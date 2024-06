Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 22,23 iunie 2024. Un nou dinozaur. Rugăciune pentru animăluțe







22,23 iunie

Horoscop Pe 22 iunie s-au născut George Vancouver, Giuseppe Mazzini, Meryl Streep, Erich Maria Remarque, Kris Kristofferson, H. Rider Haggard, John Dillinger, Sir Julian Sorrell Huxley, Bill Blass, Alexandru Ghika, Rodion Cămătaru, Adrian Năstase. Pe 23 iunie s-au născut Împărăteasa Josephine (Marie Rose Joseph Tascher de la Pagerie), Dr. Alfred Charles Kinsey, Alan Mathison Turing, Richard Bach, Ted Lapidus, Edward P. Morgan, Ice-T, Alexandru Odobescu, Alexandru Giugaru, Dorel Vişan, Ovidiu Papadima.

În calendarul creştin-ortodox pe 22 iunie sunt Sfinţii: Grigorie dascălu, Mitropolitul Ţării Româneşti, Eusebie, Zenon, Galaction şi Zina. Sâmbăta Morților, Moșii de Vară. Iar pe 23 iunie, sunt Sfinţii: Aristocleu şi Agripina.

În calendarul mobil este, duminică, 23 iunie, Pogorârea Sfântului Duh. Cincizecimea sau Rusaliile. Lăsatul secului pentru Postul Sfinților Apostoli. Toate ale praznicului.

Continuă sărbătorile solstiţiului de vară, până pe 24 iunie, dar nu se mai ştie cum şi ce. Lună plină în Capricorn, cu o conjunctură complexă, doar Pluton este retrograd.

Acum 83 de ani începea Operațiunea Barbarossa (Unternehmen Barbarossa) atacarea URSS de către Germania și aliații ei. România a fost atrasă în această aventură periculoasă, fără să aibă o armată care să conteze, nu avea deloc blindate, de exemplu. Cam ca acum. Istoria se repetă…

După cum anunță ”Nature”, un dinozaur nou identificat, cu coarne mari și ornamentate pe scutul său masiv, a fost numit după un faimos zeu nordic care a purtat un coif similar în filmele recente Marvel.

Paleontologii au numit un dinozaur, proaspăt dezgropat, după zeul nordic Loki, datorită unei asemănări izbitoare între coarnele sale și coiful zeității, așa cum a fost descris în filme recente cu supereroi și emisiuni de televiziune.

Oamenii de știință au descris noul dino, Lokiceratops rangiformis , într-un studiu publicat joi (20 iunie) în jurnalul PeerJ. Cercetătorii au identificat specia pe baza rămășițelor parțiale ale unui craniu dezgropate în 2019 la Judith River Formation din Montana's Badlands, la aproximativ 2 mile (3,2 kilometri) de granița SUA-Canada.

Specia aparține ordinului Ceratopsia - un grup de dinozauri erbivori cu coarne, inclusiv Triceratops , care este renumit pentru plăcile mari osoase ale membrilor săi sau ”gulerele” și coarnele lungi și ascuțite.

Cu toate acestea, L. rangiformis , care avea probabil aproximativ 22 de picioare (6,7 metri) lungime și cântărea 5,5 tone (5 tone metrice), „împinge grupul cu bizarele ”gulere” ceratopsiene” la extreme nemaivăzute până acum, co-autorul principal al studiului, Joseph Sertich , un paleontolog la Universitatea de Stat din Colorado, a declarat într-un comunicat.

rangiformisavea un scut cefal masiv care era împodobit cu o pereche de coarne turtite și curbate în partea de sus, în plus față de coarnele standard în formă de sulițe care ieșeau de deasupra ochilor. Coarnele cu scut sunt cele mai mari văzute vreodată la orice ceratopsian. Articolele de apărare unice i-au inspirat pe oamenii de știință să numească genul dinozaurului Lokiceratopsîn onoarea zeului păcălelilor nordic Loki , care este adesea descris purtând o cască cu coarne ornamentate similar - în special în portretele moderne de benzi desenate realizate de Marvel.

Noua specie a avut, de asemenea, o a treia pereche de coarne asimetrice în partea de sus a ”gulerului” său, ceea ce i-a adus numele de specie rangiformis , adică „seamănă cu caribou” în latină, deoarece caribuii ( Rangifer tarandus ) au și coarne care sunt mai lungi pe o parte a capului lor.

