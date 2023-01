HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  25 ianuarie 2023. Epurare etnică? Guvernul ucrainian folosește minoritățile etnice drept carne de tun.

25 ianuarie

Pe 25 ianuarie s-au născut Somerset Maugham, Virginia Woolf, Antonio Carlos Jobim, Eusebio, Eduard Şevarnadze, Ion Dolănescu, Ion Hobana, Rodica Mănăilă, Pius Brânzeu, Alexandru Bârlădeanu, Ion Bălăceanu, Catul Bogdan, Șerban Stati.

În calendarul creştin-ortodox, pe 25 ianuarie este Sf. Grigore Teologul. În folclor, în ”Kalendar” se spune că Sf. Grigore păzeşte împotriva ologelii. Şi că Sfântul este şi el şchiop. Este evidentă referirea la Lupul Şchiop, care în această perioadă îşi exercită latura punitivă, după cum i-a poruncit Sf. Petre.

De astăzi şi până pe 2 februarie, după unii autori chiar şi până pe 7 februarie, se întinde o veche, o foarte veche sărbătoare, care vine de la începutul începuturilor. Savantul german Julius Lips spunea că astfel de perioade dedicate lupilor sunt marca mitologiei europene primordiale, de influență nordică, însă. Filipii de iarnă, poate cea mai importantă sărbătoare de iarnă a dacilor, după Anul Nou – consacrată lupilor, adică lor, geto-dacilor. Nu se mai ştie cum se numea la început, pentru că s-au suprapus sărbătorile creştine Filipii, care sunt “nişte apostoli”. Prin unele locuri se spune că sunt şase Filipi, care pedepsesc poporul pentru păcatele şi relele făcute. Poate mai scapi de ei, dar nu scapi de cel de al şaptelea apostol care vine mai la urmă, încetinel, fiind şchiop!

Al şaptelea apostol are puteri foarte mari, date de bunul Dumnezeu. Lupul Şchiop, Magistratul, cum îi spuneau romanii, înzestrat cu puteri supranaturale, avatarul Sf.Andrei şi sfătuitorul Sf.Petru – se spune că această fiară fabuloasă, care a ucis dintr-o singură muşcătură pe Marele Zimbru din stepele de la răsărit (referire la lupta dintre localnici şi popoarele migratoare de la răsărit) ei bine, această maşină teribilă de luptă ascultă doar de Maica Domnului, pentru că ea l-a pus pe lup să-i păzească Grădina.

”Acu’, spune tradiţia, pentru că poporul a fost ticăloşit de conducători nedemni, de străini şi de lăcomie, au mai apărut trei Filipi, trei Lupi de Foc”. În prezent sunt nouă Filipi de Foc şi cu şeful haitei, Lupul Şchiop – zece! Iar când vor fi 12 Filipi şi cu Lupul Şchiop, 13, Maica Domnului îşi va aşterne voalul ei de obraz peste Grădina, ținându-l cu ambele măini, ca o pavăză, şi mari minuni se vor întâmpla cu ţara şi cu oamenii. Iară dacă oamenii de aici nu se vor potoli şi nu vor înceta cu ticăloşiile, Maica Domnului îşi va întoarce obrazul de la ei şi își va lăsa să cadă voalul pe pământ – sfârşitul lumii! Frumoasă legendă, de influenţă, evident, nordică!

Sunt o mulţime de tabu-uri de respectat în această perioadă, în care se sfârşeşte lunga perioadă de nuntă a lupilor. Să nu coşi, să nu împungi ceva. Să nu foloseşti obiecte ascuţite cu vârf, săgeată, ac, suliţă.

“Acu’ văd că oamenii lucrează şi nu se întâmplă nimic, dar las că nici lupi nu mai sunt!” spunea Th. Speranţia.

Lupi, sigur nu nu mai sunt aşa de mulţi dar Filipii, Lupii de Foc, slavă domnului, îşi fac treaba! Pentru că ei sunt nemuritori, fiare magice sub protecție sfântă – atâta timp cât în Europa sau în lume va mai exista un om cinstit, un singur om onorabil şi cu credinţă în Sf. Treime!

John Cody și Denes Albert sunt autorii articolului următor apărut în REMIX News, organul grupului de la Vișegrad, articol pe care am încercat să-l adaptez cât am putut.

Se pare că etnicii maghiari au fost uciși în număr mare în bătălia de la Soledar, iar acum există temeri că această mică populație din Ucraina ar putea suferi pierderi excepțional de mari.

În timp ce armata ucraineană se confruntă cu pierderi masive în estul țării, forțele armate apelează din ce în ce mai mult la etnicii maghiari care trăiesc în vestul țării pentru a umple rândurile rărite ale armatei, unii critici îngrijorându-se că efortul de mobilizare în masă echivalează cu epurare etnică.

„Dacă acest lucru continuă, nu vor mai rămâne maghiari în Transcarpatia”, a spus Füssy Angéla în timpul unui reportaj din regiune pentru portalul de știri maghiar Pesti Srácok.

