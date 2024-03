Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 23,24 martie 2024. Despre rețelele sociale







23,24 martie

Pe 23 martie s-au născut: Akira Kurosawa, Pierre Simon Laplace, Werner von Braun, Joan Crawford, Erich Fromm, Geo Barton, Mircea Vintilă, Radu Lupan. Pe 24 martie s-au născut: William Morris, Joseph Priestly, Steve McQueen, Dario Fo, Dimitrie Cuclin, Traian Coşovei, Maria-Denis Theodoru.

În calendarul creştin-ortodox pe 23 martie sunt două sute de Sfinţi: Nicon şi cei 199 de ucenici ai lui. Pe 24 martie este Înainteaprăznuirii Bunei Vestiri şi Sf. Zaharia şi Artemon. În ”Kalendar” este pomenit un obicei vechi - gopodarii se duceau în livadă şi ameninţau pomii cu securea ca livada să înverzescă mai repede şi să prindă rod bogat. Nu se mai ştie cum se numea ritualul, ce zeiţă sau zeul al pământului trebuia respectat. Doar folcloriştii mai pomenesc de acest obicei vechi al pământului, în acest caz Candrea, 1999, pagina 389, pomenit de Antoaneta Olteanu în CPR, 2001, pagina 164.

„Evenimentul Zilei” din 23 martie 1925 – În Statele Unite, într-un stat din Sud, statul Tennessee, se interzice prin lege predarea în şcoli a teoriei evoluţiei a lui Darwin. Protestul şi nesupunera profesorilor și a oamenilor de știință a dus la ceea ce a fost un bizar, dar extrem de interesant, „Proces al maimuţelor”. Procesul a fost câştigat, în timp, evident, de maimuţe!

„Procesul maimuţelor” adică titlul original ”Inherit the Wind” este un film excepţional, vechi, cred că din anul 1960, sau 1961, ani cu filme bune. Cu Spencer Tracy, Fredric March și Gene Kelly. Undeva îl am, pe un DVD, calitate Bluray, 1080p. După ce termin monologul cu domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, o să mă duc să-l caut. Merită! Patru Oscar-uri și alte 11 premii, un film de când se făceau FILME!

Platformele de social media au revoluționat modul în care oamenii comunică, se conectează și consumă conținut, evoluând de la simple panouri de mesaje la ecosisteme complexe care influențează aproape fiecare aspect al vieții moderne. Această postare pornește într-o călătorie prin evoluția rețelelor sociale; urmărindu-și originile din primele zile ale internetului până la platformele multimedia dinamice cu care oamenii se angajează astăzi. Acesta va explora evoluțiile cheie, momentele esențiale și fenomenele sociale care au modelat peisajul rețelelor sociale, subliniind impactul acesteia asupra interacțiunilor personale, afacerilor și societății în general.

Geneza rețelelor sociale poate fi urmărită până la sfârșitul secolului al XX-lea, odată cu apariția sistemelor de panouri de buletin (BBS) și a forumurilor pe internet. Aceste platforme au permis utilizatorilor să partajeze mesaje, fișiere și idei în cadrul unei comunități, punând bazele interacțiunii sociale online. Conceptul de a crea profiluri personale, de a te conecta cu prietenii și de a te alătura unor grupuri a început cu platforme de pionierat precum Six Degrees și Friendster. Aceste rețele timpurii au introdus caracteristicile fundamentale care aveau să devină elemente de bază ale rețelelor sociale.

În urma acestor pași inițiali, evoluția a continuat, pe măsură ce aceste platforme au trecut treptat de la a fi hobby-uri de nișă pentru pasionații de tehnologie la a deveni instrumente esențiale pentru comunicarea mainstream. Introducerea Friendster și mai târziu Myspace au marcat o schimbare semnificativă către experiențe online mai personalizate și interactive. Utilizatorii ar putea acum să creeze profiluri detaliate, să partajeze fotografii și să intre în legătură cu persoane dincolo de cercurile lor sociale imediate. Această epocă a pregătit scena pentru creșterea explozivă a rețelelor sociale, demonstrându-și potențialul de a conecta oamenii de pe tot globul.

Facebook și Twitter au apărut ca schimbări de joc la mijlocul anilor 2000, redefinind peisajul rețelelor sociale cu caracteristicile lor inovatoare. Facebook a introdus News Feed, permițând utilizatorilor să vadă actualizările de la prieteni în timp real, în timp ce butonul Like a creat o nouă modalitate prin care utilizatorii pot interacționa cu conținutul. Twitter a introdus hashtag-uri și conceptul de „urmărire”, permițând conversații publice în timp real și răspândirea rapidă a informațiilor. Aceste platforme au făcut rețelele sociale o parte integrantă a vieții de zi cu zi pentru milioane de oameni, influențând totul, de la relațiile personale până la evenimente globale.

