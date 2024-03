Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 21 martie 2024. Nimeni nu a fost mai sensibil decât Elon Musk







21 martie

Pe 21 martie s-au născut Johan Sebastian Bach, Modest Mussorski, Benito Pablo Juarez, Ayrton Senna, Timothy Dalton, John Rockefeller, Ştefan Ciubotăraşu, Valentin Gheorghiu, Călin Gruia.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Iacob Mărturisitorul, Toma Ierarhul, Serapion. Nimic în ”Kalendar”.

Prima zi a Zodiei Berbecului.

„Evenimentul Zilei” din 21 martie 1989 – Primul Ministru al Australiei, Bob Hawke, lăcrimează în direct la o emisiune de televiziune, mulţumindu-i soţiei sale care l-a iertat pentru un adulter, promițîndu-i că de atunci încolo o să fie cuminte, nu o să mai umble după alte femei. Se pare că a fost prima dată când un politician important a plâns în direct, dar a avut un enorm succes şi un rating uriaş. În câteva zile intenția de vot în favoarea politicianului a crescut cu 15 procente. Auziţi, 15 procente! De atunci procedeul s-a răspândit. Se pare că orice politician de vârf trebuie să plângă în direct, la televizor, măcar o dată! Plâns de crocodil, pentru procente... sau așa arată că are o latură umană!

”Am intervievat mulți lideri mondiali, președinți până la condamnați, și nimeni nu a fost mai sensibil decât Elon Musk”. A declarat Don Lemon.

Au trecut aproximativ cinci zile de când a apărut știrea că emisiunea fostului prezentator CNN Don Lemon de pe X-fostul-Twitter a fost anulată de proprietarul rețelei, Elon Musk.

Astăzi, interviul de o oră a fost în sfârșit distribuit în întregime pe X , și este tensionat.

„Nu au existat restricții privind interviul la care a fost de bunăvoie de acord”, a scris Lemon într-o declarație săptămâna trecută, „și întrebările mele au fost respectuoase și cuprinzătoare, acoperind totul, de la SpaceX până la alegerile prezidențiale”.

În ceea ce New York Times a numit un „ interviu provocator ”, cei doi au fost în mod clar în dezacord, Musk părând surprins de întrebările investigative ale lui Lemon, în special când vine vorba de obiceiurile sale de medicamente calmante .

Și la fel ca în multe cazuri anterioare în care Musk a fost tras la răspundere, CEO-ul a recurs imediat la catalogări. Într-un tweet de vineri , Musk l-a acuzat pe Lemon că este „un prost pompos care scoate prostii”.

Dar, de atunci, Lemon a răspuns într-un interviu de duminică cu People , spunând invinuirea miliardarului ca fiind subțire.

„Am intrat în asta cu ochii deschiși”, a spus Lemon. „Am intervievat mulți lideri mondiali, președinți până la condamnați, și nimeni nu a fost mai sensibil decât Elon Musk”.

„Și în timpul interviului și în timpul altor interviuri, [Musk] spune constant că nu-i pasă de ce scriu sau spun oamenii despre el”, a spus el. „Cuiva căruia nu îi pasă de ceea ce scriu sau spun oamenii despre el, cu siguranță îi pasă de ceea ce scriu sau spun oamenii despre el. Nu este obișnuit să fie tras la răspundere.”

Al doilea cel mai bogat om din lume și-a făcut o mulțime de dușmani în trecut. De la fondatorul Amazon Jeff Bezos la Paris Hilton, folosind rețeaua sa de socializare pentru a arunca insulte personale.

Legătura slabă a lui Musk cu realitatea a fost, de asemenea, în discuție, miliardarul recurgând la promovarea teoriilor conspirației și făcând remarci rasiste, în timp ce se înconjura de agitatori de extremă dreapta pe X.

„Când l-am întrebat despre lucruri pe care le-a publicat pe rețelele de socializare, a postat sau nu a postat pe Twitter, care nu erau reale, a fost foarte incomod pentru el”, a spus Lemon pentru People . Până la punctul în care [el și echipa sa] au vrut să vadă interviul înainte de a fi difuzat. Ceea ce a fost un mare NU.

Lemon a susținut că Musk a fost „naiv” pentru că a crezut că nu va pune la îndoială izbucnirile rasiste și antisemite ale lui Musk.

