Horoscopul lui Dom’ Profesor – 23 februarie 2024. Rădăcinile Astrologiei, perioada antică

23 februarie

Dacă v-aţi născut pe 23 februarie poate aveţi ceva în comun cu : Meyer Amschel Rothschild, Casimir Malevici, Alan MacLeod Cormack, Peter Fonda, Samuel Pepys, Erich Kastner, Matei Corvin, Gheorghe Brandabur – personalităţi născute pe 23 februarie.

Ne puteți urmări și pe Google News

Nimic în „Kalendar” lumea se pregăteşte, sau ar trebui, pentru Dragobetele de mâine, iar în calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Policarp din Smirna şi Gorgonia.

Astăzi, o foartă scurtă istorie a astrologiei. Perioada antică. Prea mult și prea mulți mi-aţi cerut să vă învăţ astrologie, iată, o sa vedeţi că nu este aşa de uşor!

Într-un trecut îndepărtat, omul a realizat că este legătura necesară dintre Cer şi Pămînt, mai mult, că prin el Cerul poate acţiona asupra Pămîntului. Așa a spus Aristotel. Astfel, într-o epocă pe care istoricii nu reuşesc să o dateze, a apărut un sistem de idei rezultat din inspiraţia Divină şi observaţia reală a mişcării astrelor, a creşterii plantelor şi a diversităţii oamenilor, a succesiunii anotimpurilor. Acest sistem şi-a creat o tehnologie specifică prin care se unesc forţa vitală, observaţia naturii şi legile matematicii, fiind maniera de gîndire cea mai răspîndită în timp şi spaţiu, pe atunci.

Din această ”placentă alma mater” s-au edificat religiile, ştiinţele, filosofiile, sistemele morale şi metafizice, fiind, poate, cel mai important factor de civilizaţie. Cel mai aproape de modul primordial de gîndire se situează astrologia, care a apărut prin realizarea de către om a unităţii dintre viaţa corpurilor cereşti şi viaţa organismelor terestre, transmiterea legilor impersonale a periodicităţii ciclurilor astronomice, ritmurilor regnului vegetal și animal, a biosferei într-o concepţie unitară, generală, a naturii.

Documentele, dacă se pot numi aşa, de fapt tăbliţele de lut ars inscripţionate în cuneiforme atestă interesul regilor din Mesopotamia (sumerieni, caldeeni, akkadieni, asirieni şi babilonieni) pentru previziunile astrologice, încă de acum 6 000 de ani. În acea epocă fiecare oraş-cetate din Mesopotamia avea propriul său templu-observator în formă de turn, sau de piramidă în trepte, ale cărui unghiuri erau orientate după cele patru puncte cardinale; aceste zigurate, replică a unor centre de energie, adevărate antene de captare, cum spunea Gurdjieff, purtau pe platforma superioară un sanctuar dedicat divinităţii prin care se obţinea legătura dintre Macro şi Microcosmos.

Preoții observau conjunctura cerească, Soarele, Luna, stelele care nu clipeau și mergeau pe aceiași cale regală ca și Soarele, cele cinci planete vizibile, ”ochii zeilor”, făceau interpretările bazate pe experiența trecută, a producerii unor conjuncturi cerești similare și comunicau regelui rezultatele.

Mai multe tăblițe de lut ars, cu cuneiforme, arată că astrologia a fost adusă în Mesopotamia, în Sumer, de către “zei” care erau înalţi, aveau ochii albaştri, pielea întunecată (sau arsă de soare) şi erau înarmaţi cu fulgere! Tot aceşti zei au adus calul, cîinele şi carul (roata), dar şi alte ştiinţe: matematica, medicina, arhitectura, chimia etc. Motivul este preluat de evrei şi apare în scrierile lor sfinte, astrologia şi celelate ştiinţele fiind aduse pe Pământ de către îngerii căzuţi. Fiind, deci, de origine divină.

Ziguratele au fost construite în amintirea Muntelui Sacru al acestor zei (străini). Urmaşii lor au fost Regii Magi.