Impactul Facebook și Twitter sa extins dincolo de conectivitatea individuală; au devenit instrumente puternice pentru discursul public și mișcările sociale. Primăvara arabă, războiul din Ucraina și alte evenimente semnificative au demonstrat capacitatea rețelelor sociale de a mobiliza comunitățile și de a conduce la schimbarea societății. Aceste platforme au facilitat comunicarea între activiști și au atras atenția globală asupra cauzelor lor. Ascensiunea Facebook și Twitter a marcat un moment esențial în istoria rețelelor sociale, evidențiind potențialul său ca instrument atât pentru exprimarea personală, cât și pentru acțiunea colectivă.

Revoluția vizuală: Instagram și Snapchat

Lansarea Instagram în 2010 și Snapchat în 2011 au semnalat începutul revoluției vizuale în rețelele sociale. Modelul simplu de partajare a fotografiilor de la Instagram a captat rapid inimile a milioane de oameni, subliniind puterea povestirii vizuale. Snapchat a introdus mesajele efemere, permițând utilizatorilor să împărtășească momente care ar dispărea după ce vor fi vizualizate. Aceste platforme au schimbat accentul rețelelor sociale de la actualizări bazate pe text la o experiență mai vizuală și mai captivantă, implicând utilizatorii în moduri noi și dinamice.

Această schimbare vizuală a avut un impact profund asupra marketingului digital și brandingului personal. Mărcile și influenții au îmbrățișat Instagram și Snapchat pentru capacitatea lor de a crea conținut atrăgător din punct de vedere vizual și de a crea conexiuni mai profunde cu publicul. Accentul pus pe imagini și videoclipuri a permis strategii de marketing mai creative și captivante, transformând modul în care companiile interacționează cu consumatorii. Succesul acestor platforme a subliniat importanța tot mai mare a conținutului vizual în rețelele sociale, stabilind noi standarde pentru implicare și comunicare.

Era conținutului video: YouTube și TikTok

YouTube, lansat în 2005, a revoluționat modul în care oamenii consumă și creează conținut video, făcându-l accesibil oricui are o conexiune la internet. A democratizat crearea de conținut, permițând utilizatorilor să încarce videoclipuri pe orice subiect și să ajungă la publicul global. Biblioteca vastă și diversă de conținut a platformei, de la tutoriale educaționale la divertisment, a făcut-o un element de bază în consumul de media digitală. Impactul YouTube se extinde dincolo de divertisment; a devenit o resursă valoroasă pentru învățare și schimb de informații.

Apariția TikTok a modelat și mai mult peisajul rețelelor sociale, punând accent pe conținut video de scurtă durată care încurajează creativitatea și participarea prin provocări, dansuri și tendințe. Algoritmul său promovează descoperirea de conținut personalizat, facilitând utilizatorilor să găsească videoclipuri care se potrivesc cu interesele lor și creatorilor să ajungă la un public mai larg. TikTok a devenit un fenomen cultural, influențând muzica, moda și divertismentul. Succesul platformei evidențiază preferința tot mai mare pentru conținutul video care nu este doar distractiv, ci și interactiv și condus de comunitate.

Social Media pentru profesioniști: LinkedIn

LinkedIn a transformat peisajul rețelelor profesionale prin lansarea unei platforme dedicate dezvoltării carierei și conexiunilor profesionale. S-a diferențiat de alte rețele sociale concentrându-se pe identitățile profesionale, oportunitățile de angajare și discuțiile din industrie. Utilizatorii își pot prezenta CV-urile, pot intra în legătură cu colegii și pot interacționa cu conținut relevant pentru interesele lor profesionale. Funcțiile LinkedIn, cum ar fi aprobările și recomandările, oferă utilizatorilor o modalitate de a-și valida abilitățile și experiențele, sporindu-și credibilitatea profesională.

Platforma a introdus, de asemenea, LinkedIn Learning și alte resurse care vizează dezvoltarea profesională, făcându-l un instrument cuprinzător pentru avansarea în carieră. Acesta servește nu doar ca site de rețea, ci și ca platformă de dezvoltare a carierei, oferind cursuri, perspective și sfaturi adaptate nevoilor profesionale ale utilizatorilor. Impactul LinkedIn asupra căutării de locuri de muncă și recrutării este profund; a devenit un instrument crucial pentru angajatori pentru a găsi talente și pentru cei care caută un loc de muncă pentru a descoperi oportunități. LinkedIn exemplifica modul în care rețelele sociale pot fi adaptate pentru a servi aspecte specifice ale vieții utilizatorilor, în acest caz, viața profesională a acestora, ilustrând versatilitatea și adaptabilitatea platformelor de rețele sociale.