De asemenea, craniului dinozaurului îi lipsește un corn de nas, o trăsătură pe care o posedă majoritatea celorlalți ceratopsieni, inclusiv Triceratops .

rangiformisa trăit în urmă cu aproximativ 78 de milioane de ani în perioada Cretacicului, cu aproximativ 12 milioane de ani înainte de apariția Triceratops . Pe atunci, ceea ce este acum America de Nord era un continent insular mare, cunoscut sub numele de Laramidia. Speciile nou identificate au locuit probabil în mlaștini și câmpii inundabile de-a lungul coastei de est a acestui ținut antic.

Cercetătorii au presupus anterior că doar câteva specii de dinozauri cu coarne erau probabil să coexiste pe Laramidia la un moment dat, deoarece speciile ulterioare din acest grup au dominat probabil competiția pentru resurse.

Dar L. rangiformis este acum al patrulea ceratopsian - și al cincilea dinozaur cu coarne - care a fost găsit datând din aceeași perioadă din istoria Laramidiei, sugerând că a existat mai multă diversitate în acest grup decât se aștepta, au scris cercetătorii. Doi dintre acești alți dinozauri au fost, de asemenea, dezgropați din formațiunea râului Judith, ceea ce sugerează că au coexistat în relativă armonie.

Cu toate acestea, „craniul lui Lokiceratops este dramatic diferit de celelalte patru animale alături de care a trăit”, a spus în declarație, co-autorul principal al studiului, Mark Loewen , un paleontolog la Universitatea din Utah. Nivelurile ridicate ale biodiversităţii ceratopsiene, care au dus la o concurenţă crescută pentru resurse la acea vreme, au dus probabil la o selecţie sexuală care a favorizat aceste coarne gigantice, a adăugat el.

Pe lângă faptul că oferă protecție împotriva prădătorilor, oamenii de știință cred că ”gulerele” și coarnele ceratopsienilor au fost folosite în principal pentru a atrage potențiali parteneri, similar penelor colorate elaborate ale păsărilor. Mărimea coarnelor L. rangiformis a fost probabil un indicator al succesului fiecărui individ. În acest caz, în acele vremuri, mai mare era într-adevăr mai bun.

Mai mulți dintre domniile voastre mi-au scris ca să mă întrebe cum să se roage pentru sănătatea animăluțelor lor. Cel mai mult m-a impresionat o fetiță care are un pisoi bolnav.

Cel mai bine, în concepția mea de călugăr în rodaj, este să te rogi cu cuvintele tale, din inimă și cuget. Poate greșesc, dar vorba lui Nicu Văcăroiu, ”părerea mea”. Sunt bune și rugăciunile pret-a-porter, gata pregătite din calendarele bisericești sau de aiurea de pe net, dar nu pornesc din sufletul tau. Este adevărat, unii nu au talent la vorbe, dar bunul Dumnezeu nu este critic literar.

Iată cu vorbele lui Radu Alexandru câteva informații despre Sfinți întovărășiți de animale:

”Cea mai impresionanta istorisire din Limonariu este insa cea legata de avva Gherasim. Intalnind, pe malul Iordanului, un leu care era intepat în labă, rana ce se infectase cumplit, avva a fost rugat de fiara - care ii arata, cu lacrimi, piciorul cu pricina - sa-i dea ajutor. Gherasim i-a scos spinul, a curatat rana si a legat laba leului cu o panza, dupa care l-a indemnat sa plece. Animalul a ramas insa langa sfant, "ca un adevarat ucenic", insotindu-l pretutindeni. In scurt timp, leul s-a integrat in comunitate, fratii indatorandu-l, in schimbul mancarii, cu slujbe, printre care si aceea de a duce un magar la apa. Odata, nefiind leul atent, niste negustori arabi au luat magarul. Animalul s-a intors la avva cu capul plecat.

