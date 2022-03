HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR, 21 martie 2022. Cehia face față cu greu valului de refugiați.

21 martie

Pe 21 martie s-au născut Johan Sebastian Bach, Modest Mussorski, Benito Pablo Juarez, Ayrton Senna, Timothy Dalton, John Rockefeller, Ştefan Ciubotăraşu, Valentin Gheorghiu, Călin Gruia.

În calendarul creştin-ortodox, sâmbătă 21 martie, sunt Sfinţii Iacob Mărturisitorul, Toma Ierarhul, Serapion. Nimic important în „Kalendar”.

„Evenimentul Zilei” din 21 martie 1989 – Primul Ministru al Australiei, Bob Hawke, plânge în direct la o emisiune de televiziune, mulţumindu-i soţiei sale care l-a iertat pentru un păcat modern de cuplu, un adulter. Se pare că a fost prima dată când un politician important a plâns în direct, dar a avut un enorm succes şi un rating uriaş.

În câteva zile procentajul în favoarea politicianului a crescut cu 15 procente. Auziţi, 15 procente! Imens… de necrezut! De atunci procedeul s-a răspândit. Se pare că orice politician de vârf trebuie să plângă în direct la televizor… măcar o dată!

Revenim la astrologia noastră cea de toate zilele. Astrologia este holistică. Cuprinde toate domeniile vieţii. Orice fiinţă, concept, lucru are o imagine astrologică. Mineralele, plantele, animalele, de exemplu, pisica este din zodia Leului, iar ţările sunt fiecare sub o zodie. În general ziua sărbătorii naţionale, dă zodia sub care se află ziua respectivă. Sunt şi excepţii, de exemplu Statele Unite, care au ziua naţională pe 4 iulie, în zodia Racului, sunt totuşi considerate a fi în zodia Gemenilor, zodie care caracterizează mai bine spiritul american.

Corpul uman, diferitele părţi, sunt „guvernate” de câte o zodie: capul de Berbec, gâtul de Taur, pieptul, plămânii şi antebraţele de Gemeni şi aşa mai departe. Până în secolul XVI diploma de doctor în medicină nu se putea lua dacă nu se trecea examenul de astrologie medicală, care examen era deosebit de greu.

Aceste atribute zodiacle permiteau folosirea astrologiei în medicină, „prezicerea” unor boli, cunoaşterea probabilă a vieţii şi calităţilor unui nativ, compatibilităţile dintre diferite persoane, regiuni geografice, noţiuni, de fapt orice ne putem închipui poate fi judecat şi prognozat sub unghiul de vedere al astrologiei, folosind metodele specifice.

În general publicul este informat de „prezicerile” făcute de astrologi. Am arătat cum se face o prognoză, o probabilitate posibilă, urmând un şir de evenimente asemănătoare care s-au repetat de-a lungul timpului cam în acelaşi condiţii ale hărţii stelare.

Mai spuneam că astrologia este folosită şi ca o armă. Şi ce armă… În antichitate multe bătălii şi-au fixat data prin metode astrologice. Multe „profeţii” astrologice au făcut epocă şi au servit intereselor unei sau altei părţi aflate în conflict.

De exemplu, în al Doilea război mondial, Centuriile lui Nostradamus au fost folosite atât de germani, cât şi de aliaţi, fiecare altă strofă, pentru a demonstra publicului că Nostradamus prevăzuse victoria părţii respective! Aliaţii au mers până acolo că au falsificat un număr întreg din revista de astrologie germană care apărea la Berlin şi au distribuit-o în Germania. Revista cuprindea „profeţii” care arătau că Al Treilea Reich va pierde războiul! Bun… l-a pierdut! Şi ce avem astăzi? Al Patrulea Reich!

Şi astăzi se agită „profeţii” astrologice de război mondial şi nenorociri! Ceea ce mă scârbește este că războiul din Ucraina este tratat de ”jurnaliști” la fel ca o problemă mondenă între curve, sau racheți. Sau așa și trebuie? Bună întrebare! După cum spune prietenul meu Miełczy: ”un golan mare a luat la bătaie un golan mai mic”. Asta nu însemnă că golanul mic a devenit porumbel alb al păcii, din cioară. Și urmează, prietenul meu polonez: ”dușmanul dușmanului NU este prietenul meu, ci un dușman și mai mare”. Amintesc că Polonia, în istorie, a purtat patru războaie sângeroase cu Ucraina. Le-a câștigat pe toate, dar nu a rezistat URSS, dușmanul și mai mare. Vă rog să urmăriți cu atenție https://www.youtube.com/watch?v=XOGOKI-1Sl0. Un punct de vedere interesant, echilibrat, obiectiv, normal.