Integrarea comerțului electronic

Integrarea comerțului electronic în platformele de social media a estompat liniile dintre rețelele sociale și cumpărăturile online. Instagram, Facebook și Pinterest au introdus funcții care permit utilizatorilor să facă cumpărături direct din feedurile lor, transformând modul în care companiile abordează rețelele sociale. Aceste platforme au devenit instrumente vitale pentru mărci pentru a-și prezenta produsele, a interacționa cu clienții și a stimula vânzările. Evenimentele de cumpărături live și integrarea influențelor în campaniile de marketing valorifică aspectul social al acestor platforme pentru a îmbunătăți experiența de cumpărături, făcând-o mai interactivă și mai personală.

Această convergență a rețelelor sociale și a comerțului electronic a dat naștere „cumpărăturilor sociale”, în care experiența socială este împletită cu cumpărăturile, permițând utilizatorilor să descopere, să discute și să cumpere produse într-un context social. Influencerii joacă un rol cheie în acest ecosistem, valorificându-și urmăritorii pentru a promova produsele într-un mod care să pară autentic și captivant. Combinația dintre rețelele sociale și cumpărăturile online exemplifica modul în care platformele digitale evoluează pentru a răspunde nevoilor și comportamentelor în schimbare ale utilizatorilor, creând experiențe online mai integrate și mai captivante.

Influența asupra politicii și societății

Rețelele sociale au devenit o forță puternică în politică și societate, influențând opinia publică și facilitând angajamentul politic. Platforme precum Twitter și Facebook au oferit un spațiu pentru liderii politici, activiști și cetățeni pentru a împărtăși informații, a organiza evenimente și a mobiliza susținătorii. Capacitatea de a răspândi mesaje rapid și către un public larg a făcut din social media un instrument esențial în campaniile politice și mișcările sociale. Cu toate acestea, această putere vine cu provocări semnificative, cum ar fi răspândirea dezinformării și polarizarea discursului public.

Provocările moderarii conținutului și combaterii știrilor false au pus platformele de social media în centrul dezbaterilor globale despre libertatea de exprimare și responsabilitatea companiilor de tehnologie. Eforturile de a aborda aceste probleme includ inițiative de verificare a faptelor, politici de moderare a conținutului și instrumente concepute pentru a promova alfabetizarea digitală în rândul utilizatorilor. Aceste măsuri reflectă lupta continuă de a echilibra beneficiile comunicării digitale deschise cu nevoia de a se proteja împotriva potențialelor daune. Influența rețelelor sociale asupra politicii și societății subliniază rolul său dublu ca instrument de împuternicire și sursă de controverse.

Tendințele viitoare în rețelele sociale

Pe măsură ce lumea avansează, tehnologiile emergente și așteptările în schimbare ale utilizatorilor vor modela următoarea evoluție a platformelor de social media. Împingerea către realitatea augmentată (AR) și realitatea virtuală (VR) oferă utilizatorilor noi modalități de a interacționa și de a experimenta conținut, promițând experiențe sociale mai captivante și captivante. Platformele experimentează cu filtre AR și medii VR, explorând potențialul acestor tehnologii de a îmbunătăți conectivitatea socială și consumul de conținut.

Inteligența artificială (AI) este un alt domeniu pregătit să transforme rețelele sociale, cu implicații pentru conținutul personalizat, analiza datelor și implicarea utilizatorilor. Algoritmii AI devin din ce în ce mai sofisticați, permițând platformelor să livreze conținut care este din ce în ce mai adaptat la preferințele și comportamentele utilizatorilor individuali. Cu toate acestea, aceste progrese ridică și întrebări importante despre confidențialitate, securitatea datelor și utilizarea etică a AI. Pe măsură ce rețelele de socializare continuă să evolueze, va fi esențial să depășim aceste provocări, valorificând în același timp noile tehnologii pentru a crea experiențe sociale online mai semnificative și mai îmbogățite.

Alăturați-vă Revoluției Social Media

Pe măsură ce ați călătorit prin evoluția platformelor de social media, este clar că impactul acestora asupra vieții de zi cu zi este profund și cu mai multe fațete. De la modificarea peisajului comunicării personale și profesionale până la remodelarea comerțului și a politicii, rețelele sociale continuă să evolueze, prezentând noi provocări și oportunități. Pe măsură ce așteptați cu nerăbdare, îmbrățișarea acestor schimbări și participarea la discursul digital va fi crucială pentru valorificarea întregului potențial al rețelelor sociale în formarea unei lumi mai conectate și mai informate.

