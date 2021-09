HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  22 septembrie 2021  A venit toamna cu vești din Republica Cehă.

Pe 22 septembrie s-au născut Michael Faraday, Erich von Stroheim, Anna Karina, Augustin Buzura, Alice Botez, Dumitru Ghiaţă, Grigore Cobălcescu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Teodosie, mitropolitul Moldovei, Foca, Isaac şi Martin.

Tradiţional, în „kalendar” sunt sărbători, uitate astăzi, ale elementului foc. „Măcinca Foca”. Peste sărbătorile ţărăneşti „păgâne” episcopii creştini au suprapus doi sfinţi, mucenici, făcători de minuni, episcopi unul „grădinarul”, celălalt „făcătorul de minuni”, tot cu numele Foca!

La sfârşitul verii, o ultimă sărbătoare a focului, elementul verii!

„Nu se lucră în această zi, temându-se de foc!” (Olteanu, CPR, 2001, pagina 414; Pamfile, 1997, pagina 176)

Astăzi, pe 22 septembrie 2020, la ora 22:21:00 Soarele trece, în mod convenţional, din zodia Fecioarei în cea a Balanţei. Este echinocţiul de toamnă, sfârşitul verii şi începutul toamnei, Soarele traversează ecliptica în mersul său aparent, descendent, pe cer. (sursă Observatorul Amiral Urseanu, sub semnătura Dr. Harald Alexandrescu).

Tradiţional, în jurul echinocţiului de toamnă se aflau o seamă de sărbători, adunări, festivaluri, prin care românii celebrau roadele muncii lor. Aveau loc târguri vestite şi se pecetluiau contracte, căsătorii şi alianţe. Dictatura lui Carol I şi apoi cincizeci de ani de nazism, național-socialism, au distrus tradiţiile, dictatorii se tem de popor şi nu doresc să se strângă multă lume într-un loc. Vezi și distopia sanitară.

Poporul român a fost un popor vesel şi muncitor care ştia să se distreze, dar în primul rând ştia să munceasă. Şaizeci de ani de dictatură şi treizeci de ani de distrugere a națiunii au anihilat tradiţia, au mutilat sufletul poporului, l-au nenorocit mult mai mult decât cei patru sute de ani de dominaţie musulmană turcească. Să ne amintim de reacţia bunului Rege, Dumnezeu să-l odihnească, când s-a întors din exil, în România: „Poporul, unde este poporul meu?” Cu cinism i-aș răspunde, peste Styx, ”Sire, poporul este plecat ca slugă în Occident!”

Mai mulţi dintre domniile voastre îmi scrieţi că sunteţi neliniştiţi şi îngrijoraţi. Aşteptarea vă face depresivi, viitorul vă îngrijoreză. Sfatul meu este să citiţi „Deşertul tătarilor”, de Dino Buzzati.

„Ambiţia de a avea un destin eroic, aşteptarea duşmanului timp de o viaţă, în speranţa unei lupte glorioase, este ridicolă şi inutilă. Bătălia finală a omului cu moartea (adevăratul său inamic) demonstrează că orice viaţă mediocră poate avea un sfârşit eroic – să mori cu demnitate, curaj, chiar cu eleganţă.” – Octavian Paler, despre “Deşertul tătarilor”.

Mai îmi scrieți să vă mai spun despre Polonia, Cehia, Ungaria etc, state care au pornit de la aceiași linie de plecare în aventura capitalistă, dar s-au descurcat mult mai bine decât noi. Astăzi despre Cehia. Vă fac părtaşi la ceea ce ştiu, ce am aflat, dar eu nu am fost acolo, după cum spuneau grecii în agora:

Controlul conflictelor de interese: CE respinge cererea de amânare cehă

Comisia Europeană a respins cererea Cehiei de a amâna pentru 60 de zile raportul său privind modul în care a fost îmbunătățit controlul conflictelor de interese în distribuirea subvențiilor UE. Într-o scrisoare adresată autorităților cehe vinerea trecută, Comisia stabilește termenul limită pentru miercuri 22 septembrie, potrivit site-ului web iRozhlas.cz. Adică pentru astăzi.

Comisia Europeană a avertizat recent Praga, reamintindu-i că, dacă guvernul nu introduce un mecanism eficient de control al conflictelor de interese, ar putea suspenda plata subvențiilor.

Un audit al Comisiei Europene a concluzionat, în aprilie trecut, că premierul Andrej Babiš a continuat să influențeze Agrofert, compania pe care a creat-o, în ciuda plasării activelor sale în fonduri fiduciare.

Umanitar: Cehia va elibera 75 de milioane de coroane pentru Afganistan

Republica Cehă va elibera ajutorul umanitar în valoare de 75 de milioane de coroane pentru Afganistan. Ajutorul a fost aprobat de guvern luni, a declarat Ministerul de Externe într-un comunicat de presă. Banii sunt destinați asistenței medicale, dar și ajutorului acordat femeilor și copiilor din regiune.