Crezand ca leul a mancat magarul, in locul supararii, sfantul a randuit fiarei slujba magarului, aceea de a cara apa de la Iordan la manastire, serviciu pe care l-a implinit pana cand un ostas, afland de acest canon, a daruit bani pentru cumpararea altui magar. La o vreme, trecand iar prin zona arabul care furase magarul, leul si-a eliberat prietenul si a mers sa i-l arate parintelui. Vazand ca leul nu gresise, sfantul i-a pus numele Iordan. Si asa au vietuit impreuna cinci ani, pana la moartea lui Gherasim. Istoria spune ca leul nu era de fata, asa incat, revenind si negasindu-si ocrotitorul, l-a cautat cu infrigurare pana cand, condus de ucenicul avvei, a gasit mormantul si a murit, la randul sau, acolo.

Sunt cunoscute si situatii cand moastele sfintilor au fost ocrotite si transportate de catre animale. Moastele Sfintilor Filomon si Apolonie au fost duse de un delfin in Alexandria. De asemenea, stim ca un leu l-a ajutat pe Cuviosul Zosima sa ingroape moastele Sfintei Maria Egipteanca.

In viata Sfantului Serafim de Sarov se spune ca acesta a fost slujit de un urs, care avea "diaconia sa”. Atunci cand trebuia sa primeasca vizitatori, sfântul îi spunea ursului Mișa: "Decat sa-i sperii pe oameni, mai bine du-te sa-mi aduci ceva bun. Iar acesta ii aducea miere." ”

Sfinții protectori ai animalelor sunt Sf. Modest și Sf. Mamant, în concepția Bisericii, se spune, într-o traducere de Denisa Gavriloiu după Impantokratoros. Dar, ca toți Sfinții, aceștia sunt intermediarii Sfintei Treimi, de acolo își trag puterile și sfințenia. Fără ajutorul și mila Sfintei Treimi nicio minune nu este posibilă.

Dar domniile voastre doriți să aflați cum mă rog eu pentru sănătatea animăluțelor mele. Iată, scurt și simplu:

”Sfinte Gherasime, amintește-ți cât de drag îți era leul Iordan și roagă-te la Sfânta Treime pentru viața și sănătatea cățelușei Miki (puteți înlocui cu numele animăluțului domniei voastre). Bunule Iisus, ai milă de mine și ajută rugăciunea mea, Amin!

Cu voia Domnului și cu această rugăciune, făcută mereu în gând ca la Sf Munte Athos, am ținut-o în viață pe Miki doi ani și jumătate, adevărată minune, spune bunul doctor Cristi Bobu. Sigur, și cu medicamentele și regimul alimentar prescris cu multă înțelepciune, de către domnia sa. Apoi nici măcar o minune nu a mai fost posibilă!

Pentru o perioadă de timp, am ochii și urechile la Bruxelles. Aranjamentele și jocurile politice de acolo, pentru stabilirea Comisiei și a Președintelui sunt de o importanță colosală pentru România, pentru fiecare dintre noi.

Scrieți-mi la dom.profesor@gmail.com. Nu vă răspund, nu mai pot, dar cititul gândurilor domniilor voastre îmi face mare plăcere.

Dacă nu, scrieţi-mi, la fel, pentru că mereu putem să îndreptăm lucrurile, pentru că avem la dispoziţie ziua de mâine, speranța de mai bine, când este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 22,23 iunie 2024

BERBEC Ziua Rusaliilor te găseşte pregătit. Adică, eşti gata să te lupţi pentru interesele tale. Totuşi, în acest weekend relizezi că nu poţi schimba anumite situaţii, obiceiuri! Sâmbătă nu intra in discutii despre patrimoniul comun cu familia sau asociatii. Nu-ti schimba planurile, sau programul! Este de bine! O periodă de mici realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi evenimente sau propuneri pot face perioada interesanta. Duminică nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă, chiar daca eşti intr-o zi liberă – distracţia este tot un consum de energie - face să nu obţii rezultatul dorit. O veste sau o informatie interesantă în a doua parete a intervalului.

TAUR Sâmbătă trebuie să faci ceea ce ştii tu mai bine, la ceea ce te pricepi în special într-o zi liberă! Eşti în criză de timp, mai pe seară, trebuie să fii în două locuri în acelaşi timp! Sâmbătă ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Eşti inspirat în domeniul financiar. Seara socială – poate chiar un eveniment, gen nuntă, botez. Aspectele planetare oferă un timp pentru posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt, de asemenea sub un semn fast. Transformări în bine, mai ales acasă.

