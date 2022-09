HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 28 septembrie 2022. Henri Bergson, despre râs

28 septembrie

Pe 28 septembrie s-au născut Brigitte Bardot, Marcello Mastroianni, Peter Finch, Georges Clemenceau, Gheorghe Dima, Anton Sinceac, Aristide Caradja, Valeriu Râpeanu, Vasile Pârvan, Leonida Teodorescu, Sorin Gheorghiu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Hariton Mărturisitorul şi Prorocul Baruh. Zi de post.

În „Kalendar” ziua de 28 septembrie este ultima zi din primul festival, de toamnă, al Lupilor. A împrumutat, sau a dat, numele din calendarul creştin: Haritonul. Fiind şi miercuri, ziua lui Mercur-Hermes, un zeu care nu se întrecea cu munca, este mare pericol dacă lucrezi, mai ales cu unelte ascuţite. Femeile, mai ales, ţin Haritonul, ca să nu le crape călcâiele! (Olteanu, Speranţia)

Pentru că este ziua de naştere a Brigittei Bardot să-i spunem: La mulţi ani! Şi să-i revedem filmele, poate aşa o s-o înţelegem mai bine. Vedeţi, oamenii ca ea, care încercă să-i convingă pe ceilalţi să salveze vieţi, nu este vorba strict de căţei, poate fi vorba de pisici, veveriţe, cămile, negri, evrei, gay, ei bine acei oameni încercă că-i salveze de fapt pe cei care vor să ucidă, pe cei sunt pentru omor. Să le salveze omenia, să-i rezoneze să redevină oameni.

Cine se limitează la un exemplu, la un caz nefericit, cere răzbunare de fapt, aplică legea sălbatică a talionului, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, atitudine care nu are nimic de a face cu un om civilizat, european, creştin!

Brigitte Anne-Marie este pe aceiaşi parte dreaptă a spectrului politic francez pe care se află patrioţii şi cei care chiar le pasă de soarta ţării şi a poporului şi doresc păstrarea tradiţiei şi a identităţii naţionale.

În corespondența mea a poposit și un frumos eseu semnat de Emily Herring, o belgiancă de la Universitatea din Gent, Belgia. Iată:

Înainte de francezul Henri Bergson, puțini filozofi se gândiseră, cu seriozitate, la râs. Gânditorul presocratic Democrit a fost supranumit „filozoful care râde” pentru că susținea veselia ca mod de viață. Cu toate acestea, știm mai multe despre gândurile sale despre atomism decât despre râs. În mod similar, secțiunea din Poetica lui Aristotel care se ocupa de comedie nu a ajuns la noi. Alți gânditori majori care au oferit reflecții trecătoare, adesea lipsite de umor, dar despre umor, include pe Thomas Hobbes și René Descartes, care credeau că râdem pentru că ne simțim superiori; Immanuel Kant și Arthur Schopenhauer care au susținut că comedia provine dintr-un sentiment de incongruență; și Herbert Spencer și Sigmund Freud, care au sugerat că comedianții oferă o formă de alinare atât de necesară (de la, respectiv, „energie nervoasă” și emoții reprimate).

Bergson nu a fost convins de aceste relatări. El credea că problema râsului merită mai mult decât câteva fraze bine formulate. Deși teoria sa a păstrat elemente ale teoriilor incongruenței și superiorității umorului, a deschis și perspective cu totul noi asupra problemei.

