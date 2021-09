HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR, 21 septembrie 2021. Despre bârfă

Pe 21 septembrie s-au născut H. G. Wells, Stephen King, Leonard Cohen, Larry Hagman, Marius Popp, Păuniţa Ionescu, Iosif Sârbu, Valeriu Sterian, George Crin Laurenţiu Antonescu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Codrat şi Proorocul Iona. Nimic în „Kalendar”.

Zi fastă. Ultima zi de vară, vară care ţine de la solstiţiul de vară, la echinocţiul de toamnă. Mâine, 22 septembrie la ora 22:21:00, este echinocţiul de toamnă, Soarele, descendent, taie ecuatorul celest, sursă Obseratorul Amiral Urseanu, sub semnătura ilustră a dr. Harald Alexandrescu.

Marturisesc că am şi am avut prieteni buni, mulţi astronomi. Îmi lipsesc enorm şi îmi sângerează sufletul după Irina Predeanu şi Harald Alexandrescu. Acum, aceşti buni prieteni studiază stelele de aproape, din Mâna lui Dumnezeu. Îmi lipsesc discuţiile interminabile, proiectele la care lucram împreună, apariţiile în public şi la televizor, care făceau mare audienţă.

După cum îmi lipseşte Amir Mushirzadeh, doctor în matematică, astronomie şi filozofie, şeful de la Nur-e-Dasht, celebrul observator Lumina Deşertului, ultimă redută a ştiinţei adevărate în calea explicaţiilor absurde, şi el plecat acum câțiva ani, către stele, la venerabila vârstă de 102 ani.

Erau astronomi de vârf şi persoane foarte inteligente şi instruite. Poate că aici este explicaţia, de ce ei acceptau să discute corect şi elegant despre astrologie, iar alţi oameni de ştiinţă resping a priori astrologia, uneori cu cuvinte jignitoare. Sufletele mici, chiar cu doctorate, sunt obtuze şi intolerante!

Îmi amintesc lungile discuţii avute cu Harald în cupola observatorului din Bucureşti. Pe atunci nu era turbulenţa asta atmosferică, nici luminozitatea nocturnă a oraşului, se mai puteau face observaţii bunicele cu marele refractor ecuatorial al amiralului. Dar, importante erau discuţiile noastre. Eu aduceam cafeaua, Harald biscuiţii. Făcuţi în casă, după o reţetă portugheză. Dacă nu ştiaţi, Harald s-a născut în Portugalia, era cu câţiva ani mai mare ca mine. Familia lui a fost un exemplu de patriotism, de atitudine corectă şi de poziţie verticală pe calea istoriei. Diplomaţi, care au refuzat nazificarea României. Harald avea o slăbiciune pentru locul lui natal, pentru Portugalia. Mereu îmi povestea, despre una şi despre alta, istorii lusitane. Eu îi răspundeam cu poveştile mele din Orient, întâmplări adevărate, sau pilde cu Nastratin Hogea.

În amintirea Capricornului Harald Alexandrescu, un asteroid îi poartă numele.

Am primit, din nou, multă corespondență. O citesc, dar nu am putere să răspund. Un cititor, mai nou, îmi spune că citește cu mare plăcere ceea ce scriu, restul presei colportează bârfe. Așa mi-a venit ideea să compilez câte ceva despre baza comunicării moderne, bârfa.

În dicționarul Cartier, singurul pe care îl consult, moldovenii de la Iași sunt cei mai buni când vine vorba de limba română, definiția bârfei este ”vorbă răutăcioasă, insinuare la adresa cuiva. A vorbi de rău, a calomnia. A flecări”

Biblia enumeră șapte pasaje care condamnă bârfele, șase în Proverbe și unul în Al doilea Corinteni. O căutare online relevă referințe suplimentare în Romani, Ezechiel, Timotei și Psalmi, printre altele.

