Horoscopul lui Dom'  Profesor - 28 martie 2024. Cartea de vizită a lui Sekouba Camara, din Conakry

28 martie

Horoscopul lui Dom' Profesor. Pe 28 martie s-au născut: Raphael, Fra Bartolomeo, Sf. Tereza de Avila, Aristide Briand, Dick Bogarde, Maxim Gorki, Innokenti Smoktunovski, Emeric Ienei, Victor Tulbure, Laura Badea. Pe 29 martie s-au născut: John Tyler, John Major, Lavrenti Pavlovici Beria, Sam Walton, Vangelis, Teofilio Stevenson, Christopher Lambert, Marina Sirtis, Lucy Lawless, Virgil Carianopol, Constanţea Buzea, Caius Iacob, Elena Farago.

În calendarul creştin-ortodox, pe 28 martie sunt Sfinţii: Ilarion cel Nou şi Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni. Pe 29 martie se pomenesc „sfinţii mucenici Marcu, episcopul Aretuselor, Chiril diaconul şi alţi mulţi, împreună cu ei” – Vieţile Sfinţilor. Şi ce au făcut numiţii şi ceilalţi mulţi, ca să merite sfinţenia?

Vieţile Sfinţilor ne luminează, de exemplu, pentru Sf.Marcu din Aretusa: „... plin fiind de dumnezeiască râvnă a dărâmat la pământ multe temple de ale idolilor...”. Aşa au pierit capodopere ale arhitecturii clasice şi chiar şi una dintre cele şapte minuni antice, statuia lui Zeus din Olympia, se spune că era făcută numai din fildeş şi aur, cu o înălţime estimată de 12 metri, opera capitală a genialului sculptor Phidias.

Nimic în ”Kalendar”

”Evenimentul Zilei” din 28 martie 1964 – primul radio-pirat, ”Radio Caroline”, începe să transmită dintr-un loc aflat cu puţin în afara teritoriului Marii Britanii. „Tabloidul perfect”, fiind o reţetă de mare succes financiar, a corupt şi transformat, în timp, toată mass media. Adevărul fiind înlocuit cu opinia, informaţia cu zvonul, educația cu distracția şi adevărul cu interesul comercial, sau politic. „Domnilor jurnalişti, sunteţi nişte piraţi!” – titra, exact zece ani mai târziu, pe 28 martie 1974, "The Telegraph" sigur, ca să arate că prestigiosul cotidian a rămas de partea ”bună” a presei. Întotdeauna trebuie să decizi de ce parte ești!

Poate că vă întrebaţi ce mai fac Lupul Şchiop şi cei nouă Lupi de Foc. Ei bine, legenda spune că ei sunt într-o altă dimensiune, pe alt Pământ, adică într-un Univers paralel, ocupându-se cu ceea ce ştiu ei mai bine, fugărind spiritele rele şi pedepsindu-i pe criminali, ticăloşi, sperjuri, trădători de ţară şi renegaţi. Dar vine timpul când se întorc şi pe la noi, nu aveţi grijă sau speranţă...

Am în continuare probleme tehnice, la omul sărac nici boii nu trag! Așa că nu a fost o surpriză să primesc câteva duzini de emailuri întrebătoare și cu propuneri de a mă ajuta, dacă ei pot. O epistolă virtuală m-a făcut să zâmbesc unei amintiri. Este scrisă de Florentina: ”Sper ca aveti probleme doar cu calculatorul si horoscopul va apare cumva.. Eu am recitit ce ati scris in mai demult, tot în martie...o poveste frumoasa, de citit la cafea, despre frumoasa Kaissa. Am uitat sa citesc previziunile de atunci... sa ma intorc zic... povestile si sfaturile frumoase ne aduc un zambet, o speranta ca o noua zi incepe!”

De ce, nu? Povestea Kaissei de la Conakry, de atunci și până acum sunt câteva zeci de mii de cititori noi.

E primăvara, dragi prieteni şi îmi aduc aminte de o altă primăvară, la fel, din tinereţe. O nouă pildă, o nouă povestire.... o nouă amintire de aproape patruzeci de ani... am mai povestit-o şi altă dată, am spus-o şi la emisiunea „Miezul Zilei”, (ce emisiune echilibrată şi decentă!), de la TVR 1, acum ani de zile, dar nu pot să vă rezist, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. În definitiv repetiţia este mama învăţăturii, aşa că o să repet şi eu, iar domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, primiţi povestea cerută!!!

