indiferent dacă acceptăm darwinismul, sau etologia, nu putem face decât să observăm, în mod logic, că omul, nu este altceva decât o ființă, cu siguranță evoluată, dar rămâne dependentă, ca toate lucrurile vii, de restul lumii, de ecosistemul acesteia.

Uitând această idee atât de simplă, omul, dintr-o dată, aleargă spre catastrofă. Nu, niciun un cataclism, nu-i va pedepsi comportamentul. Dar pur și simplu pentru că se autodistruge, la fel ca un parazit care-și distruge mediul până la punctul de a-și ucide gazda.

Cu excepția faptului că în cadrul parazitului (ciupercă, microb sau virus), acesta își respectă locul în natură, natura care i-a aranjat posibilitatea de a găsi un număr de alte medii (sau persoane) care să se colonizeze. Până nu s-a dovedit altfel (și nu este din lipsă să investim colosal în această cercetare în ultimii ani), avem un singur Pământ, pământ fragil, bolnav, chiar muribund.

Corupția lentă, dar eficientă a astrologiei, nu este niciodată mai mult decât un simptom al autodistrugerii pe care a început-o civilizația umană, dar că nu este încă prea târziu pentru a ne opri.

Cel puțin, ar trebui să încercăm! Pentru că din nou, astrologia nu este ceea ce unii ar dori să creadă, nu este ceea ce media obișnuiește să arate și nu poate fi redusă la ceea ce unii escroci – este adevărat, aproape majoritatea acum – au făcut și fac în continuare, pe la televiziuni.

Astrologia este una dintre cele mai profunde abordări posibile asupra vieții, a structurii lumii, precum și a psihicului individului.

Apărând această concepție despre astrologie, apărăm astfel o anumită concepție despre viață care nu ne împiedică să avem încredere în progres și nici să credem în Dumnezeu, dar care, pe de altă parte, ne obligă să reanalizăm locul omului. Ca cea a unei entități (izolate sau colective) care evoluează într-un univers mai mare care acționează asupra lui cel puțin la fel de mult ca ființa umană care acționează asupra mediului său.

Prin urmare, vom înțelege că scopul astrologiei nu este de a „ghici viitorul” (spunând „ se va întâmpla asta și asta ”), ci studierea posibilităților, ciclurilor și mai ales a pune realitatea și adevărul individului în armonie cu realitatea și adevărul a ceea ce îl înconjoară (mediul său, planetele ca simbol al ritmului universal). Pe scurt, rolul astrologiei constă într-o ecologie a vieții în care fiecare lucru și fiecare ființă este investit cu un potențial care îi aparține numai lor și care ar trebui să poată, în mod ideal, să se exprime, să meargă în direcția bună.

Cred că este inutil să ne rezumăm aici la esența evidentă a astrologiei ca știință umană, statistică și socială.

Rămâne să facem o observație: absența actuală de pregătire evidentă a celor de la televiziune și statutul oficial al profesiei de astrolog permite toate scamatoriile. Toată lumea poate „decreta” că este astrolog fără să știe măcar ce este și cu ce se mănâncă.

Adoptarea unei profesii este o mare răspundere. Mai ales atunci când această meserie/profesie este afectată de prezența oamenilor care se descoperă astrologi pe măsură ce descoperă stațiile de metrou din capitală, după ce au venit dintr-o provincie îndepărtată.

A cui e vina? Să nu aruncăm piatra prea repede, pentru că trebuie să recunoaștem că breasla astrologilor, în sine (cu numeroasele sale disensiuni, certuri interne, lupte cu morile de vânt) face puțin pentru ca lucrurile să se întâmple în direcția bună. Un individualism profund, uneori sentimentul de a fi „mai bun decât celălalt”, animă un număr bun de practicieni, inclusiv pe cei perfect competenți.

Acestea fiind spuse, să nu subestimăm nici faptul că, comunitatea astrologică tulbură pe mulți: deranjează religiosul (care vede în mod greșit idolatria, superstiția și, prin urmare, erezia), jignește oameni de știință (care doresc să își rezerve dreptul să explice ei lumea, dar care, în afară de cunoștințele pragmatice și foarte utile pe care le apără, ar trebui să recunoască și faptul că nu se pot înțelege toate adevărurile, toate fațetele realității prin singurul mijloc de experimentare și evidențe materiale).

Pe partea politică, este mai puțin clar! Discursul oficial tinde să condamne astrologia, dar toți președinții și cei care contează au astrologi în culise. În ceea ce privește astrologii din mass-media, ei se transformă în jurnaliști de scandal, sau actori de televiziune și caută mai presus de orice, senzaționalul.”