Este un articol de redacție al SimplyGeeky, o roabă de rahat de politic corect și de cum să fiți mai ușor manipulați. NU aveți nevoie de rețele sociale, ele au nevoie de domniile voastre!

Dar poate, în noaptea aceasta, nu o să văd ”Inherit the Wind” este prea statică, o piesă de teatru filmată, până la urmă. Mă duce gândul la ceva dinamic, din Orient, de ce nu, India. ”The Far Pavilions” cu Ben Cross, sau ”North West Frontier” cu Lauren Bacall și Kenneth More sunt alegerile mele. Pe care îl găsesc primul?

În weekendul acesta am un obstacol de trecut, încerc ceva nou, sper ca totul să fie bine, mereu este această speranță, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 23,24 martie 2024

BERBEC Acest weekend este o perioadă în care vrei să te bucuri de lucruri bune şi de timpul frumos. Nu trebuie să te laşi descurajat de întârzieri! Poate este, sau se apropie, ziua ta de naştere? In primele ore ale perioadei, adică sâmbătă de dimineaţă, ai de suferit un pic din cauza invidiei duşmanilor neştiuţi sau ştiuti, dar nu iţi pasă. Probabil primeşti un e-mail sau un telefon. Este bine să te abţii de la o atitudine agresivă, sau de la încăpăţânările caracteristice. Duminică ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale. Ai câteva prilejuri bune de afirmare - poate mai urci o treaptă pe scara parvenirii sociale, poate atragi atenţia.

TAUR Te poţi relaxa, ce a fost mai greu, a trecut! Totuşi, nu lăsa nicio schimbare să te tenteze. Lasă lucrurile aşa cum sunt şi vei avea de câştigat! Pe total, un weekend bun, plăcut, relaxant! În acest weekend cineva din anturaj, semn de foc sau de apă te ajuta involuntar sau dezinteresat să rezolvi o problemă de sănătate sau din domeniul sănătăţii. Mare atenţie la legăturile amoroase – poţi fi tras(ă) pe sfoară – ceea ce nu-i prea greu, sa fim cinstiţi! In acest prim weekend din zodia Berbecului poţi avea succes in domeniul realţiilor sociale, în familie, în cuplu – ai ceva mai multă energie psihică dacât în mod normal. Incearcă să reduci cheltuielile nesăbuite. Mici probleme de sănătate – probabil dureri de gât, anemia sau „anestezia”, astenia de primăvară.

GEMENI Excelezi în comunicare, ai imaginaţie, eşti ca argintul viu, dar... În acest weekend trebuie să fii pragmatic, sigur pe tine, să nu te repezi, să nu te grăbeşti! Altfel... să nu exagerăm! Acest weekend este o perioadă perfectă să te bucuri de deliciile filozofiei „stau şi nu fac nimic”. Aceasta primă parte a zodiei Berbecului, din care face parte şi acest weekend, îţi aduce surprize, dintre care unele chiar plăcute. Sâmbătă poţi face mici schimbări, acasă şi în curte (dacă ai curte) scurte călătorii. Duminică poţi să primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Culmea este că şi duşmanii te ajută – probabil nu te mai vorbesc de rău o perioadă, sau nu mai contezi în matematica lor!

RAC În acest weekend bazează-te pe intuiţie, prima impresie. Nici nu ai timp de filozofii şi de analize psihologice complete! Ia viaţa aşa cum vine, nu te mai zdrobi să înoţi contra curentului! Sâmbătă ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Sfârşitul primei zile a weekendului, adică sâmbătă seara te gaseste în activitate, in orice caz muncind din greu la un proiect – probabil că este ziua de naştere a unui Berbec sau onomastica vreunui prieten. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică.

LEU Noi speranţe te fac în acest weekend optimist şi motivat. Activitatea cotidiană îţi pare mai puţin obositoare. Eşti în creştere de energie în zodia Berbecului, un semn amical, tot de foc. Sâmbătă este o zi excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau mici vizite. Sigur nu o să le faci tu pe toate, dar zodia Leului are o mulţime de nativi, aşa că, pe total, programul o să fie executat. Duminică este o zi favorabilă, mai putin in ceea ce priveste calatoriile. Stai acasa şi ocupa-te de programul tau obişnuit şi stelele spun ca totul o sa fie bine.