În timp ce Proverbele avertizează ”împotriva bârfitorilor”, iar Timotei avertizează împotriva celor care „spun ce nu ar trebui”, Romani 1: 29-31 plasează bârfele într-o companie deosebit de negativă:

”Erau plini de orice fel de răutate, răutate, lăcomie, răutate. Plini de invidie, crimă, ceartă, înșelăciune, viclenie, ei sunt bârfe, calomniatori, urăști de Dumnezeu, insolenți, trufași, lăudăroși, inventatori ai răului, rebeli față de părinți, nebuni, necredincioși, fără inimă, nemiloși.”

Printre numeroasele sale păcate, se spune că bârfa distruge reputația, răspândește dezinformarea, strică prietenia, încordează legăturile sociale, încurajează comportamentul necorespunzător, degradează locurile de muncă și promovează un ton general de suspiciune. Comentatorii sociali și morali de la expertul în moravuri Emily Post și filosoful Bertrand Russell, până la pictorul Norman Rockwell și la Papa Francisc, s-au exprimat împotriva răutăților bârfei. Pentru alții, bârfa este lipsită de sens, o frivolitate socială îmbrățișată de cei cărora le lipsește seriozitatea de a purta o conversație mai luminată.

Însă munca multor sociologi, antropologi, psihologi și istorici a demonstrat că bârfa nu contează doar în spectrul negativ – poate, de asemenea, să îndeplinească un rol social. În volumul ”Grooming, Gossip, and the Evolution of Language” (1996), psihologul evoluționist Robin Dunbar susține că bârfa este o formă evoluată a ritualurilor de protecție practicate de alte primate. Permite persoanelor să facă schimb de informații importante, să țină evidența aliaților și a concurenților lor și să își gestioneze reputația. Cel mai important, bârfa ajută la promovarea legăturilor sociale, mai ales atunci când comunitățile umane au crescut atât de mult încât nu toți membrii se cunoșteau. În astfel de societăți complexe, reputația încurajează relațiile comunitare între indivizii care nu sunt familiarizaț unii cu alții. După cum a concluzionat Dunbar într-un articol ulterior , ”bârfa este nucleul relațiilor sociale umane, al societății în sine. Fără bârfe, nu ar exista societate.”

Bârfa poate ajuta oamenii și comunitățile să creeze relații personale mai strânse, să definească granițele sociale și morale și să comunice informații esențiale. Filosoful Lorraine Code a spus că bârfa poate fi un instrument central în convingerea oamenilor să își schimbe pozițiile politice și morale. Munca sociologului Susan Cotts Watkins a demonstrat că sătenii din Malawi se bazează pe bârfe pentru a judeca aptitudinea potențialilor parteneri sexuali, în special dacă obiectul afecțiunii lor este probabil să fie HIV pozitiv. Într-o țară cu o prevalență ridicată a SIDA, această bârfă – despre care Watkins susține că este foarte exactă – poate fi diferența dintre viață și moarte.

În mare parte, capacitatea bârfelor de a promova coeziunea socială provine din faptul că împărtășirea bârfelor este un act intim, care necesită un nivel de încredere între părțile participante.

La începutul secolului al XVII-lea, scriitorii englezi foloseau termenul de bârfă, bârfitor, pentru a se referi la „o persoană, mai ales o femeie, cu un caracter ușor și neobișnuit, în special una care se încântă în vorbirea inactivă”. După cum sugerează această definiție, bârfa a fost înțeleasă a fi o formă feminină de comunicare. Dar, încă din secolul al XVII-lea, scriitorii americani și britanici se refereau la bârfe mai degrabă ca o formă de comunicare decât la persoana care o exprima, definind-o ca „vorbărie inactivă a femeilor și zvonuri”. Oxford English Dictionary raportează că până în 1811 definiția s-a extins pentru a include al doilea sens modern, „conversația unei astfel de persoane; zgomotos sau zvon neîntemeiat ”. Aceste origini sunt un motiv cheie pentru care bârfa este încă privită ca o formă feminină de comunicare, chiar dacă un munte de dovezi arată că este îmbrățișat de indivizi de toate genurile și convingerile.