Tăblițele sumeriene ne amintesc de legendele continentelor pierdute: Atlantida, Lemuria, Godwana, Mu. Erau zeii veniţi în Mesopotamia (ca şi în alte locuri de pe Pămînt) supravieţuitorii unei civilizaţii înfloritoare “distruse într-o singură noapte?”. Erau extratereştri, sau călători în timp? Tot ceea ce se ştie este că toate darurile aduse de zei “funcţionau”. Hai să facem convenția că erau zei, ce atâta curiozitate mâțească…

Astrologia caldeeană părea, în acele zile îndepărtate, că se bazează pe o teorie ştiinţifică şi o matematică dezvoltată, fondate pe observaţii metodice. Ca produs secundar a apărut astronomia, vezi Vojtech Zamarovský, ”La început a fost Sumerul”, pagina 158. Deja se poate vorbi de o astronomie de poziţie şi în mod particular de o astronomie a mişcărilor unghiulare. Istoricii astrologiei spun că astrologia la sumerieni era foarte complexă. De atunci s-au pierdut multe. Cunoştiinţele au degenerat, nu se mai ştie cum şi de ce.

Previziunile astrologice se refereau la soarta regelui şi a statului, la stabilirea unui calendar agricol şi a ceremoniilor religioase. În general, toate actele importante ale vieţii publice erau subordonate interpretărilor astrale. Pe atunci astrologia era prima religie şi cea mai avansată ştiinţă.

Prima dovadă materială a unei previziuni astrologice realizate este o tabletă akkadiană din lut ars în perfectă stare de conservare, pe care se putea citi direcţia posibilă de dezvoltare a evenimentelor, în legătură cu o eclipsă de lună:

“Regele Akkadului moare, dar supuşii scapă.

Puterea (strălucirea) regelui Akkadului scade, supuşii prosperă”.

Previziunea se realizează la 11 mai (calendar iulian) 2 259 înainte de Hristos, cînd moare subit, în timpul eclipsei de lună, regele Naram-Sin, nepotul marelui Sargon, fondatorul Imperiului Akkadian.

Tot din perioada aceea avem şi numele primului astrolog atestat documentar: “Irassitu, servitorul regelui”, care semna următoarele:

“Cînd Jupiter stă în faţa lui Marte, oameni vor pieri, sau o mare armată va dispărea.

Cînd Marte se apropie de Jupiter vor fi mari distrugeri în ţară.

Cînd Marte se apropie de Jupiter, regele din Archat va muri şi recolta va fi îmbelşugată.

Pe patrusprezece ale lunii o eclipsă va avea loc, ceea ce este rău pentru Elam şi Aharon, dar norocoasă pentru rege, stăpînul meu, îţi spun că va fi o eclipsă”.

Cam în aceeaşi perioadă în China, la fel ca în Caldeea, astrologia, astronomia şi religia făceau parte din acelaşi tot unitar. Preoţii taoişti au fost în mod particular atraşi de astrologie. Din nefericire evenimentele din perioada 4 000-3 000 înainte de Hristos ne-au parvenit doar din documentele relativ tîrzii, din primii ani ai erei creştine, din timpul dinastiilor Han şi Tang. Astfel se pomeneşte de legenda fraţilor Shi şi Sho care, acum circa 6 000 ani, primesc din partea miticului împărat Yao sarcina să observe cerul şi să întocmească un calendar. Astrologul era o persoană importantă, un funcţionar imperial, (Shi) în China.

Cu toate că faţă de egipteni şi mai ales faţă de greci, chinezii nu foloseau geometria deductivă, analitică, geometria (o metodă utilă în astrologie), totuşi matematica pe care o practicau le-a permis dezvoltarea unei astrologii originale. Două trăsături diferenţiază astrologia chineză faţă de cea caldeeană. Dacă în general lumile antice împărţeau Universul în patru elemente: Pămînt, Aer, Foc şi Apă, chinezii au subîmpărţit elementul Pămînt în Metal şi Lemn. Pare să fi fost singura civilizaţie umană care a considerat Lemnul ca o valoare permanentă în alcătuirea lumii.

Altă particularitate a gîndirii astrologice chinezeşti este conceperea Zodiacului ca un ciclu de doisprezece ani şi numirea celor doisprezece numai cu nume de animale. Am pomenit altădată legenda cu Budha şi cele douăsprezece animale şi cei doisprezece înţelepţi ai Chinei.

Chinezii foloseau în prognoză şi cometele pe care le considerau ca desprinse din cele şapte planete şi deci similare naturii planetei respective. Petele solare erau înregistrate cu minuţiozitatea caracteristică rasei, în relaţie cu prognozele asupra recoltelor.

