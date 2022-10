HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 24 octombrie 2022. UE se implică în plafonarea prețurilor în criza energiei

24 octombrie

Pe 24 octombrie s-au născut Gilbert Becaud, Jules Rimet, Rafael Trujillo, Anda Călugăreanu, Draga Olteanu-Matei, Magda Catone, Ruxandra Dragomir, Veronica Porumbacu, Theodor Stolojan.

În calendarul creștin ortodox sunt Sfinții Areta, Marcu, Sotirih și Valentin. Nimic în ”Kalendar”.

De mult nu v-am mai delectat cu limba de lemn a curierului de Bruxelles. Iată:

Comisia inițiază un studiu de fezabilitate în scopul de a îmbunătăți conectarea rețelelor feroviare din Ucraina și Republica Moldova la cele din UE

Comisia, împreună cu Banca Europeană de Investiții lansează un studiu de prefezabilitate pentru a stabili modalitățile optime de conectare a rețelelor feroviare din Ucraina și Republica Moldova la rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T).

Ecartamentul căilor ferate utilizat în cea mai mare parte a UE este diferit de cel din țările foste URSS, ceea ce îngreunează transportul de mărfuri în ambele direcții. O soluție la această problemă ar fi ca ecartamentul feroviar utilizat în UE să fie adoptat și în aceste țări vecine, și anume cel din Polonia și România, în Ucraina și Moldova.

Studiul inițiat pe 21 octombrie, reprezintă o etapă esențială a pregătirii pentru îmbunătățirea conectivității după război între UE, pe de o parte, și Ucraina și Republica Moldova, pe de altă parte.

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat: „Acest studiu face parte din măsurile pe termen mediu și lung stabilite în Planul de acțiune privind culoarele de solidaritate și este strâns legat și de propunerea prezentată de Comisie în iulie 2022 privind extinderea TEN-T înspre Ucraina și Republica Moldova. În felul acesta, pregătim terenul pentru soluții pe termen mai lung, ajutând Ucraina să își organizeze schimburile comerciale de după război și eforturile de reconstrucție, scopul imediat fiind mai ales eliminarea decalajului de interoperabilitate de la frontiere”.

Serviciul de consultanță tehnică JASPERS din cadrul Băncii Europene de Investiții (BEI) este responsabil de finalizarea studiului până în mai 2023, în strânsă cooperare cu toate țările în cauză.

Comisia face propuneri suplimentare pentru a combate prețurile mari la energie și pentru a asigura securitatea aprovizionării

Comisia a propus un nou regulament de urgență pentru a aborda prețurile mari ale gazelor în UE și pentru a asigura securitatea aprovizionării în această iarnă.

Aceasta se va realiza prin achiziții în comun de gaze, mecanisme de limitare a prețurilor la bursa de gaze TTF, noi măsuri privind utilizarea transparentă a infrastructurii și exercitarea solidarității între statele membre, precum și prin eforturi continue de reducere a cererii de gaze. Regulamentul conține următoarele patru elemente principale:

Agregarea cererii și achizițiile în comun de gaze la nivelul UE pentru a negocia prețuri mai bune și pentru a reduce riscul ca statele membre să oferteze în dauna altor state membre pe piața mondială, asigurând în același timp securitatea aprovizionării întregii UE;

și pentru a reduce riscul ca statele membre să oferteze în dauna altor state membre pe piața mondială, asigurând în același timp securitatea aprovizionării întregii UE; Avansarea lucrărilor de creare a unei noi referințe pentru prețul GNL până în martie 2023; și, pe termen scurt, propunerea unui mecanism de corecție a prețurilor pentru a stabili o limită dinamică a prețurilor în cadrul tranzacțiilor de la bursa de gaze TTF, precum și a unui collar sau a unui interval temporar pentru a preveni creșteri extrem de bruște ale prețurilor pe piețele instrumentelor financiare derivate;

pentru a stabili în cadrul tranzacțiilor de la bursa de gaze TTF, precum și a unui temporar pentru a preveni creșteri extrem de bruște ale prețurilor pe piețele instrumentelor financiare derivate; Norme vizând solidaritatea implicită între statele membre în cazul unor deficite de aprovizionare, extinzând obligația de solidaritate la statele membre care nu au o conexiune directă prin conducte pentru a implica și statele care dețin instalații pentru GNL; și o propunere de creare a unui mecanism de alocare a gazelor pentru statele membre afectate de o situație de urgență în materie de aprovizionare cu gaze la nivel regional sau la nivelul Uniunii.

