Horoscopul lui Dom’ Profesor 27 mai 2023. Mă doare astrologia…

27 mai

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 27 mai s-au născut Isadora Duncan, Dashiel Hammett, Henry Kissinger, Cristopher Lee, Louis Ferdinand Celine, Emil Isac, Alexandru Voevidca, Constantin Ionescu-Vovu, Medeea Marinescu.

În State este ”Memorial Day” se ține în ultima luni a lunii mai. Ai mei, din Virginia, au spus că se duc în Richmond, capitala confederată, acolo se dă o mare importanță tradiției și comemorării celor căzuți pe câmpul de luptă și a veteranilor. O țară mare nu uită pe cei care au făcut-o mare!

Nimic în ”Kalendar”. Sfinții Eladie, Terapont și Ioan Rusul.

Însă, în calendarul creştin-ortodox fix, este pomenit, printre alţi sfinţişori, soldatul Iuliu sau Iulius, veteranul. Lasat la vatră în Durostor, în Moesia Inferioară, cam pe la noi, pe aici, prin Dobrogea. De altfel, în calendarul creştin ortodox ieftin pe care îl am, numele lui este cu litere bold, ceea ce se înseamnă că este un Sfânt român, sau protoromân.

Scurtat de cap, pe la început de secol IV, pentru că nu a vrut să respecte legea de pe atunci, să proslăvească pe împărat, mărturisind că este creştin şi că nu poate venera doi zei! Mai tot calendarul creştin fix este plin de astfel de martiri, spre buna aducere aminte şi exemplu. Se pune întrebarea, sanctificarea celor care nu au respectat legea, la un moment dat, este un bun exemplu? Sigur că da, din punct de vedere creștin, deaorece chiar Întemeietorul religiei, Învățătorul, Iisus, Mesia, a fost condamnat la moarte pentru nerespectarea legii! Deci, dacă nu respecți legea, ești un bun creștin, conform logicii elementare aristotelice, în care dacă A=B și B=C, atunci A=C!

Este un sofism, tare mă tem că nu puteți să spuneți polițistului care v-a prins trecând pe roșu că ați călcat legea pentru că îl urmați pe Iisus, pentru că sunteți un bun creștin!

Dar, mai întîi să vă povestesc o întâmplare. De prin anii 90’, iarna, între Crăciun și Revelion. Abia ajunsesem la Paris după un zbor ”en catastrophe” fusese furtună mare în Alpi. Nici nu-mi scosesem alaindelonul de pe mine, știți, cojocelul acela făcut celebru de Alain Delon, când gazda mea, Radu Portocală, mă cheamă în fața televizorului. Acolo, minune mare! Doi oameni serioși ghiceau viitorul în liniile de pe... posterior! Da, de pe fund! Nici până în ziua de astăzi nu știu dacă a fost serios, sau numai un pretext ca să-și arate rotunjimile delicioase și frumoasa ziaristă franțuzoică. Că și ea a vrut să-și știe viitorul. Dar, gazda mea m-a chemat în fața televizorului ca să facă mișto de mine. Cei doi clovni, sau oameni serioși, numai bunul Dumnezeu știe, erau denumiți ”astrologi”!

Cred că o bună parte a presei, a multimediei de la noi, este la nivelul moderatoarei franțuzoaice. Cu oameni din popor, din cel ucrainian, sau basarabeni, care fac ”horoscoape din rune” (sic) corect ar fi fost ”oracolul runelor” și de tot felul de impostoare avide numai de bani. Altfel nu ar fi plin de ”astroloage” peste tot. Care și-au făcut un obicei să vă sperie. Cu planetele retrograde, cu Luna Neagră, cu fel de fel!

Foarte pe scurt, că astăzi nu am timp de filosofii, este luni și lunea nu se scot banii din buzunar, nici filosofiile. Ei bine, Luna Neagră, Lilith, NU EXISTĂ!