FECIOARĂ Pentru majoritatea nativilor este un weekend bun. Sâmbătă, o zi relaxantă şi plăcută, ba chiar interesantă sub aspectul emoţional. Duminică, aspecte favorabile cumpărăturilor inspirate. Dar, după cum am spus în repetate rânduri : nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu te favorizează la speculaţii financiare. Decât dacă este în familie şi atunci nu se cheamă „speculaţie financiară” ci „şantaj sentimental”. O să ai bani pentru cheltuielile curente, ca de obicei, se rezolvă în ultimul minut. Veşti bune de la rude şi prieteni.

BALANŢĂ Atitudinile tale din acest weekend nu sunt pe placul tuturor. Nu te aventura în medii şi locuri necunoscute, posibil ostile. Zâmbeşte, fii plăcut, tolerant şi perioada o să fie un succes! Poţi reuşi în acest weekend în activităţi legate de mărfuri, publicaţii, jocuri şi sporturi. Asta dacă doreşti neapărat să „reuşeşti” în ceva, nu uita că weekend-ul a fost dat pentru odihnă, relaxare şi odihnă activă, adică distracţie. In general începutul zodiei Berbecului îţi este favorabil şi acest weekend nu face excepţie, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele.

SCORPION În acest weekend eşti mai hotărât decât oricând să-ţi respecţi calea ta, promisiunile făcute ţie însuţi. Acest tip de individualism bine temperat te motivează şi îţi întăreşte tenacitatea! Weekend-ul acesta este o perioadă benefică şi revigorantă. Primeşti şi dăruieşti multă afecţiune. Este o perioadă excelentă pentru legăturile amoroase (întărirea celor vechi sau stabilirea unor noi relaţii). Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru afacerile în şi de familie. Dacă nu ai făcut până acum micile pregătiri de primăvară, ei bine, nu cred că mai ai aşa de mult timp! Aşa că apucă-te de treabă, ai toată sâmbăta la dispoziţie. Duminică, singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente sau mici accidente!

SĂGETĂTOR Sedentarismul nu îţi face deloc bine, nici fizic şi nici pe plan psihic. Închiriază o bicicletă, patine cu rotile, fugi prin parc, sau seara, foarte târziu, la sală. Este şi un prilej social! Pune-ţi lucrurile în ordine, atât bunurile cât şi sentimentele. Incercă să începi de pe acum să-ţi organizezi viaţa – este o perioadă favorabilă pentru interesele tale. Cineva, probabil din Vărsător sau din Leu încercă să profite de bunele intenţii pe care le arăţi, aceasta sâmbătă, cel mai probabil. Nu este favorabil să-ţi iei nici un angajament sau să faci vreo promisiune. Concentrează-te numai pe treburile de rutină de sâmbătă şi duminică şi nu lăsa să fii deranjat din programul tău.

CAPRICORN O zi de sâmbătă prietenoasă, aşa că dacă timpul este frumos, poţi să ieşi în oraş cu prietenii, familia, cei dragi, ce ai şi tu! Fii cumpătat, nu ascet! Dar, nu pleca la drum lung, pe seară! Atenţie la stările emoţionale, nu te lăsa ofensat sau întristat din nimicuri! Rezolvă cu multa calm discuţiile cu sexul opus – diplomaţia şi intriga au rezolvat mai multe probleme decât certurile şi conflictele. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Succese neaşteptate sau nu chiar asa de surprinzatoare în carieră. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt preponderent favorabile.

VĂRSĂTOR Promisiunea succesului te face motivat şi alert. Pentru tine e foarte important, fiind vorba despre sentimente! Nu fii sever cu propria personă, oferă-ţi prilejuri de distracţie şi relaxare! Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Pe de altă parte, nu uita că perseverenta oarba este arma celui lipsit de imaginatie. Nu-ti risipi inutil fortele, daca vezi ca nu reusesti, schimba modul de abordare! Sâmbătă aduce, poate, o uşoară îmbunătăţire a situaţiei materiale, sau măcar o promisiune în acest sens. Atenţie la cumpărături, mai ales duminică la prânz. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni!

PEŞTI În acest weekend hotărârile tale sunt mai mature, mai eficiente şi nu te mai laşi influenţat. Ai dovada că nu ai pierdut timpul degeaba, că ai experienţa necesară conducerii destinului tău! Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile, fie în afaceri, fie în dragoste sunt rare, dar exista. Un ajutor substanţial din partea prietenilor sau al rudelor. Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Partea consistentă a zodiei te ajută să-ţi înţelegeţi mai bine limitările şi să-ţi găseşti drumul de urmat în continuare.