Duminică, atenţie mărită la sfârşitul perioadei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza răcelei sau incidentelor domestice sau rutiere. Un nativ, tot semn de pământ, din anturajul tau, te barfeste si te acuza pe nedrept, dar vei depasi situatia cu succes si cu oarecare profit social – duminică. Bîrfele si intrigile sunt la ordinea zilei. Nu te simti stinjenit, o mie de ani intriga si barfa au fost in Bizant preferate violentei si razboiului.

GEMENI Sâmbătă accepţi greu rutina cotidiană. Energia solstiţiului de vară te electrizează şi vrei ceva nou, incitant şi chiar aventuros. Un film bun, o excursie, un pariu? Duminică calmă, plăcută! Sâmbătă, evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea, supraveghează-ţi regimul alimentar. Stomacul tău nu este în cele mai bune toane aşa că trebuie să-l protejezi, sa iei măsuri. Posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. Duminică este o perioadă indicată pentru investiţii în grătare şi în cărbuni – petreceri şi distracti pe cinste!

Noi prietenii sau relaţii vor face perioada interesantă. Nu este bine sa mai faci bancuri fizice, dintre care cel preferat este sa dispari pe neasteptate ca măgarul in ceaţă, limitează-te la minciunile obişnuite. Sunt mai de efect!

RAC Reuşeşti să gestionezi mai bine stresul, oboseala. În acest weekend, puterea verii îţi oferă energia de care ai nevoie. Ai stabilit o ordine de priorităţi şi încerci să o respecţi! Sâmbătă nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic! Nu uita că loialitatea este lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Schimbări în bine, pe plaja, la munte, şi în dragoste, adică oriunde. Duminică o veste iti face mare plăcere. Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Mai putin tutun, mai putina cafea, mai putin alcool, dar nu renunta total, pentru ca bucuriile vietii sunt asa de putine si rare! Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie.

LEU Intri într-o altă ordine cosmică, într-un alt ciclu al timpului. Solstiţiul de vară e pentru tine un reper important. Eşti mulţumit de efortul făcut, dar rezultatele se arată ceva mai târziu! Sâmbătă cu toate că dedici ziua celor dragi şi apropiaţi, gândurile tale sunt tot la afaceri. Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de acasă, din curte, dacă ai. Duminică o problemă personală îşi găseşte rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa socială.

Trebuie să ai mai multă încredere în colegi, prieteni, rude, sigur in cei verificati! Schimbarile dese – cheia marilor succese! Dacă ai dificultăţi, schimbă stilul, schimbă modul, schimbă felul – tenacitatea este buna cand esti în câştig.

FECIOARĂ Multe de făcut în weekend, ai şi cumpărături săptămânale. Toate s-au adunat astăzi! Sunt situaţii, care te obsedează şi nu le găseşti soluţie. Amână tot ce se poate amâna şi relaxează-te! Sâmbătă este o zi excelentă, mai ales în a doua parte, pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la iarbă verde, sau mici escapade. Foloseşte-ţi gândirea limpede de astăzi la sinteza ultimelor evenimente. Nu-ţi pierde timpul cu legături sub nivelul tău. Partea benefica a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi găseşti adevarata chemare în viaţă. Sentinţa precedentă se refera la perioada în chestiune.

Duminică realizezi că viaţa ta este vraişte, ştii asta, dar nu iei nici o masura! Poate te gândeşti puţin la asta, te rog… Perioada este în general, benefică şi aduce realizări şi noroc. Bate un vânt de libertate, mai ales prin buzunare si prin portofel, asa ca pune-ti capul la contributie cum sa faci urgent rost de bani! Un ajutor substanţial din partea prietenilor sau a rudelor.

BALANŢĂ Ziua de sâmbătă favorizează comerţul, cumpărăturile, domeniul negustoresc. Sau ceva similar. În acest weekend domeniul sentimental este avantajat, amorul este la loc de cinste! Perioada weekend-ului este haotică atît sub aspectul climei cât şi al reacţiei şi al comportamentului uman. Această perioadă din luna iunie este caracterizată de schimbări mari şi relativ bruşte de temperatură, presiune şi umiditate. Un fel de mini-muson. La fel şi reacţile oamenilor. Tu stai bine merci în căminul tău şi nu te apuca de schimbări esenţiale - nu este încă timpul! Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi. Duminică, idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi din zodia purtătorului de balanţă printr-o creştere a agresivităţii si a lipsei de pragmatism.