În combinație cu măsurile deja convenite privind reducerea cererii de gaze și de energie electrică, stocarea gazelor și redistribuirea profiturilor exagerate din sectorul energetic, aceste noi măsuri vor îmbunătăți stabilitatea pe piețele europene ale gazelor naturale în această iarnă și în viitor. Măsurile vor ajuta și la atenuarea suplimentară a presiunii asupra prețurilor resimțită de cetățenii și industria din Europa, asigurând totodată securitatea aprovizionării și o piață internă funcțională. Comisia își va continua activitatea în alte domenii, inclusiv revizuirea, mai târziu în cursul acestei luni, a Cadrului temporar pentru ajutoare de stat în situații de criză, precum și dezvoltarea în continuare a unor modalități de limitare a impactului prețurilor mari ale gazelor asupra prețurilor energiei electrice.

În plus, Comisia va efectua o evaluare a nevoilor în contextul REPowerEU pentru a accelera tranziția către o energie curată și pentru a evita fragmentarea pieței unice, cu scopul de a face propuneri de sporire a capacității financiare a UE pentru REPowerEU. Comisia propune, de asemenea, o utilizare flexibilă și țintită a fondurilor politicii de coeziune pentru a aborda impactul actualei crize energetice asupra cetățenilor și întreprinderilor, utilizând până la 10 % din alocarea națională totală pentru perioada 2014 – 2020, în valoare de aproape 40 miliarde EUR.

Achiziții în comun

Deși UE a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește umplerea depozitelor sale de gaze pentru iarna care vine, ajungând la peste 92 % din necesarul de stocuri până în prezent, trebuie să ne pregătim pentru eventuale noi perturbări și să punem o bază solidă pentru anul următor. Prin urmare, propunem dotarea UE cu noi instrumente juridice pentru achiziționarea în comun de gaze naturale. Comisia ar contracta un furnizor de servicii pentru a organiza agregarea cererii la nivelul UE, grupând nevoile de import de gaze și căutând oferte pe piață pentru a răspunde cererii. Propunem o participare obligatorie a întreprinderilor din statele membre la agregarea cererii la nivelul UE pentru a îndeplini cel puțin 15 % din obiectivele lor respective de umplere a depozitelor. Întreprinderilor li s-ar permite să formeze un consorțiu european de achiziții de gaze, în conformitate cu normele UE în materie de concurență. Achizițiile în comun vor ajuta statele membre mai mici și, în special, întreprinderile, care se află într-o situație mai puțin favorabilă în calitate de cumpărători, să aibă acces la gaze în condiții mai bune.

Regulamentul include, de asemenea, dispoziții menite să sporească transparența achizițiilor preconizate și încheiate de furnizare de gaze, pentru a evalua dacă sunt îndeplinite obiectivele de securitate a aprovizionării și de solidaritate energetică. Comisia ar trebui să fie informată înainte de încheierea oricărei achiziții de gaze sau a oricărui memorandum de înțelegere care depășește un volum de 5 TWh (puțin peste 500 de milioane de metri cubi) și poate emite o recomandare în cazul unui impact potențial negativ asupra funcționării achizițiilor în comun, a pieței interne, a securității aprovizionării sau a solidarității energetice.

Abordarea prețurilor mari ale gazelor la bursă

Deși prețurile cu ridicata au scăzut față de vârful din vara anului 2022, ele rămân la un nivel nesustenabil de mare pentru un număr tot mai mare de europeni. Pe baza colaborării noastre anterioare cu statele membre vizând atenuarea impactului prețurilor mari ale energiei electrice și redistribuirea profiturile excesive din sectorul energetic la cetățeni și industrie, propunem astăzi o intervenție mai țintită în ceea ce privește prețurile de pe piața gazelor naturale. Multe contracte de furnizare a gazelor din Europa sunt indexate în raport cu principala bursă europeană de gaze, TTF, ceea ce nu mai reflectă cu acuratețe prețul aferent tranzacțiilor din UE vizând GNL. Prin urmare, Comisia elaborează o nouă referință suplimentară pentru prețuri, împreună cu ACER, pentru a aborda această provocare sistemică. Noua referință va asigura prețuri stabile și previzibile pentru tranzacțiile vizând GNL. În temeiul regulamentului propus, Comisia ar însărcina ACER să creeze un instrument obiectiv de evaluare zilnică a prețurilor și, ulterior, o referință care ar putea fi utilizată de operatorii de pe piața energiei pentru a indexa prețul în contractele lor vizând gazele naturale.

