HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 25 noiembrie 2022. Acum 4.370 de ani a început POTOPUL. Arca lui Noe.

25 noiembrie

Pe 25 noiembrie s-au născut Lope de Vega, Andrew Carnegie, Karl Friedrich Benz, Tina Turner, Augusto Pinochet, George Vraca, Dumitru Carabăţ.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Ecaterina, Mercurie. Odovania praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului.

Nimic în „Kalendar”, dar bunul folclorist Pamfilie menţionează că în această zi nu se lucrează, căci altfel s-ar primejdui casele prin foc.

Astăzi este singura și unica Black Friday. La noi Black Friday este mereu, și primăvara, și vara, când vor mușchii lor, cel puțin așa anunță comercianții imbecili. La fel ca în Tanzania. Mentalitate de colonie, de negrii, ce pretenție aveți? În trecut, pentru o campanie de vânzare se folosea cuvântul ”solduri”. Nici atunci și nici acum nu se fac reduceri adevărate, totul este o mare păcăleală.

Dar ziua de 25 noiembrie mai a însemnat un eveniment important.

Savanţi în studiul Bibliei, al Vechiului Testament, au stabilit că acum exact 4.370 de ani, pe 25 noiembrie, a avut loc… Potopul. Mai precis, a început!

Știți domniile voastre, Potopul, Arca lui Noe, ploaia de 40 de zile etc etc. Dar nu aș fi așa de sigur că totul este doar o pildă duhovnicească. Una, sau mai multe inundații catastrofale istorice globale, a, sau, au existat cu siguranță – oamenii de știință au găsit dovezile materiale.

S-a scris mult pe subiectul Potopului. O anumită carte am căutat-o mult, pentru că este cea mai importantă, a fost tipărită în peste două milioane de exemplare – și totuși nu o găseam! Am găsit-o în anul 1993, la Londra, într-unul din anticariatele din City. Un șiling. Nu i-am spus anticarului că aș fi plătit și zece lire. Bun, acum se găsește pe Amazon și costă de la unu la zece dolari.

”In search of Noah’s Ark” scrisă de Dave Balsinger și Charles E. Sellier Jr. apărută în anul 1976, la Editura Sun Classic Books, 216 pagini și multe fotografii și documente. Cartea cuprinde dovezi incontestabile ale existenței biblicei corăbii imense, Arca lui Noe.

În Biblie se dau dimensiunile și instrucțiunile. Arca lui Noe a fost o constructie simplă, fără veleități de navigație, trebuia doar să plutească, construita din lemn de chiparos, izolată cu smoală, pentru etanșeitate, lată de aproximativ 23 de metri, lunga de 140 de metri si înalta de alti 14 metri; ea avea o singură fereastră si o singura ușa, aflata la jumatatea arcei. La rândul ei, „Epopeea lui Ghilgames” aminteste de un potop universal si de arca eroului Utnapiștim, construita însa sub forma unui cub cu latura de 60 de metri. Probabil, adică sigur, Noah, Noe, a construit Arca, după instrucțiunile date!

Potrivit marturiei preotului babilonian Beresos (475 înainte de Hristos), consemnată si de istoricul roman Iosif Flavius, epava Arcei lui Noe putea fi aflată pe atunci înca pe culmea abrupta a unui munte, numit de el „muntele kurzilor”. Totodata, mai multe fragmente ale acesteia puteau fi găsite în unele locașuri armene și siriace din vremea sa.

Pe scurt, în anul 1840 a fost în Estul Turciei un cutremur catastrofal cu schimbare de relief. O expediție militară trimisă să verifice reperele de frontieră a descoperit, aproape de vârful muntelui Ararat epava unei gigantice corabii, acoperită parțial de gheață și zăpadă. Fusese dezvelită de cutremur. În anul 1876, dorind să verifice zvonul, celebrul politician britanic Sir James Bryce și colonelul Murat urcă pe Ararat. Se întorc încântați, da, arca lui Noe există și este imensă și aduc ca dovadă o bucată de un metru jumătate de lemn de chiparos aproape fosilizat, din biblica corabie. După Bryce, în anul 1887 prințul John Joseph Nori escaladează muntele Ararat și aduce desene arătând o corabie imensă, plină de cuști din lemn, goale. Corabia avea 5 punți, spune prințul. În anul 1955 inginerul francez Fernand Navarra, în fruntea unei expediții numeroase, reușește să ajungă la arca lui Noe și s-o fotografieze. În anul 1961 arca lui Noe este fotografiată, din spațiu, de un satelit militar, fotografia de titlu.

