HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR, 25 februarie 2022. O poveste, dar nu despre război

25 februarie

Pe 25 februarie s-au născut Pierre-Auguste Renoir, Friedrich Haendel, Enrico Caruso, Carlo Goldoni, Anthony Burgess, George Harrison, Benedetto Croce, Tom Courtenay, Costache Antoniu, Richard Oschanitzky, Jean Georgescu, Virgil Duda.

Nimic în „Kalendar” iar în calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Tarasie din Constantinopol, Alexandru şi Ipatie.

Până la 1 Martie, deci, nici astăzi, nu este nicio sărbătoare, notificare importantă, în calendarul vechi al poporului român. Apoi încep sărbătorile primăverii, trecerea înceată de la elemenul apă la elementul aer, până la echinocţiul de primăvară.

V-am mai spus că am petrecut un weekend în compania de excepţie a unui „Freunde der Musik”. Odată şi odată o să vă spun povestea acestei vechi organizaţii. Nu, nu am primit vizita lui Mefisto, el este afon. Nu, nu sunt urmaşii cavalerului Christian Rosenkreuz. Nu, nu sunt Ordinul Ultimei Thule. Nu. Nu aţi ghicit, dragii mei, pentru că nu aveţi de unde să ştiţi despre prietenii muzicii!

Oaspetele meu, prieten al muzicii, mi-a spus o mulţime de poveşti. De aceea a făcut un drum lung ca să-mi spună acele poveşti. Ştia că, mai devreme sau mai târziu, nu o să mă rabde inima şi o să vă spun şi domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi câte o poveste. Atenţie, sunt “poveşti”, hai să le punem în rândul teoriei conspiraţiei. Când vrei să spui adevărul şi nu ai nicio probă, pentru că dovezile sunt secrete, atunci spui că istoriseşti o poveste. Asta a făcut şi musafirul meu. Bun, acum să nu credeţi că am ţinut minte toate aceste date. Musafirul meu a “uitat” un dosar de carton gros de culoare maron închis. Poate astăzi nu o mai fi atât de “Sehr Geheim”! Când peste tot este vorba despre război, eu vă urez ”război ușor” și vă spun o poveste!

O poveste a fost despre Falco. Se pare că prietenul muzicii a mai trecut şi pe la francezi. Ei au făcut un serial. Cei mai tineri o să mă întrebe cine este, sau mai curând, a fost, Falco? Un austriac, pe nume Johann Hölzel, născut la 19 februarie 1957 în Viena, la ora locală 13:15. Un Vărsător cu unele influenţe din Peşti, cu un destin fabulos. De la naştere i s-a arătat soarta deosebită: a fost singurul supravieţuitor dintre tripleţii născuţi de mama lui, Maria. La naştere a avut 54 de cm şi cântărea cinci kilograme! A copilărit în cartierul Margareten din Viena şi a locuit tot acel timp pe Ziegelofengasse numărul 26. Pe atunci i se spunea Hans. De foarte mic a dovedit un mare talent în muzică. Şi lui i s-a spus “micul Mozart”. Familia lui nu era bogată, dar se descurcau. Tatăl era lăcătuş-mecanic şi câştiga binişor, mama lui avea o mică afacere cu maşini de spălat. Spălătoreasă. Toţi banii familiei au fost investiţi în Hans. Tot ceea ce era mai bun, liceu particular, pian cu coadă, mediaţii de muzică cu cei mai mari, dintre cei mai mari, din Viena. Conservatorul din Viena, secţia muzică clasică. În 1977 Hans, încă nu se numea Falco, s-a convins că o carieră de muzician clasic este anevoioasă şi cere relaţii, “pile” pe care nu le avea, aşa că a ales calea muzicii uşoare.

