HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR,  25 octombrie 2022. Eclipsa parțială de Soare  

25 octombrie

Pe 25 octombrie s-au născut Pablo Picasso, Annie Giradot, Galina Vişnevskaia, Jon Anderson, Vasile Parizescu, Ioan Chirilă, Sabina Ivaşcu şi Regele Mihai I al României.

În calendarul creștin ortodox sunt Sfinții: Marcian, Martirie și Tavita.

Tradiţional, în ”Kalendar” pe 25 octombrie, este Ajunul Sf. Dumitru (Sumedru). Ziua Armatei Române.

În ajunul Sf. Dumitru se împarte de sufletul morţilor, căzând anul acesta în zi de marți, ziua lui Marte-Ares, zeul războiului, să ne gândim și la cei care au luptat în războaie, la cei căzuți pentru patrie. Este și Ziua Armatei. Este un ritual cu un pronunţat caracter funerar. Se face Focul lui Sumedru, peste care sar copiii ca să fie sănătoşi tot anul şi tinerii ca să se căsătorească în anul ce va să vie. Femeile şi fetele împart seara, la lumina focului, nuci, mere, struguri, prune uscate, vin vechi şi ţuică nouă.

Cănd focul este să se stingă, se coc cartofi în jar şi se spun poveşti, pilde şi ghicitori. Apoi ia fiecare gospodar câte un tăciune şi-l aruncă în livadă pentru ca pomii să se călescă şi să rodească şi la anul.

Tradiţia cere ca să se stea până când focul de Sumedru se stinge de tot.

De ce? Pentru că nu departe, în întunericul protector, pe timpuri, pândeau lupoicele cele înţelepte. Dacă puteau să fure un tăciune aprins din Focul lui Sumedru atunci puteau să zămislească Lupii de Foc, Magistraţii şi Executorii Legii vechi.

Or, se ştie, că în ultima mie de ani au mai apărut trei Lupi de Foc, aşa că numărul lor total este de nouă. Când numărul lor va fi de doisprezece şi cu Lupul Şchiop, treisprezece, atunci apele vor îngheţa, pământul se va cutremura şi va înghiţi omenirea, va fi ploaie de foc şi Sfârşitul Lumii…

Evident, un mit vechi de când lumea, când focul trebuia păzit, pentru că oamenii nu ştiau încă să-l reaprindă! O legendă europeană, cum sunt multe pe alte meleguri, scandinave, nordice, cu foc și îngheț veșnic, lupi şi amurgul zeilor!

25 octombrie 2022: Eclipsă parțială de Soare

Pe 25 octombrie o eclipsă parțială de Soare poate fi văzută din cea mai mare parte a Europei, nordul Africii, Orientul Mijlociu și părțile de vest ale Asiei. În România eclipsa începe în jurul orei 12:20 are maxim pe la 13:35 și încetează în jurul orei 14:45. Datele exacte, pentru orașele principale și modul de acoperire îl găsiți la https://www.astro-urseanu.ro/esoare-20221025.html. Soarele va fi acoperit în partea superioară.

Explicații antice pentru eclipsa de Soare

Culturile antice au încercat să înțeleagă de ce Soarele a dispărut temporar de pe cer, așa că au venit cu diverse motive pentru ceea ce pare că a provocat o eclipsă de Soare.

În multe culturi, legendele despre eclipsele de soare implică figuri mitice care mănâncă sau fură Soarele. Alții au interpretat evenimentul ca un semn al zeilor furioși, sau certați.

Demoni flămânzi, căței hoți

În Vietnam, oamenii credeau că o eclipsă de Soare a fost cauzată de o broască uriașă care devora Soarele, în timp ce culturile nordice, de exemplu vikingii, dădeau vina pe lupi, în special lupul Fenir, pentru că mănâncă Soarele.

În China antică, se credea că un dragon ceresc prânzește din Soare, provocând o eclipsă de Soare. De fapt, cuvântul chinezesc al unei eclipse, chih sau shih , înseamnă a mânca . Și la noi folclorul spune că eclipsele apar când Soarele, sau Luna, sunt mâncate de vârcolaci.

Conform mitologiei antice hinduse, zeitatea Rahu este decapitată de zei pentru că a capturat și a băut Amrita, nectarul zeilor. Capul lui Rahu zboară spre cer și înghite Soarele provocând o eclipsă.