Era primăvară şi încă mai exista „Sabena” compania aviatică belgiană, cu avioane bune, atmosferă plăcută la bord, piloţi flamanzi şi însoţitoare valone. Eram la bordul unui Boeing 707 Long Carrier al Sabenei, plecasem de ore bune de la Bruxelles. Când am ajuns la Conakry, în Guineea, mi-am dat seama că sunt pe altă lume. Africa profundă mă primea cuprinzîndu-mă, înghiţindu-mă, cu cerul ei cel alb strălucitor, cu pămîntul roşu, laterita cea ciudată, cu mirosurile înţepătoare şi ciudate.

Apoi peste cîteva zile am întîlnit-o pe ea. Cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată, Kaissa, care părea desenată de visul celui mai elegant şi pasional editor de reviste pentru bărbaţi. O mulatră perfectă, înaltă şi zveltă, care păstrase cambrarea şi mişcările de felină ale rasei negre, dar un nas luteţian, adică parizian, şi o carnaţie surprinzătoare de prinţesă inca. La acestea se adăugau doi ochi imenşi, depărtaţi şi verzi ca jungla, o frunte bombată şi o coamă de păr de culoarea mierii, întotdeauna strînsă cu o fundiţă verde, iar în total Kaissa era cea mai dorită femeie din Africa Occidentală.

La 17 ani primise deja oferte de la toate revistele ilustrate gen Playboy şi toate casele de modă existente. Le refuzase cu dispreţ princiar. Cei mai insistenţi solicitanţi se îmbolnăviseră sau suferiseră accidente, deh, Africa nu-i ca Europa, Golful Guineei este plin de rechini iar jungla, de asemenea, nu iartă. Kaissa era una dintre nenumăratele secretare ale temutului Sekou Touré, dictatorul local, din fericire, unul luminat!

După mai multe zile de aşteptat prin anticamerele puterii, devenise evident că mă uitam cam mult la splendida făptură. Directorul, apoi ministrul Moussa, așa i se spunea, pe el îl chema Sekouba Camara, care-mi era gazdă, mi-a atras atenţia, mai în glumă, mai în serios, să las fata în pace pentru că este periculoasă, iar tatăl ei este un foarte puternic Baron Samedi, titlul suprem pentru preoţii voodoo. "Este aşa de frumoasă, încît nu simt nici o dorinţă sexuală, ci doar mă minunez că rasa umană poate produce astfel de exemplare" am răspuns. Kaissa, care era de faţă, dar citea preocupată un raport, a zâmbit doar, ca unei amintiri.

În seara aceleiaşi zile, recepţionerul hotelului Camayenne, unde locuiam, un negru lucitor şi zîmbitor căruia îi spuneam Jean, a dat buzna în camera mea, gri la faţă, aşa arată paloarea la negri, învârtindu-şi ochii în cap ca paletele unui helicopter, : "problem, bouana, foarte mare problem, maşina neagra este aici, trebuie să coborâţi". Apoi s-a uitat la mine ca la un condamnat la scaunul electric. L-am rugat pe Jean să anunţe Ambasada dacă nu mă întorceam în trei ore şi am coborât. În faţa hotelului mă aştepta un Citroen DS negru, visul meu din adolescenţă. Maşina Generalului De Gaulle şi a OAS (Organizaţia Armata Secretă). Un şofer negru, în livrea şi cu mânuşi albe mi-a deschis uşa din spate, spunîndu-mi într-o franceză impecabilă : "Domnişoara Kaissa şi onorabilul ei tată, au plăcerea să vă invite să cinaţi împreună".

Maşina era fabuloasă, părea incredibil de nouă, pielea canapelelor mirosea a proaspăt, la fel şi vopseaua. Distonant era doar casetofonul Blaupunkt, de ultimul tip, care susura şansonete cântate de Juliette Greco. Am ieşit din Conakry, prin cartierul de lux, care rivaliza, dacă nu întrecea celebrul Cocody din Abidjan, unde tronau impunătoare, prin luxurianta junglă, marile vile coloniale ale francezilor, mare parte din ele părăsite. Probabil că legănatul suspensiilor hidrulice, sau şansonetele m-au făcut să pierd controlul timpului, poate doar un momet. Brusc, ne-am oprit în faţa unei vile imense, albă, cu obloane albastre şi cu balcon din fier forjat. Pe o peluză din faţa casei era o masă lungă, din tek, la care şedeau două persoane. M-am dat jos din maşină, am salutat-o pe vechea mea cunoştinţă, Kaissa şi apoi m-am întors să dau mîna cu tatăl ei.

