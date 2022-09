HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR,  24, 25 septembrie 2022. Se întâmplă odată la 70 de ani, observați-l pe Jupiter!

24,25 septembrie

Pe 24 septembrie s-au născut F. Scott Fitzgerald, Jim Henson, Grigori Potemkin, Albrecht von Wallenstein, Aurel Giroveanu, Nicolae Licareţ, Corneliu Omescu. Pe 25 septembrie s-au născut William Faulkner, Dmitri Şostakovici, Michael Douglas, Robert Bresson, Mark Hamill, Christopher Reeve, Panait Cerna, Călin Turcu, Simion Pop, Maria Tănase.

Pe 24 septembrie este în calendarul creştin ortodox Sf. întâia Muceniţă şi întocmai cu Apostolii, Tecla. Mai este şi Sf. Siluan de la Muntele Athos. Pe 25 septembrie sunt Sfinţii: Pafnutie Egipteanul, Serghie de la Radonej şi Eufrosina. De duminică, la apusul Soarelui și până marți la apusul Soarelui, este Anul Nou evreiesc, Roș Hașana. Începe anul 5783, deie Domnul ca ultimul să nu fie!

Tradiţional, pe 24 septembrie sunt Teclele, Teclele Berbecilor. Sărbători de toamnă foarte vechi, din neolitic, destinate „înfrăţirii cu lupii”. „Încep sărbătorile de toamnă consacrate lupilor” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 416.

Prin alte părţi Teclele se numesc Filipi, de exemplu în judeţul Prahova şi ţin trei zile. În aceste zile nu se mătură prin casă, nu se râşneşte, nu se macină, nu se coase, nu se spală, nu se umblă cu frigări, ţepoaie, furci, topoare sau alte unelte ascuţite. Pamfile, SLR, 1997, pagina 177.

Lupul Şchiop şi cu a lui haită de nouă Lupi de Foc (iniţial au fost şase, dar au furat lupoicele tăciuni aprinşi pe Lună Plină şi au zămislit încă trei Lupi de Foc, că s-a stricat tare poporul) ei bine Filipii şi cu Lupul Şchiop se pregătesc să-i muşte de inimă pe cei care sunt pe lista lui Sân’ Petru.

Tradiţia orală, folclorul, spune că până prin secolul XIX exista la români, în unele sate, un „voievod al lupilor”. Desenele de epocă îl arată îmbrăcat în alb şi cu o căciulă arătoasă, specifică. Seamănă până la identificare cu un „tarabostes”, cu un nobil dac. „Bărbaţii tari”, cei care se trăgeau din lupi. Numai voievodul lupilor ştia cuvintele, formula, care îi făcea pe lupi să asculte şi să nu mai atace animalele oamenilor. Pentru că lupii nu atacau pe daci şi pe urmaşii lor atâta timp cât erau din aceiaşi rasă, miroseau la fel ca strămoşii. Erau „fraţi”!

Pe 24 septembrie, la câteva zile de la echinocţiu, voievodul lupilor pleca singur, cu „daruri” pentru lupi. De obicei, un stârv, o carcasă de berbec. Se întâlnea cu haita, oferea darul şi „vorbea” cu şeful haitei, cu lupul alfa. Niciodată voievodul nu a fost atacat de lupi şi niciodată haita nu a rupt legământul. Sigur, atacau lupii turme şi cirezi, dar nu din satul voievodului.

„Probabil că a existat şi un voievod al urşilor, un alt voievod al zimbrilor, dar nu se mai ştie. S-a uitat şi limba lupilor şi nici lupi nu prea mai sunt. Pentru că lucrurile importante, naturale, de aici, de la noi, au fost uitate, au fost înlocuite cu altceva, ce ne este străin şi lucrul acesta ne face slabi şi neputincioşi. Bă aud că la Bucureşti încă mai omoară căţeii! Cojeni! Întotdeauna am spus că bucureştenii sunt ţicniţi! Se întâmplă accidente, cum să nu, la noi pe copiii de ţâţă îi mâncau porcii, dacă nu erau supravegheaţi. Aia de mergeau, la fel, dacă erau lăsaţi de capul lor îi loveau caii cu copitele. Fratele meu a păţit aşa în ’52. Are mormântul lângă mama. Pe un coleg de la primară l-au omorât porumbeii. S-au urcat pe scară la hulubărie să fure pui de porumbei. Porumbeii s-au speriat şi au ieşit toţi odată fâlfâind. Dracul de copil a căzut taman în cap şi acolo a rămas. Copii nesupravegheaţi… Cum să omori un câine, doar este un animal domestic! Şi nu au turbat câinii, au turbat bucureştenii… Doamne iartă-mă, că-mi fac păcate cu criminalii de cojeni!” (sursa Corneliu Decebal Vulpe, Comuna Drajna, Sat Drajna de Sus, Cătun, judeţ Prahova).