Peste 200.000 de refugiați ucraineni au primit acum vize umanitare speciale în Republica Cehă, iar numărul total de refugiați din țară, conform operatorilor de telefonie mobilă, se apropie de 300.000. Prim-ministrul Petr Fiala a declarat săptămâna aceasta că Republica Cehă s-a apropiat de limita de refugiați pe care țara a putut-o absorbi. Guvernul a negociat săptămâna trecută cu regiunile câți refugiați ar putea primi, iar pompierii i-au transportat pe unii dintre cei care au ajuns la Praga în alte regiuni pentru a uniformiza povara și a oferi refugiaților o cazare mai potrivită. În ultimele zile, Praga a fost nevoită să recurgă la cazare de urgență, cum ar fi furnizarea de paturi gonflabile și saci de dormit în sălile de sport.

În condițiile în care Republica Cehă se confruntă cu cea mai gravă criză de refugiați de la al Doilea Război Mondial, Uniunea Europeană a promis că va oferi baze umanitare modulare pentru a ajuta la găzduirea afluxului mare de persoane care sosesc în țară. Între timp, guvernatorii regionali cer un plan pe termen lung și subvenții de stat mai mari pentru hotelieri, pentru a debloca mai multe facilități de agrement ale țării pentru refugiați.

Se estimează că 200.000 de refugiați au sosit în Republica Cehă de la invadarea Ucrainei de către Rusia în urmă cu mai puțin de trei săptămâni, un număr care este aproape de 2% din populația totală a țării. Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Pompieri din Cehia, Pavla Jakoubková, a declarat sâmbătă că țara este aproape de a atinge capacitatea maximă de locuințe pentru persoanele care fug de conflict.

Ca răspuns, guvernul a cerut oficial ajutor de la Uniunea Europeană. Premierul Petr Fiala a declarat duminică pentru CNN Prima News că Republica Cehă a solicitat 25 de baze umanitare modulare care pot găzdui până la 50.000 de persoane prin Mecanismul de protecție civilă al UE. De atunci, acest lucru a fost aprobat de oficialii UE. Modulele, inclusiv personalul asociat, sunt de așteptat să sosească în termen de două săptămâni.

Între timp, atât guvernul, cât și administrațiile regionale analizează opțiuni pentru a asigura mai multe spații care ar putea servi drept refugiu preliminar pentru persoanele care fug de conflictul din Ucraina.

Șeful Asociației Regiunilor, Martin Kuba, a spus că, deși în primele zile ale conflictului majoritatea ucraineanilor sosiți în țară aveau rude sau contacte în Cehia și, prin urmare, adesea un loc de cazare, situația a devenit destul de diferită acum.

„Locuințele noastre disponibile se ocupă foarte repede. De exemplu, în regiunea noastră [din Boemia de Sud], mai avem spațiu pentru a găzdui aproximativ 400 de persoane în case de cazare. Apoi, va trebui să începem să căutăm spații alternative, cum ar fi săli de sport, care oferă un fel de toaletă și duș, dar lipsesc paturi sau saci de dormit. Avem aproximativ 1.500 de spații în astfel de facilități. Odată ce acestea sunt umplute, va trebui să începem să luăm în considerare spații care pot oferi toalete publice, dar fără dușuri.”

Confruntându-se cu această provocare, unii guvernatori regionali au împins statul să mărească subvenția pentru hotelieri și unități de cazare care primesc refugiați, pentru a motiva mai mulți furnizori de ospitalitate din sectorul privat să-și ofere camerele. Sociologul Daniel Prokop a spus că până la 50.000 de locuri suplimentare ar putea fi asigurate astfel. Vorbind duminică, ministrul Apărării, Jana Černochová, nu a exclus posibilitatea ca guvernul să aleagă o măsură similară.

De asemenea, șeful Asociației Regiunilor a sugerat ca instalațiile militare să fie transformate în locuințe de urgență pentru refugiați. Ministrul apărării a exclus însă această posibilitate duminică, subliniind că astfel de facilități sunt necesare pentru antrenament și locuințe chiar de către armată. În schimb, armata și-a oferit corturile mobile, fiecare „sat de corturi” capabil să ofere un acoperiș deasupra capului a 400 de oameni și să dureze doar 48 de ore pentru a fi instalat.

Asociația Regiunilor este de așteptat să trimită guvernului o listă de cerințe pentru gestionarea afluxului de refugiați. Discuțiile de până acum au vizat trei categorii de locuințe pentru refugiați – facilități de urgență pentru o perioadă de 30 de zile, locuințe de urgență pentru o perioadă lungă de trei luni și locuință cu familii cehe. Înființarea locuințelor pe termen lung și a infrastructurii asociate este văzută ca fiind esențială în combaterea posibilității unui război prelungit în Ucraina.

Deși se pare că statul își atinge limitele, prim-ministrul Petr Fiala a declarat duminică pentru CNN Prima News că dorește să evite trimiterea refugiaților care au ajuns în Cehia în alte state UE. El a spus că Cehia va trebui să înceapă să ia în considerare construcția de locuințe provizorii. Ajutorul financiar sub formă de subvenții UE va fi o sursă importantă de ajutor în acest sens, a spus premierul ceh.

Dragi, lupi, padawni şi hobbiţi, mai tot ceea ce vedeţi în jur este o poveste cu… bani! În prostia mea funciară cred că nu păcatul carnal şi dorinţa cunoşterii i-a alungat pe primii oameni din Paradis, ci aparaţia banilor!

Fiind ziua în care îl pomenim pe marele actor Ștefan Ciubotărașu, nu pot altfel decât să caut și să revăd ”Columna”, un film din anul 1968, al lui Mircea Drăgan, în care Ciubotărașu joacă rolul unui tarabostes, Ciungul. În film au mai jucat și frumoasa Antuanella Lualdi și celebrul Amedeo Nazzari. Și, nelipsitul Florin Piersic! Este delicioasă scena dintre Ștefan Ciubotărașu, tarabostele dac și generalul roman Tiberius interpretat de Richard Johnson, după război, amândoi ușor ciupiți de excelentul vin dacic, în care nu se hotărăsc ce să construiască mai întâi – drumuri, apeducte, sau poduri? Se pare că această problemă a rămas moștenire de două mii de ani și nu a fost rezolvată nici până în ziua de astăzi!

Dar despre aceasta cât şi despre multe altele, câte stele sunt pe cer, o să discutăm mâine, pentru că, în definitiv, este o altă zi!

HOROSCOP 21 martie 2022

BERBEC Nu te lăsa distras de la scopurile tale, pregăteşte-te prntru un efort de lungă durată. Aspectele favorizează în special domeniile legate de casă dar, mai ales, de preferinţele tale! Berbecii sunt gata de acţiune! Ceea ce încearcă de şase mii de ani să explice astrologii nativilor din zodia Berbecului este că nu trebuie să se repeadă la oricine si oricând. Adică este bine să ia viaţa în coarne, dar să fie puţin mai temperaţi în ceea ce priveşte rezolvarea propriilor probleme personale. Adică viaţa nu este un joc de noroc. Adică să rişte mai puţin. Adică… mai multa diplomaţie şi prudenţă! În ziua de 21 martie a anului 2022 de la naşterea Hristosului şi 7530 de la Facerea Lumii, deie Domnul să nu fie ultimul, cei născuţi începând cu echinocţiul de primăvară, adică din nou zodia Berbecului, sunt tare înclinaţi să se implice in mici bârfe delicioase sau în intrigi de harem. Ca urmare a serialului de pe Kanal Dogan!

TAUR Ai oarecare nesiguranţă, astăzi, parcă nu-ţi sunt boii acasă! Trebuie să treci repede peste starea aceasta, dar este de înţeles, vremurile sunt aspre şi nu prea ştii cine e prieten, sau nu! Fii atent la cheltuielile care ţi se propun sau doreşti să le faci; modul de a cheltui banii este un indicator sensibil al stării emoţionale şi al stimei pe care ţi-o porţi. Evită discuţiile în contradictoriu cu cei dragi sau familia în ceea ce priveşte patrimoniul sau proiectele comune. O decizie nu se dovedeşte foarte inspirată. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, pentru că situaţia în cauză nu a fost sub controlul tău. Doreşti o schimbare, ceva nou, orice, oboseşti din cauza monotoniei!

GEMENI Astăzi apari a fi mult mai serios şi mai dedicat profesiei, muncii tale. Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales ce este în legătură cu planurile personale de viitor. Perioada zilei de astăzi este un calup de timp în care toate planetele par că au ceva cu zodia ta. Nu neapărat în registrul cererilor de socoteală, dar mai ales se bagă în soarta ta neinvitate, fie că au treabă fie că nu. Fie că vrei, fie că nu, fie că ştii, fie că nu, eşti fie în centrul unor probleme şi situaţii importante şi interesante. Poţi să fii sigur că până la urmă totul este plicticos şi greţos. Rezolvarea acestor probleme se face prin logică carteziană şi judecată rece şi profesională şi mai puţin prin jocul întâmplării, spune Luna în aspecte disarmonice. Pe de altă parte, indiferent de jocurile Destinului, trebuie să ai în vedere propriile interese şi strategiile pe termen lung. Oricum, pe termen lung Destinul tău este bun, pentru că Kung-Fu-ul tău este mai bun!

RAC Luna te avantajează în domeniul sentimental, personal, dar nu este de niciun folos în relaţiile cu autorităţile publice. Nimic nu te poate ajuta în faţa sfinxului de la ghişeul virtual! Mai tot ce faci în această perioadă de timp este fructos şi duce direct la un rezultat, ca un silogism cristalizat. Este o perioadă materialistă, ca un produs scos din filozofia lui Hegel. Ziua de astăzi, perioada în chestiune este materializarea eforturilor spirituale trecute. Configuraţia şi mai ales tranzitele lui Jupiter şi Saturn arată clar că perioada în discuţie este mai mare decât o singură zi, ocupând, probabil, toată săptămâna. Sănătatea nu este excelent aspectată, evită elementul aer, adică curentul, aerul condiţionat şi bineînţeles, fumatul excesiv. Fumatul trebuie să fie o plăcere, rară, nu un obicei nevrotic. Vezi să nu cheltuieşti prea mult şi fără să-ţi pese, dar ce placere regală este să arunci cu banii!

LEU Ori problema cu care te confrunţi azi este foarte complexă, ori, din cauza primăverii, nu te poţi concentra. Şi într-un caz şi în celălat nu aştepta să intri în criză de timp, cere ajutor! Emoţiile tale sunt pastelate iar poziţia relativă dintre indicatorii astrologici arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru confort şi evenimente plăcute. In a doua parte a zilei ai o mică complicaţie de ordin sentimental: ceva cu care nu eşti de acord, sau altceva de genul acesta. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ. Îţi trebuie un film sau o carte buna! Ai nevoie de efectul liniştitor al lucrurilor de calitate facute aşa cum trebuie! Dacă te hotărăşti să mergi la sală sau la bazin, cea mai buna perioadă este după ora 23 când acolo vin toţi fiţoşii, inclusiv „vedetele” politice sau nu!

FECIOARĂ În general îţi bazezi relaţiile de afaceri şi sentimentale pe încredere, pe evaluarea persoanei respective. Stelele spun că începând de astăzi, o perioadă, să iei şi referinţe, să verifici! Azi ai şi energie şi noroc, profită şi promovează-ţi proiectele, interesele. Sfaturile stelelor sunt să nu faci promisiuni şi să nu rişti nimic în această zi. Limitează-te doar la activităţile curente, întâlneşte doar oameni cunoscuţi şi care în mod verificat, nu pot să-ţi facă probleme prea mari. Cu anturajul apropiat zâmbeşte larg şi fumează ţigări bune şi evită orice discuţie care poate degenera. O distribuţie inegală a stelelor fixe te dezavantajează şi, conform teoriei haosului, poate genera pe termen lung tendinţe malefice. Sufletul tău bun şi generos poate suferi o decepţie. Aspectele lui Venus şi al lui Marte, foarte bune, arată o situaţie de amor, în anturajul tau apropiat, în familie. Situaţie care se pare că este producătoare de cheltuieli din partea ta.

BALANŢĂ Târăşti după tine proiecte păguboase, iubiri pierdute şi amintiri nefaste. Astăzi trebuie să faci puţină curăţenie de primăvară în gândurile tale. Timpul nu aşteaptă să uiţi şi să ierţi! Regruparea, reformularea unor direcţii, strategii sau concepte este benefică şi necesară. Trebuie să foloseşti noi oameni, noi modalitaţi. Tu gândeşte-te bine! Ai la îndemănă tot ce îţi trebuie. Este necesar, doar, să le pui într-o nouă ordine! Ai impresia că ceea ce faci, adică tu hotărăşti! Oare ?! Nu eşti cumva marioneta momentului ?! Nu faci cumva ceea ce trebuie să faci, urmând un şablon uneori păgubos?! Ai uitat de tine, dragă prietene, ai uitat de visele tale bune şi ţelurile nobile, ai uitat de onoare, curaj, patriotism, loialitate şi stelele sancţioneză acest lucru… dar nu este prea târziu să faci ceea ce este drept şi cinstit, renunţând la ceea ce este uşor şi nedrept!

SCORPION Pot apare anumite mici schimbări în registrul sentimentelor şi ale preferinţelor tale. Nu are nicio importanţă ce vrea majoritatea, rezultatul contează! Nu pleca la drum lung, pe seară! Pe de altă parte perioada este lovită de inconsistenţă, dar, cu un Mercur slab aspectat eşti mai sensibil la comunicare şi mai abil în analiză şi sinteză. Lucrurile îţi par mai serioase decât de obicei şi ai un dar special să punctezi exact ceea ce trebuie şi când trebuie şi să asculţi cu atenţie. Pe de altă parte Saturn şi Marte, retrograde amândouă, arată că s-a strâns o componentă de oboseală cronică şi de stres şi enervare, principii negative. Odihneşte-te şi relaxează-te. Fii sincer cu tine, gaseşte-ti motivele de enervare si vezi daca poţi să le rezolvi singur. Dacă nu… uită!

SĂGETĂTOR Astăzi eşti mai optimist şi pari a fi într-o formă excelentă. Dar atenţie, să nu-ţi depăşeşti limitele, să nu oboseşti prea mult până la sfârşitul zilei. Fii cumpătat cu forţele proprii! În a doua parte a perioadei trebuie să te fereşti de omul sau oamenii care, pentru a-ţi fi pe plac, îţi spun numai lucruri bune şi frumoase. Oricum, prin hărnicia ta, prin intuiţia ta şi prin sistemul ajustărilor succesive o să obţii ceea ce doreşti. Relaţiile sociale sunt bine aspectate, la fel şi călătoriile. Apare o nouă cunoştiinţă, o nouă relaţie socială, sau de afaceri. În perioada menţionată veniturile provenite din afaceri sunt mediu aspectate, este doar vineri, aşa încît este bine să te limitezi la activităţile de rutină şi la prospectări. O problemă în familie, repede rezolvată. Jupiter spune că este cazul să te pregăteşti pentru o vizită, poate un spectacol online, pe seară.

CAPRICORN Conjunctura astrologică arată că poţi coopera bine cu semnele de aer şi foc, un Leu te poate ajuta decisiv într-un domeniu sensibil al activităţii tale. Evită Racii, Scorpionii şi Peştii! Planetele sunt dispuse complex, planetele personale sunt înşirate după Soare, cum altfel, sugerând că ai de ales între mai multe alternative. Dar la o analiza mai atentă rezultă că eşti obligat(ă) să iei o anumită decizie. Luna parcurge un arc de cerc declanşând mici crize şi schimbări de situaţie. Saturn, patronul tău, cam afectat, te sprijină cât se poate, dar anunţă şi el o perioadă de schimbări. Din nou ţi se cere ajutorul. O împăcare stă sub semnul unei întrebări. Toată perioada se află sub semnul unei schimbări de program, de direcţie, mai mult o schimbare tactică decât o manevră strategică, cu rezultate pe termen lung.

VĂRSĂTOR Eşti într-o perioadă de reconstrucţie sentimentală şi ziua de azi e nimerită să-ţi lămureşti unele lucruri şi mai ales să te înţelegi pe tine, ce îţi place şi ce nu în jocul dragostei! Încearcă, dacă îţi serveşte la ceva, să ai o perspectivă mai îndepărtată asupra ultimilor evenimente. O hotărâre de mai demult nu se dovedeşte cea mai potrivită şi încerci să găseşti acum soluţii care să-ţi convină şi să rezolve situaţia, lăsată – după cum arată Saturn şi Uranus – în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară. Pe de altă parte ceva întârzie în continuare, planetele colective fac ca întârzierile să se acumuleze şi să provoace chiar pierderi. Nu neglija sursele alternative de venituri! Mai gândeşte-te la programul tău!

PEŞTI Tot ceea ce începi astăzi este avantajat de conjunctura astrologică. Dar, se pare, dimineaţa eşti prea repezit şi prea încăpăţânat. Cel puţin în opinia anturajului, a colegilor de serviciu! Ziua de astăzi este o perioadă favorabilă prin prilejurile care ţi se oferă mai ales în domeniul afacerilor şi al relaţiilor. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi pragmatică a analizei reci şi pertinente care te caracterizează. Schimbările bruşte şi perioadele de incertitudine şi anxietate, adica crizele, îţi sunt favorabile pentru că te motivează şi îţi permite să-ţi pui la bătaie capacităţile tale de sprinter intelectual. Pe perioade scurte de timp nimeni nu-ţi poate face faţă! Nu amâna, nu prelungi nejustificat – atunci pierzi! Evită neînţelegerile cu anturajul prin cererea insistentă de explicaţii şi precizări!