În anul 1973 o nouă și foarte numeroasă expediție internațională, care dispunea și de un helicopter – sponsorizată și de National Geografic – escaladează muntele Ararat. Nu este o treabă ușoară, Ararat are 5.137 de metri înălțime și ultima parte a ascensiunii este în ghețuri veșnice. Ei bine, expediția a răscolit patru luni de zile versanții vulcanului stins, până s-a lăsat iarna. Nu a găsit nimic. Nici alte expediții, după anul 1973, nu au mai găsit Arca. Singura dovadă materială a existenței Arcii lui Noe este bucata de lemn de chiparos adusă de Sir James Bryce și fotografiile făcute de francez și din spațiu. Oamenii de știință spun că, probabil, a fost o altă prăbușire de roci, care a acoperit Arca.

Teoria conspirației spune altceva, dar este târziu și cățelușele mele latră răsfățat cerând atenție. Este frig în Prahova submontană, mercurul în termometrul de afară a coborât la temperaturi negative, focul arde în sobe, răspândind miros de rășină și de gutui, ceaiul este gata, așa că o să mă uit la un film. Un film vechi, bine făcut, bine jucat, bine regizat, ca să-mi întărească speranța că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 25 noiembrie 2022

BERBEC Ziua aceasta de vineri, ziua lui Venus, aduce o atitudine justă faţă de cei pe care îi bănuieşti că profită de bunele tale intenţii. Conjunctura arată că poți să pui lucrurile la punct! Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că te-ai grăbit, ca întotdeauna. Nu îţi face procese de conştiinţă inutile. Viaţa merge înainte şi datele se schimbă mereu. Cu informaţiile pe care le-ai avut ai luat o hotărâre care a părut că este cea mai bună. Doar nu eşti propriul duşman ca să-ţi faci singur rău? Totuşi, te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasă şi devine friguroasă, iar presiunea atmosferică variază mult.

TAUR Astăzi sfârșești o săptămână de lucru mai densă, mai obositoare. E momentul să-ţi faci timp şi pentru relaxare şi să te îngrijeşti. Tratamente de întreţinere, ceva fizioterapie, mult somn! Născut sub semnul lui Venus, protectoarea zodiei Taurului, trebuie sa începi să înţelegi că dragostea, confortul şi sănatatea sunt elementele fundamentale ale existenţei tale. Nu iti face iluzii inutile cu unele relaţii sociale pe care le ai, sau despre unii prietenii care şi unii şi alţii sunt serviabili atâta timp cit le poţi oferi ceva in schimb. Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. Trebuie să faci bani, nu să te gândeşti la ei!

GEMENI Nu ştie nimeni cum să-ţi intre în voie. Dai impresia unei persoane distrate, distante, lipsită de empatie. Astăzi stai un pic şi descoperă cauzele înstrăinării tale. Dacă vrei, nu este greu! Astăzi trebuie să primeşti si dăruieşti multă afecţiune. Este o perioadă excelentă pentru legăturile amoroase (întărirea celor vechi sau stabilirea unor noi relaţii). Trebuie să rezolvi neîntârziat problemele legate de moşteniri, testamente, asigurări, taxe şi impozite sau altele de acelaşi gen. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Gemenilor de a rezolva problemele legate de relaţiile cu terţi sau cu autorităţile. Poţi găsi ceva informaţii care să te îndrepte către o afacere nouă. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor financiare, cu aplicaţie directă la bugetul familiei tale.

RAC Dimineața operezi o schimbare în abordarea relaţiilor umane. Până acum te bazai mai mult pe latura emoţională, de astăzi încerci să fii mai raţional şi mai logic! Seara trebuie să te odihnești! Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit imediat. Astăzi poţi să dai consistenţa necesară eforturilor şi să eviţi inactivitatea. Puţin sport nu ar strica: sală, bazin, poate chiar o sauna, sau macar plimbări în aerul rece, dar mai curat. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa. Energia ta vitală este în creştere, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi prietenii tai sunt foarte ocupati.

LEU O dorință te cuprinde astăzi, nemotivat. În ciuda frigului, vrei plimbare, muzică, dans și lucruri frumoase. Dă curs acestor porniri, din ele se constituie starea de bine şi de sănătate! O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Banii şi veniturile, în general, sunt bine aspectate, încasările pe care le aştepţi vor veni, totuşi, este adevărat că nu la valoarea pe care o speri. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liderul grupului şi aşteptînd iniţiative din partea ta. Initiative care astazi se ilustreaza prin absenţă – nu ai o zi excelenta in ceea ce priveste originalitatea gandirii şi vrei să te plictiseşti singur, nu în grup.

FECIOARĂ Astăzi te cuprinde o dorinţă obsesivă să faci treburile repede şi bine, să termini săptămâna aceasta. Poţi să primeşti şi ajutor, dacă oboseşti, stelele te favorizeză, nu ești singur pe lume! Nu vinde blana ursului din padure, nu promite ceva in afara posibilitaţilor tale, pentru că mai târziu s-ar putea să produci decepţii nemeritate. Ai un loc de munca decent, ceva prieteni, o legatură stabilă, un acoperiş deasupra capului, şi un mobil. Nu mai bombăni, că poate fi mai rau! Arta de a face avere are două căi : să câştigi mult şi să consumi puţin. Confucius spunea că ţăranul chinez este un om fericit şi sănătos pentru că este modest şi harnic. Pe atunci nu existau bănci!