Părăseşte Viena şi Conservatorul şi se mută în Berlinul de Vest, pe atunci teatrul unor dezvoltări experimentale în muzică. Era momentul Kraftwerk şi Giorgio Moroder. Hans devine membru al formaţiei “Drahdiwaberl” şi cântă vocal şi chitară-bass. Un prim succes, cu “Ganz Wien”, în 1982 în care aduce în discuţie problema drogurilor. Din liceu, Hans s-a ilustrat ca un tip care nu accepta drogurile. Singura bătaie memorabilă a fost la o petrecere cu un prieten care voia neapărat să-l facă să “guste”. Hans i-a spart faţa! În 1981 Hans este recrutat şi devine membru în bine ascunsa şi misterioasa “Geheime Informationen Europäische Agentur” GIEA, care avea ca misiune supravegherea şi controlul substanţelor cu potenţial halucinogen, sau altfel spus, droguri, în Europa.

Dacă locurile de intrare ale drogurilor în Europa erau Amsterdam, Marsilia, Istanbul – locrile de procesare erau în Germania de Vest şi Austria, unde, se zice, sunt cei mai buni chimişti din lume!

Misiunea lui Hans era să se dea un mare drogat şi să afle reţelele de distribuţie şi locurile de procesare, dar şi “caizii”, marii şefi. Şefii lui de la GIEA au contat pe faptul că Hans avea un mare potenţial şi că o să ajungă, cu siguranţă, celebru, devenind un magnet pentru dealerii de droguri.

Hans îşi ia ca nume de scenă Falco, lumea spune că din admiraţie pentru schiorul săritor de la trambulină, Falko Weisspflog, dar adevărul este că acesta era numele lui de agent sub acoperire. “Ce este mai secret, mai acoperit, decât ceva care vede şi aude toată lumea”, a spus Falco şefilor lui!

În anii care au urmat, Falco a devenit celebru şi bogat. Hit-ul lui “Rock me Amadeus” a stat, în anul 1986, patru săptămâni în vârful topului Billboard, nu numai în State ci şi în Canada, Marea Britanie, Franţa şi Australia. Singurul cântăreţ de limbă germană care a realizat această performanţă. A fost în State. Pe unde trecea se confiscau tone de droguri, se arestau zeci de distribuitori, se interceptau transporturi. El este cel care a dat informaţiile care au dus la confiscarea celei mai mari încărcături de droguri din toate timpurile – treizeci de tone de cocaină bază. La început marii traficanţi, şefii cartelurilor drogurilor s-au bănuit unii pe alţii. Poate vă mai amintiţi de războiele drogurilor din acele timpuri! Responsabil de toate acestea era talentatul, elegantul şi inteligentul austriac, Falco, mai tare decât James Bond!

Falco simte că este vizat, bănuieşte că şefii cartelurilor s-au prins că el i-a dat în gât! Are o perioadă în care îşi prezice moartea şi prin cântecele pe care le compunea. Şefii lui îi ordonă să se salveze, să plece din State şi din Europa. În 1996 Falco se mută în Republica Dominicană, unde GIEA îl supraveghea şi îi asigura protecţia.

Totul a mers bine până în ziua de 6 februarie 1998. La ora 16:40 Falco ieşea încet dintr-o parcare conducând un masiv şi puternic Mitsubishi Pajero. Dar, îl pândea un asasin, care conducea un şi mai masiv autobuz Ford. Garda lui de corp a fost strivită pe loc, Falco a fost rănit la cap, nu foarte grav. Dus de urgenţă la spitalul din Puerto Plata a fost asasinat, acolo, cu sânge rece. Probabil, opera unui mare serviciu secret care nu vedea cu ochi buni prezenţa lui Falco într-o regiune controlată de el.