Bârfa necesită trei participanți: un emițător, persoana care împărtășește bârfa; un receptor, care absoarbe bârfa; și un subiect, pe care îl privește bârfa. În partajarea bârfelor, emițătorul are încredere că receptorul acelei informații îl va folosi și îl va răspândi, și – dacă bârfa are implicații negative – va fi circumspect. Există, de asemenea, așteptarea ca emițătorul să devină receptor în viitor; folosind limbajul de protecție al lui Dunbar, putem numi asta presupunerea de bârfă „o mână spală pe alta și amândouă, fața!”.

Natura intimă a bârfelor se reflectă și în subiectele sale comune, dintre care multe sunt considerate inadecvate pentru discursul public. Cele mai suculente exemple de bârfă implică adesea subiecte sensibile social: sex, infidelitate, necumpătare, deficiențe morale, necinste, păcat. Dorința de a discuta astfel de probleme ridică nivelul de intimitate dintre emițător și receptor. Chiar și actele fizice din jurul împărtășirii bârfelor reflectă această intimitate. Coborâm vocile, ne aplecăm, ridicăm sprâncenele. Ne înroșim. Palmele noastre devin umede. Formăm o alianță cu partenerul nostru de bârfe.

Problema legată de răspândirea bârfelor pe rețelele sociale este că mediul amplifică cele mai grave capcane ale bârfelor – voyeurismul, superficialitatea, iluzia accesului – fără a oferi beneficiul unei conexiuni sociale semnificative. Privirea la fotografiile lunii de miere a unui prieten din Jamaica ne oferă sentimentul legăturii cu acea persoană. Credem că știm ce se întâmplă în viața lor și judecăm în consecință (bine, sau rău). Dar este departe de a interacționa de fapt cu prietenul respectiv, la cafea sau cină, sau a bârfi despre deliciile lunii de miere cu un al treilea cunoscut.

În timp ce crește viteza și distanța la care poate fi transmis un mesaj, social media și internetul au subminat, de asemenea, intimitatea acelui mesaj. Adâncimea conexiunii dintre emițător și receptor este limitată de faptul că social media este antiteza unui spațiu intim. Bineînțeles, bârfa continuă să fie răspândită personal și prin mobil, dar prin împărtășirea bârfelor cu toți adepții pe rețelele sociale, puterea mediului ca adeziv social este atenuată, diluată.

În cel mai bun caz, bârfa ne ajută să formăm conexiuni sociale esențiale și să întărim aceste legături. În cel mai rău caz, ne permite să îmbrățișăm o viziune despre o lume deconectată, depresivă. Social media este oarecum similară: de multe ori ne minunăm de puterea sa conectivă, de modul în care ne permite să construim comunități cu cei care sunt la jumătate de lume distanță. Dar este și un mediu care poate promova la fel de ușor distanța. Combinația celor două – bârfe și rețele sociale – scoate în evidență cele mai grave și negative elemente din ambele. Există încă bârfe bune – dar rețelele sociale nu ne ajută să participăm la ele. Adevărata construire a comunității se realizează cel mai bine offline, chiar dacă subiectul conversației este vorbirea inactivă.

Apoi o să mă uit în filmoteca mea după un film SF bun, doar este ziua de naştere a lui H.G. Wells, maestrul genului. Sau, să mă uit la un episod din serialul „Warehouse 13” unde apare o ipostază apetisantă a lui H.G.Wells, o femeie. Văd eu, mai am timp până mâine, când, indubitabil, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 21 septembrie 2021

BERBEC Astăzi îţi faci griji degeaba. Lucrurile se aranjeză parcă de la sine, mai ciudat, dar se rezolvă! Dar, evită să repeţi greşelile trecutului! Dedică ziua planurilor de viitor. In relaţiile amoroase, in familie sau in cuplu nu te lăsa condus numai de propria incapatanare, incearca sa negociezi şi să aflii şi parerea celui drag, celor dragi. Sănătatea este în general bună, dar protejează-ţi capul care în mod tradiţional este de natura zodiei Berbecului. Traieşte în prezent, fii mai pragmatic şi mai realist, lasa planurile complicate şi strategiile iscusite. In a doua parte a zilei cumpărăturile sunt avantajate.