În timp ce această referință este în curs de a fi stabilită, Comisia propune instituirea unui mecanism de limitare a prețurilor prin intermediul principalei burse europene de gaze, TTF, pentru a fi declanșat la nevoie. Mecanismul de corecție a prețurilor ar stabili, în mod temporar, o limită dinamică a prețurilor pentru tranzacțiile din cadrul TTF. Tranzacțiile la un preț mai mare decât limita dinamică nu ar fi permise în cadrul TTF. Acest aspect va contribui la evitarea volatilității extreme și a prețurilor excesive. În plus, pentru a limita volatilitatea excesivă a prețurilor și pentru a preveni creșterile extrem de bruște ale prețurilor pe piețele instrumentelor financiare derivate din domeniul energiei, Comisia propune introducerea unui nou collar temporar vizând creșterea bruscă a prețurilor pe parcursul unei zile, care urmează să fie stabilit de bursele din UE de instrumente financiare derivate. Acest mecanism va proteja operatorii de energie împotriva fluctuațiilor mari ale prețurilor din cursul unei zile.

Pentru a ușura problemele de lichiditate cu care se confruntă în prezent multe întreprinderi energetice pentru a-și îndeplini cerințele de marjă atunci când utilizează piețele instrumentelor financiare derivate, Comisia a adoptat noi norme pentru participanții la piață, extinzând temporar lista garanțiilor eligibile la garanții care nu sunt bazate pe numerar, incluzând garanțiile guvernamentale. În al doilea rând, Comisia a adoptat noi norme care măresc pragul de compensare de la 3 miliarde EUR la 4 miliarde EUR. Sub acest prag, societățile nefinanciare nu vor fi supuse cerințelor de marjă pentru instrumentele lor financiare derivate extrabursiere (OTC). Ambele aceste măsuri vor oferi întreprinderilor ușurarea atât de necesară, menținând, în același timp, stabilitatea financiară. Introducerea acestor măsuri urmează unei consultări ample cu autoritățile de reglementare europene și naționale, precum și cu părțile interesate și cu participanții la piață. În cele din urmă, ACER și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) își sporesc cooperarea, prin crearea unui nou grup operativ comun, pentru a-și consolida capacitățile de monitorizare și depistare a posibilelor manipulări și abuzuri pe piețele spot și ale instrumentelor financiare derivate în domeniul energiei din Europa, ca măsură de precauție pentru a proteja stabilitatea pieței.

Comisia monitorizează îndeaproape măsurile de reducere a cererii. Analiza preliminară pe baza raportării de către statele membre arată că, în august și septembrie, consumul de gaze al UE ar fi cu aproximativ 15 % mai mic decât media ultimilor 5 ani. Eforturi similare vor fi necesare în fiecare lună până în luna martie pentru a respecta dispozițiile regulamentului Consiliului. Statele membre vor raporta o dată la două luni cu privire la progresele lor. Comisia este pregătită să declanșeze alerta la nivelul UE sau să revizuiască aceste obiective dacă măsurile actuale se dovedesc insuficiente. Pentru a consolida pregătirea pentru eventuale situații de urgență, Comisia propune măsuri care să permită statelor membre să reducă și mai mult consumul neesențial pentru a se asigura faptul că gazele sunt furnizate serviciilor și industriilor esențiale și pentru a extinde protecția prin solidaritate, cu scopul de a asigura volumele critice de gaze pentru producerea de energie electrică. Acest fapt nu ar trebui în niciun caz să afecteze consumul gospodăriilor care sunt clienți vulnerabili.