Foştii mei studenţi şi nişte actuali studenţi finlandezi, viitori sociologi, veniţi să facă practică în România au observat un lucru interesant. Cei care militează și astăzi contra căţeilor sunt alogeni. Frenologic vorbind, au caracteristici ale unor rase diferite de daco-romani, de fapt non-europeni. Iar cei care vor o soluţie corectă, în care moartea este înlăturată, dar sunt înlăturaţi şi căţeii de pe străzi, corect şi european, sunt în marea lor majoritate daco-romani şi unii maghiari. Şi maghiarii au un fel de Lup Şchiop, pe lupul de pustă Forkaş.

Să ne amintim că celor care nu le plac căţeii sunt musulmanii. Ori ştiu prea bine motivul, doar am stat în Umma cincisprezece ani. Ei gândesc altfel decât noi, vechii europeni. În Asia musulmană câinele este impur şi poate fi omorât, la fel ca şi un creştin. Deseori, înjurătura adresată de un musulman unui creştin era: „câine, câine de ghiaur!”

În Persia, Iranul de astăzi, umblă vorba că musulmanii sunt duşmanii căţeilor pentru că, în istorie, căţeii nu-i lăsau pe activiştii musulmani să se apropie de locuinţele oamenilor. Îi miroseau de departe, minciuna şi perversitatea au un miros specific şi căţeii lătrau, să-i rupă, pe musulmanii arabi veniţi să-i convertească cu forţa pe oameni.

Dar spre satisfacţia mea, mare iubitor de pisici, în islam pisica este pură şi la mare cinste. Este chiar o legendă despre pisicuţa Musa, pisica preaiubită a marelui profet Mahomed. Se spună că pregătindu-se pentru rugăciunea de vineri, profetul a observat că blânda pisicuţă dormea pe caftanul ritual cu care se îmbrăca pentru moschee. Ei bine, profetul, slăvită să-i fie bunătatea, a tăiat o mâneca a caftanului pe care şedea covrigel somnoroasa pisicuţă şi a plecat aşa la moschee. Apoi povestind ce s-a întâmplat, toţi dreptcredincioşii s-au minunat de bunătatea sufletului profetului Mahomed! Mai mult, profetul era însoţit mai tot timpul de un prieten al lui. I se spunea Tatăl Motanilor, pentru că mai întotdeauna avea într-un fel de rucsăcel, pe spate, câte o pisicuţă rănită de care avea grijă, în general motani, că ei se bat şi se rănesc.

Vedeţi, noi, daco-romanii, avem în sânge, undeva în subconştient, poate în memoria colectivă, cum ar spune marele Jung, ascendenţa noastră din lupi, crezul vechi al strămoşilor noştri. De aceea nu dorim să ucidem căţeii, aceşti urmaşi domestici şi simpatici ai lupilor. Este o problemă de rasă!

Într-o dimineaţă de septembrie, când Soarele încă nu răsărise, acum mulţi ani, eram un adolescent, abia intrasem la Politehnică, l-am întâlnit în pădurile de pe Muntele Ciucaş pe Lupul Şchiop, dar asta este altă poveste.

M-o fi vrăjit, atunci, că nici haitele de căţei, niciun animal sălbatic din junglele Africii, sau pusta Asiei nu a avut ostilitate faţă de mine. Dar, îmi aduc aminte, cu plăcere, de splendidul leopard pe care l-am întâlnit, aproape nas în nas, în jungla de lângă Conakry. Eram dat pe tot corpul cu o soluţie de nu ştiu ce plante, făcută de tatăl celei mai frumoase fete din lume, un mare savant şi preot voodoo, preaputernic baron Samedi, substanţă care avea rolul să ţină periculoasele insecte africane departe de pielea mea. Aşa că leopardul nu m-a mirosit. A ieşit pe cărare, drept în faţa mea. O secundă, lungă cât o oră, ne-am privit ochi în ochi. Am închis puţin din ochi, aşa cum fac pisicile, ca să-şi arate pacifismul, când i-am deschis leopardul nu mai era pe cărare, doar un mic foşnet care se depărta, în jungla suspect de tăcută.

Dar despre altceva doream să vă povestesc!

Pământul este pe cale să ajungă între Soare și Jupiter. Opoziția lui Jupiter, retrograd, va veni pe 26 septembrie. La această opoziție din 2022, planeta uriașă este mai aproape decât în ​​70 de ani!

Jupiter în 2022: La începutul lunii septembrie, Jupiter se ridică pe măsură ce cade întunericul adevărat. De fapt, este obiectul foarte luminos care urcă în est pe tot parcursul serii. Și până la momentul opoziției sale din 26 septembrie, Jupiter se ridică în est la apusul Soarelui.