Este o invenție a unui poet și a unui ”astrolog” care s-au prins de încărcătura de reclamă, de impactul psihologic al denumirii. Asta pe la începutul secolului XX. Un francez. Ce vreți, Franța este plină de musulmani și de escroci! Dar cum pui în efemeride, ca să vezi în ce casă și în ce zodie pică, un corp celest care nu există. Aici a intrvenit un astronom, un om cu carte, dar prins și el de aventura șarlataniei. A făcut o motivare istorică, amintind de Kabbala și de sumerieni și apoi scoate iepurașul din joben: Luna Neagră ocupă un centru al elipsei pe care o face Luna cea adevărată în mișcarea în jurul Pământului. Pământul ocupă celălat centru al elipsei.

Motivația istorică este vax de vax, există o Lilith în legendele evreiești ca fiind prima soție, cea rea și a dracului, a lui Adam. Probabil că a divorțat și a luat-o pe Eva, care era doar proastă, altfel nu ar fi călcat Porunca Domnului. Ei glumeam și eu cu legendele, ca și Mel Brooks, cât îmi lipsesc filmele lui! Oare de ce nu a făcut ”History of the World” partea a doua, după cum promitea în finalul primei părți? A fost doar o glumă de a lui!

Tristan, un cunoscut astrolog francez, o ținem așa cu Franța, că acolo o să câștige naționaliștii, ei bine, el susține că nu trebuie să ne îngrijoreze deloc prezența Lunii Negre în horoscopul natal, fiind doar indicația unor evenimente neașteptate, limitatoare, de natura casei sau a zodiei respective. Se mai obosește să adauge că fiind un indicator, gen Fortuna, nu face aspecte și se poate lua în considerare numai în horoscopul de naștere, natal, nu și în horoscopul general, pe zodii. Există bun simț și respectarea tradiției astrologice în spusele lui Tristan.

O să mă întrebați de ce îmi pierd timpul cu ceva care nu există, cu o invenție. Nu știți ce succes a avut Luna Neagră, Lilith, la femelele devoratoare de ”astrologie” în toată lumea, dar și aici! Orice femeie are un demon ca animăluț de companie, cel puțin așa spunea Torquemada. Corespondența mea este plină de vaiete lugubre referitoare la Luna Neagră care le face doamnelor viața un infern și la faptul că, nu-i așa, ”ascendentul este mai important decât zodia”! Bullshit! Uneori, îmi este rușine să spun că astrologia este pasiunea mea. Pentru că percepția publicului față de astrologi și astrologie este distorsionată rău de tot de ceea ce se întâmplă pe micile ecrane.

Mă doare astrologia, o simt așa cum îmi simt inima, este o frântură din știința lui Dumnezeu, foarte puțin mai știm astăzi, din ceea ce a fost odată, poate în civilizațiile care ne-au precedat. Și vedeți ce se întâmplă cu ea, cum este compromisă și călcată în picioare. Cred că astrologia nu trebuie inventată, ci învățată, descoperită. Am șase sute de cărți de astrologie. Circa nouăzeci sunt imprtante, dar numai două duzini sunt fundamentale. Citiți-le, învățați-le, doamnelor și domnilor astrologi! Parafarazându-l pe Doctor Who:

Trust me, I’m an Astrologer!

Dar la cafeaua de dimineața merge o istorie adevărată și plăcută. Astăzi este despre o pisicuță. Poate am mai spus-o. O cheamă Mochi și îi place să stea pe laptopul prietenei ei umane. Umana se numește Jessica Schleider și este profesoară adjunctă la Stony Brook University, la catedra de Psihologie. A luat-o pe Mochi dintr-o mașină UPS, se rătăcise, când avea poate o lună, pisicuța, iar ea, umana, era în ultima clasă de liceu. Au trecut anii, Mochi s-a făcut o pisică splendidă dar a păstrat obiceiul să stea pe laptopul umanei.

Universitatea la care predă și cercetează Jessica nu este bogată. Așă că ea este obligată să ceară granturi de la diferite fundații, ca să bugeteze temele de cercetare mai pretențioase. În general cere câteva mii de dolari și, de obicei, cam jumătate din cereri sunt aprobate. De data aceasta s-a adresat ”Laura and John Arnold Fundation” poate cel mai bogat Mecena în cercetarea științifică.