TAUR Eşti gata să faci pe plac celor dragi, în special celor mici din familie. Propune-le distracţii pe măsura buzunarului tău şi lasă-i pe ei să aleagă. Poţi să aduci bucurie, cu bani puţini! Încearcă să convingi anturajul prin paşi mici, fără exagerări, încet, pe rând, dar sigur! Influenţe astrale puternice te favorizează in ceea ce priveste sanatatea si intretinerea corpului tău. Ai de unde alege şi nu fă economie când este vorba de corpul tău. Nu uita că nu ai un suflet, ci eşti un suflet care are un corp. De care trebuie să ai grijă! Zâmbeşte şi uită-te în ochii oamenilor şi nu uita ca momentul de faţa este cel mai important!

GEMENI Ceva pare că te supără şi eşti morocănos. Oare, ţi-ai pierdut simţul umorului? Ai o dimineaţă inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale legate de munca, de activitatea ta. Planifică, anticipează, verifică, nu te lăsa folosit de alţii! In perioada mentionata trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Trebuie să începi să faci economii, fără să-ţi schimbi esential felul in care traiesti – economia este arta prin care obtii maximum de la viata. Concentrează-ţi atenţia asupra sănătăţii – evită expunerea inutilă la vremea capricioasă. Banii sunt bine aspectaţi – poţi valorifica obiectele inutile, de care nu mai ai nevoie!

RAC Tot încerci să obţii unele informaţii, mărturisiri! Nu te potoleşti până nu stabileşti ceea ce s-a întâmplat, risipind o energie care s-ar fi potrivit mai bine în scopuri mai profitabile. Nu lăsa nicio schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ti face noi prieteni. Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Racii creatori, artişti şi/sau educatori sunt ceva mai avantjaţi, mai ales în a doua parte a zilei. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Un semn de foc iti poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Se pare că ai noroc. Atenţie la vremea schimbătoare – îmbracă-te cum trebuie şi nu uita umbrela.

LEU Eşti pe cale să ai mai multă grijă de tine şi de cei din jur. În acestă zi dedică mai mult timp familiei, celor dragi. Trebuie să te interesezi mai mult de problemele celor din jurul tău! Dimineaţa ai o veste bună, dar pe seară poţi să întâlneşti o opoziţie din parte celor apropiaţi. Ideile tale energice nu sunt foarte populare. Poate că ai exagerat un pic, mai gândeşte-te! Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept, o nouă idee sau proiect. Dă-i înainte, nu te opri pentru treburile girafelor! Tu eşti Leu! Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale!

FECIOARĂ Evită, la muncă, intervenţiile bruşte şi deciziile pripite, dar şi mişcările bruşte care pot provoca crampe muşchiulare. O zi ceva mai densă. Trebuie să-ţi dozezi intensitatea efortului. Eşti avantajat în relaţiile umane. Dacă ai de negociat, bănci, leasing etc. dar şi relaţii sentimentale de lămurit atunci azi trebuie să îndrăzneşti, să insişti. Norocul este de partea îndrăzneţilor! Evită astăzi discuţiile seriose şi strategice cu femeile, de orice sex ai fi. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei. O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată perioada este sub semnul, care, de fapt nici nu este foarte negativ, al amânării şi al întârzierii. Seara relaxantă.

BALANŢĂ Dimineaţa, unde activezi, acţionezi cu multă energie şi pasiune. Păcat că cei din jur nu au ritmul tău şi nu te urmează! Se apropie zodia ta, deci şi ziua de naştere, pregăteşte-te! O zi monotonă, plată, de genul celor de care mai târziu nu-ţi mai aduci aminte. Nu-ţi adormi vigilinţa, în caz contrar ţi se poate întâmpla ceva de care să-ţi aduci aminte foarte mult timp! Posibile disensiuni dimineaţa, care pot fi evitate prin amânarea unor întâlniri, sau vizite. O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Pare a fi o criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală. Seara plăcută, favorabilă relaţiilor sentimentale şi emoţiilor pastelate.