Ministerul de Externe a oferit transferul a 40 de milioane de coroane, aprobate în iulie de guvern pentru a sprijini forțele afgane de apărare și securitate și dezvoltarea durabilă a țării, către acest ajutor. Ministerul va furniza, de asemenea, încă 5 milioane de coroane din bugetul său, restul de 30 de milioane vor fi alocate de Ministerul de Interne.

Această asistență financiară va fi distribuită în cooperare cu Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite.

Turów: CJUE condamnă Polonia la o amendă zilnică de 500.000 de euro

Curtea Europeană de Justiție a ordonat Poloniei să plătească zilnic o amendă de 500.000 de euro pentru că nu a oprit exploatarea cărbunelui în mina Turów de lângă granița cehă. Mina de lignit Turów din Polonia a continuat într-adevăr să funcționeze, în ciuda deciziei CJUE din mai anul trecut de a opri imediat activitățile miniere. Hotărârea CJUE a urmat unei plângeri depuse de guvernul ceh, care susține că activitatea minieră la granița celor două țări provoacă daune grave, potențial ireversibile. CJUE a ordonat încetarea activității miniere până la pronunțarea verdictului în această dispută.

Republica Cehă vede această mișcare ca fiind un succes, dar a indicat că ar prefera să ajungă la un acord decât să beneficieze de amenzile impuse de la Varșovia. „Vrem și sper că și Polonia o vrea, să încheie o înțelegere. Nu este vorba doar de bani, de unele despăgubiri, toată lumea are bani pe aici, ci de condiții tehnice care trebuie îndeplinite înainte de orice alte operațiuni miniere ”, a clarificat ministrul ceh pentru mediu, Richard Brabec.

Negocierile dintre cele două țări vecine, membre ale grupului Visegrád, se desfășoară de luni de zile, dar fără rezultat până acum.

Statul ceh nu va plăti costurile de salvare pentru alpiniștii cehi blocați în Pakistan

Ministerul ceh al afacerilor externe a declarat că nu va plăti pentru operațiunea de salvare a celor doi alpiniști cehi blocați în prezent în Pakistan, dar a declarat că ambasada este în contact cu ei și încearcă să găsească o soluție negociată la această problemă.

Autoritățile pakistaneze refuză să-i lase pe cei doi cetățeni cehi să plece până când costul operațiunii de salvare nu va fi plătit, adică o sumă cuprinsă între trei și patru milioane de rupii (între 386.000 și 515.000 CZK). Alpiniștii nu aveau permisele sau asigurarile necesare pentru a face ascensiunea.

Cei doi cetățeni cehi și ghidul lor pakistanez au urcat cu succes pe un vârf situat la 7.788 metri deasupra nivelului mării, în 10 septembrie, dar au întâmpinat dificultăți în timpul coborârii înainte de a-și alerta rudele prin SMS. Misiunea de salvare la care a participat și un helicopter și aproape o mie de persoane, a fost deosebit de complicată din cauza unei vremi foarte rele.

Covid-19: aproape 500 de cazuri de contaminare detectate în Cehia, luni

489 de cazuri noi de contaminare cu Covid-19 au fost detectate luni în Cehia, aproximativ același număr ca acum o săptămână. Rata de transmitere a virusului a scăzut de la 1,14 la 1,08. De la sfârșitul lunii august, această rată a rămas peste 1, valoarea indicând accelerarea relativă a epidemiei.

Luni, 164 de persoane au fost spitalizate în legătură cu Covid-19, cu zece mai multe decât la sfârșitul weekendului și cu șapte mai multe decât lunile trecute. Numărul cazurilor grave a fost în jur de treizeci, în câteva zile.

Rata incidenței, adică numărul de cazuri noi confirmate în ultimele șapte zile la 100.000 de locuitori, a rămas la 28 de cazuri, timp de cinci zile. Cel mai mare număr este din Praga, unde s-a ajuns la 49 de cazuri la 100.000 de locuitori într-o săptămână. Capitala cehă este urmată de regiunea Moravo-Silezia cu 41 de cazuri. Pe de altă parte, regiunea Liberec este cea cu cea mai mică incidență din țară, cu 11 cazuri la 100.000 de locuitori.

Josef Koudelka donează o mare colecție de fotografii către Republica Cehă

Fotograful francez de origine cehă, Josef Koudelka a decis să doneze o mare colecție de fotografii, reprezentând opera vieții sale, mai multor muzee și galerii din Republica Cehă.

Această donație către țara sa natală reprezintă un total de 2.000 de fotografii, dintre care majoritatea sunt destinate colecției fotografice a Muzeului de Arte Decorative din Praga (UMPRUM). O altă parte a lucrării va merge la Muzeul Național și peste o sută de fotografii vor fi achiziționate de Galeria Moravian din Brno.

Josef Koudelka este unul dintre cei mai renumiți fotografi cehi din lume. A devenit celebru în special pentru fotografiile sale despre invazia Tratatului de la Varșovia a Cehoslovaciei, din august 1968.

Informații corecte, normale, de interes public, chiar cu un rol educativ și suport al mândriei naționale. Să așteptăm să apară astfel de ghiocei și în presa românească, o presă constructivă, doar mâine este o altă zi!