Pe scurt, nu s-a pierdut multă dragoste între cei doi și probabil că asta va rămâne așa în viitorul apropiat. Odată ce Musk își face un nou inamic personal, lucrurile tind să rămână așa, deoarece Musk este ranchiunos ca nimeni altul.

„Am învățat multe despre el și cred că a învățat multe despre mine”, a spus Lemon. Întrebată despre starea actuală a relației lor, fosta gazdă CNN a avut un răspuns simplu.

„Relația noastră de afaceri s-a încheiat, așa că voi trece mai departe”, a spus el.

Este un exemplu clasic în care presa mănîncă rahat cu roaba pentru notorietate, vizualizări, atacând un personaj de mare succes, iar Victor Tangermann, autorul articolului de mai sus, de pe ”Futurism”, nu face excepție. Până la urmă presa rămâne cu clickbaituri, iar Elon Musk cu miliardele.

Multora le stă Elon Musk în gât pentru că are reacții naturale și adevărate, fără politic corect, wokisme și alte imbecilități.

Tare aș dori ca din ce în ce mai mulți oameni să vină în lumină, de partea adevărului, al normalului, am speranța aceasta pentru că mai avem o șansă, doar mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 21 martie 2024

BERBEC Se pare că eşti prea repezit şi prea încăpăţânat astăzi. Cel puţin în opinia anturajului, a colegilor. Nu te lăsa distras de la scopurile tale, pregăteşte-te prntru un efort de lungă durată. Berbecii sunt gata de acţiune! Ceea ce încearcă de şase mii de ani să explice astrologii nativilor din zodia Berbecului este că nu trebuie să se repeadă la oricine si oricând. Adică este bine să ia viaţa în coarne, dar să fie puţin mai temperaţi în ceea ce priveşte rezolvarea propriilor probleme personale. Adică viaţa nu este un joc de noroc.

TAUR Astăzi apari a fi mult mai serios şi mai dedicat profesiei, muncii tale. Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales ce este în legătură cu planurile tale de viitor. Fii atent(ă) la cheltuielile care ţi se propun sau doreşti să le faci; modul de a cheltui banii este un indicator sensibil al stării emoţionale şi al stimei pe care ţi-o porţi. O decizie nu se dovedeşte foarte inspirată. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, pentru că situaţia în cauză nu a fost sub controlul tău.

GEMENI Ai oarecare nesiguranţă, astăzi, parcă nu-ţi sunt boii acasă! Trebuie să treci repede peste starea aceasta, dar este de înţeles, vremurile sunt aspre şi nu prea ştii cine e prieten, sau nu! Perioada zilei de astăzi este un calup de timp în care toate planetele par că au ceva cu zodia ta. Nu neapărat în registrul cererilor de socoteală, dar mai ales se bagă în soarta ta neinvitate, fie că au treabă fie că nu. Fie că vrei, fie că nu, fie că ştii, fie că nu, eşti fie în centrul unor probleme şi situaţii importante şi interesante. Poţi să fii sigur că, până la urmă, totul este plicticos şi greţos.

RAC Luna te avantajează în domeniul sentimental, personal, dar nu este de niciun folos în relaţiile cu autorităţile publice. Nimic nu te poate ajuta în faţa sfinxului de la ghişeu! Rezultatele unor eforturi trecute, rezultatele unor analize, a unor sondaje sau a unor afaceri sau relaţii mai vechi. Mai tot ce faci în această perioadă de timp este fructos şi duce direct la un rezultat, ca un silogism cristalizat. Este o perioadă materialistă, ca un produs scos din filozofia lui Hegel.

LEU Astăzi eşti mai optimist şi pari a fi într-o formă excelentă. Dar atenţie, să nu-ţi depăşeşti limitele să nu oboseşti prea mult până la sfârşitul zilei. Fii cumpătat cu forţele proprii! Joi, 21 martie, poate fi chiar o perioadă plicticoasă şi caldă de primăvară, dacă vei amâna tot ce pare complicat şi neconfortabil pentru mai târziu. Emoţiile tale sunt pastelate iar poziţia relativă dintre indicatorii astrologici arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru confort şi evenimente plăcute. In a doua parte a zilei ai o mică complicaţie de ordin sentimental: ceva cu care nu eşti de acord, sau altceva de genul acesta.

FECIOARĂ Poţi apăsa pe acceleratorul vieţii. Conjunctura favorabilă te ajută se rezolvi rapid şi bine mai multe situaţii. Azi ai şi energie şi noroc, profită şi promovează-ţi proiectele, interesele. Cu anturajul apropiat zâmbeşte larg şi fumează ţigări bune. Sfaturile stelelor sunt să nu faci promisiuni şi să nu rişti nimic în această zi. Limitează-te doar la activităţile curente, întâlneşte doar oameni cunoscuţi şi care în mod verificat, nu pot să-ţi facă probleme prea mari.

BALANŢĂ Târăşti după tine proiecte păguboase, iubiri pierdute şi amintiri nefaste. Azi trebuie să faci puţină curăţenie în gândurile, sufletul şi imaginea ta. Timpul nu aşteaptă să uiţi şi să ierţi! Nu eşti cumva marioneta momentului?! Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Înaintea unui nou atac, înaintea unei noi ofensive sau al unui nou proiect, forţele trebuie să se regrupeze. Regruparea, reformularea unor direcţii, strategii sau concepte este benefică şi necesară. Trebuie să foloseşti noi oameni, noi modalitaţi. Tu gândeşte-te bine!

SCORPION Domeniul caracterului, casa I şi casa sentimentelor sunt avantajate astăzi. Pot apare anumite mici schimbări în registrul sentimentelor şi ale preferinţelor tale. Problemele tale par că se rezolvă singure. Tu ai, insa, tendinta sa vorbesti şi mai mult, să cauti solutii permanente la problemele si incertitudinile tale. Chiar dacă problemele se rezolvă. Pe de altă parte perioada este lovită de inconsistenţă, dar, cu un Mercur încă retrograd eşti mai sensibil la comunicare şi mai puțin abil în analiză şi sinteză.

SĂGETĂTOR Ori problema cu care te confrunţi azi este foarte complexă, ori, din cauza primăverii, nu te poţi concentra. Şi într-un caz şi în celălat nu aştepta să intri în criză de timp, cere ajutor. Mulţimea oamenilor zumzăie în jurul tău. Prima parte a zilei este sub semnul unor simţăminte de preaplin şi lipsă de comunicare, cu Mercur afectat, retrograd în Pești cu toate că mulţimea oamenilor zumzăie în jurul tău. În a doua parte a perioadei trebuie să te fereşti de omul sau oamenii care, pentru a-ţi fi pe plac, îţi spun numai lucruri bune şi frumoase.

CAPRICORN Conjunctura astrologică arata că poţi coopera bine cu semnele de aer şi foc, un Leu te poate ajuta decisiv într-un domeniu sensibil al activităţii tale. Evită Racii, Scorpionii şi Peştii! Mişcarea planetelor îţi indică că o schimbare are loc. Joi, 21 martie este o perioadă de timp pe care am putea-o numi cea a schimbărilor fortuite. Planetele sunt dispuse complex, ai în zodie pe Saturn și nelipsitul Pluton, în aspecte favorabile cu Marte, planetele personale sunt înşirate după Soare, cum altfel, sugerând că ai de ales între mai multe alternative. Dar la o analiza mai atentă rezultă că eşti obligat să iei o anumită decizie. Din nou ţi se cere ajutorul. O afacere stă sub semnul unei întrebări.

VĂRSĂTOR Eşti într-o perioadă de reconstrucţie sentimentală şi ziua de azi e nimerită să-ţi lămureşti unele lucruri şi mai ales să te înţelegi pe tine, ce îţi place şi ce nu, filozofia dragostei! Eşti pe lungimea de unda a anturajului, intelegi ce se întamplă cu tine, cu cei din jur, cu Universul în general, dar este foarte greu in perioada menţionată să fii obiectiv. Încearcă, dacă îţi serveşte la ceva, să ai o perspectivă mai îndepărtată asupra ultimilor evenimente. O hotărâre de mai demult nu se dovedeşte cea mai potrivită şi încerci să găseşti acum soluţii care să-ţi convină şi să rezolve situaţia, lăsată - după cum arată Saturn şi Uranus – în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară.

PEŞTI Tot ceea ce începi astăzi este avantajat de conjunctura astrologică. Aspectele favorizează în special domeniile legate de casă dar, mai ales, de preferinţele tale, de modul tău de viaţă. O zi favorabilă prin oportunităţile care ţi se oferă. Ziua de astăzi este o perioadă favorabilă prin prilejurile care ţi se oferă mai ales în domeniul afacerilor şi al relaţiilor. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi pragmatică a analizei reci şi pertinente care te caracterizează.