Pentru o temă de cercetare asupra degenerării sănătății mentale și a implementării animalelor de companie ca factor de tratament, a cerut 10.000$. Apoi a observat că bătuse la tastatură 100.000$. Wishful thinking! Dar cățelul, Jessica are și un cățel, un dorgi (o adorabilă încrucișare între corgi și teckel, eu am avut-o pe Urechita din aceasta rasa și regretata Regină mai avea doi) cerea afară. Așa că l-a scos pe Turbo afară, să se plimbe, urmând să facă corectura și să trimeată mesajul după ce se întorcea.

Când s-a întors a constat că… mesjul fusese trimis! Mochi se tolănise pe tastatura laptopului! Jessica a zis că s-a făcut de rușine și a trimis cererile la alte fundații. După trei zile a primit din partea Laurei Arnold, doctor în psihologie, aprobarea sumei de 100.000$, virată în cont imediat și felicitări pentru modul original în care și-a susținut tema. Pentru că Mochi nu a trimis numai emailul ci a activat și camera video, a făcut frumos, a miorlăit artistic și a tors hipnotic, cât s-o cucerească pe domna Arnold!

Să vă mai povestesc ce viață de prințesă felină duce acum Mochi?

Totul este bine, când se termină excelent și putem mereu să avem speranța că ne putem îmbunătți calitatea vieții, doar mâine, este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 27 mai 2024

BERBEC Ziua este favorabilă unor proiecte sau trăiri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, cinstit, mai ales în faţa oglinzii. Arăţi bine – o duci bine! Nu este prea bine să pleci la drum lung! O zi placută, în primul rând pentru ca ziua se măreşte şi promisiunile verii sunt relativ aproape. Nu prea te simţi în apele tale, însă, la serviciu sau la şcoală, sau unde îţi petreci dimineţile şi uneori, toată ziua. Ai nevoie de un impuls, de o motivaţie suplimentară. Dar astăzi eşti receptiv la propunerile şi sfaturile celor din jur. Ascultă şi așa poți găsi soluţia ca să îţi faci viaţa profesională mai uşoară.

TAUR Astăzi eşti puţin prea încăpăţânat după părerea celor din jur. Încercă să-ţi păstrezi calmul şi dacă întâlneşti o opoziţie organizată, nu ai altă soluţie decât să amâni pentru o zi mai bună. O zi foarte potrivita ca să iei iniţiative curajoase, atât in domeniul tău de activitate, cat mai ales in relatiile tale sentimentale. Confuzia si dezordinea sentimentala proprie zodiei pot deveni calitati poetice, adică acceptate de anturaj daca dai dovada de abilitate si nu vorbesti prea mult! Pe plan emoţional, nu te repezi, din nou, să faci promisiuni şi să cataloghezi oamenii şi faptele. Este o activitate păguboasă pentru tine din care te alegi cu inamici şi certuri. Intelegerile trecute trebuie mereu reinnoite, atat in afaceri cat si in dragoste, altfel partenerii işi cam "uita obligatiile"!

GEMENI Aspectele lui Mercur te fac să ai o atitudine inspirată. Dar şi rebelă, chiar agresivă. Astăzi ţinteşti către obţinerea de mai multă libertate, la serviciu, sau într-o relaţie. Simţi o oarecare presiune a evenimentelor care te obligă să-ţi organizezi efortul în viaţa profesională. Poate se apropie un examen, poate un obstacol de trecut. Trebuie să faci aranjamentele necesare, să iei deciziile care se impun, chiar să faci mici cumpărături pentru efortul de ordonare a activităţii. Intuiţia te îndreaptă în direcţia bună. Urmeaz-o! Pe plan sentimental simţi o dorinţă impetuoasă să revii în trecut, la persoane şi sentimente din trecut.