Întrucât nu toate statele membre au pus în aplicare acordurile necesare vizând solidaritatea bilaterală, Comisia propune stabilirea unor norme implicite. Acestea vor asigura faptul că orice stat membru care se confruntă cu o situație de urgență va primi gaze de la alte state în schimbul unei compensații echitabile. Obligația de a respecta solidaritatea va fi extinsă la statele membre care nu sunt conectate la facilități GNL, cu condiția ca gazul să poată fi transportat în statul membru în care este necesar. Pentru a optimiza utilizarea infrastructurii destinate GNL și a infrastructurii de conducte, Comisia propune noi instrumente pentru a furniza informații cu privire la capacitatea disponibilă, precum și noi mecanisme pentru a se asigura că operatorii de pe piață nu rezervă și nu irosesc capacitatea disponibilă. Comisia propune și o Recomandare a Consiliului privind protecția infrastructurii critice, având în vedere suspiciunea de sabotaj al conductelor de gaz Nord Stream 1 și 2.

Citind cu atenție și analizând situația generală cu responsabilitate ajungem la concluzia că interesele României sunt divergente față de UE și NATO. UE ne-a băgat în criza pandemiei, a energiei și creșterea enormă a prețurilor, acum vrea să ne ia și gazele, NATO ne bagă într-un război pe care nu ni-l dorim. Iarăși ne aflăm în tabăra greșită!

Acum vă rog să mă scuzați, am mai primit un subiect suplimentar de susținut în Dimineața Astrologilor, peste o săptămână. Așa că acum fac ceva ceea ce îmi face mare plăcere, cu efemeridele, enciclopediile, tomurile de istorie, ”Expert Astrologer 7.2”, atlasuri, hărți și multe, foarte multe cărți de astrologie. Pentru mine astrologia a fost, este și va fi o mare pasiune, o permanentă cercetare și un studiu perpetuu. De aceea am publicat în fotografia de titlu ”luneta lui Ovidiu” făcută, construită, de un tânăr care m-a impresionat mult prin scrisoarea lui. Nu i-am cerut voie să o public și nici să-i folosesc numele, dar să știți că având astfel de tineri România mai are o șansă, o mare speranță.

Peste câteva zile, adică săptămâna viitoare, o să revin cu subiecte noi din astrologie, urmare a ceea ce se va discuta în cameră, în Dimineața Astrologilor, în ora furată, în plus, pentru fiecare fus orar, la schimbare orei de vară către cea normală, a fusului respectiv.

Am mult de lucru în pustnicia mea, probabil că o să lucrez până mâine dimineața, doar mâine este, în definitv, o altă zi!

HOROSCOP 24 octombrie 2022

BERBEC Conjunctura îți induce un spirit vindicativ, rebel. Te întrebi, de ce tu, cu munca ta grea, trebuie să susţii pe leneşi şi pe corupți? E o întrebare bună! O zi bună, dacă vrei tu să fie aşa. Poţi să iei masa cu prietenii, poţi să te duci la sala de forță cu aer condiţionat, la film, sau la un spectacol, sunt și lunea, nu este ”relache” peste tot, sau pur şi simplu să te simţi foarte bine, acasă, după program, cu căţeluşul sau pisica! Tu decizi, stelele doar arată!

TAUR Încearcă să nu te enervezi. Pierzi timpul şi banii pentru că prostia celor din jurul tău nu are leac. Fii liniştit, nu e contagioasă decât pe termen foarte lung, când devine un mod de viaţă! Nu mai aştepta o minune, sau un dezastru, totul rămâne la fel, la constant fix, nu-ţi mai face griji inutile, situaţia ta financiară rămâne ca înainte. Stelele iţi indică o mare energie vitală şi o carismă la cote maxime, aşa că foloseşte-le pe amândoua în relaţia ta de dragoste!

GEMENI Evită deciziile care duc la schimbări majore, la serviciu și acasă. Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program, tabieturi sau de activitate profesională. Cu o conjunctură complexă şi nesigură trebuie să fii atent la comunicare, în general şi la idei şi tehnologii mai sofisticate. In orice caz nu te poţi baza pe nici un ajutor: rezolvă problemele singur(ă). Informaţiile contradictorii creează probleme. Planifică un pic. Gîndeşte-te la viitor ca la un lut pe care poţi să-l modelezi ca un mare artist. Dar dacă îți iese Cumințenia Pământului?