Opoziție pe 26 septembrie ora 20:00 GMT (UTC) .

Cel mai aproape de Pământ pe 26 septembrie , la 3.953 de unități astronomice ( AU ) sau 367 de milioane de mile, sau 591 de milioane de km sau 33 de minute-lumină de Pământ.

Constelația de opoziție : Pești

Luminozitate la opoziție : Magnitudine -2,9.

Dimensiunea la opozitie (așa cum se vede cel mai bine printr-un telescop): 50 de secunde de arc.

Prin binoclu (oricând): Jupiter dezvăluie un disc strălucitor. Dacă te uiți cu atenție, poți vedea sateliții galileeni apărând ca puncte de lumină, așezați într-o linie care traversează planeta gigantică.

Apropo, Jupiter nu este întotdeauna cel mai aproape de Pământ în ziua opoziției sale. Dar în 2022, opoziția lui Jupiter față de Soare și cea mai apropiată apropiere de Pământ cad în aceeași zi. Asta pentru că opoziția are loc atât de aproape în timp de periheliul lui Jupiter – pe 21 ianuarie 2023 – cel mai apropiat punct al Soarelui pe orbita sa de 12 ani. Dacă este cel mai aproape de Soare și mergem între el și Soare… voilà, este o opoziție strânsă pentru noi! Juxtapunerea opoziției lui Jupiter la sfârșitul anului 2022 și periheliul la începutul lui 2023, aduce planeta mai aproape de Pământ la această opoziție decât a fost timp de 70 de ani. Deci, Jupiter va fi foarte luminos pe cerul nostru!

De fapt, Jupiter vine în opoziție aproximativ la fiecare 13 luni. Acesta este timpul necesar Pământului pentru a călători o dată în jurul Soarelui în raport cu Jupiter. Deci – conform calendarelor noastre pământești – opoziția lui Jupiter vine cu aproximativ o lună mai târziu în fiecare an. Mai mult, există 12 zodii. Și sunt 12 luni într-un an. Deci Jupiter se află într-o nouă zodie în fiecare an (anul trecut în Capricorn ; anul acesta în Pești ).

2022 Opoziție Jupiter – 26 septembrie, în Pești

2023 Opoziție Jupiter – 2 noiembrie, în Berbec

2024 Opoziție Jupiter – 7 decembrie, în Taur

2025 Opoziție Jupiter – 10 ianuarie, în Gemeni

Un alt punct cheie este că Jupiter nu este o planetă stâncoasă precum Pământul. Este mai mult ca o stea eșuată, nu suficient de masivă, sau suficient de fierbinte în interior pentru a declanșa reacții de fuziune termonucleară, dar de 2 ori și jumătate mai masivă decât toate celelalte planete din sistemul nostru solar la un loc. Așadar, pentru ca Jupiter să strălucească așa cum face Soarele, ai avea nevoie de vreo 80 de Jupiter – într-o singură minge de foc – pentru a fi suficient de fierbinți în interior pentru a declanșa reacții termonucleare.

Desigur, Jupiter nu este o stea. De fapt, nu strălucește cu propria sa lumină, ci prin lumina Soarelui, reflectată. Totuși, într-o noapte din septembrie 2022 – în timp ce Jupiter strălucitor se ridică mai mult sau mai puțin în fața Soarelui – vă puteți imagina stând pe Pământ și văzându-l pe Jupiter pe cerul nostru, dacă planeta uriașă ar avea suficientă masă pentru a străluci ca Soarele. Dacă ar fi așa, în jurul opoziției lui Jupiter, nu am avea deloc noapte!

Deci, în noaptea de duminică spre luni vă invit să vă uitați la Jupiter!

Mai sunt multe poveşti de spus, dar mereu trebuie să dăm timpului ce este al timpului, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 24,25 septembrie 2022

BERBEC Sâmbătă lucrurile se aranjeză parcă de la sine. Evită să repeţi greşelile trecutului şi acest weekend poate deveni foarte confortabil! Perioada de timp a acestui weekend este numai bună pentru inceperea unui program de toamnă, adică de mici cumpărături şi mai mari aranjamente în casă. Asta daca ai terminat cu obsesiile tale, sau alte griji şi „praguri” pe care le ai de trecut in aceasta perioadă. Sambata este o zi placuta care se termina intr-o petrecere sau la o onomastica a unui nativ din Balanţă. Duminică, un drum, dar cu profit. Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce iti doresti, de fapt. Nu ai timp ! Asa timpul trece repede, confiscat de grijile cotidiene!