Când a fost publicat Râsul lui Bergson : ”Un eseu despre sensul benzii desenate” (1900), filosofia sa a fost discutată în majoritatea cercurilor intelectuale și, câțiva ani mai târziu, Bergson va deveni unul dintre cei mai faimoși gânditori din lume. De ce s-a abătut un filosof cu atâta renume de la obsesiile sale filozofice mai tradiționale și mai serioase – natura timpului, memoria, percepția, liberul arbitru și problema minte-corp – pentru a se concentra pe studiile de caz aparent frivole ale slapstick, vodevil și glumă? Joaca? Și ce era de câștigat dintr-o astfel de analiză? Subiectul a fost unul serios. Râsul, scria Bergson, avea „calitatea de a deruta orice efort, de a scăpa doar pentru a se ridica din nou, o provocare periculoasă aruncată speculațiilor filozofice”. Era aproape ca și cum ar fi ceva nefiresc în a supune una dintre cele mai plăcute și omniprezente experiențe umane unei speculații filozofice seci. Oricine a trebuit vreodată să-și explice propria glumă știe că comedia nu poate supraviețui unui asemenea gen de analiză.

Umorul poate fi disecat, așa cum poate păți o broască, dar ea moare în acest proces, iar măruntaiele sunt descurajatoare pentru orice altceva decât pentru mintea pur științifică.

În timp ce cartea sa despre râs nu este deloc o lectură ușoară și comică, Bergson nu a dorit să adopte atitudinea unui anatomist care observă interiorul mort al unei broaște. El credea că râsul ar trebui studiat ca „un lucru viu” și tratat „cu respectul cuvenit vieții”. Investigația sa a fost așadar mai degrabă ca a unui zoolog care observă broaște în sălbăticie:

”…nu vom urmări să întemnițăm spiritul comic într-o definiție… Ne vom limita să-l vedem cum crește și se extinde.”

La fel ca toți zoologii buni de teren, metaforic vorbind, Bergson și-a început studiul familiarizându-se cu habitatul natural al broaștei sale metaforice: cu alte cuvinte, condițiile în care râsul este cel mai probabil să apară și să prospere. Urmând această metodă, Bergson a ajuns la trei observații generale.

Top of Form

Bottom of Form

Primul, potrivit lui Bergson, era atât de „important” și „simplu” încât a fost surprins că nu a atras mai multă atenție din partea filosofilor: „Comicul nu există în afara a ceea ce este strict uman.” Când Bergson a scris aceste cuvinte, nu ar fi putut să prevadă că, un secol mai târziu, prin puterea internetului, una dintre cele mai populare forme de comedie va fi oferită de propriile noastre animale de companie sub formă de videoclipuri virale, meme și gif-uri. Dar, într-un fel, a anticipat-o în ceea ce a scris despre râsul îndreptat către non-oameni:

”S-ar putea să râzi de un animal, dar numai pentru că ai detectat în el o atitudine sau o expresie umană.”

Luați în considerare, de exemplu, senzația virală a Grumpy Cat (acum, din păcate, decedată) https://www.youtube.com/watch?v=03OKibhyO7o. O vedeți și în fotografia de titlu. Încruntarea ei perpetuă ne face să râdem pentru că este relativ umană. Esența comediei ei constă în faptul că este o pisică asemănătoare omului. Același lucru este valabil și pentru obiectele neînsuflețite care ne fac să râdem. Artistul american de vodevil Will Rogers a glumit odată: „O ceapă poate face oamenii să plângă, dar nu a existat niciodată o legumă care să-i facă pe oameni să râdă”. Intră pe internet cu milioanele sale de conținut vegetal antropomorf pentru a dovedi că se înșeală. Potrivit lui Bergson, este posibil să râdem de legume și lucruri neînsuflețite, dar numai cu condiția să fim capabili să detectăm omul în ele:

”S-ar putea să râzi de o pălărie, dar ceea ce te face să râzi, în acest caz, nu este bucata de pâslă sau de paie, ci forma pe care i-au dat-o oamenii.”

A doua observație a lui Bergson ar putea părea contraintuitivă pentru oricine a fost redus la lacrimi de o criză de chicoteli incontrolabile: „Râsul nu are un dușman mai mare decât emoția”. Dar ideea lui a fost că anumite stări emoționale – milă, melancolie, furie, frică etc. – ne îngreunează să găsim umorul în lucruri de care altfel am fi râs (chiar și legumele antropomorfe).