RAC Eşti cam dezamăgit de ceea ce ţi se întamplă. Nu reacţiona, taci din gură, rabdă şi zâmbeşte, ca de obicei! Totuşi, eşti ceva mai mai senin pentru că accepţi că trebuie să faci compromisuri. Zodiacul benefic, cu Luna favorabilă, te îndreptăţesc să speri in rezolvarea favorabila a problemelor tale sentimentale care trenează de mai mult timp. Trebuie, doar, să vrei să le rezolvi! La serviciu, sau unde îţi petreci dimineţile, trebuie să foloseşti fiecare moment al programului. Este o perioadă de acumulări când îţi poţi pregăti un viitor succes sau să-ţi faci viţa mai liniştită şi comodă. Fă în aşa fel ca să nu rămâi în urmă şi să nu depinzi de alţii, aşa rezultatele muncii tale pot fi evidenţiate şi evaluate corect. Activitatea laborioasă înseamnă un mare consum de energie.

LEU Stăpâneşte-ţi impulsul către confesiuni, nu toată lumea împărtăşeşte opiniile şi visele tale. Atenţie la oportunităţi şi fii mai atent, toaca nu bate de două ori - ştii vorba cu baba surdă? Intuiţia îţi şopteşte să profiţi de marea ocazie pe care o întâlneşti astăzi. Nu imediat, mai bucură-te de deliciile pânditului şi a vânătorii. Dar nici nu amâna, că vine elefantul şi îţi suflă afacerea! Astăzi este una din zilele in care ţi se spune ca nu ai tact, ca vorbeşti prea mult şi te crezi prea tare. Şi ce dacă, tu te simţi aşa de bine…

Ai una din acele zile în care străluceşti şi crezi ca eşti făcut din pulbere de stele. Eşti sanatos şi vesel, iar viaţa este frumoasă. Bucură-te din plin! Râsul tău puternic şi bine modulat răsună peste capetele celor din jur ca răgetul leului în junglă. Eşti, din nou, stăpân! Stăpân, în primul rând pe tine, pe fiecare fibră şi sentiment din tine. Bravo, meriţi un premiu!

FECIOARĂ Conjunctura te împinge către viaţă bună şi răsfăţ, fie că meriţi, sau, nu! Poţi să-ţi oferi câteva momente de lux boieresc şi de calitate, răsplata trebuie să vină în primul rând de la tine! Conjunctura te avertizeaza să te odihneşti mai mult şi să-ţi menajezi sănătatea. Poate, nişte vitamine cu minerale! Decât un calif bolnav, mai bine un cerşetor sănătos, se spune în Orient. Nu trebuie să te prinzi în jocul celorlaţi. Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă.

Evită secretele altora, ca să nu faci compromisuri costisitoare. Evită cheltuielile extravagante. Dezastrele sunt de doua feluri: ale tale si ale altora. Stelele te previn asupra unei catastrofe financiare daca continui cheltuielile aiurea. Sunt două feluri de a face avere : să câştigi mult sau să cheltuieşti puţin. De astăzi, cu o configuratie favorabila, incepi sa gandeşti mult mai pragmatic si sa te frămânţi mai puţin.

BALANŢĂ Dimineaţa este favorabilă, îţi pot veni unele idei interesante. Astăzi nu e bine să faci declaraţii lungi şi complicate, dar nici să să spui numai “da”, sau “nu”, găseşte calea de mijloc! Tot ce faci în dimineaţa asta poate să îţi aduce pagubă şi necazuri. Statistic vorbind. Sunt şi Balanţe bogate cărora nu le pasă de tine, nu le pasă de nimic. Cel mai probabil este că, tot statistic vorbind, o să te întrebi mult unde sunt banii tăi pe care abia i-ai primit ca salariu. Şi că mai ai puţini bani după ce ai terminat cu plata facturilor şi cheltuielile de sezon. Nu mai întreba atâta, banii sunt în buzunarul cui trebuie! Treci la muncă ca să îmbogăţeşti şi mai mult pe bogaţi. Că niciodată bogatul nu o să creadă săracului!