Sosesc rapoarte despre regiunea Transcarpatia din Ucraina, care găzduiește aproape 150.000 de maghiari, înregistrează eforturi mari de mobilizare, locuitorii raportând că nu a existat un asemenea efort de la izbucnirea inițială a războiului. În prezent, sute de soldați și polițiști ucraineni au coborât în ​​regiune și adună și recrutează pe oricine pot prinde, inclusiv membri ai populației țigane, de etnie romă.

Institutul de știri ungar Magyar Nemzet relatează că „morgile din Transcarpatia sunt și ele pline și încetinesc în mod deliberat eliberarea victimelor”.

Potrivit portalului de știri maghiar Pesti Srácok, care și-a transmis raportul din orașul ucrainean Munkács (Mukachevo în ucraineană), locuit de maghiari, circulă zvonuri că Ucraina caută să recruteze zeci de mii de bărbați în regiune. Este probabil să se formeze o nouă brigadă deoarece cea mai mare brigadă de soldați instruiți, Brigada 128 de Asalt Vânători de Munte, a suferit pierderi uriașe la Soledar. Ocuparea rusă a așezării din estul Ucrainei a fost anunțată pe 13 ianuarie.

Mulți dintre soldații acestei brigade erau etnici maghiari proveniți din vestul țării, unii scriind pe Twitter că Ucraina i-a folosit pe acești soldați drept carne de tun în cele mai sângeroase bătălii ale țării.

Brigada a participat, de asemenea, la luptele pentru Kreminina, Popasna, ofensiva de sud a Hersonului și alte bătălii aprige din război. Cu toate acestea, unii acuză Ucraina că recrutează puternic și din alte minorități etnice, pe care naționaliștii ucraineni le privesc de mult timp cu suspiciune, sau ostilitate total. ”The Ukrainian military disproportionately recruits from the Transcarpathian Oblast compared to other oblasts in Ukraine. Using ethnic Hungarians, Rusyns, Romanians, and Slovaks as cannon fodder against Russian artillery shells.”

Un bărbat a declarat publicației de știri Pesti Srácek că, mai devreme, piața din Munkács a fost închisă, iar recruții au fost luați într-un autobuz. Motivul real al recrutării forțate este necunoscut localnicilor, dar pe rețelele de socializare apar tot mai multe videoclipuri cu oameni luați cu forța din casele lor, sau de pe străzi. Pe parcursul războiului, videoclipurile cu persoane care protestează împotriva recrutării au circulat pe rețelele de socializare.

O femeie a spus ziarului că tot mai mulți oameni din orașul de graniță Csap cred că aproape nimeni nu este în siguranță. Și că oricine poată fi dus la război, chiar și tineri de 16 ani fiind înrolați.

Conform regulamentului recent adoptat, nimeni nu poate fi admis la universitate fără un document care să ateste că este înscris în armată. De asemenea, locurile de muncă și municipalitățile trebuie să țină un registru, iar toți recruții trebuie să fie înregistrați. Un nou proiect de lege va supune și căsătoria și divorțul să fie supuse autorizației comandamentului militar, întrucât au existat cazuri de persoane care divorțează deoarece tații care își cresc singuri copiii sunt scutiți de serviciul militar.

Ucraina are o populație de 150.000 de etnici maghiari. La un moment dat, populația etnică maghiară a Ucrainei locuia pe teritoriul maghiar, dar Ucraina a anexat acest teritoriu la sfârșitul Primului Război Mondial, în urma tratatului de la Trianon.

După cum a raportat Remix News anterior, sute de etnici maghiari ar fi murit luptând în est pentru Ucraina.

Ucraina are o relație tensionată cu populația sa maghiară. Guvernul a interzis maghiarilor să vorbească limba lor și a vizat instituțiile culturale maghiare, în timp ce naționaliștii ucraineni au comis atacuri violente, au incendiat locuințe, împotriva populației etnice maghiare.

Acum, există temeri că guvernul ucrainean s-ar putea răzbuna împotriva acestor maghiari, inclusiv cu recrutarea forțată și misiuni pe front, care prezintă rate mari de victime.

No comments, dar vă amintesc încă odată ce am spus de mii de ori: ne aflăm în tabăra greșită! Herr Werner Klaus Johannis von Hermannstadt ar trebui să țină cu dinții și ghearele de poziția de neutralitate a României pe care a anunțat-o. Nu avem niciun motiv să sprijinim Ucraina, cel mai ostil vecin pe care îl avem. Interesul României este ca războiul dintre cei doi dușmani ai noștri să continue cât mai mult, să rămână acolo, să nu se extindă, și să slăbească cât mai mult cele două țări slave. Repetarea Războiului Crimeei din secolul XIX.