BALANTĂ Nu fii prea critic, cu alţii, sau chiar cu tine! Înlocuieşte reproşurile cu un zâmbet şi o propunere de colaborare. Oferă-ţi o pauză inteligentă în climatul de agresivitate şi încrâncenare! Ai o ocazie socială ca sa ieși in lume. Nu o rata, pentru că pe lânga profesionalism ai nevoie şi de relaţii pentru o cariera de succes. Din nou, ce vrei, viaţa se repetă din lipsa de imaginaţie, ai acelaşi gen de probleme în dragoste, sau la serviciu, pe care ai jurat să nu le mai ai niciodată! Nu pune la inimă barfele şi vorbele in doi peri, mai ales daca provin de la femeile din anturajul tau – ai aspecte negative in zodiile feminine!

SCORPION Prieteni, sau rude te viziteaza astăzi, cu veşti bune. Puneţi la cale impreună un proiect, care pare interesant. Este vorba despre mica vacanță de Ziua Națională, despre Crăciun şi sărbătorile de iarnă, dar şi de multă bătaie de cap! Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate haotică te face nervos şi obosit. Iar pe de alta parte te face să nu obţii rezultatul dorit şi vei pierde încrederea colegilor sau a familiei. Un aspect negativ se referă la risc financiar – nu da şi nu lua bani cu imprumut ! Un procent dintre Scorpioni pot pleca, însă, într-o călătorie, poate până în colț, după țigări, stelele sunt favorabile!

SAGETATOR Astăzi poţi să arăţi partenerului buna ta credinţă, că nu renunţi uşor şi că ai resursele ca să continui, chiar să progresezi. Efortul merită un premiu, aşa că ai o cină tandră cu lumânări! Nu te lasa copleşit de rutina zilnică, căuta să te distrezi şi să legi noi prietenii. Atenţie la regimul alimentar şi la răceli. Cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Sănătatea este buna, banii – constant. Pe total, o zi buna!

CAPRICORN Te-ai cam plictisit de lentoarea cu care se întâmplă lucrurile. Ai vrea să accelerezi derularea lor şi să încerci să lămureşti situaţia, mai ales că e vineri, sfârșitul săptămânii de lucru. Fericiti fie făcătorii de pace, iar astazi o sa te numeri si tu printre ei, pentru ca aplanezi cu multa diplomatie un conflict din anturaj. Nu că ai avea un talent anume, dar astăzi eşti la momentul potrivit, în locul potrivit. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie. In aceasta perioadă, cu aspecte complexe, unii dintre Capricorni nu se simt în largul lor, anumite sentimente restrictive şi dezamăgiri existenţiale se amplifică. Ca să-ţi impui punctul de vedere personal trebuie sa vorbeşti cu convingere şi patimă, atunci lipsa de argumente nu se prea observa.

VARSĂTOR Ai o mulţime de gânduri şi idei în ceea ce priveşte domeniul comunicării. Nu eşti mulţumit de imaginea ta publică şi doreşti să pui lucrurile la punct. Ziua e favorabilă, trebuie să ai curaj! La acest sfârşit gotic de săptămână de lucru eşti într-o perioadă buna. Nu neaparat ca ai avea performanţe de excepţie la serviciu, în bucătărie, sau la şcoala – si asta se poate intampla – dar mobilul tău sună neîncetat. Afaceri si afaceri. Unele cu bani, altele de amor. Alege cu grijă, anul ăsta oferta este cam proastă. Si nu uita sfatul meu : nu amesteca utilul cu placutul. Conjunctura iţi indică astăzi o zi în care trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovada de inspiraţie, atât în relaţiile familie cât şi în afaceri.

PESTI Nu prea ai spor, orice ai face. Aşa că nu te implica în decizii importante şi în lucrări grele. Încearcă să treci rapid şi uşor prin dimineaţă şi oferă-ţi o seară plăcută şi relaxantă! Astrele te avertizează astăzi de ceva „praguri” peste care se poate trece cu obisnuita soliditate si perseverenţă, specifice zodiei, pentru că astrele iţi sunt binevoitoare. Este, de asemenea, o perioadă favorabilă celor din zodie care caută puțină liniște și evoluție spirituală. Cumpăra-ti lucrul acela la care râvnesti de mult timp – inflaţia este ca pasta de dinţi, odată ieşită din tub nu mai poate fi pusă la loc – mai târziu, aproape sigur, nu o sa mai iți poti permite. Poate este un cadou de Sf.Andrei, care se apropie. Niciun prilej nu este de pierdut, dacă este vorba de ceva care îți face plăcere. Cine ştie mai bine decat tu însuţi, ce dar îţi doreşti, de fapt!