Toate poveştile despre drogurile pe care le consuma Falco au fost doar poveşti. Era acoperirea lui ca şi excentricităţile pe care le comitea. Aşa, cu atât mai suspectă a fost analiza, la autopsie, făcută în Puerto Plata care a găsit mari cantităţi de cocaină şi alcool în corpul lui Falco, cât să omori un elefant. Pe de altă parte unii doctori de acolo, care chiar îşi respectă jurământul lui Hipocrat, au vorbit: Falco a fost asasinat, iar drogurile şi alcoolul au fost introduse, se pare, prin perfuzie! Avea 40 de ani. Un erou despre care presa a scris multe lucruri urâte, din drogat şi excentric nu-l scotea. Doamnelor şi domnilor, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, nimic nu este cum pare a fi. Peste ani de zile, când se vor declasifica documentele secrete, i s-a va face dreptate şi lui Falco, va fi reabilitat şi poate decorat, postmortem. Până atunci, vedeți o fotografie a lui Falco, este în titlu şi uitaţi-vă în ochii lui! Nu-i aşa că povestea prietenului muzicii este adevărată?

Ca lucrurile să se întâmple, să aşteptem până la declaraţiile oficiale, pentru că, mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 25 februarie 2022

BERBEC Conjunctura îţi indică să te preocupi mai ales de resursele tale, să le verifici, fără să faci multe valuri. Eşti ceva mai neinspirat, nu-ţi impune propria viziune, propriile idei. Cumpăra-ti lucrul acela la care râvnesti de mult timp – inflaţia este ca pasta de dinţi, odată ieşită din tub nu mai poate fi pusă la loc – mai târziu, aproape sigur, nu o sa mai iti poti permite. Poate este un cadou pentru 1 Martie! Cine ştie mai bine decat tu însuţi, ce dar îţi doreşti, de fapt.

TAUR Trebuie să fii foarte atent la cheltuieli. Dacă e cazul, la depozite bancare, carduri, rate, leasind, investiţii, dividente, rente, dobânzi – la toată nenorocirea asta financiar-bancară! Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. Trebuie să faci bani, nu să te gândeşti la ei! Astăzi te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi şi îndrăzneţe, mai ales dacă lucrezi în domeniul creatiei.

GEMENI Ţine-ţi prietenii aproape şi duşmanii şi mai aproape. Daca nu ştii ce se bârfeşte, nici nu ştii ce măsuri să iei. Sigur, dacă vrei să iei măsuri, pentru că o bârfă rămâne o simplă bârfă! Steaua Vega iţi indică astăzi o zi în care trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovada de inspiraţie, atât în relaţiile familie cât şi în afaceri. Astăzi nu trebuie să faci nici o plată, să nu cheltuieşti decât pentru strictul necesar. Şi încă un sfat: astăzi nu se dă cu aspiratorul chiar dacă este mizerie în casă după petrecerea de Dragobete!

RAC Luna, patroana ta, este complex aspectată. Regreţi şi ai speranţă, în acelaşi timp. Se pare că prezentul te îngrijorează, de aceea te refugiezi în trecut şi viitor! „Nu spera şi nu ai teamă!” Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie. In aceasta perioadă, cu aspecte complexe, unii dintre Raci nu se simt în largul lor, anumite sentimente restrictive şi dezamăgiri existenţiale se amplifică. Ca să-ţi impui punctul de vedere personal trebuie sa vorbeşti cu convingere şi patimă, atunci lipsa de argumente nu se prea observa.

LEU Nicio planetă în zodie, dar mai multe în opoziţie. Aşa că astăzi nu fii „contras” sau „ultras” , ipostaza de rebel fără cauză nu te prinde. Mai bine pândeşte, aşteaptă-ţi momentul favorabil! Nu te lasa copleşit de rutina zilnică, căuta să te distrezi şi să legi noi prietenii. Atenţie la regimul alimentar şi la răceli, la umezeală. Cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Sănătatea este buna, banii – constant. Pe total o zi buna!

FECIOARĂ Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. In această perioada ai ceva noroc. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi o viaţă socială mai densă, mai veselă. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi o viaţă socială mai densă, mai reuşită. Astăzi este o zi foarte prielnică profesiei, meseriei, activităţii tale. Fecioarele şi flăcăii care dau examene sau interviuri sunt avantajati de astre. Sigur examenul poate fi şi in bucatarie, pentru o cină selectă în doi, sau patru dacă socoteşti şi pisica şi căţeluşul, dar neapărat după ce studiezi cartea de bucate.