Interesant articolul, nu-i așa? Mai ales partea cu astrologia ecologică, pe mine nu m-a dus capul la această paradigmă. Dacă știți cine ar putea să-i fie autor vă rog să-mi spuneți la dom.profesor@gmail.com . Până atunci, are sens și este ecologic și sincronic să vă spun că mâine este, în definitv, o altă zi!

HOROSCOP 28,29 ianuarie 2023

BERBEC Sâmbătă dimineaţa este mai aglomerată, dar seara pare relaxantă şi distractivă. Azi nu intra in discuţii cu Scorpionii sau Gemenii, în general cu semnele de apă şi aer, care pot să-ţi facă probleme. Sâmbătă amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră. A doua parte a perioadei, adică duminică, este mai bună. Concentrează-te şi clarifică, eventual chiar finalizează, problemele sentimentale care trenează de ceva timp. Cu toate că s-ar cuveni să te odihneşti plenar, programul se schimbă în ultimul moment, dar îţi face plăcere. Mirări mari, dar pe măsură. Totuşi, o veste, o informaţie, ca un fulg de nea rătăcit, te înviorează. Seara plăcută, dar cu gândul în altă parte. Trebuie să dai consistenţă strategiei tale.

TAUR Configuraţia astrologică te avantajează în obţinerea iscusită a unor veşti sau informaţii. Atenţie la presă şi la reţelele de socializare, poţi avea unele date de excepţie. Foloseşte-le! Oare nu ai suferit destule decepţii şi trădări ?! Se pare că nu, pentru că sâmbătă intenţionezi să te legi din nou la cap fară să te doară. Mai multă reţinere şi prudenţă – ăsta este sfatul meu! O zi buna pentru activitati de rutina. Duminică călatoriile sunt bine aspectate, fie ca sunt mai lungi sau mai scurte. Dar poate că rămâi acasă, este mai prudent. Intalneşte-te cu oameni care ştiu bancuri bune, au o atitudine optimistă care să te faca sa te simti bine şi confortabil.

GEMENI Promisiunea succesului îţi dă aripi şi cu toate că te-ai pregătit în acest weekend pentru o activitate obişnuită, veştile îţi oferă motive pentru un efort sporit. Nu pleca la drum lung! Sâmbătă odihneşte-te mai mult şi evită discuţiile în contradictoriu, mai ales astăzi, când un vechi prieten te poate decepţiona – nu-i lăsa şansa să se facă de râs! Evita subiectele despre secretele altora, limiteaza-te la modul monden şi superficial de abordare a discuţiei si totul o sa fie bine, sau foarte bine. În general o confesiune schiţeză şi o viitoare bârfă sau intrigă. Duminică nu eşti deosebit de inspirat aşa că lasă bizanteriile pentru altă dată. Odihneşte-te, relaxează-te, dă curs comodităţii şi simte-te bine!

RAC Sâmbătă, în familie, ai o mare oportunitate să te faci remarcat. În registrul benefic, desigur. Profită de prilej şi organizează o perioadă plăcută de weekend, ca o sărbătoare de iarnă. Sâmbătă ai de făcut un serviciu unui prieten, serviciu pe care respectivul îl va aprecia şi va rămâne îndatorat, chiar dacă nu va arăta imediat acest lucru. Duminică cruţă-te un pic. Aşteaptă rezultatele demersurilor trecute. Uneori trebuie sa apesi pe frana, alteori pe accelerator. Astazi – ambreiajul! Adică deconectează-te de la toate sursele de toxicitate, materială sau spirituală şi fă în aşa fel ca să fie sărbătoare în jurul tău de anul nou chinezesc!

LEU Sâmbăta aceasta, dacă nu poţi rezolva ceva, amână, dacă depinde de tine şi nu este ceva obligatoriu. Uneori situaţiile se rezolvă de la sine pentru Timpul găseşte cele mai bune soluţii! Sâmbătă gândeşte bine înainte de a face sau accepta ceva. Stelele arată că dacă stai bine-merci rezolvi mai multe probleme decât dacă te agiţi! În acest weekend din nou te nemultumeste un obiect mecanic sau electronic, sau serviciile unei persoane. Calitatea nu mai este ceea ce a fost candva ! Dar nu te multumi cu expresia fatalista “asta este” ci încearcă din greu să obţi ce doreşti!

FECIOARĂ În weekend trebuie să renunţi la reţinere, şi să arăţi familiei, anturajului, prietenilor, calităţile tale deosebite. Sâmbătă primesti o veste total lipsita de sens. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic, sau cam aşa ceva. Sau poate unde peste tot este haos si dezordine! Duminică este bine să te trezeşti târziu şi să te culci devreme şi mai tot ce faci ar trebui sa-ti iasă. Sigur, să nu fie ilegal, imoral şi să nu îngraşe! Să nu îngrașe, că de rest are grijă cine trebuie!