Am avut un şoc: tatăl Kaisei era alb, incredibil de alb, cu o barbă imensă şi cu valuri de plete, complet albe, îmbrăcat într-un fel ce părea anacronic, nu prin ceea ce purta, ci prin felul cum le purta şi cum se mişca. Avea niște ochi de un albastru spălăcit, aproape albi. I-am întins mîna, iar Leon, cum aveam să aflu că îl cheamă, a început să rîdă : "Ce mi-ai adus Kaissa, chiar pe Diable Blanc, în persoană. Are ”baraka” cât pentru tot Parisul !" Nu a dat mâna cu mine, ci m-a invitat să iau loc la masă. Atunci am realizat că locul era luminat de lumânări mari din ceară roşie, a căror flacără nu tremura, iar că jungla ce ne înconjura era teribil de tăcută. Aveam să aflu că Leon fusese preotul catolic misionar rezident, dar renunţase la preoţie, din „motive personale, de familie” şi se dedicase studierii credinţelor animiste ale localnicilor. Şi a geneticii, doar Mendel, descoperitorul mutaţiilor, fusese stareţ franciscan.

Adică practicii voodoo, am spus eu, cu obrăznicie. Uite ce e, mi-a răspuns Leon, „baraka” este puternică în tine, ai un dar pe care o să-l descoperi, dar asta nu-ţi dă dreptul să fii impertinent; dacă am zis animism şi genetică, asta nu înseamnă voodoo. Şi să ştii că eşti aici pentru că ai văzut în fetiţa mea, Kaissa, un om, în primul rând şi nu un obiect sexual. Apoi Leon mi-a spus că are o rugăminte. Apoi mi-a arătat laboratorul lui de genetică. Ceea ce am vazut acolo întrece orice film SF.

Vezi, fetiţa mea o să facă peste câteva luni 18 ani, dar nu a ieşit cu nimeni până acum, nu a fost la niciun bar, nicio discotecă. Te rog cât mai stai pe aici să ieşi cu ea la distracţie. Totul este aranjat, să nu ai nicio grijă...

Rugămintea lui suna ca un ordin. Ne-am luat rămas bun şi abia atunci Leon mi-a dat mâna. O strângere de mână puternică, caldă, la care nu mă aşteptam.

Trei luni am fost la distracţie aproape în fiecare seară cu preafrumoasa Kaissa. La început am fost vânaţi prin discoteci şi baruri de paparazzi dar, după ce au avut unele conflicte cu cei patru „unchi” care o păzeau pe Kaissa şi le distrugeau aparatele de fotografiat, au încetat să ne mai deranjeze. Întotdeauna când ieşeam la dans în jurul nostru se crea un spaţiu, ca să avem mai mult loc. Era stima faţă de frumusețea Kaissei dar şi respectul faţă de un alb solid care era în fiecare zi la biroul ministrului Camara, cu care devenisem prieten. O strângeam în braţe pe Kaissa în ritmul muzicii şi ne spuneam dulci nimicuri. Atât! Era epoca reggae şi a salsei. Tabloidele vremii au scris despre prima dragoste a Kaissei, despre un misterios alb etc etc. Aveam să aflu despre asta mult mai târziu. Pentru o fotografie dintr-o revistă glossy franțuzească, în care Kaissa dansa cu mine, amândoi în picioarele goale, în ploaia musonică, am fost foarte invidiat la Centrala de Externe.

Cand am plecat din Guineea s-a nimerit că tot atunci a plecat de la post şi ambsadorul. Aşa că a fost însoţit oficial. Pe mine m-au însoţit Moussa, Kaissa şi Leon. Eram prea tânăr atunci ca să înţeleg unele situaţii paradoxale, de atunci, din aeroport. Se părea că eu eram personajul principal, nu ambasadorul.

Poate că a fost un vis de tinereţe. Dar nu, acum câţiva ani m-am găsit în acelaşi platou de televiziune cu Camara de la „Alb Negru”. Am vorbit despre Guineea, aflând că este de acolo. Cu teamă în suflet l-am întrebat „Îţi aminteşti de un ministru, Moussa?” Ochii bunului Camara s-au umezit: „Moussa a fost tatăl meu!” Să ştiţi că numitul Camara este de sânge nobil. Aşa mi-a spus tatăl lui la Conakry. Cum mi-a spus încă multe lucruri importante care rămân secrete între mine şi sufletul lui. Printre ele se află şi secretul lui Leon şi a preafrumoasei Kaissa... Şi ştiu sigur că ministrul nu m-a minţit, religia lui nu îi permitea!