TAUR În acest weekend propune-le celor din jurul tău distracţii pe măsura buzunarului tău şi lasă-i pe ei să aleagă. Poţi să aduci bucurie cu bani puţini! Sâmbată este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Probabil ca te duci la cumparaturi, duminica o sa vrei sa faci putina curatenie in casa si în suflet. Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseste în activitate, in orice caz muncind din greu la un proiect – probabil că este ziua de naştere a vreunui prieten din Balanţă.

GEMENI Un weekend inspirat şi norocos, mai ales pentru promovarea intereselor personale, sentimentale. Evită să vorbeşti mult! Gemenii sunt specialiştii în relaţii publice ai zodiacului. Buni de gură, energici şi ironici au în acest weekend mai multe ocazii să iasă în evidenţă. Totuşi o bună parte din Gemeni trebuie să ocolească cu abilitate şi diplomaţie subiectele tabu de acasa, problemele tăioase din familie. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Weekendul acesta trezeşte o bruscă dorinţă de excursii şi călătorii. Venus face aspecte favorabile cu zodia. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de amor sau să începi alte cuceriri. Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acest weekend ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa este plină de farmec.

RAC Eşti peste măsură de îngrijorat, în acest weekend, risipind energia care s-ar fi potrivit mai bine la distracţie! Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în aspecte bune, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică. Poti sa intalnesti o persoană deosebită şi întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Eşti pe cale să ai mai multă grijă de tine, să te ocupi, în sfârşit, puţin şi de tine. Dar, în acest weekend dedică mai mult timp familiei, celor dragi. Trebuie să te interesezi mai mult de problemele celorlalţi! În această perioadă este bine să nu ai o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă. Evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei constata ca nu ai cui sa-i ceri ajutorul. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta – aşa, pur ideatic. Ceva mocnea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie nu. Acum nu mai ai de facut decât să-ţi salvezi imaginea publică, cum se zice! Este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată; numai aşa poţi evita un mic, dar bine organizat, dezastru personal sentimental.

FECIOARA Sâmbătă evită mişcările bruşte care pot provoca crampe muşchiulare. O zi ceva mai obositoare şi enervantă. Nu pleca la drum lung! Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Fecioară este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordaţi mai mult timp familiei, prietenilor vechi – vă veţi simţi foarte bine in compania lor! Un weekend obositoar, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi. Seară de dans? Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii! Pe de alta parte vremea draguta te invita la ţară, poate si pentru o aprovizionare direct de la producator, dar este bine să nu pleci la drum lung, te averizează stelele!

BALANŢA În acest weekend acţionezi cu multă energie şi pasiune. Dar, partenerul, familia dau semne că au probleme şi că nu le arde de distracţie! Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături si petreceri. Sau cumparaturi pentru petreceri, pentru ca ceea ce cumperi in acest weekend va face mare placere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru sâmbătă seara. Sâmbătă, este un bun prilej pentru nativii şi nativele din Balanţă să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos. Perioada îţi este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii amoroase.

SCORPION Sâmbăta trece repede pentru că ai multe de făcut şi nici un chef. Duminică, din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este în acest weekend prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără să faci nici un efort. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Un weekend bun în toate, mai puţin la bani. Nu trebuie sa faci cheltuieli importante.

SĂGETĂTOR Nu împrumuta bani, nu lua cu imprumut, ocoleşte cazinourile şi casele de pariuri. Mare oboseală în acestă perioadă, cu toate că ai acelaşi program de distracţii – sau tocmai de aceea. Ai intrat într-o rutină. O schimbare este necesară. Noi prietenii şi/sau alianţe. O mică nerealizare, sau un eşec minor care te pune pe gânduri, asta sâmbată. Nu te lăsa copleşit de rutina, caută noi distraţii, petrece timpul cu ceva nou în acest weekend şi caută noi prietenii. Atenţie la regimul alimentar şi la oboseală. Dacă poţi să te odihneşti mai mult nu ar fi deloc rău!

CAPRICORN Un weekend bun. Cu un moral bun şi bună dispoziţie, poţi întâlni oportunităţi favorabile. Primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol sau la o aniversare. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamna ca trebuie sa faci o cheltuiala neprevazuta. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi in acest weekend, mai gândeşte-te. Amână!

VĂRSĂTOR Sâmbătă este necesar să dai mai multă atenţie domeniului sentimental. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere de zi de naştere. O perioadă din nou puţin tensionată, duminică seara, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Mai mult comicării decat lucruri serioase. Asa ca poti pleca undeva, cumva, cu primul tren din gara ca sa te relaxezi cumva, undeva, cândva, sigur, virtual şi numai în imaginaţia ta!

PEŞTI Sâmbătă reflectă bine înainte de a lua o decizie. Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti mai multe avantaje. Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi, însă, că oamenii de succes nu sunt obosiţi! Nu par că sunt obosiţi. Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!