RAC Nu mai sta pe gânduri, astăzi acţioneză! Vorba înțeleaptă a unui italian, Machiavelli, care spunea că este mai bine să acţionezi şi să regreţi, decât să să nu faci nimic şi să regreţi! Veştile pe care le primesti astăzi iţi dau o imagine bună asupra situatiei financiare şi a rezultatului eforturilor tale sau ale familiei tale. Dacă nu primești vești, nu-ţi face griji, în ziua de astăzi lipsa veştilor este o veste bună! Un prilej excelent să pui la punct unele probleme legate de casă, sau proprietaţi. Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac!

LEU Nimic special, nimic neobișnuit, o zi de luni care se furișează fără prea multă glorie. Este bine să te obișnuiești și cu faptul că există perioade fără pândă și vânătoare, fără conflicte! Nu ţi se întâmplă prea des să faci ce ţi-ai dorit, confiscat de obligaţiile cotidiene şi de convenţiile sociale – dar astăzi poţi să dai curs unei vechi dorinţe. Poate este vorba de o schimbare majoră în înfăţişare „look”-ul tău, poate o atitudine curajoasă – este la latitudine ta până la urmă, pentru că stelele arată, nu obligă!

FECIOARĂ Moralul tău e bun, ceea ce este important, pentru că totul te influențează emoțional după cum vezi tu lucrurile: în roz, sau în negru. Pe plan financiar poți să întâlneşti o oportunitate! Dedică ziua familiei, cuplului şi încearcă să descifrezi relaţiile şi scopurile fiecărui membru al familiei. Oferă-le ajutorul. Prietenii, familia, anturajul apropiat este avantajat de stele. Poţi folosi prilejul ca să petreci o seară de început de săptămână foarte plăcută în compania lor. Totuşi, atenţie, ziua pare delicată!

BALANŢA O zi mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte munca. În compensație, seara o poţi petrece în mijlocul familiei şi al prietenilor, cu ceva distracție, jocuri de societate și vorbe bune! O carte bună sau un film interesant pot crea un climat confortabil. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita în discuţiile cu anturajul apropiat.

SCORPION Fereşte-te să iei decizii bazându-te pe informaţiile aduse de cei care poartă vorbele, dar nu ştiu pe ce lume sunt. Poate, o veste de departe. Organizează-ţi o seară plăcută, relaxantă. O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată perioada este sub semnul, care, de fapt nici nu este negativ, al amânării şi al întârzierii. Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie, dar trebuie să analizezi cu atenţie când intuiţia ta tace, nu răspund la apel!

SĂGETĂTOR Astăzi nu lua decizii importante, ai o zi obositoare şi densă. Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie cheltuielile. Relaxeză-te seara, poate un film nou, o carte, muzică bună. Atenţia îţi este atrasă de nevoia de a stabili şi/sau tranşa anumite chestiuni între tine şi un prieten. Configuraţia astrologică arată că ai toate şansele de reuşită, dar nu trebuie să întreci măsura, nu exagera, folosindu-te de influenţele favorabile!

CAPRICORN Pari a fi în ceaţă, nesigur şi nu prea ştii ce să faci. Sfatul stelelor e să nu oferi o premieră, să nu fii original, ci să cauţi rezolvări convenţionale, verificate de timp şi experienţă! Casa familiei şi a rudelor apropiate este mai slab aspectată, probabil mici probleme de rutină, dar fii atent la acest domeniu. Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale.

VĂRSĂTOR Este bine să eviţi, dacă poţi, mai ales dimineața, acolo unde muncești, sau înveți, subiectele cu caracter emotiv. Lămureşte interesele tale şi unele neînţelegeri cu cei din jurul tău. Pe de altă parte carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sociale. Dragostea este bine aspectată, interesul tău pentru acest domeniu are o dinamică pozitivă.

PEŞTI Cu toate ca şi tu suferi din aceleaşi motive, iţi arăţi compasiunea şi iţi oferi sprijinul unei persoane din anturajul tau, pentru că astăzi eşti mai optimist şi mai înțelegător. Ar trebui să fie o zi liniştită, în care poţi înregistra realizări cu dinamică pozitivă, atât în mijloace financiare cât şi în trăiri existenţiale. Din punct de vedere emoţional eşti pe lungimea de undă a anturajului şi în special a celor dragi şi apropiaţi, cărora, ţi se pare că în această perioadă, le înţelegi mai bine atitudinile, scopurile şi motivaţiile. O seara de luni plăcută, poate te duci în oraş!