BALANŢĂ O atitudine de genul „toţi o să avem de câştigat” este recomandată azi, mai ales că spiritul de colaborare e înghiţit de un egoism feroce. Aşa poţi să-i ţii sub control, invintînd la alianţe! Din nou, ce vrei, viaţa se repetă din lipsa de imaginaţie, ai acelaşi gen de probleme în dragoste, sau la serviciu, pe care ai jurat să nu le mai ai niciodată! Nu pune la inimă bârfele şi vorbele in doi peri, mai ales daca provin de la bărbaţii din anturajul tau – ai aspecte negative in zodiile masculine. Daca vrei să începi o relaţie, atunci astăzi este ziua. Spune-i orice, păstrează iniţiativa, ţine-i atenţia concentrată şi poate ai succes!

SCORPION Conjuctura îţi indică că ai nevoie de aer curat pentru organism şi de idei noi pe planul mental. Trebuie să-ţi “aeriseşti” stilul de viaţă, să ai un orizont de vedere în ceea ce faci! Arta de a face avere are două căi: să câştigi mult şi să consumi puţin. Confucius spunea că ţăranul chinez este un om fericit şi sănătos pentru că este modest şi harnic. Pe atunci nu existau bănci. Astăzi, pe seară, stelele spun să-ţi oferi o distracţie, poate la un film plăcut, poate la un spectacol, sau concert. Cultura nu intră în economie.

SĂGETĂTOR Ai multă energie şi bune intenţii, mai poţi să şi donezi! Conjunctura te avantajează în folosirea unor veşti sau informaţii. Atenţie la presă şi la net, poţi avea unele date de excepţie. Banii şi veniturile, în general, sunt bine aspectate, încasările pe care le aştepţi vor veni, totuşi, este adevărat că nu la valoarea pe care o speri. Doar se apropie sfârşitul lunii! Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, un camarad pe care te poţi bizui. Initiativele astazi se ilustreaza prin absenţă, nu ai o zi excelenta in ceea ce priveste originalitatea gandirii şi vrei să te plictiseşti singur, nu în grup!

CAPRICORN Astăzi nu primeşti nicio veste. Este de bine, înseamnă că totul e normal. Pluton cel ciudat, planeta plutocraţilor, aflat mereu în zodie, te ajută să-ţi regenerezi eficient energia psihică. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa. Energia ta vitală este în creştere, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi prietenii tai sunt foarte ocupati. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor financiare, cu aplicaţie directă la bugetul familiei tale, sau a buzunarului tău.

VĂRSĂTOR Este bine să nu te implici în discuţii cu semnele de foc. Afacerile emoţionale, sentimentale, sunt aspectate favorabil. Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi. Este de bine, înseamnă că totul este normal! Nu pleca la drum lung! Poţi găsi ceva informaţii care să te îndrepte către o afacere nouă. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit imediat. Astăzi poţi să dai consistenţa necesară eforturilor şi să eviţi inactivitatea. Puţin sport nu ar strica: sală, bazin, poate chiar o sauna, sau măcar plimbări în aer curat, dacă nu plouă şi nu este prea frig şi umezeală.

PEŞTI Conjunctura te îndeamnă să-ţi înăreşti propria viziune profesională, sau sentimentală şi să te elibereazi de influenţele nefaste! Cum spunea Arghezi, “cel ce gândeşte singur” e avantajat! Viaţa merge înainte şi datele se schimbă mereu. Cu informaţiile pe care le-ai avut ai luat o hotărâre care a părut că este cea mai bună. Doar nu eşti propriul duşman ca să-ţi faci singur rău? Apoi datele s-au schimbat şi hotărârea nu ţi-a mai părut cea mai bună. Totuşi, te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasă şi încă friguroasă şi presiunea atmosferică variază mult.