SCORPION Eşti hotărât şi convingător, dar nu te implica în conflicte cu alte semne de apă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O zi cu ceva evenimente şi trăiri emoţionale! Ai mici probleme de rezolvat, la serviciu, sau la muncă, sau unde îţi desfăşori activitatea. Abordarea sistematica a situatiei iţi furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp. Pentru asta sunt făcuţi prietenii, colegii bonevoitori şi părinţii. Fii mai plăcut decât de obicei, mai zâmbitor şi cu un umăr gata de oferit celor care vor veni să ţi se plângă. Fiindcă vor veni, fi absolut sigur, în perioada următoare. „Tu ascultă şi socoate...” – cum zicea poetul. Şi vezi ce se poate face!

SĂGETĂTOR Se pare ca au trecut şocurile şi momentele grele, acum este loc de relaxare şi puţină reflecţie. De fapt, ştii foarte bine ce este de făcut, trebuie doar să aştepţi momentul potrivit! Şi, în mod întâmplător, oare este ceva întâmplător, interesele tale se suprapun peste interesele altora – nu întâlnești opoziție în promovarea afacerilor tale. Totuşi, în viata este ca in supermarket : ai de unde alege, dar nu gaseşti ce iti trebuie. Mai nou, se pare ca şi oferta este scumpă şi de prostă calitate! Daca astazi te simti cumva zdrobit de refuzurile şefilor si ale colegilor, nu-ţi risipi inutil energia ca sa demonstrezi ca ai totuşi dreptate. Retrage-te acasă în siguranţa camerei tale şi fă-ţi planuri peste planuri pe care o să le amâni mereu şi nu o să le respecţi niciodată!

CAPRICORN Acordă atenţie planului legăturilor sociale, umane. Viaţa ta sentimentală îşi cere drepturile. O perioadă favorabilă pentru interesele tale şi de familie, o seară plăcută cu cei dragi. Totuşi, astăzi poţi avansa în rezolvarea unor problemele sentimentale. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Înaintea unui nou atac, înaintea unei noi ofensive, sau al unui nou proiect, forţele trebuie să se regrupeze. Reorientarea, reformularea unor direcţii, strategii sau concepte este benefică şi necesară. Trebuie să foloseşti noi oameni, noi modalitaţi, noi concepte, noi cuvinte. Tu gândeşte-te bine! Ai la îndemănă tot ce îţi trebuie. Este necesar, doar, să le pui într-o nouă ordine, în ordinea bună!

VĂRSĂTOR Eşti distrat şi pari a fi foarte departe de problemele cotidiene. Ceea ce poate fi o reţetă psihologică de succes pentru lumea de azi. Dacă nu te implici, nu suferi, cel puţin aşa se spune! Eşti adus în situaţia de a lua unele decizii importante. Eşti obligat şi asta nu îţi place deloc! Minte-te frumos că este în interesul tău şi a celor din jur! De fapt, chiar aşa este. Dacă ai ceva de aranjat, de comunicat, ceva ce-ţi era greu să cuantifici mai înainte în vorbe şi concepte, atunci foloseşte perioada dimineţii de azi.

Stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, al desfăşurării unor afaceri şi/sau al încasării rapide a unor bani. De asemenea, în această perioadă este bine să nu-ţi iei nici un risc major. Evită sa semnezi acte oficiale, contracte, intelegeri.

PEŞTI Ziua de astăzi este o perioadă a zvonurilor. Care pot fi adevărate, sau false. Normal! Filosofia şi teoria zvonisticii ne arată că de câte ori piaţa este saturată de zvonuri – se întâmplă ceva, sau cineva important are un interes de promovat. Adică acelaşi lucru, până la urmă. Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid. Ai și o zi profitabilă. Cu toate cuadraturile, dimineaţa este favorabilă comunicării, aşa că te poţi aştepta la informaţii şi întâlniri care să-ţi aducă avantaje. Totuşi, aspectele sunt complexe, aşa că te poţi aştepta şi la veşti mai puţin plăcute, legate de întârzieri sau de persoane care se dau la fund şi/sau nu raspund la telefon!