SCORPION În acest weekend adopţi un stil frivol, încercând să controlezi interesele celor din jurul tău. Vrei să-ţi impui propriul program şi seducţia distracţiei uşoare ţi se pare cea mai potrivită! Sâmbătă, o informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Supravegheză-ţi regimul alimentar. Mănâncă mai multe verzituri, salate, fructe şi lămâi, dar nu fructe dintre cele care fermenteză repede. O perioada buna pentru planificarea activitatii şi mici achizitii. Posibile mici dureri de cap, la propriu si la figurat pe fondul unui Marte (patronul tau!) slab aspectat. Mai pe seară, Luna iti aduce o oportunitate neşteptata. Duminică, nu te grabi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţa, asa incat decizia ta sa fie justa.

SĂGETĂTOR Sâmbăta îţi oferă o veste bună şi un drum plăcut. Despinde de tine dacă combini cele două oportunităţi sau le foloseşti pe rând, când crezi că e potrivit. Weekend fără probleme! Sâmbătă, succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, în cercul de prieteni sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Duminică poţi obţine recunoaşterea unor eforturi trecute. Este timpul unor mai mari sau mai mici decizii. Pe care este bine să nu le amâni. Mai bine acţionează! Sanatatea este cam veştejită, treci masiv pe produse naturale, dar atentie la stomacul tau sensibil.

CAPRICORN În acest weekend ai un moral excelent şi debordezi de energie. Poate o petrecere de solstiţiu, poate la dans, poate sport şi drumeţie! Liberul arbitru e de partea ta, orice decizie pare bună! Sâmbătă o întâlnire programată se amână, fii fără grijă, se rezolvă, însă. Seara propice relaxării şi distracţiilor. Perioada în discuţie este un prilej de schimbări. Dacă ai de făcut deplasari sau călătorii, weekend-ul aceasta este perioada. Duminică vorbe şi barfe, dar nu trebuie să le dai mare importanţă. Mici probleme cu sănătatea, care situatii, insa, se vor rezolva repede – dureri de cap, sau de genuchi. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii, nu investi, nu da bani cu împrumut. În mai multe ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi nişte conflicte inutile, de altfel.

VĂRSĂTOR O zi de sâmbătă bună. Şi un întreg weekend favorabil pe mai multe planuri. Fă-ţi planuri de vacanţă, vezi dacă nu poţi să organizezi un grup vesel de prieteni cu care să pleci... ştii tu unde! O persoană influentă pentru domeniul tau de activitate, sau din anturajul tau de weekend, Leu sau Vărsător, te va ajuta, probabil sâmbătă. Este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută. Investeşte în relaţii de prietenie şi în dragoste. În dimineaţa zilei de duminică, ai o ocazie de parvenire sociala, sau ceva se schimbă în relaţiile tale. Nu este obligatoriu sa o ratezi, aşa cum faci cu multe lucruri din viaţa ta, dar nici nu te omori cu firea dacă nu-ţi iese.

PEŞTI Ai idei bune, chiar foarte bune. Şi nu numai pentru acest weekend! În duo “jumătatea” te sprijină şi te încurajează, solo ai un cor de prieteni care te susţine! Sâmbătă este o perioadă mai deosebită. Într-o astfel de zi poţi să te îndrăgosteşti de cine nu trebuie, sau să acorzi încredere tot cui nu trebuie. Sau să fii genial în tot ce faci! După o perioda pe care ai caracteriza-o drept mediocra ai, în sfârşit, două zile de zodie fastă. Realizări mici, însă pline de bucurii. Poti petrece sfarsitul de săptămână cu prietenii la munte sau la mare.

Dacă nu te sperie preţurile. Duminică este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei, dar si distractiei si relaxarii. Nu incepe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei fi dezamăgit de cei cărora le vei solicita ajutorul. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul celor două zile, duminică seara. Ai uitat ceva... Nimic nu este nou sub soare, lucrurile se uită pentru că nu este nimeni să-ţi amintească de ele!