Dar secretul lui Leon este bine păzit, pentru că doar eu îl mai ştiu pe această lume. La câteva săptămâni de la plecarea mea de la Conakry au dispărurt, într-o bună zi şi Kaissa şi Leon, fără zgomot şi avertizări, aşa cum dispare un curcubeu.

Ceea ce vreau să vă spun este ce mi-a spus Leon la scara avionului: „Ai grijă să-ţi îndeplineşti Destinul!”

„Şi dacă nu-l îndeplinesc ce se întâmplă?” „E de rău!”

„Cât de rău?” m-am încăpăţânat. „Foarte rău, pentru toată lumea!” a spus Leon uitându-se prin mine cu ochii lui imposibili de albi.

Căutând să-mi îndeplinesc Destinul, poate că l-am îndeplinit, pentru că, deseori, căutarea este mai importantă decât scopul.

Uneori cred că totul a fost un vis, sau am văzut un film. Dar, un amănunt material, mă trage de mânecă și-mi spune, totul a fost adevărat, ba ai mai uitat unele amănunte, pentru că erau prea extravagante. În acest caz, iată cartea de vizită a lui Sekouba Camara, director general adjunct, în acea vreme, la Conakry, ministrul cu care m-am întâlnit, un an mai târziu, la discoteca Nepentha din Torino. O afacere de multe miliarde de dolari. Cu diamante.

Să nu uităm niciodată de speranță, mâine este o altă zi!

BERBEC Trebuie să rămâi concentrat pe proiectele tale cotidiene, pe interesele tale. Preferi să rămâi pe cursul principal al lucrurilor, ascuns printre alţii, anonim şi invizibil, deci, protejat! Profesional, se deschid nişte căi noi, constructive, direcţii care îţi atrag imediat atenţia! Nu lua decizii importante astăzi, mai ales în a doua parte a zilei. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de proprietate şi familie. Trebuie sa te implici mai mult în rezolvarea unor vechi probleme rămase în suspensie.

TAUR Probleme sentimentale? Astăzi nu te baza pe intuiţie şi impresii. Eşti prea subiectiv şi emoţiile tale sunt prea puternice ca să ai o poziţie obiectivă. Cere sfatul unei persoane cu experienţă! Cu toate că oboseala cronică îţi închide ochii, mai ai suficientă energie, pentru că eşti foarte motivat. Profită de configuraţia cosmică favorabilă si regăseşte-ţi echilibrul interior si pacea sufleteasca. Uneori este mai important şi mai placut să încerci să-ţi găseşti echilibrul, poate chiar cu ajutorul unui sfat de la o persoană cu experienţă.

GEMENI Ai un talent deosebit care îţi permite să găseşti persoane cu aceleaşi scopuri ca şi tine. Eşti gata la exagerari de tip Munchausen, aşadar susţine punctul tau de vedere cu pasiune şi umor! Sorţii sunt favorabili, ziua e fastă, trebuie să ai curaj şi să rezolvi problemele, fie sentimentale, fie profesionale. Astăzi trebuie să-ţi îndrepţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Poţi valorifica unele obiecte care nu-ţi mai trebuie. Fă puţină ordine şi poate obţii şi ceva bani. Daca ai ceva de vândut, la preţ redus, acum este momentul.

RAC Trebuie să depăşeşti blocajul emoţional şi monotonia unei zile obişnuite de joi, ziua lui Jupiter. Schimbarea necesară din viaţa ta se poate face cu paşi mici, prin dialog şi prin recificări minore succesive. Nu-ţi epuiza resursele, replierea înţeleaptă pregăteşte viitorul succes. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apoi ţineţi-te de ea. De fapt, o veste primită spre sfârşitul zilei te face să speri într-o posibila imbunătăţire a situatiei tale. Dragostea este bine aspectată, cel puţin, aşa că eventualul eşec, se mai poate discuta!

LEU Ziua pare uşoară şi comodă. O zi bună, pentru că micile necazuri cotidiene nu-ţi tulbură calmul şi liniştea sufletului. Astăzi poţi întâlni o persoană pasionată, care te molipseşte de optimism! Ai un mod de abordare direct şi-ţi place să rezolvi lucrurile clar şi net, dar azi trebuie să foloseşti multă diplomaţie şi poate puţină ipocrizie. Aşa sunt timpurile, aşa sunt oamenii! Ai un program aglomerat, cu mult de lucru şi cu multa agitaţie, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără sa spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Ceea ce nu poţi rezolva, amână, că nu este nicio ruşine - amână, dar cu termen fix!

FECIOARA Astăzi trebuie să fii un pic mai puţin susceptibilă, mai puţin excesivă şi mult mai înţelegătoare. Lucrurile par că se încurcă şi ai nevoie de ajutor şi înţelegere din partea celor din jur. Încă de dimineaţă, ca o muscă supărătoare, un mic amănunt te enervează inutil. Calmează-te, nu ai motive, familia este bine, prietenii te stimeaza, la serviciu, sau în concediu, este activitatea obişnuită! Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru a evita o mica decepţie sentimentală, mai curând o confirmare a unei temeri mai vechi. Şi nu ezita să spui „Iarta-ma, am greşit!” iar dacă este cazul poţi aduga un buchet maaare de flori.

BALANŢA Te grăbeşti prea mult şi pui şi pe alţii pe fugă! Aşa nu ai timp şi ocazia ca să stabileşti ceva. Astăzi fii mai echilibrat, nu te împrăştia în toate părţile şi lasă pe cei din jur să răsufle! Dimineaţa desfăşori o mare cantitate de energie ca să rezolvi o parte din situaţiile urgente. Drept urmare stelele te sfătuiesc să-ţi organizezi o seară plăcută, liniştită şi relaxantă. Ai o perioadă care te avantajează, mai ales în relaţiile sentimentale. E o zi bună, îţi şoptesc stelele. Ai mult de lucru, dar e plăcut. Relaxează-te, zâmbeşte, viitorul merită să lupți pentru el!

SCORPION Eşti prea încordat şi prea nervos. Eliberează principiile negative prin sport, sau prin practicarea unei discipline spirituale. Rugăciunea, meditaţia şi postul, cumpătarea, sunt cele mai recomandate! Evită orice propunere, invitaţie, discuţie, compromis şi ziua poate fi salvată! Stai în defensivă şi pândeşte. Dacă poţi! Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele nu te avantajează. Cu anturajul apropiat, chiar în familie, zâmbeşte larg şi evită orice discuţie care poate degenera în replici. Zâmbeşte şi „dă din coada veninoasă”, o zi trece repede. Mai ales dacă este nefavorabilă!

SĂGETĂTOR Dimineaţa ai de dus la capăt unele probleme complicate, atât la serviciu cât şi acasă. Rezolvare poate fi numai corectă şi obiectivă! Aşa că lasă comoditatea şi apucă-te zdravăn de muncă! Nu lăsa timpul să treacă păgubos, fără să faci bani. Insistă, ca să reuşeşti! Stelele te avantajeaza astazi in relatiile cu semnele de pamant şi foc. Este bine să ocoleşti nativii nascuti sub semne de aer si apa. Cu toate ca îţi place sa ai un răspuns placut din partea anturajului, astazi configuratia astrologica îţi indica să insişti, chiar dacă nu este foarte elegant şi armonios.

CAPRICORN O zi bogată în veşti, trăiri, emoţii, nu numai în profesie, meserie, munca ta, ci şi în planul sentimental. Realismul şi perfecţionismul care te caracterizează te pot ajuta foarte mult! Nu trage tigrul de mustăţi, cum se zice în Orient, e bine să fii precaut ca să eviţi o posibilă neplăcere, mai ales dacă eşti la drum. Stelele previn, nu obligă! Poate nu trebuie sa călătoreşti – iar daca totuşi eşti obligat sa pleci undeva, este bine sa eviţi avionul – elementul aer îţi este ostil în această seară, numai în acesată seară! Totuşi, horoscopul este bun în general, aşa că ai unele oportunităţi.

VĂRSĂTOR Astăzi parcă nimic nu te poate tulbura şi nimic nu pare important. Eşti în centrul atenţiei, mulţi din anturaj îţi caută prietenia. Posezi arta de a motiva şi reconforta, în acelaşi timp! Dă dovadă de realism şi stai cu picioarele pe pământ. Nu eşti nici invincibil, nici imortal. Astăzi nu promite nimic, nu te alătura cauzelor păguboase care par deja pierdute, păzeşte-ţi buzunarele. Trebuie sa nu te implici în vechi probleme, măcar astăzi şi să te bucuri de o mare libertatea individuala – adica să ai mai mult timp liber numai pentru tine.

PEŞTI Cu o cuadratură, situaţie pare complicată. Astăzi regăseşte-ţi ritmul tău natural de viaţă şi muncă, altfel ai perspectiva unei oboseli cronice. Nu pleca la drum lung! Astăzi eşti suficient de obiectiv, aşa că poţi să te implici în situaţii mai complicate care cer fler şi o gândire superioară. Dacă nu te pricepi, amână, nimeni nu este perfect! Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări, sau de întîrzierea finalizării unor proiecte.