Chinezii au observat şi folosit şi stelele fixe, dar şi constelaţiile, cărora le-au dat nume neobişnuite ca: Soarele Concubinei Imperiale, Carul Fantomă, Prinţul Imperial, Pivotul Cerului, Fata care ţese etc.

Probabil că tot în acea epocă îndepărtată s-a constituit şi astrologia indiană. Din nefericire, nu avem nici o atestare documentară, decît unele aluzii metaforice în sanskrită, în Rig-Veda. Gîndirea astrologică indiană este deosebit de complicată şi nu ţine seama de unele realităţi ale mecanicii cereşti şi confundă zodiile cu constelaţiile. În setul de prognoze pe care îl fac indienii, sînt influenţaţi de convenţii religioase şi superstiţii. Cu toate acestea, în prezent astrologia joacă un rol important în viaţa zilnică a indienilor. Dacă astrologia indiană s-a localizat cu predilecţie în continentul-peninsulă, dar, iată, acum bântuie şi în România, un loc unde nu are ce căuta, iar cea chinezească s-a răspîndit foarte lent, numai în Orientul Îndepărtat, cu totul altfel s-a dezvoltat cea caldeeană.

Din Mesopotamia următorul popas îl facem în Egipt.

Este evident că vechii egipteni cunoşteau cîte ceva despre astrologie încă din a douăsprezecea dinastie (circa 2 000 înaintea lui Hristos). Este recunoscută reputaţia lor de a fi magicieni şi folosirea “ştiinţelor secrete”. Totuşi, şi aici trebuie să risipim o confuzie ce se întîlneşte destul de des, nu ei “au inventat” astrologia! Concepţia lor despre Univers era foarte puternic influenţată de religie. Unele documente care ne-au parvenit din Egipt, nu aveau decît un scop: să determine o oră, un interval de timp în care trebuia săvîrşită o ceremonie religioasă.

Această obsesie a timpului care se scurge, a orientării precise, a necesităţii săvîrşirii ritualului la momentul cuvenit, i-a condus pe egipteni la concepţia că fiecare zi se află sub influenţa unui anumit eveniment religios, care se produsese cîndva, în aceeaşi zi a calendarului, în epoci mitologice. Papirusuri întregi sînt consacrate precizării zilelor faste şi nefaste (după cum evenimentul respectiv era fericit sau nefericit), fiecare zi a anului fiind prevăzută cu trei prescripţii corespunzătoare celor trei diviziuni egale ale zilei.

Unul dintre cei mai importanţi faraoni ai Egiptului, Ramses al II-lea (1292-1225 înainte de Hristos) a fixat semnele cardinale: Berbecul, Balanţa, Cancerul şi Capricornul, ţinînd cont că reperul ceresc cel mai important pentru egipteni, Sirius, (a cărei apariţie la orizont prevestea marile inundaţii ale Nilului) se afla la circa douăsprezece grade în Cancer, Rac.

O perioadă deosebit de înfloritoare pentru astrologie a fost cea Ptolemaică – o fericită alianţă între civilizaţiile Egiptului şi Greciei. Din această perioadă provine faimosul Zodiac al Templului lui Hathor de la Denderah (probabil din primul secol). Pe tavanul templului sînt figurate două zodiace, unul într-altul, totul sprijinindu-se pe patru grupuri de siluete feminine şi bărbaţi cu cap de şoim (Hathor şi Horus?). Aceste două zodiace simbolizează, precesia echinocţiurilor; un ciclu complet al punctului echinocţiului vernal se face în circa 26 000 ani tereştri, în care perioadă respectivul punct parcurge toate zodiile. În prezent, la începutul secolului XXI, echinocţiul vernal trece din zodia Peştilor în cea a Vărsătorului.

Înainte de epoca Ptolemaică, grecii au fost iniţiaţi în astrologie de un caldeean, un anume Berosus, preot al lui Baal, care s-a stabilit în anul 280 înainte de Hristos, în insula grecească Cos şi a fondat o adevărată şcoală, care-i pregătea pe astrologi. Acolo s-au alcătuit și primele astrolabe, calculatoare mecanice cu roți dințate, un fel de efemeride mecanice, unul dintre ele găsit, în mare, la începutul secolului XX lângă insula greceasă Antikythera. În următoarea sută de ani, după Berosus, grecii asimilează gîndirea caldeeană şi o convertesc conform tradiţiilor lor, rezultînd un sistem complex. Şi schimbă denumirea unor zodii. Tot grecii sînt responsabili de popularizarea sistemului de diagnoză nativă, care era accesibilă numai regilor: horoscopul bazat pe momentul exact al naşterii. Mai mulţi filosofi şi oameni de seamă greci au studiat şi practicat astrologia. Printre aceştia îi putem număra pe Anaxagora, învăţătorul lui Platon, Xeno – fondatorul şcolii stoicilor şi Aristotel.