Folclorul coreean oferă o altă explicație străveche pentru eclipsele de soare. Acesta sugerează că eclipsele de soare se întâmplă deoarece câinii fantastici încearcă să fure Soarele.

În mod tradițional, oamenii din multe culturi se reunesc pentru a lovi oale și tigăi și a scoate zgomote puternice în timpul unei eclipse de soare. Se crede că a face un zgomot îl sperie pe demonul care provoacă eclipsa și va fugi lăsând Soarele în pace.

Mituri și legende ale eclipsei de Soare native americane

Pomo, un grup indigen de oameni care trăiește în nord-vestul Statelor Unite , spun povestea unui urs care a început o luptă cu Soarele și a luat o mușcătură din el. De fapt, numele Pomo pentru o eclipsă de soare este Soare muşcat de un urs .

După ce a luat o mușcătură din Soare și și-a rezolvat conflictul, ursul, după cum spune povestea, a continuat să meargă pe bolta cerească și să întâlnească Luna și a luat o mușcătură și din Lună, provocând o eclipsă de Lună . Este posibil ca această poveste să fi fost modul lor de a explica de ce are loc o eclipsă de Soare cu aproximativ 2 săptămâni, înainte sau după, o eclipsă de Lună.

Soare furios

Grecii antici credeau că o eclipsă de Soare era un semn al zeilor furioși și că era începutul dezastrelor și al distrugerii.

Tribul Tewa din New Mexico din Statele Unite credea că o eclipsă de Soare a semnalat un Soare furios care a părăsit cerul pentru a merge la casa lui din lumea subterană.

Soarele și Lună se ceartă

Potrivit folclorului inuit, zeița Soarelui Malina a plecat după o luptă cu zeul Lunii Anningan. O eclipsă de Soare a avut loc când Anningan a reușit să o ajungă din urmă pe sora lui.

Batammaliba, populație care locuiește în Benin și Togo folosesc momentul eclipselor pentru încheierea unei păci, a unei legături. Potrivit legendelor lor, o eclipsă de Soare însemna că Soarele și Luna se luptau și că singura modalitate de a-i împiedica să se rănească unul pe altul era ca oamenii de pe Pământ să rezolve toate conflictele dintre ei.

Superstițiile moderne ale Soarelui

Frica de eclipsele solare există și astăzi. Mulți oameni din întreaga lume văd încă eclipsele ca semne rele care aduc moarte, distrugere și dezastre.

O concepție populară este că eclipsele de soare pot fi un pericol pentru femeile însărcinate și pentru copiii lor nenăscuți. În multe culturi, copiilor mici și femeilor însărcinate li se cere să stea în casă în timpul unei eclipse de soare.

În multe părți ale Indiei, de exemplu, oamenii postesc în timpul unei eclipse de soare din cauza credinței că orice mâncare gătită în timpul unei eclipse poate fi otrăvitoare și nepură.

Nu toate superstițiile care înconjoară eclipsele de Soare sunt legate de moarte. În Italia, de exemplu, se crede că florile plantate în timpul unei eclipse de soare sunt mai strălucitoare și mai colorate decât florile plantate în orice altă perioadă a anului.

Din punct de vedere astrologic eclipsele au o conotație negativă în ariile geografice unde se pot observa. Eclipsa din România, are loc dinaintea zilei unui Sfânt, Sf.Dimitrie, cel izvorâtor de mir. Acest Sfânt nu a fost militar, totuși este considerat protectorul armatelor. Cel mai adesea este zugravit în togă de senator dar și în echipamentul militar al timpului. Eclipsa parțială de Soare poate semnifica evenimente negative în domeniul militar. Nu foarte grave, poate mai mult niște întâmplări, pentru că și eclipsa este parțială. Perioada este până la următoarea eclipsă, care este una de Lună.

Personal nu o să mă uit la eclipsă, am altele mai bune de făcut și vă invit și pe domniile voastre să fiți prudenți. Întotdeauna, la câte o eclipsă sunt unii imprudenți care își pierd vederea, uitându-se în Soare cu echipament neadecvat. Paza bună trece primejdia grea!

După cum știți, mâine este o altă zi! Să fim demni de ea!