Știm instinctiv că există situații în care cel mai bine este să te abții de la râs. Cei care aleg să ignore aceste reguli nerostite sunt imediat sancționați, așa cum a învățat pe pielea lui comediantul american Gilbert Gottfried. În timp ce majoritatea serialelor importante de comedie nocturnă din SUA au oprit producția în săptămânile de după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, el a spus:

”Trebuie să plec devreme în seara asta, am un zbor spre California. Nu pot obține un zbor direct – au spus că trebuie să mă opresc mai întâi la Empire State Building.”

Comicul și-a amintit mai târziu: „Nu cred că cineva a pierdut un public mai repede decât mine în acel moment”. Bergson ar spune că miza emoțională era prea mare pentru a permite „anestezia momentană a inimii” pe care o cere râsul. Pentru ca râsul să apară, trebuie să ne schimbăm perspectiva astfel încât să ne aflăm în postura de „spectator dezinteresat”.

Asta nu înseamnă că este imposibil să râzi în momente dificile. În multe cazuri, umorul pare să servească drept mecanism de adaptare în fața tragediei, sau a nenorocirii. În 1999, în timp ce era scos din casă pe o targă după ce un fan dement l-a înjunghiat, fostul Beatle George Harrison l-a întrebat pe un nou angajat: „Deci, ce părere ai despre slujba de până acum?”. Pe patul de moarte, Voltaire i-ar fi spus unui preot care îl îndemna să renunțe la Satana: „Nu este momentul să-ți faci noi dușmani”. Urmând logica lui Bergson, poate că în unele cazuri umorul este catharsis tocmai pentru că ne obligă să privim lucrurile dintr-o perspectivă detașată.

În cele din urmă, râsul „pare să aibă nevoie de un ecou”, potrivit lui Bergson. Teoreticienii evoluționiști au emis impoteze despre valoarea adaptativă a râsului, în special în contextul legăturilor sociale. Râsul ar fi putut apărea ca un semnal prelingvistic de siguranță sau de apartenență la un grup. Râsul și umorul continuă să joace un rol important în diferitele noastre grupuri sociale. Majoritatea țărilor, regiunilor și orașelor împărtășesc un repertoriu larg de glume în detrimentul vecinilor lor. De exemplu, o glumă belgiană: „După ce Dumnezeu a creat Franța, a crezut că este cea mai frumoasă țară din lume. Oamenii aveau să devină geloși, așa că, pentru a face lucrurile corecte, a decis să creeze francezii.” Avem și noi o variantă autohtonă.

Glumele nu trebuie să fie de natură naționalistă, sau chiar derogatorie pentru a facilita legăturile sociale. Majoritatea prietenilor împărtășesc „glume” care sunt menite să fie înțelese doar în contextul grupului lor social particular, la fel ca anumite comunități reunite de o echipă de fotbal, opinii politice sau cunoștințe de specialitate împărtășite („De ce sunt unghiurile obtuze atât de deprimate? Pentru că nu sunt niciodată drepte!”). Râsul nostru „este întotdeauna râsul unui grup”, după cum spunea Bergson. Chiar și în acele cazuri în care râdem efectiv singuri, sau poate de noi înșine, râsul presupune întotdeauna o audiență, sau o comunitate imaginată.

Observațiile lui Bergson ne spun unde să găsim râsul, în ce condiții este posibil ca râsul să apară, dar nu ne spun de ce râdem. Cu toate acestea, ele ne oferă indicii importante. Nu este întâmplător că râdem exclusiv de alți oameni și că râsul este o experiență comună: scopul sau „funcția”, scria Bergson, este socială. În plus, nu întâmplător râsul necesită o oprire temporară a emoțiilor noastre: deși plăcut, râsul este mai presus de toate punitiv. Dar ce sau pe cine pedepsește râsul și cum face asta? Pentru a înțelege raționamentul lui Bergson, trebuie să facem un ocol rapid pentru a-i examina filosofia de viață.