Teoria şi practica astrologică se cristalizează în mod fericit într-o lucrare în patru volume – Tetrabiblos, lucrare datorată învăţatului Claudius Ptolemeu. Savantul din Alexandria a reuşit ca între anii 150-180, printr-un efort uriaş, să strîngă şi să sistematizeze cunoştinţele timpului său în domeniul astrologiei/astronomiei. Fiecare regiune cunoscută a lumii, fiecare eventualitate în viaţa omului, au fost examinate de Ptolemeu şi explicate prin influenţele astrelor şi ale semnelor zodiacale. Tetrabiblos a fost şi este, fără îndoială, baza teoriei și practicii astrologice.

Grecii au contribuit la raţionalizarea planetelor, caselor şi semnelor zodiacului şi la stabilirea funcţiunilor lor. Sistemul întocmit de ei nu s-a schimbat esenţial pînă în ziua de azi.

Am reamintit toate aceste pentru că unii dintre domniile voastre ați avut amabilitatea să-mi trimiteți capturi video și citate cu invențiile care apar în presă, pentru care astrologia s-a născut în secolul XIX, iar în România se practică numai după lovitura de stat. Am mai scris, primul astrolog de pe aici a fost Zamolxe! Repet, dragi jupânițe și cinstiți jupâni, vorba lui Sadoveanu, astrologia nu trebuie inventată, ci învăţată! Şi aceasta mereu, nu numai până mâine, chiar dacă avem șansa că este o altă zi, ştiu eu de ce!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 23 februarie 2024

BERBEC Eşti bine dispus şi acest lucru îţi atrage bunăvoinţa celor din jur şi a unor persoane importante din viaţa ta. În a doua parte a zilei, o veste, sau, o întâlnire, care îţi face plăcere. Viaţa este o continuă succesiune de imagini şi iluzii… Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, aşa că poţi avea o surpriză plăcută. Sau, nu! Nu uita că in dragoste, ca şi în politică, este relativ uşor să caştigi increderea, dar este extrem de greu să-ţi respecţi promisiunile facute!

TAUR Atenţie la ceea ce faci astăzi! Ai ezitat destul de mult ca să te apuci de un proiect, de o activitate, să schimbi ceva în viaţa ta. Conjunctura îţi este favorabilă, poţi să îndrăzneşti! Experienţa acumulata, antrenamentul până la urmă, din discutiile avute in ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajeaza sa fii elocvent și să ai ultimul cuvant. Pe de altă parte, viata ta sentimentala nu este suficient de intensă pe cat ai dori. In orice caz, trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţa. Iluziile pe care ţi le-ai facut in ceea ce privea pregatirea şi performanţa unor persoane din anturajul tau se spulberă azi ca fumul de ţigara!

GEMENI E bine că vrei bunăstare, dar nu cheltui banii ca şi când ai avea-o! O criză acută de superficialitate te poate face să pierzi bani. Ochii văd, inima cere – dar ţine cardul în buzunar! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Pe de altă parte dragostea ta cea mare are unele acorduri false şi supără la sentimente, de aceea ar trebui sa te intrebi nu cât de mare este, ci pentru cât timp! Totuşi, astăzi, ai noroc in dragoste. Puţin, dar există!

RAC Veşti bune. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu este o zi în care să faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. Seara este mai bine să stai acasă, evită drumurile. Ceea ce s-a pierdut, se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente, sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita în discutiile cu anturajul, la serviciu, sau cu familia, dacă eşti înţelept şi stai acasă în acestă seară de vineri, convenţional atribuită cumpărăturilor săptămânale, cinelor sofisticate şi filmelor horror.