HOROSCOP 25 octombrie 2022

BERBEC În ziua eclipsei, fiind mai calm şi echilibrat, decât de obicei, ba și cu umor, poţi să rezolvi azi unele situații, la serviciu, sau acasă. Nu te lăsa invadat de interesele altora, refuză politicos, dar ferm! Mici favoruri din partea anturajului, în special a sexului opus. Orele dimineţii sunt mai putin favorabile. Pentru un procent din zodie: succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Dupa această perioada, în orice caz nu astăzi, vei obţine recunoaşterea unor eforturi trecute.

TAUR Ziua de azi te ajută să comunici corect, să te înţelegi mai bine cu cei dragi şi apropiaţi, cu familia. Nu risca în nimic, fără pariuri. Astăzi pierzi banii, cel puțin așa indică conjunctura. Este timpul unor mai mari sau mai mici decizii. Pe care este bine să nu le amâni. Mai bine acţionează! După o perioda pe care ai caracteriza-o drept mediocra ai, în sfârşit, o zi care începe o perioadă fastă. Paşi mici, dar fermi, pe drumul care ţi l-ai ales. Realizări mici, însă pline de bucurii. Dar, repet, nu risca! Te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionand un film bun, pe seară, poate.

GEMENI Ai senzația că nu faci parte din jocul celor din jur, că nu ești suficient băgat în seamă și capitolul relațiilor tale sociale nu este bine abordat. Așa este, nu este nimic fals! Mereu nemulţumit. Starea aceasta se prelungeste şi te poate afecta. O zi care contează, în primul rând pentru ca ziua încă este lungă şi promisiunile toamnei, fructele şi legumele, încă nu s-au sfârşit. Nu prea te simţi în apele tale, însă, la serviciu sau la muncă, sau unde îţi petreci dimineţile şi uneori toată ziua. Ai nevoie de un impuls, de o motivaţie suplimentară. Dar astăzi eşti receptiv la propunerile şi sfaturile celor din jur. Ascultă şi poate vei găsi soluţia ca să îţi faci viaţa profesională mai uşoară!

RAC O vorbă veche spune: ”Ţine-ţi prietenii aproape şi duşmanii şi mai aproape.” Nastratin Hogea adaugă: ”da, dar nu îi lua în brațe!” Daca nu ştii ce se bârfeşte, nu ştii ce măsuri să iei! Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu uita că, dacă prevalezi faţă de alţii, dacă îi controlezi – acest lucru nu îţi aduce nici siguranţă, succes sau satisfacţie. Autocontrolul, stăpânirea de sine şi autodepăşirea, permanenta perfecţionare sunt singurele căi care contează. Şi te face să te simţi bine, împlinit, realizat, puternic.

LEU Astăzi, în ziua eclipsei, planifică-ţi secvenţial activitatea. Ai mult de lucru, este o zi densă și obositoare. Nimic nou! Dar, acordă mai multă atenție muncii cotidine, fii mai prezent, nu acționa ca un robot. Stai cât mai mult în aer curat, plimba-te şi fă munci fizice. Mintea ta are nevoie sa descarce energiile negative. O zi foarte potrivita ca sa iei initiative curajoase, atat in domeniul tau de activitate, cat mai ales in relatiile tale sentimentale. Confuzia si dezordinea sentimentala proprie zodiei pot deveni calitati poetice, adică acceptate de anturaj daca dai dovada de abilitate si nu vorbesti prea mult!

FECIOARĂ Ai în jocul tău social un atuu de care nu te-ai servit până acum. Nici acum, astăzi, nu este cazul să exgerezi, să faci mai multe valuri decât trebuie. Așteaptă să se limpezească apele! Ințelegerile trecute trebuie mereu reînoite, atat in afaceri cât și în dragoste, altfel partenerii işi cam „uita obligatiile”! Fă ceva bun pentru cineva din anturaj, din familie, fără să ştie. Fă-i o surpriză plăcută! Bucuria pe care o produci se întoarce asupra ta amplificată. Bine faci, bine găseşti! Zâmbeşte celor din jur! Sunt mulţi care te plac, ba cineva, chiar, te iubeşte.