La peste un deceniu după publicarea ”Râsului” , Bergson trecuse la una dintre problemele stringente ale zilei: evoluția biologică. În bestseller-ul său surpriză, ”Creative Evolution” (1907), Bergson descrie viața ca o mișcare în continuă schimbare, creativă (adică, care produce forme complet noi și imprevizibile) și spontană. În acest sens, viața prezintă opusul tendințelor mecanice ale materiei inerte caracterizate prin rigiditate, predictibilitate și repetitivitate. În același timp, viața și materia se împletesc inexorabil. Folosind limbajul metaforic, Bergson descrie viața ca un „efort”, un „impuls vital” care se străduiește constant să se elibereze de propriile constrângeri materiale prin inovații evolutive din ce în ce mai sofisticate. Cu toate acestea, a spus Bergson, „cel mai adesea acest efort este scurt, sau inutil”. De-a lungul istoriei vieții, organismele care nu au reușit să se adapteze provocărilor de mediu au dispărut. Atât la nivel individual, cât și la nivel de specie,

Aceste întrebări erau deja în mintea lui Bergson când scria Râsul. El a imaginat comicul și râsul pe care îl provoacă ca pe o soluție sofisticată la o problemă deosebit de umană. Ca produs al evoluției biologice, societățile umane s-au preocupat și de lupta dintre tendințele vitale și cele materiale (sau mecaniciste). Viața socială, scria Bergson, necesită o „ajustare delicată a voințelor” și o „adaptare reciprocă” constantă între membrii grupului. Prin urmare, societatea are nevoie ca membrii săi să manifeste „cel mai mare grad posibil de elasticitate și sociabilitate” și trebuie să se ferească de „o anumită rigiditate a corpului, a minții și a caracterului”. Aceste expresii sofisticate ale vieții umane se află, potrivit lui Bergson, la sursa comicului, pentru că tocmai asta caută să corecteze râsul. Mai degrabă decât o definiție a comicului, Bergson a ajuns la un „leitmotiv”, ceva mecanic încrustat pe cei vii . Câteva exemple vor ajuta la clarificarea acestui punct.

Un bărbat merge pe stradă, alunecă și cade. Urmează ilaritatea. De ce gafele benigne de această natură sunt aproape întotdeauna amuzante? Potrivit lui Bergson, natura involuntară a acțiunii este cea care ne face să râdem. Poticnirile, gafele, alunecările și stângăcia generală indică atât o lipsă de versatilitate, cât și de conștientizare: „acolo unde ne-am aștepta să găsim adaptabilitatea larg trează și flexibilitatea vie a unei ființe umane”, găsim în schimb „o anumită inelasticitate mecanică ”.

Luați în considerare o scenă din filmul clasic Modern Times (1936) în care Charlie Chaplin joacă rolul unui muncitor din fabrică supus cadenței necruțătoare a unei linii de asamblare. Chiar și în afara fabricii, el continuă să strângă aiurea șuruburile imaginare, blocat în mișcarea repetitivă pe care o execută toată ziua. În termeni bergsonieni, acest lucru este amuzant, deoarece vedem pe cineva practicând obiceiuri profund înrădăcinate, chiar dacă circumstanțele cer altfel. Atât în ​​cazul gafelor accidentale, cât și în comedia atent coregrafiată, râdem de figurile lipsite de „elasticitate”, care urmează mecanic o traiectorie prestabilită și, prin urmare, nu se adaptează la mediul înconjurător.

Așa se explică de ce atât de multe filme de acțiune se bazează pe genul „spectatorului mecanic” pentru o abordare comică: un personaj (de obicei poartă căști) nu este complet conștient de evenimentul incredibil care se întâmplă chiar în afara vederii lui: exemplele recente includ o chelneriță care nu ține seama de un vrăjitor. Duel care are loc în cafeneaua ei din Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010) și un angajat de birou care nu reușește să observe un bărbat care încearcă să escaladeze o clădire în afara ferestrei lui, în Mission: Impossible – Fallout (2018). O altă figură recurentă este profesorul absent: un personaj atât de absorbit în propriile gânduri încât uită să acorde atenție realității din jur – de exemplu, astronomul din fabula lui Esop care a căzut într-o fântână în timp ce privea cerul nopții sau excentricul Doc. Emmett Brown în franciza Înapoi în viitor (1985-90). De la Esop la Chaplin (și nu numai), personajele cărora le lipsește conștientizarea, atât a mediului înconjurător, cât și a lor înșiși, sunt elemente de bază ale comediei, deoarece surprind ceea ce râsul încearcă să corecteze: deficiențe ale „elasticității minții și corpului” care „ne permit să să ne adaptăm la situația noastră imediată.”

Într-o scenă celebră din comedia Fraților Marx Supa de rață (1933), vedem două personaje (interpretate de Harpo și Groucho Marx) îmbrăcate identic, poziționate de o parte și de alta a unei oglinzi lipsă. Pentru a-l păcăli pe Groucho să creadă că se uită la propria sa reflecție, Harpo îi copiază fiecare mișcare. Potrivit lui Bergson, râsul vizează cazurile în care viața pare să-și fi pierdut vitalitatea și adoptă în schimb logica materiei și a mașinilor. De exemplu, potrivit lui Bergson, în natură, viața nu se repetă niciodată cu adevărat. Nu vor exista niciodată două ființe vii cu adevărat identice (chiar gemenii nu împărtășesc exact aceleași experiențe). Așadar, „oriunde există repetiție sau asemănare deplină, bănuim mereu vreun mecanism”, scrie el, iar când această repetiție ia, într-un fel sau altul, o formă umană, suntem (potențial) în prezența comicului. Ambele asemănări fortuite (de exemplu, asemănarea ciudată dintre actorul Adam Driver și încă o pisică de internet) https://www.newsweek.com/cat-adam-driver-star-wars-doppelganger-twitter-1697924, și uzurparea abilitată sunt amuzante pentru că ne amintesc de copiile produse mecanic. Este, scrie Bergson, „aceasta deviere a vieții către mecanic” care „este aici adevărata cauză a râsului”.

Interesant este că Bergson consideră că același tip de logică se aplică și jocului de cuvinte. O mare parte a umorului bazat pe cuvinte constă în a lua literal cuvinte și expresii pe care le-am folosi în mod normal la figurat („Am inima de leu și o interdicție pe viață de la grădina zoologică din Toronto”). Subminând sensul și utilizarea obișnuită a cuvintelor, aceste glume dezvăluie ceea ce este „gata făcut”, obișnuit și, prin urmare, mecanic, despre limbaj. Cu alte cuvinte, jocurile de cuvinte și vorbele expun limitele materiale și rigiditatea mecanică a limbajului. Atât în ​​cazul corpului uman, cât și al „corpului” limbajului, rigiditatea sugerată este în contradicție cu flexibilitatea, maleabilitatea și adaptabilitatea pe care viața, și în special viața socială, le cere de la noi.

Într-un moment rar de perspicacitate, supermodelul masculin Derek Zoolander (interpretat de Ben Stiller în comedia omonimă din 2001) reflectă: „Te-ai gândit vreodată că poate există mai mult în viață decât a fi cu adevărat, într-adevăr, foarte ridicol de arătos?” Pentru Bergson, vanitatea este una dintre cele mai de râs trăsături. În același mod în care lipsa de conștientizare a împrejurimilor materiale poate duce la răni fizice (adesea comice), o obsesie nesănătoasă față de sine denotă o lipsă de conștientizare a celorlalți, care poate, la rândul ei, dăuna societății. Această daune este subtilă și, prin urmare, scrie el, necesită un antidot subtil:

”Vanitatea, deși este un produs natural al vieții sociale, este un inconvenient pentru societate, la fel cum anumite otrăvuri ușoare, secretate continuu de organismul uman, l-ar distruge pe termen lung dacă nu ar fi neutralizate de alte secreții. Râsul face necontenit o astfel de muncă.”

Cu alte cuvinte, potrivit lui Bergson, râsul îndeplinește o funcție socială: scopul său este de a corecta cu blândețe, dar ferm aceste atitudini „incomode” din punct de vedere social. Râdem de oamenii care sunt fie prea excentrici, fie prea inflexibili pentru a permite societății să evolueze și să se îmbunătățească. În acest sens, râsul este punitiv:

”Societatea ține suspendată asupra fiecărui membru în parte, dacă nu amenințarea corectării, oricum, perspectiva unei mustrări, care, deși este ușoară, este totuși de temut. Aceasta trebuie să fie funcția râsului.”

Dar pentru Bergson, râsul nu pedepsește exclusiv atitudinile pe care le considerăm reprobabile. Vecinul ireproșabil din punct de vedere moral al lui Homer Simpson, Ned Flanders, este dovada că până și virtutea poate fi ridicolă atunci când este portretizată ca o formă de rigiditate mentală. Râsul ne trezește la inelasticitatea anumitor trăsături sau comportamente de personalitate și, făcând acest lucru, ne descurajează să fim prea stabiliți în propriile noastre moduri.

Criticii lui Bergson s-au plâns că teoria sa a umorului este prea restrictivă, că caracterizarea sa repetitivă a comediei ca „ceva mecanic încrustat pe cei vii” devine de râs în proprii termeni, încercând să încadreze un fenomen viu complex și spontan sub aceeași formulă rigidă. Dar Bergson a susținut că, mai degrabă decât o definiție clară, această formulă a fost un „leitmotiv”: reprezentările vieții mecanizate constituie un fir comun în multe forme diferite de comedie. Teoria lui nu exclude că am putea râde de lucruri care nu sunt în mod evident mecanice și nici că mecanicul ar putea să nu fie singura sursă de râs. Ceea ce conta pentru Bergson era să înțeleagă râsul ca un produs și o parte a vieții.

Acordând comediei atenția pe care o merita, Bergson a deschis noi perspective asupra întrebărilor filozofice dificile despre relația dintre biologie și artă, evoluția societăților umane și propria noastră umanitate. Filosoful a recunoscut că râsul nu scoate întotdeauna ce e mai bun din noi – poate fi folosit pentru a batjocori și a-i degrada pe alții. Dar, în esență, funcția sa este de a ne aminti că a fi om înseamnă a fi viu și liber. Cartea lui Bergson despre râs a ridicat, prin urmare, statutul unei probleme care a fost adesea considerată nedemnă de un studiu filozofic serios. În Circul zburător al lui Monty Python (2008), savantul, în film, Darl Larsen scrie că teoria lui Bergson „pare să fi fost o lucrare influentă asupra pitonilor” deoarece, propunând o teorie a râsului, „respectatul Bergson a ridicat studiul comediei la un nivel mai academic, demn de studiu în lucrări care privesc estetica și filozofiile formelor de artă”. Într-o altă schiță, Cleese (jucând un reporter) este surprins în mijlocul conversației explicând că aderă „la ideea bergsoniană a râsului ca sancțiune socială împotriva comportamentului inflexibil”. Acesta a fost probabil modul Pythons de a-i aduce un omagiu lui Bergson: în ciuda prostiei lor, și ei credeau că, comedia trebuie luată în serios!

Cum am spus, de atâtea ori, Castigand Ridendo Mores! Pentru că ce armă mai râmâne atunci când totul pare pierdut, lumea se prostește și se abrutizează, conducătorii nedemni caută numai banul, războiul a devenit o soluție, dictatura se întinde – repet, ce armă îți mai rămâne când totul se dărâmă și nu este în puterea ta să schimbi ceva. Ce armă? Doar râsul!

Să râdem cu poftă, să râdem de ei, astăzi și mâine, pentru că mâine este o altă zi! Comică !!!

HOROSCOP 28 septembrie 2022

BERBEC Se pare că îţi regăseşti echilibrul şi bucuria de a trăi! Motivul este că te odihneşti mai mult, primeşti veşti bune, te întâlneşti cu oameni interesanţi şi nu te mai enervezi degeaba! Dupa orele de la serviciu este bine să te duci undeva unde să te relaxezi şi vezi şi tu lumea ce mai face. O zi potrivită sa iei iniţiative curajoase, atât in domeniul tău de activitate, cât mai ales in relaţiile tale sentimentale. Simţul tău posesiv ţinut prea mult în frâu se răzbuna astăzi. Discuţii aprinse cu cineva de la care vrei să obţii ceva important. Discuţia însă nu se finalizează, aşa că trebuie să mai încerci.

TAUR O dimimeaţă aglomerată. Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie cheltuielile. Nu lua decizii importante. Relaxeză-te pe seară, poate la un film nou, poate muzică bună. Astăzi eşti tare înclinat să rişti, fie că-i vorba de slujbă, bani sau o relaţie amoroasă. Lasă pe mâine, noaptea e un sfetnic bun. Primeşti, din nou, nişte veşti aşa-şi-aşa. Odihneşte-te mai mult, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze. Evita cafeaua, tutunul, piperul, orice te-ar irita si mai mult. Nu esti in cea mai buna dintre zile, mai bine astazi tine regim si mediteaza, configureaza, filozofeaza, da curs comoditatii şi artei de a te simti bine!

GEMENI Evită activităţile care nu sunt absolut necesare. Zi favorabilă cumpărăturilor de sezon rece, proviziilor şi achiziţiilor de toamnă. Zi favorabilă corespondenţei, scrie, vorbeşte, socializează, comunică! Doar te pricepi la aşa ceva! O dimineaţă aproape liniştită, fără prea mult de lucru şi fără complicaţii. La prânz, posibilă şi neaşteptată schimbare de program. Ai un prilej să te evidenţiezi profesional. Foloseşte-l, cu speranţa că o să iasă şi bani, nu numai laude. O veste bună de departe. Astăzi orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Până diseară îţi trece şi vei fi din nou ironic. Totuşi, o veste bună!

RAC În jurul tău se încinge tărâţa! Dragoste, sau bani? Sau… politică? Maimuţele nu au nevoie de multe motive ca să se păruiască! Tu stai în colţult tău şi nu te lăsa atras în scandal! O zi bună, mai ales pentru Răcuţe. Ziua este favorabilă Racilor care lucrează cu copii, sau au copii. Vorbeşte, joacă-te cu copii, nu-i lăsa să se înstrăineze prematur. Şi aşa lumea este cum este, oferă iluzia unei copilării fericite de care copii să-şi amintească cu plăcere mai târziu. Fii generos, chiar dacă minţi! Astăzi eşti, din punct de vedere emoţional, mai sensibil. Fii atent la promisiunile care le faci, mai ales nu exagera.

LEU O zi bună! Ai ocazia să mai adaugi trofee la colecţia ta. Dar mai întâi, trebuie să asculţi ce mai bârfeşte jungla. S-ar putea să nu-ţi placă să ştii… dar Leul află întotdeauna ultimul! O veste bună. Primele ore ale zilei de muncă nu iţi sunt colosal de prielnice, dar cu moderaţie şi calm vei evita neplăcerile. Sigur, dacă nu eşti la şcoală – la şcoală apar alt tip de probleme! Nu promite nimic. Astăzi trebuie să alegi cu grijă modul de abordare a problemelor tale sentimentale. Este bine să fii convingător dar şi rabdător. Nu toate noutăţile trebuie spuse in gura mare, trebuie sa dai dovadă de mai multa diplomaţie şi tact in relaţiile cu colegii tăi.

FECIOARĂ Domeniul sentimental este favorizat! Sănătatea este bună, dar trebuie să eviţi schimbările bruşte de temperatură şi supraveghează regimul alimentar. O veste bună şi o posibilă seară plăcută. Astăzi, în mai multe ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi conflictele, fără motiv şi inutile, de altfel. Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele negative, multele aspecte dezavantajoase, nu te avantajează. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate sau dornice de avantaje sau glorie cu orice preţ.

BALANŢĂ O zi bună şi/sau productivă. Una din zilele favorabile care te fac să te simţi bine. Poziţia lui Venus, protectoarea zodiei, a lui Marte şi a Lunii indică succes şi pe plan sentimental. După o periodă mediocra ai o zi mai bună. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te simţi bine şi faci planuri de viitor. Astăzi poţi profita de un chilipir curat, şi/sau poţi culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apoi ţine-te de ea. Sigur, dacă vezi că nu merge şi nu merge, nu trebuie să dai cu capul în zid, schimbă modalitatea de abordare!

SCORPION Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Lasă lucrurile să se petreacă natural, de la sine. Nu interveni, nici măcar cu un sfat! Posibile schimbări în registrul sentimental şi veşti plăcute. Noi prietenii sau relaţii pot face ziua interesantă. Zâmbeşte larg, spune o vorba buna şi mai câştigi un prieten. Nu trebuie sa călătoresti, iar dacă totuşi eşti obligat să pleci undeva astăzi trebuie sa fii foarte atent, in special la bagaje. Ai o propunere, mai veche, să câştigi mai mulţi bani. Toate felurile de a caştiga bani sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit.

SĂGETĂTOR Astăzi ai tendinţa păguboasă să te subestimezi, să îţi plângi de milă. Din fericire, cei dragi, prietenii, familia, „îţi umflă cauciucurile” şi poţi să mergi în direcţia bună şi corectă! O dimineţă bună, în care ai spor. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. Dragostea e bine aspectată. Astăzi evita schimbările bruşte de program şi mai ales nu lasa colegii de la serviciu sau rudele apropiate să aibă iniţiative păguboase şi să-ţi facă “program”. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, mai ales în mijloacele de transport în comun!

CAPRICORN Dimineaţa mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte munca. Nu risca! Seara o poţi petrece în mijlocul familiei şi al prietenilor discutând cum ultimile evenimente influenţează viaţa ta. Astrele, totuşi, te favorizează. În special în domeniul familiei. Oferă-ţi bucuria unei seri într-un cadru mai puţin convenţional. Oricum, eşti cam plictisit şi ceva nou sigur iţi face plăcere. Eşti avantajat mai ales în domeniul dragostei fie că eşti familist sau nu. Bate şi ţi se va deschide, caută şi vei găsi. Zâmbeşte şi vei fi mereu bine primit!

VĂRSĂTOR Ai probleme în planificarea programului tău. Abordarea sistematică a situaţiei iti furnizeaza datele necesare rezolvarii. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajutor, nu mai amâna inutil! O problemă personală îşi poate găsi astăzi rezolvarea, ceea ce consideri o mare victorie. Atenţie, să nu te culci pe lauri! Este mai plăcut să stai cu un prieten şi să vorbiţi vrute şi nevrute, decat să te duci la cine ştie ce cantina populara. Astăzi, în a doua parte a zilei, posibile tensiuni ca urmare a unor veşti nu tocmai bune. Nu te descuraja. Necazul ţine numai azi, mâine – altceva!

PEŞTI Un obstacol care pare că este obositor de trecut, schimbarea anotimpului te-a marcat ceva mai mult. Nu da înapoi, nu amâna, cere ajutor dacă nu se poate altfel, dar rezolvă neapărat astăzi! Transformări în bine, la serviciu şi acasă. O veste bună, de la rude sau prieteni de departe. Astăzi – calm şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu fii leneş, insistă acum, pentru că eşti într-o perioadă relativ favorabilă.