Slavii sunt, de departe, cei mai numeroși în Europa. Din fericire au existat în Europa minți strălucite care au întreținut ostilitatea între diferitele ramuri ale slavilor. Printre primii a fost Cornelius Agrippa, care, pe când era secretarul și consilierul personal al lui Carol al V-lea a băgat zânzanie între diferitele ramuri ale slavilor. Nu a fost greu…

Mâine o să vă împărtășesc câte ceva din ceea ce mai primesc, a venit timpul, pentru că, nu-i așa, mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 25 ianuarie 2023

BERBEC Ți se fac propuneri ispititoare, dar astăzi eşti foarte ocupat şi nu ai timp. Timpul te presează şi nu termini ce ai de spus. Nu poţi să stabileşti nimic şi te enervezi inutil. Răbdare! O parte din zodie se pregăteşte pentru cumpărături. Poţi să te implici mai mult în viaţa celor mici, fie că este vorba de copii, fie de animăluţe. Aşa o să petreci momente plăcute care îţi umplu inima de veselie şi bunăvoinţă.

TAUR Este bine să nu te implici în discuţii cu șefii, patronii, soarele sau, în general, cu semnele de apă. Atenţie la bani, la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Programul tău se tot schimbă astăzi, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. De asemenea o zi favorabilă micilor deplasări. Dar, atenţie la vremea schimbătoare când frigul te poate cuprinde când nu te aştepţi!

GEMENI Ţine-ţi prietenii aproape şi duşmanii şi mai aproape. Daca nu ştii ce se bârfeşte, nici nu ştii ce măsuri să iei! Sigur, dacă vrei să iei atitudine, pentru că o bârfă rămâne o simplă bârfă! O zi aglomerată, cu o seară plăcută. Este bine să începi proiecte noi, să discuţi şi să motivezi oamenii. Evită să te implici în orice activitate legată de autorităţi, mai ales dacă este vorba de autorităţile locale.

RAC Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi şi apropiaţi, cu anturajul. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu pleca la drum lung! Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că astăzi că nu ai făcut mai mult – “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Atenţie la bani, unde îi pui şi cum îi cheltuieşti. Nu lua şi nu da bani cu împrumut, pentru că aşa se strică prieteniile.

LEU Este bine să-ți faci aliați printre colegii de serviciu, planifică-ţi secvenţial activitatea şi priorităţile tale. In jungla de beton ai luptat bine până acum, deci eşti dispus să continui! Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, mai nimic!

FECIOARĂ Sunt mai multe interese, mai multe planuri care se derulează în prezent în jurul tău. Astăzi vezi care îți e favorabil. O atitudine de genul „toţi o să avem de câştigat” este recomandată. Conjunctura astrologică te favorizeză în domeniul financiar-bancar. Dacă ai o problemă cu băncile, astăzi este ziua în care ai noroc, insistenţa ta poate avea şanse bune de câştig.

BALANŢĂ Într-o situaţie aparte, cum este ziua de astăzi, este necesar să dai dovada de spirit de conservare, să desparţi problemele altora, de propriile tale necazuri! Rezolvă problemele urgente! Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante. O zi în care trebuie să-ţi mai struneşti emoţiile. Totodată mai calm şi mai calculat decât de obicei, poţi să rezolvi unele lucrări întârziate, sau să aplanezi conflicte.

SCORPION O zi de miercuri, care, pe lânga faptul că ai uitat să posteşti, mai este şi enervant de lungă şi obositoare! Conjunctura favorizează familia şi amorul, procedează, deci, în consecinţă! Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi obiectivă a analizei reci şi pertinente care te caracterizează. Astăzi poţi profita de acest lucru!

SĂGETĂTOR Aspectele bune indică o schimbare favorabilă în viata ta – te influenţează în bine şi iţi dă farmec. Nu te lăsa influențat de veștile proaste și de conspirația presei, vezi-ți de treaba ta! Nu te lăsa încărcat cu sarcini suplimentare, arătă că ai şi limite. O zi care pare bună, mai ales în a doua parte, pentru vizite, scurte ieşiri, după program, în oraş, sau mici escapade la un film, concert sau muzeu. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt!

CAPRICORN Nu primeşti nicio veste. Este de bine, înseamnă că totul este normal. Pluton cel ciudat, aflat de o veşnicie în zodie te ajută să-ţi regenerezi energia psihică, eficient şi relativ rapid. Foloseşte-ţi gândirea limpede de astăzi la sinteza ultimelor evenimente. Mici succese care îţi lumineză astăzi sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întărească încrederea în forţele proprii. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase.

VĂRSĂTOR Ai nevoie de o perspectivă nouă, de un pas înapoi ca să vezi tot tabloul. Unii dintre nativi încep o nouă etapă de viață, un nou modul și este necesară o resetare a scopurilor și dorințelor! Zi incertă şi uşor disarmonică până la orele prânzului, apoi totul intră în echilibru. Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Ai o perioadă interesantă, vorba înţeleptului chinez, poţi profita de ea, dacă poţi!

PEŞTI Ai un mod mai matur și mai eficient de abordare a problemelor sentimentale. Pasiunea adolescentină este minunată, dacă nu este doar un foc de paie! Trebuie să ai sentimente perene, durabile! Aspecte minore benefice te pot avantaja esential în lămurirea, în clarificarea, unei situaţii familiale în cursul unei convorbiri la mobil. Rezolvă problemele urgente! Dar, fii atent la o posibilă păcăleală!