BALANŢĂ Relaţiile cu persoanele născute in semne de aer şi foc sunt astăzi armonioase, dar nu şi cu cele din semne de apă şi pământ. Vezi și tu cum aranjezi lucrurile în funcție de semne și afinități! Trebuie să faci aranjamentele necesare, să iei deciziile care se impun, chiar să faci mici cumpărături pentru efortul de ordonare a activităţii. Intuiţia te îndreaptă în direcţia bună. Urmeaz-o! Pe plan sentimental simţi o dorinţă impetuoasă să revii în trecut, la persoane şi sentimente din trecut. Parcă ai uitat ceva, parcă nu eşti aşa de sigur de tine, dacă nu-ţi aminteşti ce ai uitat şi nu rezolvi problema aceea, încă necunoscută, dar faci eforturi mari să-ţi aminteşti despre ce era vorba!

SCORPION Este o zi pe care stelele o anunță densă, trepidantă. Dar, relaxează-te şi oferă-ţi o siestă sud-americană. Odihna este temeiul sănătăţii, spunea Esculap. Seară plăcută, poate ieşi în oraş! Ai inţeles, în sfârşit, că trebuie să faci efort pentru a ţine pe cineva drag lânga tine. Şi nu ar trebui să fie greu. Astăzi poţi fi şi tandru şi înţelept, iar norocul iţi surâde din plin. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite mai ales spre sfârşitul zilei de astăzi. Nu incerca sa impui anturajului si lumii intregi propriul sistem de referinta, ci mai bine respecta regulile jocului ca sa obtii ce vrei.

SĂGETĂTOR Un alt semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o problemă tehnologică. In aceasta zi ai ceva noroc. Poziţia planetelor indică o zi de marți favorabilă, fără trei ceasuri rele! Primele ore ale zilei nu iti sunt colosal de prielnice, dar cu moderaţie, mai ales la relaţiile cu anturajul şi la cumpărături, vei evita neplăcerile. Trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun si sa iei imediat masurile necesare. De asemenea, trebuie sa continui cu aceleasi metode verificate de până acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele! Atenție, se face simţit un dezechilibru între activitate şi odihnă!

CAPRICORN Pluton cel ciudat, aflat de o veşnicie în zodie, te ajută să faci bani, să ai succes financiar, să intri în rândul plutocraţilor. Câte puțin, odată, doar oceanul este făcut din picături! Nu-ti schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Stelele spun sa te plimbi prin mall, sau macar printr-un supermarket local in cautarea unui obiect dragut, util şi poate chiar si ieftin. Astazi poti sa ceri un favor sau o inlesnire de la anturaj, adica de la prieteni sau de la familie, acestea fiind domeniile favorizate! Mâncare mexicana, sau polineziana, paste italienesti, vinuri frantuzesti si gin englezesc sunt opţiunile tale pentru o cina festivă in doi!

VĂRSĂTOR Poți să câștigi în eficiență, dacă înlături detaliile inutile. În această zi de marți, ziua lui Marte, poți să găsești mai multă forță și tenacitate. Ieși dintr-o perioadă de turbulență. Astăzi evita schimbările bruste de program. O realizare care te bucură în mod deosebit, mai ales că este rezultatul unor eforturi trecute. Numeroase planete, adică vreo patru, îţi sunt favorabile aşa că poţi să-ţi realizezi unele dorinţe. Dupa efortul monoton de la serviciu sau unde activezi, Luna bine aspectată iti recomanda un joc pe tabletă, un biliard, sau o paradă de moda. Sau un tratament de întreţinere, masaj, poate. Şi de ce nu, să mergi să dansezi undeva…

PEŞTI Dimineața eclipsei eşti sub influenţa unui Mercur supărat, comunicarea suferă. Timpul te presează şi nu termini ceea ce ai de spus. Așa nu poţi să stabileşti ceea ce doreai şi te enervezi inutil! Evita încăpăţânarea, nerăbdarea şi graba, mai ales spre seară. Nu accepta cu nici un pret sfaturi garantate si substante ciudate pentru cura ta de slabire, mult sport, multa mişcare sunt infinit mai bune. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, duşmanii au şi ei problemele lor aşa încât te mai slăbesc un pic. Stelele sunt cam glumeţe și îți pregatesc o intreaga telenovelă cu intrigi, marturisiri si declaratii infocate, asta mai pe seară!