BALANŢĂ Sâmbătă, mai toată ziua, ţi se dă dreptate. Tragi concluzia că nu ai pierdut timpul şi că experienţa contează! Domeniul sentimental este bine aspectat, aşa că poţi organiza o seară plăcută. Dar, nu te opinti prea tare, că o să pici de oboseală ca o cârpă. Cam asta este toată filosofia. Stelele arata că sâmbătă ar trebui sa treci printr-un mic necaz personal, si conform modului tau de a fi iti trebuie solitudine si putin timp ca sa te obisnuiesti cu noile date. Duminica este mai bună dacă un program obișnuit te mulţumeşte.

SCORPION Sâmbătă dimineața te doare capul din cauza discuţiilor fără rost. Parcă ar fi terapie de grup, nu o discuţie normală în familie sau cu prietenii. Dar seară bună, cu o întâlnire care îţi face plăcere. Perioada este buna, astrologic vorbind, dar trebuie neapărat să termini proiectele începute în casă, sau pentru casă. Nu uita că suntem ceea ce ştim! Iar pentru marea majoritate a populaţiei inseamnă ca sunt ceea ce văd ei la televizor! Duminică evită cheltuielile extravagante, iar stelele sunt foarte sigure să te sfătuiască sa nu călătoreşti sub niciun motiv.

SĂGETĂTOR O zi dedicată acţiunii, reacţiei, în domeniul sentimental. Acum, astăzi, trebuie să realizezi ce ţi-ai propus, cu tenacitate şi fără a ţine cont de comentariile celor din jurul tău. Tu știi mai bine! Un drum necesar. Atentie la viteza, sigur, a maşinii, dar şi la viteza cu care iti programezi evenimentele! Nu te grabi inutil cand orice ora este bună. O veste buna si una… aşa şi aşa. Nu uita că ai nişte proprietăţi aici, sau aiurea, care au nevoie de atenţia ta. „Ochiul stapanului ingraşe turma de oi” – spune un proverb macedo-român. Iar daca nu ai nimic-nimic, nici o pisică acolo, eşti fericit că ai scapat de griji!

CAPRICORN Între tine şi reuşită mai este un obstacol, un prag de trecut. Cu toate că oboseala cronică te-a ajuns din urmă, continuă în acest weekend, dispui de o mare rezervă de energie pozitivă. O perioadă excelentă pentru finalizarea unor lucruri incepute, pentru înţelegeri strategice, în familie, cu pratenerul, pe termen lung. Comunicarea ta este favorizata. Trebuie să ai aerul unui gânditor profund şi preocupat de mari probleme. Asta te ajuta sa rezolvi multe probleme de imagine. Duminică ai vrea să pleci undeva, dar pe de altă parte ai vrea să zaci în pat, la căldură şi cu pisica torcând lângă tine! Parcă, mai bine, stai acasă!

VĂRSĂTOR Coordonatele zilei de sâmbătă trebuie să fie fermitatea şi politeţea, fie că eşti cu prietenii, fie acasă, sau în familie. Nu ceda nici în ruptul capului, ai dreptate şi stelele ştiu acest lucru. În acest weekend zodiacul tau este bine aspectat, mai ales in partea de “distracţii, petreceri şi pierdut timpul”. Şi cu norocul stai bine! Sigur, necazurile sunt tot cele pe care le stii, dar un necaz care dureaza mai mult de doua luni devine viaţă cotidiana. In orice caz trebuie, cu orice preţ, să termini ceea ce ai inceput. Meru amâni, mai târziu, şi mai târziu. Atenţie să nu devină prea târziu!

PEŞTI Nu te avantajează lucrurile serioase, grave, sobre. Sâmbătă poate fi o zi de carnaval de iarnă, distrează-te, mai ales pe seară şi fă-i şi pe cei din jur să se relaxeze şi să zâmbească! Sâmbătă este o zi favorabilă planurilor de viitor, în care visurile par uşor de realizat. Nu te repezi, asteapta confirmarile. Ai şi un drum de făcut la capătul căruia te aşteaptă o discuţie cu partenerul de viaţă despre casă, maşină, împrumuturi, full catastrophe, vorba lui Zorba Grecul. Timpul, însă, lucreaza in favoarea ta. Duminică, aspecte favorabile cu veşti bune de la prietenii, partenerii sau rude de la mare distanţă. Organizează mici distracţii şi mici petreceri-surpriză, ca în perioada sărbătorilor de iarnă!