LEU Capacitatea ta de a domina situaţia, abilitatea de lider şi inspiraţia, dau rezultate. Toată lumea ştie că eşti generos. Câţiva ştiu că eşti naiv. Păzeşte-ţi buzunarele, oricum, nu ai bani! Veşti bune de departe. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. La serviciu, sau în societate încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, îdar siguri, renunțînd la strategia, puţin recomandată, mai ales astăzi : „totul sau nimic”! Cu toate ca totul pare o mare comedie, sau un scenariu care nu a fost bine montat, te complaci in continuare in jocul tău amoros. Pentru că, se pare, obişnuinţa este o a doua natură!

FECIOARĂ Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce relaţii normale, linişte şi înţelegere. Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. O zi foarte potrivita ca sa iei inițiative curajoase, atât în domeniul tău de activitate, cât, mai ales, in relaţiile tale sentimentale. Confuzia şi dezordinea sentimentală proprie zodiei pot deveni calităţi poetice, dacă dai dovada de abilitate și nu vorbeşti prea mult! Dar atenţie, nu tot românul este poet! Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale.

BALANŢĂ Realizezi că întreaga ta existenţă este un laborator de experienţe. Încercate de tine, pe tine! Viaţa îţi pare ca o formulă complicată, dar astăzi afli că descoperirile mari sunt simple! Ţi-ai programat din timp ziua aceasta pentru cumpăraturi în oraş, dar iată, ceva neaşteptat te face să-ţi schimbi planurile. Este totuşi o veste bună. Entuziasmul, calmul și optimismul trebuie să te caracterizeze. Vremea şi vremurile te enervează, dar este indicat să-ţi stăpâneşti agresivitatea. Orice necaz are şi o latură comică! Gândeşte pozitiv, nu te mai văita şi viaţa poate fi mai frumoasă!

SCORPION Stelele indică avantaj pe plan profesional. Îţi poate fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău. Dar îţi dai tot interesul, ceea ce este foarte apreciat! Dimineaţa o poți folosi să iei, în sfârşit, decizia aceea deşteaptă, curajoasă și dreaptă, la care te gandesti de mai multa vreme. Totuşi, nu tot ce este adevarat și drept trebuie spus in gura mare, trebuie sa dai dovada de mai multa diplomatie și tact în relatiile cu anturajul tau. Nu eşti prea vesel azi, de aceea e bine să-ţi faci de lucru prin oraş, să te plimbi, poate faci ceva ordine prin haine, în orice caz să nu stai singur, pâna seara iţi vei reveni.

SĂGETĂTOR O zi plăcută, eşti în plină formă! Dimineaţa evită graba, intervenţiile şi mişcările bruşte, deciziile pripite. Continuă cu aceleaşi activităţi de până acum, noul nu prea te favorizeză. Spiritul pătrunzător şi o viziune de ansamblu sunt calităţile tale incontestabile, dar niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile. Ai o perioadă interesantă, vorba înţeleptului chinez, poţi profita de ea, dacă poţi!

CAPRICORN Sunt mai multe “locuri strâmte”, unele activităţi aflate pe “drumul critic”. Astăzi trebuie să ocoleşti cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu de la serviciu, cu prietenii, sau de acasă. Astăzi ai perioadă bună. Configuraţia stelelor arată o perioada excelentă, mai ales in ceea ce priveşte profesia şi ascensiunea socială. Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior poţi gasi calea. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărască viaţa. De fapt, chiar aşa este! Poate că este un ultim examen al vieţii înaintea promovării tale într-o etapă nouă, sau a încasării unui bonus sentimental.

VĂRSĂTOR Poţi să atragi şi să convingi pe cei din jur prin afirmarea dorinţei de libertate care te caracterizează. Fără limitări impuse artificial, te poţi manifesta şi acţiona spre folosul tău. Astăzi ai o configuraţie bună, ai şansa să faci bine tot ceea ce începi şi să te impaci cu cineva pe care l-ai evitat multa vreme. Relaţiile cu persoanele nascute in semne de aer si foc sunt astazi armonioase, dar nu prea grozave cu cei născuţi în semne de apă şi pamânt. O anumită rutina se cere în profesie sau meserie şi se numeşte metodă, dar in dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca să-i intreţii mereu flacăra!

PEŞTI Conjunctura indică că-ţi trebuie o pespectivă diferită. Trebuie să stai în defensivă, ca să realizezi noul orizont de vedere. Dar, nu lăsa lucrurile neclare, confuze, „în coadă de peşte”! Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare. Ziua nu este cea mai bună din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, asa încat o să te strecori prin primăvara aceasta incertă spre o seară care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic.