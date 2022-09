HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 26 septembrie 2022. Armageddon, varianta 26 septembrie 2022

26 septembrie

Pe 26 septembrie s-au născut George Gershwin, Ivan Pavlov, Olivia Newton-John, Ştefan Dobay, Dan Botta, Ion Crăciunescu, Ion M. Dumitru, Adrian Porumboiu.

Pe 26 septembrie, în calendarul creştin ortodox, este Adormirea Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan. Sf. Voievod Neagoe Basarab, Dreptul Ghedeon.

În „Kalendarul” tradiţional al poporului român continuă Filipii de toamnă, Berbecarii, până pe 28 septembrie. Un şir de sărbători dedicate lupilor, după cum spuneam altădată, românii au multe sărbători ale lupilor, unii istorici spun 54 de sărbători anuale legate de lupi, câte săptămâni sunt într-un an de zile. Trebuie să însemne ceva… Şi mereu v-am povestit despre lupi, despre daci, ceea ce am auzit şi eu de la marii istorici ai neamului, demult, demult!

„Evenimentul Zilei” din 26 septembrie 1956 a fost că Manchester United, acasă, într-o formă pe care nu a mai atins-o de atunci, cu o galerie extaziată, bate pe formidabila Anderlecht cu nu mai puţin de 10-1 într-o rundă preliminară a Cupei Europei, cum se numea pe atunci. Nu ştiu dacă s-a mai înregistrat de atunci un astfel de scor, între două echipe de club celebre! O informaţie statistică pentru cei care sunt interesaţi de fotbal, că sunt mulţi!

Am primit destulă corespondenţă. Vă mulţumesc mult pentru vorbele bune, pentru laude, mă bucur că pot să vă fiu de folos, eu, un grăunte de nisip, un nimic. În legătură cu această să vă spun o pildă.

Trei clerici, nu se ştie dacă erau rabini, preoţi creştini, sau musulmani – aşa este politic corect – erau pe bancheta din spate al unui taxi galben din New York. Tăcere. La un moment dat unul dintre clerici spune: “Când mă gândesc la Dumnezeu, îmi dau seama că sunt un nimic!” Tăcere. Un alt cleric spune: “Dacă tu eşti un nimic, atunci eu sunt nimicul nimicului!” Tăcere. Al treilea cleric spune: “Dacă voi doi sunteţi nimicuri, atunci eu sunt mai puţin decât nimic!” Tăcere. La un moment dat, şoferul de taxi, un negru urât şi bătrân se întoarce şi spune: “Dacă voi trei sunteţi nimicuri, atunci eu nici că exist!” Cei trei clerici s-au uitat unul la altul: “Cine se mai crede şi ăsta?!”

Cu multă plăcere am primit o epistolă din Orient. Mi-a amintit de timpul când făceam parte din echipajul prinţului saudit Saad şi exploram deşerturile şi oceanele.

Să cauţi, să explorezi, să găseşti şi să nu te laşi niciodată doborât!

Epistola, scrisă de unul dintre fii lui Saad, mi-a pus o întrebare. Mă întreabă dacă nu doresc să-i dau unele sfaturi pentru o întreprindere a păcii. Tânărul saudit doreşte să strângă o echipă de tineri de mai multe naţionalităţi şi religii cu care să alcătuiască un echipaj şi să plece în descoperirea ultimilor pete albe de pe harta globului. Are bani suficienţi şi sprijinul unui canal de televiziune, gen “Discovery”. Mi-a amintit de tatăl lui, acum un arab gras şi chel, acum treizeci de ani unul dintre cei mai frumoşi tineri din Orient. De aventurile, timp de doi ani, în “Rub Al-Khali” sau pe mare, cu nemaipomenitul yacht “Red Barracuda 2”, cel cu două motoare Rolls-Royce, cel mai rapid vas care a existat vreodată în posesia unui particular, exceptând pe cele de curse.

Mai sunt destule “pete albe” pe hartă! Dar descoperirea lor este un pretext. Adevăratul teritoriu de descoperit şi cucerit este tineretul. Legăturile care se poat stabili între tineri de religii și naționalități diferite. Conflictele care pot apărea şi modul lor de soluţionare.

Când zorile războiului terorizează pe toată lumea eu încă mai sper în pace. Sunt un om al păcii. De aceea am fost “decartat” după 911 şi scos din jocurile mari!

Dar, nu cred că o să-l sprijin pe tânărul saudit. De fapt totul este un joc de PR. Vasul năvlosit de Hussein este un vas de croazieră. El se va intitula căpitan și ce romantic și aventuros este să aibă, la vedere, sfaturile unui commodore din flota căutătorilor de comori, și pustnic pe deasupra din România, țara unde se cresc dragonii! Nu este vorba de faptul că nu am avut niciodată încredere în ipocrizia musulmanilor. Nu mai am timp, nu mai am chef de aşa ceva, monden, televiziune, “so social”!

Dar, este fiul lui Saad şi dacă l-a crescut aşa cum ştiu eu şi am văzut la casele mari din Orient înseamnă că tânărul chiar vrea să facă ceva, să arate lumii că mai există o speranţă. Tineretul nu vrea război, în război mor şi sunt mutilaţi în primul rând tinerii. Politicienii şi generalii stau acasă şi fac afaceri cu furnituri de război. Sau, spun că în politică este ca în Afghanistan. Istoria, dintotdeauna, îmi este martoră. Războiul este o mare afacere. Pentru câţiva, foarte puţini, care îl doresc şi aţâţă prin mijloace media.

Război, război mondial, război civil, război “low cost”? Nu cumva, se răspândeşte frica, teroarea? Nu cumva, prin bufonerii, se aţâţă lumea la omor? Ce ușor și iresponsabil vorbesc unii jurnaliști despre război, ca despre un meci de fotbal. Am militat întotdeuna pentru o armată românească puternică şi bine înarmată. Acest lucru garantează pacea. Si Vis Pacem Para Bellum! Dar, politicienii, conducătorii, sunt de altă părere.

Gurile rele din State spun că derapările, mai ales cele belicoase, din politica şi presa românească au făcut obiectul unui raport federal. La nivelul referenţi de specialitate, de zonă, nu mai sus, deocamdată. În principiu, americanii nu doresc ca lacheii din coloniile lor să exagereze mai mult decât este necesar, chiar cu “autocritica”. Cei care au sărit calul o să constate, în curând, nemulţumirea marelui licurici. Mark Twain a spus că americanii nu pot să-şi permită să fie tot timpul proşti. Nu mult timp şi nu toţi!

Dar, ca întotdeauna, despre altceva doream să vă povestesc, dar m-am luat cu introducerea.

DART – testul dublu de redirecționare a asteroizilor – este în faza finală de atingere a țintei sale. DART este primul test real al capacității noastre de a ne apăra de un asteroid aflat pe un curs de coliziune cu Pământul. Pentru acest test, DART vizează Didymos B – alias Dimorphos – un corp ceresc care are doar 525 de picioare (160 m) în diametru. Va lovi micul asteroid – în speranța de a-l împinge ușor în afara orbitei – la 7:15 pm EDT ( 23:15 UTC ) pe 26 septembrie 2022.

Acest test va arăta dacă suntem gata să intervenim împotriva oricăror asteroizi amenințători care ar putea fi îndreptați către Pământ.

La începutul acestei luni, NASA a raportat că DART a avut prima ochire asupra țintei sale, sistemul de asteroizi Didymos și luna sa Dimorphos (sau Didymos B). Nava spațială LICIACube, care va asista la impact, s-a separat cu succes de DART pe 11 septembrie.

NASA a repetat și a răsrepetat că nu este niciun pericol pentru Terra, este un simplu exercițiu. Prea multe repetări, mă tem că este ca exercițiile rușilor în Ucraina. Dar, de ce să facem panică, este destulă!

Dacă doriți să urmăriți evenimentul în direct, acțiunea începe la 22 UTC, pe 26 septembrie 2022, ora unu România, pe site-ul NASA . De asemenea, îl puteți viziona prin Facebook , Twitter și YouTube.

Ce să zic, am mai văzut filmul acesta. Se numea ”Armageddon” și era cu Liv Tyler, Bruce Willys și Ben Affleck. Și cu simpaticul Steve Buscemi care face un rol mare. Dar, acum vedem Armageddon, varianta 26 septembrie 2022!

Până atunci să ştiţi că mâine, în mod necesar şi fără acordul sau negaţia vreunui licurici, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 26 septembrie 2022

BERBEC Ziua e favorabilă în toate, mai puţin în domeniul sentimental. Astăzi, niciun obstacol major în perspectivă, negociază, căuta alianţe şi acceptă, dacă nu se poate altfel, mici compromisuri. Relaxează-te, tensiunea nu e productivă! În general vorbind, este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul cumpărăturilor si vizitelor pe care le poţi face. Trebuie, doar, să inspiri incredere. Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut.

TAUR O posibilă schimbare. Dar, analizează bine, înainte să cârmeşti pe un nou drum. Ceea ce începi poate aduce rezultate bune, însă nu lua visurile drept realitate, promisiunile drept garanţii! Ai înteles, în sfârşit, că trebuie să depunei efort pentru a ţine pe cineva drag lângă tine. Şi nu ar trebui sa fie greu! Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evident ostilă. Nu fi preocupat sau îngrijorat de nerealizări, Cosmosul are alte priorităţi şi o altă scară a valorilor decât noi. Totul este bine, vorba câtecului şi aceasta stă scris în stele!

GEMENI Astăzi este bine să fii mai sigur pe tine, mai hotărât! Totuşi, e bine să rămâi în limitele civilizate ale politeţii şi purtării civilizate. Să fii hotărât nu înseamnă să fii mitocan! Dimineaţa este favorabilă domeniului profesional. Ai unele idei interesante. Discută despre ideile tale, fă-le cunoscute şi aplică-le repede! Ceea ce nu trebuie să faci: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place. Pe de altă parte ai mare nevoie de un consilier de taina, ai o problemă care necesită un gen de expertiză pe care n-o ai.

RAC Ceva pare că te îngrijorează, dar este ziua ideală pentru cumpărături, sau vizite la prieteni, după orele de program. Puteţi petrece clipe plăcute împreună, depănând amintiri din vacanţe! Trebuie sa te scuturi de senzaţiile neplăcute şi să zâmbeşti celor din jur. Sunt multi care te plac, ba chiar eşti iubit! Îţi place armonia, e ţelul zodiei tale, încearcă să te bucuri de ea! Rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite. Poate unde vrei să fie intotdeauna armonie! Cere un sfat de la Leu sau de la un Geaman din familie.

LEU Sunt mari, sau mai mici interese în joc, la serviciu, sau în viaţa ta sentimentală! Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în cursul dimineţii. Gândeşte de zece ori şi vorbeşte o singură dată! O zi calmă şi cuminte, cum nu ai mai avut de mult. Poţi să speri că şi pentru tine viaţa are o felie mare de tort pusă la păstrare! Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele „tabu”. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Ceva legat de un aspect al lucrului în echipă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în nici un mod. Cooperează mai strâns cu anturajul, cu colegii şi spune-le exact şi precis ceea ce aştepţi de la ei.

FECIOARĂ E puţin cam târziu să te cuprindă regretele pentru greşelile din trecut. Încearcă să eviţi aceste momente jenante când îţi plângi de milă! O zi cam melancolică, dar te poţi distra pe seară! Eşti prea stresat, prea tensionat. Şi în compensaţie, mănânci prea mult! Încercă să cuantifici sursa neplăcerilor, să găseşti modalităţi de rezolvare a problemelor şi să-ţi impui priorităţi! Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale, totuşi. Şi o petrecere drăguţă cu o Balanţă care îşi sărbătoreşte ziua de naştere la serviciu, sau la şcoală. Evită enervarea şi stresul printr-o atitudine prevenitoare faţă de anturajul apropiat, faţă de familie.

BALANŢĂ Configuraţia astrală avantajează proiectele personale şi/sau domeniul sentimental. Azi trebuie să foloseşti diplomaţia şi politeţea, pe care, de altfel, ştii foarte bine să le pui în valoare. Mai ales dimineaţa nu te obosi prea tare, oboseala cronică şi eforurile din ultimul timp încep sa se vada. Poţi merge la cumparaturi pentru mici cadouri destinate chiar ţie, sau altor Balanţe din anturaj. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu specula nimic financiar, însă. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este foarte obositoare, mai ales dacă este ziua ta de naştere!

SCORPION Calităţile tale personale te ajută astăzi – poţi lămuri unele situaţii, sau să faci unele alegeri. Pe plan profesional trebuie să iei imediat unele măsuri, decizii care nu mai suferă amânare. Dacă eşti obligat de meserie să „faci frumos” şi să zâmbeşti tot timpul, azi ai o problemă! Treci printr-unul dintre rarele momente de sinceritate anuală şi spui ce gândeşti, direct în faţă! Perioada în discuţie este favorabila iar aspectele negative nu sunt decât faulturi de joc. Nimic foarte neplăcut. Pe piaţa stelelor se spune că se creează noi „sindicate” între personaje şi persoane din anturajul tău, poate chiar dintre rude, aparent fără nimic în comun, dar care, pe termen lung pot sa-ti intersecteze interesele.

SĂGETĂTOR Astăzi eşti confuz, nu prea eşti stăpân pe logica vorbelor tale. Dacă trebuie să spui minciunele amoroase, fii atent la cum potriveşti cuvintele. Amorul este favorizat, dar comunicarea, nu! O zi plăcută, in care te simti tot timpul vesel si entuziast si de aceea aproape orice iti iese, iar familia si prietenii te apreciaza in mod deosebit. Dimineaţa, o perioadă scurtă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Dupa ce ai decretat ca ocupi primele trei locuri la inteligenta, frumusete si profesionalism, trebuie sa te uiti si cati bani ai in buzunar, dar nu banii sunt importanţi când vrei să cucereşti lumea!

CAPRICORN Activitatea ta este avantajată. Stelele îţi conferă un dar al negocierii şi al convingerii. Nu te pierde în discuţii sterile, ci mergi direct la miezul problemei. Stelele indică, nu obligă! Poţi avea o zi vesela, cu multă lume în jur. Astăzi te simţi bine şi imaginezi planuri. Nu-ţi face probleme mai multe decât trebuie, eşti un perfecţionist, dar lumea nu este perfectă! Primesti sau faci vizite. Seara te poţi găsi într-o colectivitate favorabilă care, până la urmă, îţi aprobă ideile. Profesia, afacerile, sunt din nou bine aspectate. Trebuie să-ţi afirmi autoritatea şi într-o problemă de familie, sau/şi o situaţie cu un prieten.

VĂRSĂTOR Dimineaţa trebuie să dai dovadă de calm şi răbdare pentru ca să echilibrezi unele aspectele nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: trebuie să rezolvi problemele singur! Dimineaţa eşti tensionat, nevos şi nemulţumit. Starea se prelungeste şi îţi poate afecta sănătatea, daca nu te calmezi şi nu îţi impui să consideri terminate lucrurile odată terminate! O zi bună în toate, mai puţin la cumpărături. Nu cumpăra nimic, nu juca la bursă, nu împrumuta, ocoleşte băncile şi casele de pariuri. Climatul general la serviciu este neplăcut şi încordat, tensiunea tinde catre cote maxime, dar aproape nimic nu se petrece! Ai răbdare!

PEŞTI Cu toată situaţia financiară îngrijorătoare, astăzi eşti foarte entuziast şi optimist. Prietenii te apreciază, pentru că buna ta dispoziţie este benefică şi… rară în aceste timpuri! Calmul tău e un bun exemplu şi chiar sprijin pentru cei din jur. Dai impresia unei persoane care are soluţii! Stai mai mult in aer liber. Vine iarna grea şi o să regreţi timpul pierdut! Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi colosale – pentru alţii! Nu ai frică, pastrează speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!