SCORPION Eşti pus în faţa unei situaţii total lipsită de sens. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic. Poate unde peste tot este haos şi nepăsare. Totuşi, eşti aproape de o rezolvare logică! De toate pentru toţi! O zi furtunoasă ca un uragan la tropice. Te asaltează din toate părţile emoţii, veşti, idei, conflicte, împăcări, întâmplări – în orice caz, astăzi nu te plictiseşti! Nu da curs propunerilor extravagante, odihneşte-te şi relaxează-te. O carte bună, sau un film interesant pot crea un climat confortabil. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discuţiile cu anturajul apropiat!

SĂGETĂTOR Prea multă vorbărie şi prea multe destăinuri pot să-ţi influenţeze negativ reputaţia. „Rufele murdare se spală în familie” este un proverb vechi, respectat mereu de cei cu succes social. Veştile pe care le primeşti te îngrijorează. Sunt exagerate, bineînţeles, dar este bine să pui ordine în sistemul tău, în proiecte, idei, să planifici, să anticipezi. Aşa poţi să prevalezi! Astazi nu uita că vorba dulce mult aduce şi că o rugăminte poate fi mai uşor ascultată. Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi comerţ. Banii sunt aspectaţi favorabil. Venituri apar şi din nişte surse mai puţin obişnuite: poate din dividende, poate din valorificarea unor active. Fereşte-te de posibile greşeli sau erori la şcoala, serviciu sau în bucătărie. Întâi gândeşte, apoi acţionează!

CAPRICORN Cu un moral bun şi tenacitate, poţi întâlni oportunităţi favorabile. Ai păreri precise despre orice întâlneşti şi nu faci un secret din ele! Poate, mai multă îngăduinţă cu cei din jurul tău! Conjunctura arată că ai o mare putere de concentrare pe termen scurt. Poţi să rezolvi problemele profesionale sau sentimentale fără să te laşi intimidat sau deranjat de bruiajul cotidian. O zi bună. Trebuie să nu exagerezi în această idee, că totul este bine, pentru că este riscantă: poţi să faci gafe şi cheltuieli extravagante. Ziua este de asemenea favorabilă nativilor din Capricorn cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Gândeşte-te cum să faci lucrurile cum trebuie, cu tragere de inimă, cu suflet, nu-i lăsa pe alţii să-şi bată joc şi să le facă strâmbe. Trebuie să evitaţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus!

VĂRSĂTOR Astăzi trebuie să dai dovadă de iscusinţă şi de pasiunea ta pentru tehnologie, ca să poţi face faţă problemelor întâlnite la serviciu, sau acasă. Cu Venus favorabilă, domeniul sentimental este favorizat. Nu foarte mult, dar suficient ca să ai o zi plină de aluzii şi încercări galante. Nu pleca, pe seară, la drum lung! Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Astăzi lasă analizele sofisticate pe altă dată. O zi de cumpărături sau de lenevit acasă, pe seară. Nu-ţi fă nici un program, în aparenţă. Lasă lucrurile să se întâmple. În activitate, la munca de zi de zi, eşti creativ şi inspirat în a găsi metode care să-ţi simplifice şi să-ţi uşureze viaţa profesională. Nu exagera problemele de sănătate şi nu lua aiurea medicamente neprescrise de medic.

PEŞTI O problemă din trecut revine din nou. Eşti pe cale să primeşti reproşuri atât de la familie şi/sau de la „jumătatea” ta, legală sau nu. Gândeşte-te bine, înainte de a lua o decizie! Trebuie să-ţi optimizezi consumul de energie. Mare atenţie la bani, cum îi foloseşti şi mai ales unde îi pui! În această perioadă eşti deosebit de rapid – toată lumea pare a se mira de viteza ta! Parţial adevărat este faptul că astăzi eşti foarte grăbit, ce vrei, se mai întâmplă. Nimeni nu este perfect! Scimbarea anotimpului irită şi enervează. De fapt, mai toata lumea este cu capsa pusă, sau cu fitilul aprins. Nu spera şi nu ai teamă, ziua trece repede pentru că pe seară ai o întâlnire. Importantă! Poate fi şi o reuniune de familie, cu probleme importante.